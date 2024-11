Kreml wertet Freigabe von US-Raketen als "Verwicklung westlicher Staaten in den Krieg"

Der Kreml wertet die angebliche Freigabe von US-Raketen für ukrainische Angriffe auf russisches Gebiet als Verwickelung westlicher Staaten in den Krieg. „Wenn eine solche Entscheidung tatsächlich formuliert und dem Kiewer Regime mitgeteilt wurde, hat das die Qualität einer neuen Windung der Eskalationsspirale“, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow in Moskau. Es sei auch eine „qualitativ neue Lage hinsichtlich der Verwickelung der USA in den Konflikt“, sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Die scheidende Regierung von Präsident Joe Biden gieße Öl ins Feuer und suche eine Eskalation des Krieges in der Ukraine, so Peskow weiter.



Präsident Wladimir Putin hatte Mitte September gewarnt: Eine Zustimmung des Westens zu einem solchen Schritt bedeute „die direkte Beteiligung der Nato-Staaten, der USA und europäischer Länder am Krieg in der Ukraine“, da die militärische Infrastruktur und Personal der Nato in die Zielsetzung und das Abfeuern der Raketen involviert sein müssten. Ende Oktober sagte Putin, dass sich das russische Verteidigungsministerium auf mehrere Reaktionsmöglichkeiten vorbereite.



US-Präsident Biden hofft mit seiner Entscheidung wohl, den Schaden für die Ukraine zu begrenzen – solange er noch kann, analysiert unser Amerika-Korrespondent Boris Herrmann (SZ Plus):