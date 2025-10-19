Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Ukraine schießt Dutzende Drohnen ab – Russland meldet Angriffe tief im eigenen Hinterland
Bericht: Putin verlangte in Trump-Anruf Kontrolle über Donezk
Russland setzt Angriffe fort
Merz: "Jetzt braucht die Ukraine einen Friedensplan"
Trump appelliert an Russland und Ukraine
Leopold Zaak
Bericht: Trump und Selenskij sollen sich im Weißen Haus angeschrien haben
Wie genau das Treffen zwischen Donald Trump und Wolodimir Selenskij am vergangenen Freitag wirklich abgelaufen ist, ist nicht klar. Zumindest vor den Kameras ging es zwischen dem US-Präsidenten und seinem ukrainischen Gast dem Anschein nach eher freundlich zu. Trump lobte Selenskij für dessen Outfit, Selenskij lobte Trump für dessen Friedensinitiative in Nahost. Auch wenn es bei dem Treffen keine konkreten Ergebnisse gab – zumindest in der Öffentlichkeit hatte es den Anschein, dass es gesitteter zuging als im Februar dieses Jahres.
Nun zeichnet die Financial Times allerdings ein anderes Bild. Ein Text von ihr bezieht sich auf Schilderungen europäischer Beamter, die im Anschluss an das Treffen von ukrainischer Seite informiert worden sein sollen. Demnach sollen sich Trump und Selenskij angeschrien haben, der US-Präsident soll "die ganze Zeit" geflucht haben. Zudem soll sich Trump dem Bericht zufolge eine der Kernforderungen des russischen Machthabers Wladimir Putin zu eigen gemacht haben: Die ukrainische Armee soll sich aus dem Donbass zurückziehen. Die Washington Post berichtet, vor allem Steve Witkoff, der US-Sondergesandte, soll die ukrainische Delegation dazu gedrängt haben. Sein Hauptargument: Die dortige Bevölkerung sei vorwiegend russischsprachig. Das ist einer der Vorwände, mit denen der Kreml seine Invasion rechtfertigt.
Mit Putin hatte Trump, sehr zum Ärgernis der Ukrainer, am Tag zuvor telefoniert und dabei nach eigenen Angaben "große Fortschritte erzielt". Einem europäischen Beamten zufolge soll Trump in Richtung Selenskij gesagt haben, er solle einem Deal zustimmen. Wenn Putin es wolle, "wird er dich zerstören". So zitiert die Zeitung den Beamten.
Einen kleinen Erfolg will die ukrainische Delegation dem Bericht zufolge allerdings erzielt haben: Trump soll sich dazu bereit erklärt haben, bei Putin zum wiederholten Male auf einen Waffenstillstand zu plädieren, bevor mögliche Verhandlungen beginnen könnten. Weder aus Washington noch aus Kiew gibt es bisher Reaktionen auf diesen Bericht.
Nun zeichnet die Financial Times allerdings ein anderes Bild. Ein Text von ihr bezieht sich auf Schilderungen europäischer Beamter, die im Anschluss an das Treffen von ukrainischer Seite informiert worden sein sollen. Demnach sollen sich Trump und Selenskij angeschrien haben, der US-Präsident soll "die ganze Zeit" geflucht haben. Zudem soll sich Trump dem Bericht zufolge eine der Kernforderungen des russischen Machthabers Wladimir Putin zu eigen gemacht haben: Die ukrainische Armee soll sich aus dem Donbass zurückziehen. Die Washington Post berichtet, vor allem Steve Witkoff, der US-Sondergesandte, soll die ukrainische Delegation dazu gedrängt haben. Sein Hauptargument: Die dortige Bevölkerung sei vorwiegend russischsprachig. Das ist einer der Vorwände, mit denen der Kreml seine Invasion rechtfertigt.
Mit Putin hatte Trump, sehr zum Ärgernis der Ukrainer, am Tag zuvor telefoniert und dabei nach eigenen Angaben "große Fortschritte erzielt". Einem europäischen Beamten zufolge soll Trump in Richtung Selenskij gesagt haben, er solle einem Deal zustimmen. Wenn Putin es wolle, "wird er dich zerstören". So zitiert die Zeitung den Beamten.
Einen kleinen Erfolg will die ukrainische Delegation dem Bericht zufolge allerdings erzielt haben: Trump soll sich dazu bereit erklärt haben, bei Putin zum wiederholten Male auf einen Waffenstillstand zu plädieren, bevor mögliche Verhandlungen beginnen könnten. Weder aus Washington noch aus Kiew gibt es bisher Reaktionen auf diesen Bericht.
Leopold Zaak
Trump: "Wir können der Ukraine nicht all unsere Waffen geben"
Bei dem Treffen im Weißen Haus mit dem ukrainischen Präsidenten ging es auch um eine mögliche Lieferung der Tomahawk-Marschflugkörper. Schon vor dem Treffen schien diese Lieferung zunehmend unwahrscheinlich, in einem TV-Interview hat Donald Trump dem nun wohl endgültig eine Absage erteilt. "Wir können der Ukraine nicht all unsere Waffen geben", sagte er dem Sender Fox News. Er sei "sehr gut" zu Präsident Selenskij gewesen, aber er könne nicht zum Schaden der USA handeln.
Die Regierung von Trump hatte die Waffenlieferungen in die Ukraine seit ihrem Antritt deutlich gedrosselt und stellenweise sogar ganz gestoppt. Inzwischen läuft die Unterstützung über den sogenannten Purl-Mechanismus (Prioritised Ukraine Requirements List). Andere Nato-Staaten kaufen Waffen aus den Beständen der USA, um die dann der Ukraine zur Verfügung zu stellen.
Die Regierung von Trump hatte die Waffenlieferungen in die Ukraine seit ihrem Antritt deutlich gedrosselt und stellenweise sogar ganz gestoppt. Inzwischen läuft die Unterstützung über den sogenannten Purl-Mechanismus (Prioritised Ukraine Requirements List). Andere Nato-Staaten kaufen Waffen aus den Beständen der USA, um die dann der Ukraine zur Verfügung zu stellen.
Dimitri Taube
Ukraine schießt Dutzende Drohnen ab – Russland meldet Angriffe tief im eigenen Hinterland
Die Ukraine hat eigenen Angaben nach in der Nacht 40 russische Drohnen abgeschossen. Insgesamt seien vom russischen Militär 62 unbemannte Flugobjekte unterschiedlichen Typs eingesetzt worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Dabei seien 19 Kampfdrohnen an sieben verschiedenen Orten eingeschlagen. Nähere Angaben dazu machte das ukrainische Militär nicht.
Dem ukrainischen Zivilschutz zufolge wurden in der Stadt Schachtarske im Gebiet Dnipropetrowsk bei Drohnenangriffen mehrere Wohnhäuser beschädigt. Elf Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur Wladyslaw Hajwanenko auf Telegram mit.
Auf der Gegenseite informierte das russische Verteidigungsministerium über 45 abgeschossene ukrainische Drohnen. Der Großteil wurde der Mitteilung zufolge über den an der Wolga gelegenen Gebieten Samara und Saratow abgefangen. Angaben zu Einschlägen und eventuellen Schäden und Opfern machte das Ministerium nicht.
In der über 900 Kilometer von der Ukraine entfernten Region Orenburg im Uralgebiet gab es nach Angaben des Gouverneurs Jewgeni Solnzew Drohnenangriffe auf eine Gasfabrik. Ein Drohneneinschlag habe zu einem Brand in einer Werkshalle geführt. Opfer unter der Belegschaft gab es demnach nicht.
Der ukrainische Generalstab bestätigte, Drohnenangriffe auf die Erdölraffinerie in Nowokuibyschewsk im Gebiet Samara und eine Gasverarbeitungsanlage bei Orenburg ausgeführt zu haben. Nach auf Telegram veröffentlichten Angaben des kasachischen Energieministeriums musste das Werk die Annahme von Erdgas aus dem nahen Kasachstan vorübergehend stoppen. Der russische Gaskonzern Gazprom hat demnach aber keine Informationen zur Größe des Schadens und der Reparaturdauer bereitgestellt. Die kasachische Gasversorgung im Inland sei nicht gefährdet.
Dem ukrainischen Zivilschutz zufolge wurden in der Stadt Schachtarske im Gebiet Dnipropetrowsk bei Drohnenangriffen mehrere Wohnhäuser beschädigt. Elf Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur Wladyslaw Hajwanenko auf Telegram mit.
Auf der Gegenseite informierte das russische Verteidigungsministerium über 45 abgeschossene ukrainische Drohnen. Der Großteil wurde der Mitteilung zufolge über den an der Wolga gelegenen Gebieten Samara und Saratow abgefangen. Angaben zu Einschlägen und eventuellen Schäden und Opfern machte das Ministerium nicht.
In der über 900 Kilometer von der Ukraine entfernten Region Orenburg im Uralgebiet gab es nach Angaben des Gouverneurs Jewgeni Solnzew Drohnenangriffe auf eine Gasfabrik. Ein Drohneneinschlag habe zu einem Brand in einer Werkshalle geführt. Opfer unter der Belegschaft gab es demnach nicht.
Der ukrainische Generalstab bestätigte, Drohnenangriffe auf die Erdölraffinerie in Nowokuibyschewsk im Gebiet Samara und eine Gasverarbeitungsanlage bei Orenburg ausgeführt zu haben. Nach auf Telegram veröffentlichten Angaben des kasachischen Energieministeriums musste das Werk die Annahme von Erdgas aus dem nahen Kasachstan vorübergehend stoppen. Der russische Gaskonzern Gazprom hat demnach aber keine Informationen zur Größe des Schadens und der Reparaturdauer bereitgestellt. Die kasachische Gasversorgung im Inland sei nicht gefährdet.
Dimitri Taube
Bericht: Putin verlangte in Trump-Anruf Kontrolle über Donezk
Kremlchef Wladimir Putin soll einem Medienbericht zufolge in seinem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump vor einigen Tagen die Abtretung des Gebiets Donezk von der Ukraine als Bedingung für ein Ende des russischen Angriffskriegs gefordert haben. Im Gegenzug soll Moskau bereit sein, Teile von zwei weiteren, teilweise von Russland eingenommenen Regionen, Saporischschja und Cherson, aufzugeben, berichtete die Washington Post unter Berufung auf zwei Personen, die über den Inhalt des Telefonats am Donnerstag informiert seien.
Russland hat im Laufe der vor mehr als dreieinhalb Jahren begonnenen Invasion die ostukrainische Region Luhansk fast vollständig und die vom Kreml beanspruchten Gebiete Donezk, Saporischschja und Cherson teilweise eingenommen.
Zuvor hatte Putin für ein Einfrieren der Front in Saporischschja und Cherson dem Vernehmen nach Kiews vollständige Aufgabe der Regionen Luhansk und Donezk gefordert. Einige Beamte im Weißen Haus stellten die neue Forderung nach Donezk laut dem Zeitungsbericht daher nun als Fortschritt dar, da es nun nur noch um Donezk ging. Kiew hat sich bisher nicht öffentlich dazu geäußert. Die ebenfalls von Moskau beanspruchte Halbinsel Krim kontrolliert Russland bereits seit 2014.
Beim Treffen von Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij am Freitag in Washington war auch die Beendigung des Krieges ein zentrales Thema. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff soll der ukrainischen Delegation dabei eine Abtretung von Donezk nahegelegt haben – mit dem Argument, dass die Region überwiegend russischsprachig sei, heißt es im Bericht der Washington Post.
Russland hat im Laufe der vor mehr als dreieinhalb Jahren begonnenen Invasion die ostukrainische Region Luhansk fast vollständig und die vom Kreml beanspruchten Gebiete Donezk, Saporischschja und Cherson teilweise eingenommen.
Zuvor hatte Putin für ein Einfrieren der Front in Saporischschja und Cherson dem Vernehmen nach Kiews vollständige Aufgabe der Regionen Luhansk und Donezk gefordert. Einige Beamte im Weißen Haus stellten die neue Forderung nach Donezk laut dem Zeitungsbericht daher nun als Fortschritt dar, da es nun nur noch um Donezk ging. Kiew hat sich bisher nicht öffentlich dazu geäußert. Die ebenfalls von Moskau beanspruchte Halbinsel Krim kontrolliert Russland bereits seit 2014.
Beim Treffen von Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij am Freitag in Washington war auch die Beendigung des Krieges ein zentrales Thema. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff soll der ukrainischen Delegation dabei eine Abtretung von Donezk nahegelegt haben – mit dem Argument, dass die Region überwiegend russischsprachig sei, heißt es im Bericht der Washington Post.
Dimitri Taube
Russland setzt Angriffe fort
Ungeachtet des Treffens von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij hat Russland seine Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine fortgesetzt. Russland habe mehr als zehn Schläge auf die Stadt Tschuhujiw in der Region Charkiw im Osten des Landes ausgeführt, teilte die Bürgermeisterin Halyna Minajewa auf Facebook mit. Fast alle Stadtteile seien lahmgelegt, schrieb sie. Die Energieversorger könnten erst mit der Wiederherstellung der Stromversorgung beginnen, wenn die Explosionsorte untersucht worden seien.
Auch der Gouverneur des Gebiets Saporischschja im Südosten der Ukraine, Iwan Fedorow, berichtete von Bränden infolge russischer Angriffe. Verletzt worden sei niemand. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge attackierte Russland sein Nachbarland in der Nacht insgesamt mit 164 Angriffsdrohnen. Davon seien 136 abgewehrt worden, an zwölf Orten wurden demnach 27 Treffer festgestellt.
Russland meldete ebenfalls Luftangriffe. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, 41 ukrainische Drohnen über russischen Gebieten und dem Schwarzen Meer abgeschossen zu haben – drei davon über der Region Moskau.
Der Luftfahrtbehörde Rosawiazija zufolge kam es zwischenzeitlich an neun Flughäfen in Russland aus Sicherheitsgründen zu Einschränkungen. Das kommt im Zusammenhang mit ukrainischen Drohnenangriffen immer wieder vor. Wegen des Einsatzes der russischen Flugabwehr sind dann bisweilen keine Starts und Landungen möglich.
Auch der Gouverneur des Gebiets Saporischschja im Südosten der Ukraine, Iwan Fedorow, berichtete von Bränden infolge russischer Angriffe. Verletzt worden sei niemand. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge attackierte Russland sein Nachbarland in der Nacht insgesamt mit 164 Angriffsdrohnen. Davon seien 136 abgewehrt worden, an zwölf Orten wurden demnach 27 Treffer festgestellt.
Russland meldete ebenfalls Luftangriffe. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, 41 ukrainische Drohnen über russischen Gebieten und dem Schwarzen Meer abgeschossen zu haben – drei davon über der Region Moskau.
Der Luftfahrtbehörde Rosawiazija zufolge kam es zwischenzeitlich an neun Flughäfen in Russland aus Sicherheitsgründen zu Einschränkungen. Das kommt im Zusammenhang mit ukrainischen Drohnenangriffen immer wieder vor. Wegen des Einsatzes der russischen Flugabwehr sind dann bisweilen keine Starts und Landungen möglich.
Linus Freymark
Merz: "Jetzt braucht die Ukraine einen Friedensplan"
Nach dem Treffen zwischen dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij und US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz weitere Schritte hin zu einem Waffenstillstand gefordert. "Jetzt braucht die Ukraine einen Friedensplan", erklärte der CDU-Politiker am späten Freitagabend.
Die europäischen Partner hätten Selenskij zugesagt, ihre Unterstützung auszubauen, "um Russland zu ernsthaften Verhandlungen zu bewegen". So wolle man etwa den Druck durch Sanktionen erhöhen und eingefrorenes russisches Staatsvermögen nutzen.
Merz erklärte, die Ukraine habe "die volle Unterstützung Deutschlands und der europäischen Freunde auf dem Weg zu einem Frieden". Man habe sich nach Selenskijs Treffen mit Trump abgestimmt und wolle die nächsten Schritte eng begleiten.
Die europäischen Partner hätten Selenskij zugesagt, ihre Unterstützung auszubauen, "um Russland zu ernsthaften Verhandlungen zu bewegen". So wolle man etwa den Druck durch Sanktionen erhöhen und eingefrorenes russisches Staatsvermögen nutzen.
Merz erklärte, die Ukraine habe "die volle Unterstützung Deutschlands und der europäischen Freunde auf dem Weg zu einem Frieden". Man habe sich nach Selenskijs Treffen mit Trump abgestimmt und wolle die nächsten Schritte eng begleiten.
Christoph Heinlein
Trump appelliert an Russland und Ukraine
US-Präsident Donald Trump hat Russland und die Ukraine aufgefordert, den Krieg sofort zu beenden. Es sei genug Blut vergossen worden, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. „Sie sollten dort aufhören, wo sie sind.“
In dem Post kurz nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij im Weißen Haus ging Trump mit keinem Wort auf die Tomahawk-Marschflugkörper ein, die die Ukraine zuvor für ihre Verteidigung gegen den Aggressor Russland erbeten hatte. Das war als Gesprächsthema des Treffens angedacht gewesen. Es blieb unklar, wie aktuell die konkrete Position der USA dazu ist.
„Lasst beide den Sieg für sich beanspruchen, lasst die Geschichte entscheiden!“, schrieb Trump. Es sei an der Zeit, das Töten zu stoppen und einen „DEAL“ zu machen. Trump schloss seinen Post mit den Worten: „HÖRT AUF, GEHT IN FRIEDEN NACH HAUSE ZU EUREN FAMILIEN!“
In dem Post kurz nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij im Weißen Haus ging Trump mit keinem Wort auf die Tomahawk-Marschflugkörper ein, die die Ukraine zuvor für ihre Verteidigung gegen den Aggressor Russland erbeten hatte. Das war als Gesprächsthema des Treffens angedacht gewesen. Es blieb unklar, wie aktuell die konkrete Position der USA dazu ist.
„Lasst beide den Sieg für sich beanspruchen, lasst die Geschichte entscheiden!“, schrieb Trump. Es sei an der Zeit, das Töten zu stoppen und einen „DEAL“ zu machen. Trump schloss seinen Post mit den Worten: „HÖRT AUF, GEHT IN FRIEDEN NACH HAUSE ZU EUREN FAMILIEN!“
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
The meeting with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine was very interesting, and cordial, but I told him, as I likewise strongly suggested to President Putin, that it is time to stop the killing, and make a DEAL! Enough blood has been shed, with property lines being defined by War and Guts. They should stop where they are. Let both claim Victory, let History decide! No more shooting, no more Death, no more vast and unsustainable sums of money spent. This is a War that would have never started if I were President. Thousands of people being slaughtered each and every week — NO MORE, GO HOME TO YOUR FAMILIES IN PEACE!
truthsocial.com
Christoph Heinlein
Selenskij: Wir brauchen starke Sicherheitsgarantien
Kurz nach dem Treffen im Weißen Haus tritt Wolodimir Selenskij in Washington vor die Presse. Er habe ein langes und sehr produktives Gespräch mit Donald Trump gehabt, und sie hätten vereinbart, in einigen Tagen erneut zu telefonieren. Er vertraue darauf, dass der US-Präsident den Krieg beenden wolle.
Dafür brauche die Ukraine allerdings Sicherheitsgarantien, um zu verhindern, dass Russland das Land erneut überfalle. Und diese Sicherheitsgarantien könne es nur mit US-amerikanischer Beteiligung geben. „Nur die USA sprechen mit Russland“, sagt er. Die Unterstützung aus Washington sei lebenswichtig für die Ukraine.
Das Thema Tomahawks sei nicht vom Tisch, doch könne er dazu keine Details weitergeben. Er verstehe, dass es ein sensibles Thema sei und die USA keine Eskalation wollten.
Auf die Frage einer Reporterin, ob er nun mehr oder weniger optimistisch sei als vor seinem Besuch bei Trump, antwortet Selenskij mit einem kurzen Lachen: „Ich bin realistisch.“
Dafür brauche die Ukraine allerdings Sicherheitsgarantien, um zu verhindern, dass Russland das Land erneut überfalle. Und diese Sicherheitsgarantien könne es nur mit US-amerikanischer Beteiligung geben. „Nur die USA sprechen mit Russland“, sagt er. Die Unterstützung aus Washington sei lebenswichtig für die Ukraine.
Das Thema Tomahawks sei nicht vom Tisch, doch könne er dazu keine Details weitergeben. Er verstehe, dass es ein sensibles Thema sei und die USA keine Eskalation wollten.
Auf die Frage einer Reporterin, ob er nun mehr oder weniger optimistisch sei als vor seinem Besuch bei Trump, antwortet Selenskij mit einem kurzen Lachen: „Ich bin realistisch.“
Christoph Heinlein
Selenskij verlässt das Weiße Haus
Um kurz vor 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist das Treffen der beiden Staatschefs zu Ende. Wolodimir Selenskij steigt in den riesigen SUV mit der US- und der ukrainischen Flagge auf der Kühlerhaube und fährt davon. In Kürze will er noch vor der Presse sprechen.
Dimitri Taube
Selenskij wenig begeistert von Idee für Russland-USA-Tunnel
Die von Moskau ins Spiel gebrachte Idee eines Tunnels zwischen dem russischen Sibirien und dem US-amerikanischen Alaska ist vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij wenig enthusiastisch aufgenommen worden. „Ich bin nicht glücklich darüber“, sagte der Ukrainer auf die direkte Frage von US-Präsident Donald Trump vor Journalisten in Washington. Zuvor hatte Trump das Vorhaben als „interessant“ bezeichnet.
Nach einem Telefonat zwischen Kremlchef Wladimir Putin und Trump hatte der russische Sondergesandte Kirill Dmitrijew am Donnerstag auf der Plattform X von einem Eurasien und Amerika verbindenden „Putin-Trump-Tunnel“ unter der Beringstraße geschrieben. An die Bohrfirma von X-Eigentümer Elon Musk gerichtet, bezifferte er die möglichen Kosten mit umgerechnet weniger als sieben Milliarden Euro.
Nach einem Telefonat zwischen Kremlchef Wladimir Putin und Trump hatte der russische Sondergesandte Kirill Dmitrijew am Donnerstag auf der Plattform X von einem Eurasien und Amerika verbindenden „Putin-Trump-Tunnel“ unter der Beringstraße geschrieben. An die Bohrfirma von X-Eigentümer Elon Musk gerichtet, bezifferte er die möglichen Kosten mit umgerechnet weniger als sieben Milliarden Euro.
Dimitri Taube
Trump lobt das Outfit von Selenskij: „Sehr stilvoll“
US-Präsident Donald Trump hat das Outfit des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij bei dessen Besuch im Weißen Haus gelobt. Der Republikaner sagte, der Ukrainer sehe „schön“ aus in seinem Jackett und ergänzte: „Sehr stilvoll. Mir gefällt es.“ Selenskij trug eine schwarze Anzugjacke.
Der Kommentar weckte Erinnerungen an den Besuch des Ukrainers im Weißen Haus im Februar. Selenskij war für sein angeblich zu legeres Outfit kritisiert worden, ein rechter Online-Kommentator hatte die Beanstandungen vor laufenden Kameras im Oval Office geäußert. Selenskij erschien damals im schlichten Pullover – ein Symbol seiner Rolle als Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, das auf US-Seite jedoch als Respektlosigkeit ausgelegt wurde.
Der Kommentar weckte Erinnerungen an den Besuch des Ukrainers im Weißen Haus im Februar. Selenskij war für sein angeblich zu legeres Outfit kritisiert worden, ein rechter Online-Kommentator hatte die Beanstandungen vor laufenden Kameras im Oval Office geäußert. Selenskij erschien damals im schlichten Pullover – ein Symbol seiner Rolle als Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, das auf US-Seite jedoch als Respektlosigkeit ausgelegt wurde.
Donald Trump fand für die schwarze Anzugjacke von Wolodimir Selenskij lobende Worte. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Dimitri Taube
Trump: Zweiertreffen mit Putin – aber in Kontakt mit Selenskij
US-Präsident Donald Trump will sich mit Kremlchef Wladimir Putin in Ungarn voraussichtlich zu zweit und damit ohne direkte Beteiligung der Ukraine treffen. Der Republikaner sagte bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij im Weißen Haus, es werde höchstwahrscheinlich ein Zweiertreffen, aber man wolle mit Selenskij zugleich in Kontakt bleiben. Es gebe viel böses Blut zwischen Moskau und Kiew. Trump ergänzte, man wolle es für jeden angenehm machen. Auf die eine oder andere Weise würden alle drei Seiten – Russland, Ukraine und USA – involviert sein, aber das könnte getrennt voneinander erfolgen, sagte er.
Christoph Heinlein
Trump: Hoffen Krieg ohne "Tomahawks" beenden zu können
US-Präsident Donald Trump bevorzugt im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs andere Wege als eine Bereitstellung von amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern für die Ukraine. Hoffentlich könne man den Krieg beenden, ohne über Tomahawks nachdenken zu müssen, sagte er bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij im Weißen Haus. Der US-Präsident bekräftigte dabei erneut, dass auch die USA diese Waffe bräuchten.
Selenskij hatte die US-Regierung in den vergangenen Wochen immer wieder um die Lieferung von Tomahawks gebeten - und sich von dem Treffen mit Trump grünes Licht dafür erhofft. Sein Land könnte mithilfe solcher Waffen eine offensivere Rolle bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges einnehmen.
Selenskij hatte die US-Regierung in den vergangenen Wochen immer wieder um die Lieferung von Tomahawks gebeten - und sich von dem Treffen mit Trump grünes Licht dafür erhofft. Sein Land könnte mithilfe solcher Waffen eine offensivere Rolle bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges einnehmen.
Dimitri Taube
Selenskij: „Trump hat eine große Chance, diesen Krieg zu beenden“
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hofft auf ein durch seinen US-Kollegen Donald Trump herbeigeführtes Ende des Krieges mit Russland. „Präsident Trump hat eine große Chance, diesen Krieg zu beenden“, sagte der Ukrainer vor dem Beginn von Unterredungen mit Trump in Washington. Beispiel sei die US-Vermittlung beim Erreichen der Waffenruhe im Gaza-Konflikt im Nahen Osten. Gleichzeitig sprach Selenskij Kremlchef Wladimir Putin den Willen ab, eine Waffenruhe zu vereinbaren.
Christoph Heinlein
Trump und Selenskij sprechen im Weißen Haus
Mit etwa 30 Minuten Verspätung ist der ukrainische Präsident bei seinem US-Amtskollegen eingetroffen. Zu Beginn lobte Trump Selenskij für dessen Stärke. Es sei ihm eine Ehre, mit einem sehr starken Staatschef zusammenzukommen, sagte Trump. Selenskij habe viel durchgemacht und die USA hätten es mit ihm durchgemacht. Man verstehe sich sehr gut, betonte Trump.
Beim Mittagessen wollen sie nun über den Konflikt mit Russland sprechen. Selenskij hatte vorab auf Trumps Freigabe für den Verkauf des US-Marschflugkörpers Tomahawk an Kiew gehofft - doch Trump äußerte sich nach Selenskijs Ankunft zurückhaltend, er hoffe, den Krieg ohne diese Waffen beenden zu können. Mit den Marschflugkörpern mit hoher Reichweite könnte die Ukraine offensiver gegen Russland vorgehen und dabei etwa auch Ziele in Moskau präzise treffen. Ob Kiew von den USA die erhoffte Zusage bekommt, ist völlig unklar.
Selenskij war bereits am Donnerstag in der US-Hauptstadt Washington eingetroffen. Es habe eine Zusammenkunft mit US-Energiefirmen gegeben, die bereit seien, der Ukraine zu helfen, sagt Selenskij im Weißen Haus. Auch habe man mit US-Rüstungsfirmen über Flugabwehr gesprochen.
Beim Mittagessen wollen sie nun über den Konflikt mit Russland sprechen. Selenskij hatte vorab auf Trumps Freigabe für den Verkauf des US-Marschflugkörpers Tomahawk an Kiew gehofft - doch Trump äußerte sich nach Selenskijs Ankunft zurückhaltend, er hoffe, den Krieg ohne diese Waffen beenden zu können. Mit den Marschflugkörpern mit hoher Reichweite könnte die Ukraine offensiver gegen Russland vorgehen und dabei etwa auch Ziele in Moskau präzise treffen. Ob Kiew von den USA die erhoffte Zusage bekommt, ist völlig unklar.
Selenskij war bereits am Donnerstag in der US-Hauptstadt Washington eingetroffen. Es habe eine Zusammenkunft mit US-Energiefirmen gegeben, die bereit seien, der Ukraine zu helfen, sagt Selenskij im Weißen Haus. Auch habe man mit US-Rüstungsfirmen über Flugabwehr gesprochen.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (li.) sitzt beim Treffen mit US-Präsident Donald Trump (re.), Vizepräsident J. D. Vance (2.v.r.) und US-Finanzminister Scott Bessent im Kabinettssaal des Weißen Hauses. Foto: Alex Brandon/AP/dpa