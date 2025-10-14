Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Wadephul an Trump: Friedensinitiative bei Putin fortsetzen
Selenskij bestätigt USA-Besuch am Freitag
Trump: Lieferung von „Tomahawk“-Waffen an Ukraine möglich
Medienbericht: USA sollen Ukraine bei Angriffen auf russische Energieanlagen helfen
Drohnenangriff auf Belgorod
Dimitri Taube
Selenskij will mit Trump über Marschflugkörper verhandeln
Ungeachtet der Warnungen des Kremls vor einer Lieferung von Marschflugkörpern des Typs Tomahawk an die Ukraine will Wolodimir Selenskij noch diese Woche genau darüber mit US-Präsident Donald Trump verhandeln. Als „Hauptthema des Besuchs“ am Freitag in Washington nannte Selenskij auf Telegram „Flugabwehr und unsere Fähigkeiten für weitreichende Angriffe, um Druck auf Russland für Frieden auszuüben“. Er werde Trump die nächsten Schritte vorschlagen.
Der Kreml hatte das Weiße Haus nachdrücklich vor einer solchen Lieferung und der Gefahr einer Gegenreaktion mit Atomwaffen gewarnt. Die US-Streitkräfte setzten in der Vergangenheit seegestützte Tomahawk-Raketen in kriegerischen Konflikten ein. Kiew verfügt bisher nicht über geeignete Kriegsschiffe oder U-Boote, allerdings haben die USA auch eine neue landgestützte Variante.
Trump hat eine Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine nicht ausgeschlossen und sagte jüngst, er wolle mit der russischen Seite über das Thema reden. Kremlsprecher Dmitrij Peskow warnte am Montag vor solch einer Lieferung. „Tatsächlich erfordert der Umgang mit solchen schweren Marschflugkörpern auf die eine oder andere Weise die Beteiligung amerikanischer Spezialisten“, sagte er nach Angaben der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass.
Auch der Vizechef des nationalen Sicherheitsrats, Dmitrij Medwedjew, warnte die USA und schrieb auf Telegram: „Die Lieferung dieser Marschflugkörper könnte für alle schlecht ausgehen. Und vor allem für Trump selbst.“ Beim Anflug sei nicht erkennbar, ob ein Tomahawk-Marschflugkörper nuklear bestückt sei oder nicht. „Wie soll Russland darauf reagieren? Genau so!“ Die Atommacht Russland droht immer wieder mit ihren Nuklearwaffen. Er hoffe, dass es bei einer leeren Drohung Trumps bleibe, so Medwedjew.
Marschflugkörper vom Typ Tomahawk haben eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern und können prinzipiell auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden. Selenskij hat die US-Regierung bereits mehrfach um die Lieferung von Tomahawks gebeten.
Michelle Ostwald
Trump sieht Schlüsselrolle für Erdoğan im Ukraine-Krieg
Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump könnte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei der Beendigung des Ukraine-Kriegs eine Schlüsselrolle spielen. Dies bestätigt Trump vor Journalisten an Bord der Air Force One auf dem Rückflug in die USA.
Michelle Ostwald
Bürgermeister von Charkiw: Bomben treffen Krankenhaus und Stromleitungen
Bei einem russischen Bombenangriff auf die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw ist nach Angaben lokaler Behörden die Stromversorgung für 30 000 Kunden ausgefallen. Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, sagt im örtlichen Fernsehen, die Bomben hätten Stromleitungen getroffen und ein Krankenhaus beschädigt. Vier Menschen seien dabei verletzt worden.
Juri Auel
Teile von Großstadt Charkiw nach russischem Angriff im Dunkeln
In der ostukrainischen Großstadt Charkiw ist es nach russischen Bombenangriffen zu Stromausfällen gekommen. Vier Menschen wurden bei den Angriffen verletzt, wie Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram mitteilte. Drei der insgesamt neun Stadtteile seien von Stromausfällen betroffen. Schäden habe es auch an einer medizinischen Einrichtung gegeben. Charkiw ist nur etwas mehr als 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.
Juri Auel
Wadephul an Trump: Friedensinitiative bei Putin fortsetzen
Deutschland appelliert an US-Präsident Donald Trump nach dessen Vermittlungserfolg im Gaza-Krieg, den Druck auf Kremlchef Wladimir Putin für ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu erhöhen. Trump habe „einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass es diese Vereinbarung bezüglich des Gazastreifens gibt. Und Deutschland appelliert an ihn, jetzt seine Bemühungen fortzusetzen, zu Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu kommen“, sagte der Bundesaußenminister.
Die Bundesregierung setze „große Erwartungen in die amerikanische Administration, denn Präsident Trump hat ja glaubhaft gemacht, dass er daran interessiert ist, sich an verschiedenen Orten der Welt für Friedensschlüsse einzusetzen“, sagte der CDU-Politiker. Deutschland stehe bereit, Trump bei einer solchen Friedensinitiative zu unterstützen. Wadephul fügte hinzu, es sei „aller Anstrengung wert, jetzt neuen Anlauf in der Ukraine zu nehmen, bevor dort wieder Kämpfe in einem größeren Umfang ausbrechen“.
Juri Auel
Selenskij bestätigt USA-Besuch am Freitag
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat Medienberichte über ein anstehendes Treffen mit seinem US-Kollegen Donald Trump in Washington bestätigt. „Ich treffe in dieser Woche in Washington Präsident Trump“, sagte das Staatsoberhaupt Journalisten bei einer Pressekonferenz mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas in Kiew. Selenskij bestätigte zudem den Freitag als Besuchstermin.
Gegenstand der Gespräche sei unter anderem die Lieferung weitreichender Waffen an die Ukraine, sagte der Präsident weiter. Eine ukrainische Delegation mit Regierungschefin Julia Swyrydenko, dem Bürochef des Präsidenten, Andrij Jermak, und dem Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umjerow, sei bereits auf dem Weg nach Washington.
Christoph Heinlein
Zwei Tote nach Angriff in Saporischschja
Im Gebiet Saporischschja im Südosten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben zwei Menschen durch einen russischen Angriff getötet worden. Eine Drohne habe ein Zivilfahrzeug getroffen, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Iwan Fedorow, bei Telegram. Ein 53-Jähriger und eine 50 Jahre alte Frau kamen demnach dabei ums Leben.
In der Region Odessa habe Moskaus Militär zivile Infrastruktur angegriffen und zwei Objekte getroffen, teilte Gouverneur Oleh Kiper mit. Eine Person sei verletzt worden.
Der staatliche Versorger Ukrenergo teilte mit, dass es am Morgen zu Notabschaltungen der Stromversorgung für Industriebetriebe in den Gebieten Charkiw, Sumy, Poltawa, Donezk, Dnipropetrowsk, Saporischschja und teilweise in Kirowohrad kam. In Tschernihiw gibt es demnach stundenweise Abschaltungen. Grund dafür seien die Folgen der zuletzt vermehrten russischen Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung.
Michelle Ostwald
Bericht: Ukrainischer Angriff trifft Öldepot auf der Krim
Ein ukrainischer Drohnenangriff hat nach russischen Angaben ein großes Tanklager auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim in Brand gesetzt. Eine Drohne habe in der Nacht ein Öldepot in der Stadt Feodossija getroffen und damit das Feuer ausgelöst, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Moskaus Statthalter auf der Krim, Sergej Aksjonow. Über Verletzte gebe es derzeit noch keine Erkenntnisse.
Insgesamt seien über der Krim mehr als 20 Drohnen abgeschossen worden, hieß es weiter. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium am Sonntagabend einen Abschuss von 37 Drohnen über mehreren russischen Regionen, dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer gemeldet. Das Tanklager war im vergangenen Jahr schon einmal durch einen ukrainischen Drohnenangriff in Flammen gesetzt worden.
Dimitri Taube
Trump: Lieferung von „Tomahawk“-Waffen an Ukraine möglich
US-Präsident Donald Trump schließt die Lieferung von Marschflugkörpern des Typs Tomahawk an die Ukraine nicht aus und will damit den Druck auf Russland erhöhen. An Bord seiner in den Nahen Osten fliegenden Regierungsmaschine Air Force One sagte Trump zu Journalisten, er wolle mit Russland über derartige Lieferungen reden und fragen: „Wollen sie (die Russen), dass Tomahawks in ihre Richtung fliegen? Ich glaube nicht.“ Er könne den Russen sagen: „Hört mal, wenn dieser Krieg nicht beendet wird, werde ich ihnen Tomahawks schicken.“
In den vergangenen Wochen hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij die US-Regierung immer wieder um die Lieferung von Tomahawks gebeten. Deren maximale Reichweite von 2500 Kilometern würde es der ukrainischen Armee ermöglichen, Ziele wie Ölraffinerien auch im asiatischen Teil Russlands zu beschießen.
Er könnte sagen, dass Marschflugkörper dieses Typs eine unglaubliche, eine sehr offensive Waffe seien, sagte Trump. „Und, ehrlich gesagt, braucht Russland das nicht.“ Er denke, er werde mit der russischen Seite darüber sprechen, und habe das auch dem ukrainischen Präsidenten Selenskij gesagt. Die Lieferung von Tomahawks wäre „ein neuer Schritt der Aggression“, erklärte Trump. Er halte es dennoch für angebracht, diese Möglichkeit anzusprechen, denn: „Ich möchte, dass der Krieg beendet wird.“
Vor Trumps Äußerungen an Bord der Air Force One hatte Selenskij nach einem Gespräch mit ihm berichtet, beide hätten über Patriot-Flugabwehrsysteme und Tomahawks gesprochen. „Wir sehen und hören, dass Russland Angst hat, dass die Amerikaner uns ‚Tomahawks‘ geben könnten“, schrieb Selenskij auf der Plattform Telegram. Das sei ein Signal, „dass genau dieser Druck für den Frieden wirken kann“. Ob konkrete Absprachen zur Lieferung neuer Waffensysteme getroffen wurden, ließ der ukrainische Präsident offen.
Katja Guttmann
Medienbericht: USA sollen Ukraine bei Angriffen auf russische Energieanlagen helfen
Die USA unterstützen einem Medienbericht zufolge die Ukraine seit Monaten bei Langstreckenangriffen auf russische Energieanlagen. Ziel sei es, die russische Wirtschaft zu schwächen und Präsident Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen, berichtet die Financial Times unter Berufung auf mehrere Insider. Der US-Geheimdienst habe der Ukraine dabei geholfen, wichtige russische Energieanlagen, darunter Ölraffinerien, weit hinter der Frontlinie anzugreifen, heißt es unter Berufung auf namentlich nicht genannte Vertreter der Ukraine und der USA.
Das US-Präsidialamt, das Büro des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und das ukrainische Außenministerium reagierten nicht sofort auf die Bitte um eine Stellungnahme zu dem Bericht. Auch vom russischen Außenministerium gibt es noch keinen Kommentar.
Die Führung in Moskau hat unlängst erklärt, die USA und die Nato versorgten die Ukraine regelmäßig mit Geheimdienstinformationen. Der Financial Times zufolge unterstützt der US-Geheimdienst die Führung in Kiew bei der Routenplanung, Flughöhe, Zeitplanung und bei Entscheidungen über Einsätze. Dadurch könnten die weitreichenden Angriffsdrohnen der Ukraine der russischen Flugabwehr entgehen.
Oliver Klasen
Drohnenangriff auf Belgorod
Die ukrainischen Streitkräfte haben die grenznahe russische Großstadt Belgorod mit Kampfdrohnen angegriffen. Nach Darstellung russischer Medien wurden zahlreiche Drohnen über dem Stadtgebiet abgeschossen. Durch herabfallende Trümmer sei Müll in Brand geraten, wie die Agentur Tass berichtete. Über weitere Schäden wurden offiziell keine Angaben gemacht. Telegram-Nutzer berichteten von einem Stromausfall. Für diese Angaben gab es keine offizielle Bestätigung. Der Militärstab der Region hatte zuvor in einer Mitteilung lediglich von „möglichen kurzfristigen Stromabschaltungen infolge der feindlichen Angriffe“ gesprochen.
Oliver Klasen
Armeechef: Ukrainische Flugabwehr funktioniert nur zu 74 Prozent
Die ukrainische Flugabwehr hat angesichts der verstärkten russischen Angriffe mit Drohnen und Raketen weiterhin Lücken. Die Effizienz der Flugabwehr liege gegenwärtig bei knapp 74 Prozent, berichtete Armeechef Oleksandr Syrskij nach einer Sitzung mit der Armeeführung. Daher müssten zusätzliche Anstrengungen unternommen werden. Vor allem müsse die Energieversorgung, die kritische Infrastruktur und die Logistik im Hinterland besser geschützt werden. Kiew bemüht sich seit Monaten um neue Waffen und Systeme, um die Flugabwehr zu verbessern.
Russland überzieht die Ukraine immer wieder mit nächtlichen Luftangriffen, in deren Verlauf große Drohnenschwärme mit Hunderten von unbemannten Flugkörpern und auch Raketen und Marschflugkörper eingesetzt werden. Zuletzt wurden die Hauptstadt Kiew und die Hafenstadt Odessa attackiert. Die ukrainische Regierung wirft Russland vor, mit den gezielten Angriffen auf die Energieinfrastruktur das Land im Herbst in Dunkelheit und Kälte stürzen zu wollen, um Panik in der Bevölkerung auszulösen und die Lage weiter zu destabilisieren.
Armeechef Syrskij verwies aber auch auf Erfolge der Ukraine im Kampf gegen Russland. So habe man mit weitreichenden Waffen im September 70 Angriffe auf dem Territorium der Russischen Föderation verzeichnet, vor allem auf Raffinerien und Objekte der russischen Rüstungsindustrie. Es sei gelungen, die Ölverarbeitung in Russland um 21 Prozent zu reduzieren. Die Angaben lassen sich unabhängig nicht verifizieren. Der Treibstoffmangel in Russland macht sich aber inzwischen bereits an Tankstellen für die Zivilbevölkerung bemerkbar.
Oliver Klasen
Orthodoxe Kirche in Ostukraine bei Angriff beschädigt
65 000 Einwohner hatte die Stadt Kostjantyniwka in der Oblast Donezk vor dem Krieg, inzwischen sind es nur noch wenige Tausend. Die Frontlinie verläuft nur wenige Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Immer wieder gibt es Angriffe, so auch an diesem Samstag, Tag 1326 des Krieges.
Irene Helmes
Selenskij: „Positives und produktives“ Telefonat mit Trump über Flugabwehr
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat nach eigenen Angaben in einem „positiven und produktiven“ Telefonat mit US-Präsident Donald Trump über die russischen Angriffe auf das ukrainische Energiesystem beraten. „Wir haben Möglichkeiten zur Stärkung unserer Luftverteidigung sowie konkrete Vereinbarungen besprochen, an denen wir arbeiten, um dies sicherzustellen“, schreibt Selenskij auf der Online-Plattform X.
Selenskij äußert sich dankbar über die Bereitschaft der USA zur Unterstützung der Ukraine, es gebe „gute Optionen und solide Ideen“. Das Verhältnis der beiden Politiker wurde durch die öffentliche Herabwürdigung des Ukrainers bei einem Besuch im Weißen Haus im Februar stark belastet, Selenskij bemüht sich seither aber weiter um den dringend benötigten Beistand der USA im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg.
Irene Helmes
Zwei Tote nach russischem Angriff auf Energieinfrastruktur in Tschernihiw
Im Zuge der Strategie der russischen Armee, zu Beginn der kalten Monate besonders gezielt die ukrainische Energieversorgung zu beschädigen, sind im Gebiet Tschenihiw im Norden des Landes zwei Arbeiter des örtlichen Energieunternehmens getötet worden. Nach Angaben des Zivilschutzes trafen Drohnen Servicefahrzeuge der Firma. Ein Mann sei direkt an Ort und Stelle gestorben, der Zweite im Krankenhaus. Vier weitere Mitarbeiter seien verletzt worden.
