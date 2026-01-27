Kreml: Keine freundschaftliche Atmosphäre bei Gesprächen möglich

Nach den Gesprächen zwischen der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi in den vergangenen Tagen hat der Kreml an diesem Montag die Erwartungen an die Verhandlungen gedämpft. Kremlsprecher Dmitrij Peskow widersprach Berichten von US-Vertretern, dass in Abu Dhabi zwischen den beteiligten Ukrainern und Russen eine fast freundschaftliche Atmosphäre geherrscht habe. „Das ist im jetzigen Stadium wohl kaum möglich“, sagte er.



Bei den ersten direkten Verhandlungen der Kriegsparteien seit Monaten wurde nur vereinbart, das Gespräch nach einer Woche fortzusetzen. Ein Termin steht bislang nicht genau fest – möglich ist der 1. Februar. Der Kreml sieht die Gespräche noch ganz am Anfang. „Es wäre falsch, mit großer Ergebnisträchtigkeit zu rechnen“, kommentierte Peskow das erste Treffen laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Es gehe um schwierige Themen, so Peskow. „Aber allein die Tatsache, dass diese Kontakte konstruktiv begonnen haben, muss man positiv sehen.“



Der Kremlsprecher verwies zudem erneut auf eine angebliche „Formel von Anchorage“, in der Russlands Interessen festgelegt seien. Dies bezieht sich auf das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Russlands Machthaber Wladimir Putin im August 2025 in Alaska. Zu einer Einigung wurde nichts mitgeteilt. Aber Moskau fordert einen Abzug der ukrainischen Armee aus Gebieten im Osten, die diese bislang noch verteidigt. Kiew lehnt dies ab.



Der deutsche Sicherheitsexperte Nico Lange schrieb im Netzwerk X, es scheine, als habe Trump in Anchorage Zusagen gemacht, die er nun nicht einlösen könne. Deshalb drängten die USA die Ukraine zu diesem Verzicht.