Die ersten direkten Gespräche russischer und ukrainischer Unterhändler haben nicht einmal zwei Stunden gedauert und offenbar keine Fortschritte gebracht. Ein ukrainischer Insider bezeichnete Forderungen der Moskauer Regierung als „inakzeptabel“, was darauf hindeutet, dass bei den Gesprächen keine bedeutende Annäherung in Richtung Frieden erzielt wurden. Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow teilte zugleich mit, man habe sich auf einen Austausch von jeweils 1000 Kriegsgefangenen geeinigt.Die tiefe Kluft zwischen Russland und der Ukraine wurde am Freitag schnell deutlich. Aus ukrainischen Verhandlungskreisen hieß es, Russlands Forderungen in den Gesprächen seien „realitätsfremd“ und gingen weit über alles hinaus, was zuvor besprochen worden sei. Der Leiter der russischen Delegation, Wladimir Medinski, zeigte sich dagegen zufrieden mit den Ergebnissen der Gespräche. Russland sei bereit, die Verhandlungen fortzusetzen, sagte er nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti.Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte bei einem parallel stattfindenden Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs in Albaniens Hauptstadt Tirana eine bedingungslose Waffenruhe als Grundlage künftiger Gespräche gefordert. In Istanbul sei eine Friedenslösung verpasst worden. „Wir hatten diese Woche eine echte Chance, uns auf ein Ende des Kriegs hinzubewegen – hätte Putin nicht davor Angst gehabt, in die Türkei zu kommen“, schrieb Selenskij auf der Plattform X