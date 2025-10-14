Selenskij will mit Trump über Marschflugkörper verhandeln

Ungeachtet der Warnungen des Kremls vor einer Lieferung von Marschflugkörpern des Typs Tomahawk an die Ukraine will Wolodimir Selenskij noch diese Woche genau darüber mit US-Präsident Donald Trump verhandeln. Als „Hauptthema des Besuchs“ am Freitag in Washington nannte Selenskij auf Telegram „Flugabwehr und unsere Fähigkeiten für weitreichende Angriffe, um Druck auf Russland für Frieden auszuüben“. Er werde Trump die nächsten Schritte vorschlagen.



Der Kreml hatte das Weiße Haus nachdrücklich vor einer solchen Lieferung und der Gefahr einer Gegenreaktion mit Atomwaffen gewarnt. Die US-Streitkräfte setzten in der Vergangenheit seegestützte Tomahawk-Raketen in kriegerischen Konflikten ein. Kiew verfügt bisher nicht über geeignete Kriegsschiffe oder U-Boote, allerdings haben die USA auch eine neue landgestützte Variante.



Trump hat eine Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine nicht ausgeschlossen und sagte jüngst, er wolle mit der russischen Seite über das Thema reden. Kremlsprecher Dmitrij Peskow warnte am Montag vor solch einer Lieferung. „Tatsächlich erfordert der Umgang mit solchen schweren Marschflugkörpern auf die eine oder andere Weise die Beteiligung amerikanischer Spezialisten“, sagte er nach Angaben der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass.



Auch der Vizechef des nationalen Sicherheitsrats, Dmitrij Medwedjew, warnte die USA und schrieb auf Telegram: „Die Lieferung dieser Marschflugkörper könnte für alle schlecht ausgehen. Und vor allem für Trump selbst.“ Beim Anflug sei nicht erkennbar, ob ein Tomahawk-Marschflugkörper nuklear bestückt sei oder nicht. „Wie soll Russland darauf reagieren? Genau so!“ Die Atommacht Russland droht immer wieder mit ihren Nuklearwaffen. Er hoffe, dass es bei einer leeren Drohung Trumps bleibe, so Medwedjew.



Marschflugkörper vom Typ Tomahawk haben eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern und können prinzipiell auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden. Selenskij hat die US-Regierung bereits mehrfach um die Lieferung von Tomahawks gebeten.