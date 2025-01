Ukraine bringt alle Kinder aus Frontstadt Pokrowsk in Sicherheit

Wegen der sich nähernden russischen Truppen haben die ukrainischen Behörden nach eigenen Angaben alle Kinder aus der frontnahen Stadt Pokrowsk im Osten des Landes in Sicherheit gebracht. Im Landkreis Pokrowsk seien noch etwa 10 000 Menschen verblieben, davon 7000 in der Stadt, sagte der Leiter der Militärverwaltung von Pokrowsk, Serhij Dobrjak. „Kinder gibt es gar keine mehr in der Gemeinde, sie sind alle weggefahren.“



Vor Beginn des russischen Angriffskriegs lebten in der Bergarbeiterstadt im Gebiet Donezk etwa 60 000 Menschen. Die strategisch wichtige Stadt ist derzeit eine der Hauptangriffsrichtungen russischer Truppen. Laut dem abendlichen Lagebericht des Generalstabs in Kiew haben russische Truppen im Tagesverlauf von 159 Vorstößen entlang der Front allein 48 im Raum Pokrowsk unternommen. Das russische Militär steht derzeit bereits östlich, südlich und westlich der Stadt und droht, eine wichtige Versorgungsstraße zu kappen.



