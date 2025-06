Wenn der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij zu Staatsbesuchen aufbricht, reist er üblicherweise von Kiew aus mit der Bahn ins Nachbarland Polen. Gut 70 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt steigt er dann am Flughafen der ostpolnischen Stadt Rzeszow in das ukrainische Regierungsflugzeug und fliegt los. Auch für Rüstungslieferungen und für Politikerbesuche Richtung Ukraine ist Rzeszow ein wichtiger Ort.Offenbar ist Rzeszow auch ins Visier russischer Geheimdienste geraten. Der ukrainische Geheimdienst SBU hat nun Details zu einem angeblich verhinderten Anschlag auf Selenskij öffentlich gemacht und die Stadt als geplanten Ort des Angriffs genannt. Der Tatverdächtige sei ein ehemaliger polnischer Soldat gewesen, der sich bereits vor Jahrzehnten aus Sowjetnostalgie von russischen Geheimdiensten habe anwerben lassen, sagte SBU-Chef Wassyl Maljuk in Kiew.Der Mann habe einen Anschlag auf Selenskij am Flughafen organisieren sollen – sei es mit einer Drohne oder mit einem Scharfschützen, sagte Maljuk. Verwickelt in die Pläne seien auch zwei ehemalige ukrainische Offiziere im Rang von Obersten aus Selenskijs Leibwache. Über deren Festnahme hatte Maljuk bereits im Mai 2024 berichtet.In Polen ist der Fall bekannt. Der Ex-Soldat wurde bereits im April 2024 vom polnischen Inlandsgeheimdienst ABW in Kooperation mit dem SBU festgenommen. Im Mai dieses Jahres erhob die polnische Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn wegen Aktivitäten für einen feindlichen Geheimdienst.