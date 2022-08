Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Am 24. Februar 2022 haben russische Truppen die Ukraine angegriffen. Seitdem erschüttert der Krieg das Land. Die ukrainische Armee versucht, die Invasion abzuwehren. Ein Ende der Kämpfe ist nicht abzusehen. Der Krieg hat weitreichende Folgen - für die Menschen in der Ukraine, aber auch für die Versorgung der Welt mit Getreide und Erdgas oder die deutsche Energiepolitik. Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog. Reportagen und Analysen lesen Sie auf unserer Themenseite zum Krieg in der Ukraine.

Für den Liveblog dienen als Quellen neben unseren eigenen Recherchen Meldungen und Berichte der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Einige Informationen aus dem Kriegsgebiet lassen sich dabei nicht unabhängig überprüfen.