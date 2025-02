Front im Osten: Ukraine meldet verstärkte russische Angriffe

Die ukrainische Armee meldet deutlich verstärkte Angriffe der russischen Truppen an der Front im Osten. Die Hauptangriffe konzentrierten sich dabei auf die Industriestadt Pokrowsk in der Region Donezk, einen wichtigen Logistikknotenpunkt, teilte die Militärführung in Kiew mit. Binnen 24 Stunden sei es zu 261 Gefechten gekommen, nach etwas mehr als 100 Gefechten in den Tagen zuvor. Fast ein Drittel der Kämpfe konzentriere sich auf das Gebiet um Pokrowsk. Russische Truppen griffen ukrainische Stellungen südlich, westlich und östlich der Stadt an. Sie versuchten, die ukrainischen Truppen von der Versorgung abzuschneiden, so das Militär.



Seit Wochen rücken die russischen Truppen auf Pokrowsk vor, dabei haben sie zahlreiche kleine Dörfer und Siedlungen eingenommen. Der Fall der Stadt, in der vor dem Krieg etwa 60 000 Menschen lebten, wäre für die Ukraine einer der schwersten Rückschläge seit Monaten. Den russischen Truppen würde die Einnahme ermöglichen, die ukrainischen Versorgungslinien erheblich zu stören und ihre Offensive weiter voranzutreiben.



Russland griff in der Nacht auch wieder ukrainische Städte aus der Luft an. Dabei wurde in der südlichen Stadt Mykolajiw mindestens ein Mensch verletzt, wie die Behörden mitteilten. Zudem seien fünf Wohnhäuser sowie mehrere Laden- und Bürogebäude durch herabfallende Trümmer abgeschossener Drohnen beschädigt worden. Auch in der Region Kiew wurden mehrere Häuser beschädigt. Verletzte gab es dort nicht.



Das ukrainische Militär erklärte, Russland habe in der Nacht mit 143 Drohnen angegriffen. 95 Drohnen seien abgeschossen und 46 von der elektronischen Luftabwehr abgefangen worden. Der Verbleib der zwei übrigen Drohnen ist bislang unklar.