Selenskij: Trump-Unterhändler reisen diese Woche in die Ukraine

Diese Woche werden Unterhändler von US-Präsident Donald Trump in die Ukraine reisen, kündigt Präsident Wolodimir Selenskij an. "Noch vor der Münchner Konferenz werden in dieser Woche einige Leute aus Trumps Team, ernsthafte, in der Ukraine sein", sagt er in einem Video der Nachrichtenagentur Unian. Wer zu dieser Delegation gehören wird, sagt er nicht. Unbestätigten Medienberichten zufolge will der von Trump eingesetzte Ukraine-Unterhändler, Keith Kellogg, erst kommende Woche Donnerstag in die Ukraine reisen.



Selenskij bestätigt außerdem, dass er US-Vizepräsident J. D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz vom 14. bis 16. Februar treffen möchte. Sein Team arbeite zudem an einem Treffen mit Trump. Selenskij dringt darauf, mit Trump zu sprechen, bevor der den russischen Präsidenten Wladimir Putin trifft. Trump hat bislang offen gelassen, wie er sein Versprechen umsetzen will, den Krieg zu beenden.



Neben den Kontakten in Kiew und der Münchner Sicherheitskonferenz soll am Mittwoch in Brüssel unter britischem Vorsitz im Rahmen der sogenannten Ramstein-Kontaktgruppe über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine gesprochen werden. Diese Gruppe von Unterstützer-Ländern der Ukraine unter Führung der USA trifft sich seit 2022 regelmäßig auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz.