Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Selenskij will mit Trump über Sicherheitsgarantien sprechen
Landesweite Luftangriffe auf die Ukraine
Polen schließt wegen russischer Luftangriffe in Ukraine vorübergehend Flughäfen
Selenskij sieht neue russische Bedrohung aus Belarus
Luftangriff auf Charkiw – Ukraine meldet mehrere Opfer
Dimitri Taube
Verbündete stärken Selenskij vor Trump-Treffen den Rücken
Vor dem Treffen am Sonntag mit US-Präsident Donald Trump hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nach Angaben der Bundesregierung erneut die Unterstützung seiner Verbündeten zugesagt bekommen. „Die elf Staats- und Regierungschefs aus Europa und Kanada sowie die Spitzen von Nato und der EU sicherten der Ukraine ihre volle Unterstützung zu und unterstrichen, in enger Koordination mit den USA für einen nachhaltigen und gerechten Frieden in der Ukraine einzutreten“, teilte ein Regierungssprecher mit.
Selenskij befinde sich auf dem Weg in die USA und halte die sogenannte Berlin-Gruppe über die Verhandlungen auf dem Laufenden, hieß es weiter. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zuvor auf Bitten Selenskijs zu einer Telefonschalte im Format des jüngsten Berliner Treffens eingeladen, wie eine Regierungssprecherin sagte.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte, die Europäer müssten vollständig in die sie betreffenden Diskussionen eingebunden werden, wie es aus Élysée-Kreisen hieß. Im Januar werde Macron ein weiteres Treffen der Koalition der Willigen in Paris ausrichten. Von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ebenfalls an dem Gespräch teilgenommen hatte, hieß es auf der Plattform X, man begrüße „alle Bemühungen, die zu unserem gemeinsamen Ziel führen – einem gerechten und dauerhaften Frieden, der die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine wahrt.“
Vor seinem Besuch bei Trump traf Selenskij Samstagmittag (Ortszeit) den kanadischen Premierminister Mark Carney. Dieser kündigte nach dem Treffen im kanadischen Halifax zusätzliche Unterstützung für Kiew an, darunter Kreditgarantien für den Wiederaufbau der Ukraine.
Selenskij befinde sich auf dem Weg in die USA und halte die sogenannte Berlin-Gruppe über die Verhandlungen auf dem Laufenden, hieß es weiter. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zuvor auf Bitten Selenskijs zu einer Telefonschalte im Format des jüngsten Berliner Treffens eingeladen, wie eine Regierungssprecherin sagte.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte, die Europäer müssten vollständig in die sie betreffenden Diskussionen eingebunden werden, wie es aus Élysée-Kreisen hieß. Im Januar werde Macron ein weiteres Treffen der Koalition der Willigen in Paris ausrichten. Von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ebenfalls an dem Gespräch teilgenommen hatte, hieß es auf der Plattform X, man begrüße „alle Bemühungen, die zu unserem gemeinsamen Ziel führen – einem gerechten und dauerhaften Frieden, der die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine wahrt.“
Vor seinem Besuch bei Trump traf Selenskij Samstagmittag (Ortszeit) den kanadischen Premierminister Mark Carney. Dieser kündigte nach dem Treffen im kanadischen Halifax zusätzliche Unterstützung für Kiew an, darunter Kreditgarantien für den Wiederaufbau der Ukraine.
Dimitri Taube
Selenskij will mit Trump über Sicherheitsgarantien sprechen
Der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij will bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump an diesem Sonntag erneut klarmachen, dass für Kiew eine Kapitulation und ein Diktatfrieden mit Moskau nicht infrage kommt. „Natürlich gibt es rote Linien für die Ukraine und das ukrainische Volk“, sagte Selenskij in einer Mitteilung in seinem Telegram-Kanal vor dem Treffen in Florida. Selenskij hatte etwa die auch von Trump geforderten Abtretungen jener Teile im Gebiet Donezk, die Russland bisher nicht kontrolliert, kategorisch abgelehnt. Es gebe Kompromissvorschläge für die offenen Gebietsfragen, sagte Selenskij.
Sprechen will der ukrainische Staatschef mit Trump über seine an Heiligabend präsentierten 20 Punkte für einen möglichen Friedensplan. Kernthema seien die Sicherheitsgarantien für die Ukraine für den Fall eines Waffenstillstands, um vor einem neuen russischen Angriff dauerhaft geschützt zu sein.
Selenskij sagte, dass Russland mit seinen täglichen Luftangriffen zeige, dass es kein Interesse an einem Frieden habe. Deshalb will er sich bei Trump auch für mehr Flugabwehrsysteme einsetzen. Die ukrainische Luftverteidigung brauche mehr Raketen.
Selenskij sagte auch, dass es parallel Verhandlungen mit den Europäern über Sicherheitsgarantien gebe. Er zeigte sich dankbar, dass die EU weitere finanzielle Unterstützung in Form von Krediten in Milliardenhöhe für die Ukraine beschlossen hat. „Aber ehrlich gesagt, gibt es immer einen Geldmangel, besonders für die Produktion von Waffen und vor allem von Drohnen.“
Sprechen will der ukrainische Staatschef mit Trump über seine an Heiligabend präsentierten 20 Punkte für einen möglichen Friedensplan. Kernthema seien die Sicherheitsgarantien für die Ukraine für den Fall eines Waffenstillstands, um vor einem neuen russischen Angriff dauerhaft geschützt zu sein.
Selenskij sagte, dass Russland mit seinen täglichen Luftangriffen zeige, dass es kein Interesse an einem Frieden habe. Deshalb will er sich bei Trump auch für mehr Flugabwehrsysteme einsetzen. Die ukrainische Luftverteidigung brauche mehr Raketen.
Selenskij sagte auch, dass es parallel Verhandlungen mit den Europäern über Sicherheitsgarantien gebe. Er zeigte sich dankbar, dass die EU weitere finanzielle Unterstützung in Form von Krediten in Milliardenhöhe für die Ukraine beschlossen hat. „Aber ehrlich gesagt, gibt es immer einen Geldmangel, besonders für die Produktion von Waffen und vor allem von Drohnen.“
Christoph Heinlein
Landesweite Luftangriffe auf die Ukraine
Russlands Militär hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. In der Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko mindestens ein Mensch getötet und mehr als zwei Dutzend weitere Bewohner verletzt. Klitschko berichtete in seinem Telegram-Kanal nach den Angriffen von Bränden in zwei Hochhäusern sowie anderen Gebäuden. Die Zahl der Verletzten erhöhte sich im Verlauf des Morgens und Vormittags immer weiter. Im Kiewer Gebiet starb laut Behörden eine 47-jährige Frau bei den Angriffen.
Der Militärgouverneur des Gebiets Kiew, Mykola Kalaschnyk, berichtete am Morgen auf Telegram von einem weiteren Verletzten in der Region sowie Schäden an ziviler Infrastruktur. In Kiew sind nach dem Angriff Tausende Gebäude ohne Heizung. Betroffen seien mehr als 2600 Wohngebäude, 187 Kindergärten und 138 Schulen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Temperatur in der Hauptstadt liegt bei etwa null Grad Celsius. In der umliegenden Region Kiew sind den Behörden zufolge zudem 320 000 Haushalte ohne Strom.
Die ukrainische Luftwaffe hatte in der Nacht auch vor Attacken unter anderem in den Regionen Tschernihiw, Mykolajiw, Charkiw und Schytomyr gewarnt. Aus mehreren Orten wurden Explosionen und Brände gemeldet. Nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij setzte Russland fast 500 Drohnen und 40 Raketen ein. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass bei dem Angriff auch Hyperschallraketen vom Typ Kinschal eingesetzt worden seien.
Der Militärgouverneur des Gebiets Kiew, Mykola Kalaschnyk, berichtete am Morgen auf Telegram von einem weiteren Verletzten in der Region sowie Schäden an ziviler Infrastruktur. In Kiew sind nach dem Angriff Tausende Gebäude ohne Heizung. Betroffen seien mehr als 2600 Wohngebäude, 187 Kindergärten und 138 Schulen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Temperatur in der Hauptstadt liegt bei etwa null Grad Celsius. In der umliegenden Region Kiew sind den Behörden zufolge zudem 320 000 Haushalte ohne Strom.
Die ukrainische Luftwaffe hatte in der Nacht auch vor Attacken unter anderem in den Regionen Tschernihiw, Mykolajiw, Charkiw und Schytomyr gewarnt. Aus mehreren Orten wurden Explosionen und Brände gemeldet. Nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij setzte Russland fast 500 Drohnen und 40 Raketen ein. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass bei dem Angriff auch Hyperschallraketen vom Typ Kinschal eingesetzt worden seien.
Christoph Heinlein
Selenskij will vor Trump-Treffen mit Verbündeten telefonieren
Vor seinem Besuch im Weißen Haus am Sonntag spricht der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit europäischen Verbündeten. Angaben einer Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel zufolge findet am Abend ein Telefonat mit Selenskij, der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und einigen europäischen Staats- und Regierungschefs statt.
Christoph Heinlein
Polen schließt wegen russischer Luftangriffe in Ukraine vorübergehend Flughäfen
Wegen schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine hat Polen in der Nacht auf Samstag aus Sicherheitsgründen vorübergehend zwei Flughäfen geschlossen. Das teilte die nationale Flugsicherungsagentur Pansa auf der Plattform X mit. Betroffen waren demnach die Flughäfen in Rzeszow und Lublin, die beide nahe an der Grenze zur Ukraine liegen. Das Oberkommando der polnischen Streitkräfte hatte schon zuvor bekanntgegeben, dass Kampfflugzeuge der polnischen Luftwaffe gemeinsam mit Kampfjets von Nato-Verbündeten aufgestiegen seien, um den Luftraum Polens zu schützen. Es habe allerdings keine Luftraumverletzungen gegeben. Um etwa acht Uhr vormittags meldeten die polnischen Streitkräfte das Ende ihres Einsatzes.
Christoph Heinlein
Kim und Putin feiern Bündnis in Neujahrsbotschaften
Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die Beziehungen seines Landes zu Russland in den höchsten Tönen gelobt. Diese seien durch „das Teilen von Blut, Leben und Tod im selben Schützengraben“ gefestigt worden, heißt es in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Neujahrsbotschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nun könne niemand mehr die Beziehungen zwischen den Völkern der beiden Länder und ihre Einheit brechen, so Kim weiter. Wenige Tage zuvor hatte sich Putin seinerseits in einer Neujahrsbotschaft bei Kim für den „heldenhafte Einsatz“ der nordkoreanischen Soldaten bedankt.
Nordkorea hat die militärische Kooperation mit Russland seit 2024 immer weiter vertieft. Schätzungen des südkoreanischen Geheimdiensts zufolge wurden in mehreren Mobilisierungswellen rund 15 000 Soldaten zur Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg entsandt. Zudem belieferte Nordkorea die russische Armee mit großen Mengen Munition und Artillerie. Vermutet wird, dass das international weitgehend isolierte Land im Gegenzug Geld, Militärtechnik und Sicherheitsgarantien von Russland erhält.
Nordkorea hat die militärische Kooperation mit Russland seit 2024 immer weiter vertieft. Schätzungen des südkoreanischen Geheimdiensts zufolge wurden in mehreren Mobilisierungswellen rund 15 000 Soldaten zur Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg entsandt. Zudem belieferte Nordkorea die russische Armee mit großen Mengen Munition und Artillerie. Vermutet wird, dass das international weitgehend isolierte Land im Gegenzug Geld, Militärtechnik und Sicherheitsgarantien von Russland erhält.
Dimitri Taube
„Friedrich, vielen Dank!“ – Selenskij und Merz bekräftigen Einigkeit vor Trump-Gespräch
Der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij hat vor einem geplanten Treffen mit US-Präsident Donald Trump das weitere Vorgehen mit Bundeskanzler Friedrich Merz besprochen. „Wir stimmen unsere Positionen ab, und alle in Europa müssen an einem Strang ziehen, um unsere europäische Lebensweise, die Unabhängigkeit unserer Staaten und den Frieden in Europa zu verteidigen. Es muss Frieden geben“, schrieb Selenskij auf der Plattform X.
Merz (CDU) antworte auf X mit den Worten: „Wir stehen unerschütterlich an Ihrer Seite. Ein starkes, koordiniertes Vorgehen Europas ist nach wie vor unverzichtbar für Frieden, Freiheit und Sicherheit.“ Die „Berliner Gruppe“ sei bereit zu helfen – in enger Abstimmung mit den US-Partnern.
Er habe den Bundeskanzler über die Arbeit Kiews mit den US-Gesandten informiert, so Selenskij. „Wir alle erinnern uns an das Format des Berliner Treffens und die dort erzielten Ergebnisse. Genau so werden wir weiterarbeiten. Wir haben vereinbart, weiterhin gemeinsam mit den Europäern zu handeln“, schrieb Selenskij auf X mit Blick auf das jüngste Gipfeltreffen in Berlin – das erste größere unter Beteiligung der USA, der Ukraine und der führenden Europäer in einem EU-Staat seit dem neuen Vorstoß Trumps für eine Friedenslösung im November.
Selenskij dankte Deutschland „für seine unerschütterliche“ und konkrete Unterstützung. „Dank unserer Zusammenarbeit mit Deutschland konnten bereits Tausende Menschenleben in der Ukraine vor russischen Angriffen gerettet werden, und wir halten unsere Verteidigungspositionen aufrecht, um die Stärke unserer diplomatischen Positionen zu gewährleisten. Friedrich, vielen Dank!“, schrieb der ukrainische Staatschef an die Adresse von Merz.
Merz (CDU) antworte auf X mit den Worten: „Wir stehen unerschütterlich an Ihrer Seite. Ein starkes, koordiniertes Vorgehen Europas ist nach wie vor unverzichtbar für Frieden, Freiheit und Sicherheit.“ Die „Berliner Gruppe“ sei bereit zu helfen – in enger Abstimmung mit den US-Partnern.
Er habe den Bundeskanzler über die Arbeit Kiews mit den US-Gesandten informiert, so Selenskij. „Wir alle erinnern uns an das Format des Berliner Treffens und die dort erzielten Ergebnisse. Genau so werden wir weiterarbeiten. Wir haben vereinbart, weiterhin gemeinsam mit den Europäern zu handeln“, schrieb Selenskij auf X mit Blick auf das jüngste Gipfeltreffen in Berlin – das erste größere unter Beteiligung der USA, der Ukraine und der führenden Europäer in einem EU-Staat seit dem neuen Vorstoß Trumps für eine Friedenslösung im November.
Selenskij dankte Deutschland „für seine unerschütterliche“ und konkrete Unterstützung. „Dank unserer Zusammenarbeit mit Deutschland konnten bereits Tausende Menschenleben in der Ukraine vor russischen Angriffen gerettet werden, und wir halten unsere Verteidigungspositionen aufrecht, um die Stärke unserer diplomatischen Positionen zu gewährleisten. Friedrich, vielen Dank!“, schrieb der ukrainische Staatschef an die Adresse von Merz.
Lilith Volkert
Selenskij wird am Sonntag bei Trump sein
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij wird am Sonntag US-Präsident Trump besuchen. Das Weiße Haus in Washington kündigte an, Trump werde den Ukrainer sm Nachmittag um 15 Uhr Ortzeit (21 Uhr MEZ) in Palm Beach im Bundesstaat Florida empfangen. Selenskij hatte die Reise schon am Vortag angekündigt.
„Bis Neujahr kann noch viel entschieden werden“, schrieb Selenskij in den Netzwerken Telegram und X. Sein Chefunterhändler Rustem Umjerow habe ihn über die jüngsten Kontakte mit den Amerikanern unterrichtet. „Wir verlieren keinen einzigen Tag. Wir haben ein Treffen auf höchster Ebene mit Präsident Trump in nächster Zukunft vereinbart“, schrieb Selenskij. Er sagte, er plane, mit dem US-Präsidenten über Sicherheitsgarantien und Gebietsfragen zu sprechen. Zudem wolle er erörtern, wie zusätzlicher Druck auf Russland ausgeübt werden könne. Ein 20-Punkte-Friedensplan sei zu 90 Prozent fertig. Trump widersprach ihm allerdings. „Er hat gar nichts, solange ich es nicht absegne“, sagte er einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Politico zufolge
Im Gespräch mit dem US-Nachrichtenportal Axios deutete Selenskij die Bereitschaft für ein Referendum über den Friedensplan an, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Russland zu einer mindestens 60 Tage dauernden Feuerpause bereit sei. US-Beamte befürworteten laut Axios einen kürzeren Zeitraum. Selenskij hat jedoch Zweifel, ob Russland dem Plan Trumps zustimmen wird. „Ich habe einige Informationen, aber ich bin an einem Punkt, an dem ich nur die Worte von Führungspersonen glauben möchte.“
Am Freitag fanden außerdem Gespräche der US-Regierung mit russischen Vertretern über einen Frieden in der Ukraine statt. An denen nahm Kreisen zufolge auch der russische Sondergesandte Kirill Dmitrijew teil. Er sei an der Seite von Präsidentenberater Juri Uschakow, hieß es. Der Kreml hatte zuvor lediglich mitgeteilt, Präsident Wladimir Putin habe Uschakow mit den Gesprächen über US-Vorschläge für ein Friedensabkommen beauftragt.
„Bis Neujahr kann noch viel entschieden werden“, schrieb Selenskij in den Netzwerken Telegram und X. Sein Chefunterhändler Rustem Umjerow habe ihn über die jüngsten Kontakte mit den Amerikanern unterrichtet. „Wir verlieren keinen einzigen Tag. Wir haben ein Treffen auf höchster Ebene mit Präsident Trump in nächster Zukunft vereinbart“, schrieb Selenskij. Er sagte, er plane, mit dem US-Präsidenten über Sicherheitsgarantien und Gebietsfragen zu sprechen. Zudem wolle er erörtern, wie zusätzlicher Druck auf Russland ausgeübt werden könne. Ein 20-Punkte-Friedensplan sei zu 90 Prozent fertig. Trump widersprach ihm allerdings. „Er hat gar nichts, solange ich es nicht absegne“, sagte er einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Politico zufolge
Im Gespräch mit dem US-Nachrichtenportal Axios deutete Selenskij die Bereitschaft für ein Referendum über den Friedensplan an, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Russland zu einer mindestens 60 Tage dauernden Feuerpause bereit sei. US-Beamte befürworteten laut Axios einen kürzeren Zeitraum. Selenskij hat jedoch Zweifel, ob Russland dem Plan Trumps zustimmen wird. „Ich habe einige Informationen, aber ich bin an einem Punkt, an dem ich nur die Worte von Führungspersonen glauben möchte.“
Am Freitag fanden außerdem Gespräche der US-Regierung mit russischen Vertretern über einen Frieden in der Ukraine statt. An denen nahm Kreisen zufolge auch der russische Sondergesandte Kirill Dmitrijew teil. Er sei an der Seite von Präsidentenberater Juri Uschakow, hieß es. Der Kreml hatte zuvor lediglich mitgeteilt, Präsident Wladimir Putin habe Uschakow mit den Gesprächen über US-Vorschläge für ein Friedensabkommen beauftragt.
Dimitri Taube
Selenskij sieht neue russische Bedrohung aus Belarus
Das russische Militär nutzt nach Erkenntnissen Kiews zunehmend Stellungen in Belarus für seine Angriffe gegen die Ukraine. Dies gelte sowohl für Angriffe mit Drohnen als mit auch Raketen, berichtete Präsident Wolodimir Selenskij von einer Sitzung der gesamten Armeeführung. Mit dieser neuen Taktik versuche Russland, die Verteidigungslinien der Ukraine zu umgehen, schrieb Selenskij. Das sei „riskant“ für Belarus. „Leider gibt Belarus damit seine Souveränität zugunsten von Russlands aggressiven Ambitionen auf.“
Eine proaktive Abwehr gegen diese neue Stoßrichtung sei schwierig, denn Russland habe die gesamte Technik für die Angriffe auf Wohngebäuden errichtet. Antennen und andere Leitsysteme für Angriffe gegen Ziele in der Ukraine stünden nun praktisch auf den Dächern fünfstöckiger ziviler Wohnblocks, sagte Selenskij mit Verweis auf Erkenntnisse der ukrainischen Aufklärung.
„Das ist eine absolute Missachtung von Menschenleben, Minsk sollte aufhören, diese Spielchen zu spielen“, erklärte Selenskij. Die ukrainische Flugabwehr sei angewiesen worden, die Abwehrstrategie anzupassen.
Belarus hat zu Beginn der russischen Invasion 2022 in die Ukraine lediglich sein Staatsgebiet als Sprungbrett für den letztlich gescheiterten Vorstoß auf Kiew zur Verfügung gestellt. Aktiv sind belarussische Truppen nicht am Kriegsgeschehen beteiligt, doch bindet die mögliche Bedrohung starke ukrainische Truppenverbände an der gemeinsamen Grenze.
Eine proaktive Abwehr gegen diese neue Stoßrichtung sei schwierig, denn Russland habe die gesamte Technik für die Angriffe auf Wohngebäuden errichtet. Antennen und andere Leitsysteme für Angriffe gegen Ziele in der Ukraine stünden nun praktisch auf den Dächern fünfstöckiger ziviler Wohnblocks, sagte Selenskij mit Verweis auf Erkenntnisse der ukrainischen Aufklärung.
„Das ist eine absolute Missachtung von Menschenleben, Minsk sollte aufhören, diese Spielchen zu spielen“, erklärte Selenskij. Die ukrainische Flugabwehr sei angewiesen worden, die Abwehrstrategie anzupassen.
Belarus hat zu Beginn der russischen Invasion 2022 in die Ukraine lediglich sein Staatsgebiet als Sprungbrett für den letztlich gescheiterten Vorstoß auf Kiew zur Verfügung gestellt. Aktiv sind belarussische Truppen nicht am Kriegsgeschehen beteiligt, doch bindet die mögliche Bedrohung starke ukrainische Truppenverbände an der gemeinsamen Grenze.
Dimitri Taube
Luftangriff auf Charkiw – Ukraine meldet mehrere Opfer
Bei einem Angriff russischer Kampfflugzeuge mit gelenkten Fliegerbomben auf die ostukrainische Stadt Charkiw ist unter anderem eine belebte Straße getroffen worden. Dabei wurden nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram mindestens zwei Menschen getötet und sechs weitere schwer verletzt. Eine der Bomben schlug zwischen mehreren Fahrzeugen ein, mehrere Menschen waren zunächst in ihren brennenden Autos eingeschlossen.
Die frontnahe Großstadt Charkiw ist immer wieder Ziel russischer Angriffe mit Drohnen, Raketen oder Fliegerbomben. Meist werden zivile Ziele getroffen.
Die frontnahe Großstadt Charkiw ist immer wieder Ziel russischer Angriffe mit Drohnen, Raketen oder Fliegerbomben. Meist werden zivile Ziele getroffen.
Dimitri Taube
Ukraine: Ausländische Schiffe bei russischen Angriffen beschädigt
Russische Drohnenangriffe haben nach ukrainischen Angaben in den Regionen Odessa und Mykolajiw mehrere ausländische Schiffe beschädigt. Betroffen seien Schiffe unter der Flagge der Slowakei, Palaus und Liberias, teilte der stellvertretende Ministerpräsident Oleksij Kuleba mit. Verletzte gebe es nicht. Die Angriffe hätten zudem zu Stromausfällen in der Region Odessa geführt.
Lilith Volkert
EVP-Chef Weber will Bundeswehr unter europäischer Flagge in der Ukraine
Der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, plädiert dafür, deutsche Soldaten unter europäischer Flagge an der Absicherung einer Friedenslösung in der Ukraine zu beteiligen. „Ich wünsche mir Soldaten mit der europäischen Flagge auf der Uniform, die gemeinsam mit unseren ukrainischen Freunden den Frieden sichern“, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wir können nicht ernsthaft erwarten, dass Trump eine Friedenslösung allein mit amerikanischen GIs absichert. Und wenn wir über europäische Truppen reden, kann Deutschland nicht außen vor bleiben“, argumentierte Weber. Europa müsse Verantwortung für die Sicherheit der Ukraine übernehmen, betonte er. „Nach einem Waffenstillstands- oder Friedensabkommen muss an der Sicherheitslinie die europäische Flagge wehen.“
Dimitri Taube
Ukraine setzt „Storm-Shadow“-Marschflugkörper gegen Ölraffinerie ein
Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben die Ölraffinerie Nowoschachtinsk in der russischen Region Rostow angegriffen. Dabei seien westliche Storm-Shadow-Marschflugkörper eingesetzt und mehrere Explosionen ausgelöst worden, teilte der Generalstab auf Telegram mit. Die Raffinerie sei einer der größten Lieferanten von Ölprodukten in Südrussland und an der Versorgung der russischen Truppen beteiligt.
Dimitri Taube
Tote und Verletzte nach russischen Luftangriffen in der Ukraine
Russland hat die Ukraine erneut mit mehreren Luftangriffen auf die Energieinfrastruktur überzogen. Es gab Berichte über Tote und Verletzte infolge der Attacken. In der Region Odessa am Schwarzen Meer meldeten die Behörden nach russischen Drohnenangriffen einen Toten und zwei Verletzte. An der Hafen- und Energieinfrastruktur gebe es Schäden. Im Gebiet Charkiw nahe der russischen Grenze gab es bei Angriffen Behörden zufolge einen Toten und 15 Verletzte.
Im Gebiet Tschernihiw starben zwei Menschen bei einem Drohnenangriff am Abend. Zwei weitere Personen seien verletzt worden, teilten die Behörden am Morgen mit. Das ukrainische Energieministerium informierte über zahlreiche Notabschaltungen und Stromausfälle im Land nach den russischen Angriffen.
Nach Angaben der ukrainischen Flugabwehr griff Russland in der Nacht mit 131 Drohnen an, 106 davon seien unschädlich gemacht worden. Es habe 22 Einschläge von Drohnen an 15 Stellen im Land gegeben. Die ukrainische Führung wirft Moskau Terror an Weihnachten vor. Wegen der Ausfälle von Strom und Heizung jetzt in der kalten Jahreszeit ist die Lage für viele Menschen in dem Land besonders bedrohlich.
Russland, das Weihnachten nach orthodoxem Brauch, erst am 7. Januar feiert – wie auch weiter viele orthodoxe Christen in der Ukraine –, hatte eine Waffenruhe an den Festtagen abgelehnt. Mit den Angriffen will die russische Führung Kiew auch zwingen, sich auf ein Friedensabkommen zu Moskaus Bedingungen einzulassen. Die Ukraine sieht Moskaus Forderungen als Aufruf zur Kapitulation.
Im Gebiet Tschernihiw starben zwei Menschen bei einem Drohnenangriff am Abend. Zwei weitere Personen seien verletzt worden, teilten die Behörden am Morgen mit. Das ukrainische Energieministerium informierte über zahlreiche Notabschaltungen und Stromausfälle im Land nach den russischen Angriffen.
Nach Angaben der ukrainischen Flugabwehr griff Russland in der Nacht mit 131 Drohnen an, 106 davon seien unschädlich gemacht worden. Es habe 22 Einschläge von Drohnen an 15 Stellen im Land gegeben. Die ukrainische Führung wirft Moskau Terror an Weihnachten vor. Wegen der Ausfälle von Strom und Heizung jetzt in der kalten Jahreszeit ist die Lage für viele Menschen in dem Land besonders bedrohlich.
Russland, das Weihnachten nach orthodoxem Brauch, erst am 7. Januar feiert – wie auch weiter viele orthodoxe Christen in der Ukraine –, hatte eine Waffenruhe an den Festtagen abgelehnt. Mit den Angriffen will die russische Führung Kiew auch zwingen, sich auf ein Friedensabkommen zu Moskaus Bedingungen einzulassen. Die Ukraine sieht Moskaus Forderungen als Aufruf zur Kapitulation.
Dimitri Taube
Ukraine attackiert Öltanks und Gasverarbeitungsanlage in Russland
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der Hafenstadt Temrjuk in der Region Krasnodar im Süden Russlands sind Tanks mit Erdölprodukten in Brand geraten. Wie die Behörden mitteilten, erfasste das Feuer in der Stadt auf der Halbinsel Taman eine Fläche von 2000 Quadratmetern. Dutzende Kräfte der Feuerwehr und des Zivilschutzes waren demnach im Einsatz, um den Brand zu löschen. Schon in der Nacht zum 5. Dezember war der Hafen der Stadt am Asowschen Meer Ziel eines Drohnenangriffs gewesen.
Ein Vertreter des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU bestätigte den Angriff in Temrjuk und erklärte zudem, dass die Ukraine auch eine Gasverarbeitungsanlage in der Region Orenburg getroffen habe, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldete. Reuters zitierte den SBU-Vertreter mit den Worten: „Der SBU greift weiterhin systematisch Anlagen im russischen Öl- und Gassektor an.“ Jeder dieser Schläge treffe den russischen Haushalt, reduziere die Deviseneinnahmen und erschwere die Logistik und die Treibstoffversorgung der Armee.
Moskaus Verteidigungsministerium meldete unterdessen, dass die russische Flugabwehr in der Nacht 141 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört habe. Betroffen war vor allem die Region Brjansk nahe der ukrainischen Grenze. Auch in der russischen Hauptstadt Moskau berichtete Bürgermeister Sergej Sobjanin von mehreren abgeschossenen Drohnen.
Darüber hinaus erklärte auf Telegram Sergej Melikow, Chef der russischen Teilrepublik Dagestan, dass bei einem ukrainischen Drohnenangriff drei Männer eines humanitären Hilfskonvois aus Dagestan getötet worden seien. Ein Verletzter sei ins Krankenhaus gebracht worden. Demnach wollten die Helfer, die in der russischen Grenzregion zur Ukraine unterwegs waren, Bedürftigen mit zwei Lastwagen humanitäre Hilfsgüter bringen. Zum genauen Ort des Vorfalls machte Melikow keine Angaben.
Ein Vertreter des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU bestätigte den Angriff in Temrjuk und erklärte zudem, dass die Ukraine auch eine Gasverarbeitungsanlage in der Region Orenburg getroffen habe, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldete. Reuters zitierte den SBU-Vertreter mit den Worten: „Der SBU greift weiterhin systematisch Anlagen im russischen Öl- und Gassektor an.“ Jeder dieser Schläge treffe den russischen Haushalt, reduziere die Deviseneinnahmen und erschwere die Logistik und die Treibstoffversorgung der Armee.
Moskaus Verteidigungsministerium meldete unterdessen, dass die russische Flugabwehr in der Nacht 141 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört habe. Betroffen war vor allem die Region Brjansk nahe der ukrainischen Grenze. Auch in der russischen Hauptstadt Moskau berichtete Bürgermeister Sergej Sobjanin von mehreren abgeschossenen Drohnen.
Darüber hinaus erklärte auf Telegram Sergej Melikow, Chef der russischen Teilrepublik Dagestan, dass bei einem ukrainischen Drohnenangriff drei Männer eines humanitären Hilfskonvois aus Dagestan getötet worden seien. Ein Verletzter sei ins Krankenhaus gebracht worden. Demnach wollten die Helfer, die in der russischen Grenzregion zur Ukraine unterwegs waren, Bedürftigen mit zwei Lastwagen humanitäre Hilfsgüter bringen. Zum genauen Ort des Vorfalls machte Melikow keine Angaben.