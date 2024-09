Selenskij zu Gesprächen in den USA eingetroffen

Der ukrainische Präsident hat in den kommenden Tagen zahlreiche diplomatische Gespräche im Terminkalender stehen. Für verschiedene Gespräche in unterschiedlichen Formaten ist er nun in den USA eingetroffen. Dort will er auf der UN-Vollversammlung sprechen. Außerdem sind Treffen mit US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz geplant. Auch mit dem brasilianischen Staatschef Lula da Silva soll es Gespräche geben.



Vor allem beim Treffen im Weißen Haus mit US-Präsident Biden dürfte es um den sogenannten "Siegesplan" gehen, den Selenskij vorstellen will. In den vergangenen Wochen sprach er immer wieder über den Plan, ohne allerdings konkretes über dessen Inhalt zu berichten. Er wolle ihn zuerst mit Biden besprechen, hatte Selenskij immer wieder betont. Anschließend, so der ukrainische Präsident vor seiner Abreise, wolle er den Plan öffentlich machen.



Die groben Ziele in Selenskijs Plan dürften wohl kaum von der offiziellen Linie Kiews abweichen: Demnach ist die Ukraine nicht bereit, auf Staatsgebiet zu verzichten und verlangt den sofortigen Abzug der russischen Truppen. Auch direkte Verhandlungen mit Russlands Machthaber Wladimir Putin kommen nicht infrage. Die Zeitung Kyiv Independent berichtet, ein Teil des Friedensplans sei eine baldige Aufnahme der Ukraine in die Nato.



Auf Selenskijs USA-Reise dürfte es neben den Gesprächen über ein Ende des Krieges auch um die Unterstützung für sein Land gehen. Er fordert nach wie vor eine Lockerung der Regeln, wonach die Ukraine nicht mit gelieferten Waffen aus dem Westen im russischen Hinterland angreifen darf. Bei den vergangenen Luftangriffen der Ukraine auf russische Munitionslager seien ausschließlich ukrainische Waffen zum Einsatz gekommen, betonte Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache. Eine Erlaubnis aus dem Westen, die gelieferten Waffen auf russisches Territorium zu richten, wäre allerdings "noch besser für unsere Sicherheit", sagte er.