US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine den Einsatz US-amerikanischer Waffen mit großer Reichweite gegen Ziele tief im russischen Staatsgebiet erlaubt. Ein Sprecher des Weißen Hauses bestätigte am Sonntagnachmittag entsprechende Medienberichte. Die Regierung in Kiew wolle den ersten derartigen Angriff in den kommenden Tagen starten, berichten Medien übereinstimmend. Die Waffen dürften laut New York Times, die sich auf US-Regierungskreise beruft , zunächst gegen russische und nordkoreanische Soldaten in der Oblast Kursk eingesetzt werden.Für die Angriffe auf Kursk könnte Kiew ATACMS-Raketen einsetzen, die etwa 300 Kilometer weit fliegen können. Laut New York Times ist Bidens Entscheidung eine Reaktion auf den Einsatz nordkoreanischer Soldaten auf russischer Seite, der in der Ukraine und bei ihren westlichen Verbündeten großen Protest hervorgerufen hat. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij fordert seit Monaten die Erlaubnis für Angriffe tiefer im russischen Landesinneren. Die Regierung in Moskau hat erklärt, ein derartiger Schritt wäre eine Eskalation in dem Konflikt.Die Ukraine hat zuletzt Geländeverluste hinnehmen müssen. Möglicherweise könnte die neue US-Regelung die Verhandlungsposition der Regierung in Kiew bei etwaigen Gesprächen über eine Waffenruhe stärken. Der neu gewählte US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, den Krieg schnell beenden zu wollen, jedoch bisher keine Einzelheiten genannt. Der neue Präsident tritt am 20. Januar das Amt an.Joe Biden geht mit seiner Entscheidung ein Wagnis ein, das er bislang nicht einzugehen bereit war. Dabei geht es ihm auch um sein Vermächtnis, schreibt US-Korrespondent Boris Herrmann: