Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Russland fliegt nächtliche Luftangriffe auf die Ukraine
Ukraine meldet Angriffe auf Energie- und Gasinfrastruktur in sechs Regionen
Kiew lässt Ukrainer bis zum Alter von 22 Jahren ausreisen
Fast 150 Bergleute nach russischem Beschuss einer Mine gerettet – ein Arbeiter tot
Ukrainische Drohne in Estland abgestürzt
Michelle Ostwald
Selenskij schickt Unterhändler nach New York
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schickt seine Chefunterhändler zu Gesprächen über Sicherheitsgarantien für sein von Russland angegriffenes Land in die USA. Präsidialamtschef Andrij Jermak und Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow sollen am Freitag in New York mit Vertretern der Regierung von US-Präsident Donald Trump sprechen, wie Selenskij in Kiew ankündigte. Seitens der Amerikaner bestätigte Trumps Russland-Unterhändler Steve Witkoff das Treffen. Derweil überzieht das russische Militär die Ukraine einmal mehr großflächig mit Luftangriffen.
„Alle, die an den Sicherheitsgarantien arbeiten - an den militärischen, politischen und wirtschaftlichen Komponenten der Sicherheitsgarantien -, werden einbezogen", sagte Selenskij in einer Videoansprache. Man müsse so rasch wie möglich vorankommen: „Die Russen müssen sehen, wie ernst es der Welt ist und wie schlimm die Folgen für Russland sein werden, wenn der Krieg weitergeht."
Der ukrainische Präsident warf Moskau vor, nicht verhandlungsbereit zu sein und damit ein Trump gegebenes Versprechen zu brechen. Bei den Sicherheitsgarantien geht es darum, die Ukraine nach einem Ende des Krieges vor einem Wiederaufflammen russischer Aggression zu schützen. Die USA planen, sich zu beteiligen, die militärische Hauptlast soll aber bei den Europäern liegen. Russland lehnt Truppen aus Nato-Ländern in der Ukraine strikt ab.
Jermak und Umjerow führen von ukrainischer Seite auch die laufenden Gespräche der Kriegsparteien in Istanbul. Nach Angaben Selenskijs erkunden sie außerdem mögliche Orte für ein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin. Dabei waren die ukrainischen Vertreter am Dienstag zu Besuch im Golfstaat Katar, am Mittwoch in Saudi-Arabien. Für Donnerstag sind Gespräche in der Schweiz geplant. Putin will indes erst dann mit einem Vertreter der Ukraine sprechen, wenn es eine fertig ausgehandelte Lösung für ein Ende des Krieges gibt.
Michelle Ostwald
Russland fliegt nächtliche Luftangriffe auf die Ukraine
Russlands Militär hat die Ukraine in der Nacht erneut großflächig mit Luftangriffen überzogen. Über der Hauptstadt Kiew waren Explosionen zu hören, nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko war die Flugabwehr im Einsatz. Explosionen wurden auch aus den Städten Sumy im Norden sowie Dnipro und Saporischschja im Süden gemeldet. Mit dem Vordringen der Drohnen weitete sich der Luftalarm von Osten nach Westen aus, wie die staatliche ukrainische Warn-App anzeigte.
Laut dem Nachrichtenportal Kyiv Independent wurden Bewohner fast aller Landesteile in Schutzräume beordert, auch fernab der Frontlinie. Demnach schickten die Angreifer mehrere Wellen von Kampfdrohnen los und feuerten auch Überschallraketen sowie mindestens einen Marschflugkörper ab. Mehrere Kampfjets der russischen Luftwaffe seien im Einsatz. Allein in Kiew seien mindestens vier Menschen verletzt worden.
Gleichzeitig gab es in Russland im Gebiet Lipezk zeitweise Luftalarm wegen anfliegender ukrainischer Drohnen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete. Das russische Militär meldete den Abschuss ukrainischer Drohnen über den Gebieten Rostow, Belgorod, Smolensk und über der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Der Flughafen der Stadt Wolgograd musste den Betrieb sicherheitshalber einschränken.
Juri Auel
Ukraine erwägt Weitergabe von Kriegsdaten an Verbündete für Training von KI
Die Ukraine prüft die Weitergabe ihrer umfangreichen Daten vom Kriegsgeschehen an Verbündete und will diese als "Trumpf" bei Verhandlungen über weitere Unterstützung einsetzen. "Die Daten, die wir haben, sind für jedes Land von unschätzbarem Wert", sagte der für die Digitalisierung zuständige stellvertretende Ministerpräsident Mychajlo Fedorow am Mittwoch in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Die Ukraine sei bei der Weitergabe derzeit jedoch "sehr vorsichtig".
Die riesigen Datensätze sind für das Training von Modellen der Künstlichen Intelligenz (KI) zur Mustererkennung und für Vorhersagen von entscheidender Bedeutung. Seit der russischen Vollinvasion im Februar 2022 hat die Ukraine eine Fülle von akribisch protokollierten Statistiken vom Schlachtfeld und Millionen Stunden an Videomaterial von Kampfeinsätzen aus der Luft gesammelt. "Ich denke, dies ist einer der 'Trümpfe', wie unsere Kollegen und Partner sagen, um Win-Win-Beziehungen aufzubauen", sagte Fedorow. Die Nachfrage nach den Daten sei "unglaublich hoch", aber man sei dabei, eine Strategie zu entwickeln, wie dieser Prozess korrekt organisiert werden könne.
Die Ukraine hat sich zudem als Testfeld für internationale Rüstungsunternehmen positioniert. Fedorow zufolge werden inzwischen zwischen 80 und 90 Prozent der russischen Ziele auf dem Schlachtfeld mit Drohnen zerstört. Dies habe auf beiden Seiten der Front eine "Todeszone" geschaffen, die sich nach seiner Schätzung etwa zehn bis 15 Kilometer von der Frontlinie erstreckt. Um in diesem Umfeld agieren zu können, setze die Ukraine inzwischen mehrere tausend unbemannte Bodenfahrzeuge ein, um Munition und Nachschub an die Front zu bringen.
Dimitri Taube
Ukraine meldet Angriffe auf Energie- und Gasinfrastruktur in sechs Regionen
Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben der ukrainischen Regierung in der Nacht die Energie- und Gastransitinfrastruktur in sechs Regionen angegriffen. In Poltawa im Zentrum der Ukraine sei die Infrastruktur zum Gastransport erheblich beschädigt worden, teilte das Energieministerium in Kiew mit. Zudem sei die Ausrüstung eines der wichtigsten Umspannwerke in Sumy im Norden des Landes getroffen worden. Die bedeutendsten Gasproduktionsanlagen der Ukraine befinden sich in den Regionen Poltawa und Charkiw.
Die ukrainische Luftwaffe fing nach eigenen Angaben 74 russische Drohnen ab. Insgesamt hätten die russischen Streitkräfte bei ihrem nächtlichen Angriff 95 Drohnen auf Ziele im ganzen Land gefeuert.
Die russische Flugabwehr fing ihrerseits nach eigenen Angaben 26 ukrainische Drohnen ab, 15 davon über dem Bezirk Rostow. Wie viele gegnerische Drohnen insgesamt gestartet wurden, teilte die russische Seite nicht mit.
Patrick Wehner
Feilschen um Verhandlungen im Ukraine-Krieg
Die Ukraine hält sich für mögliche Verhandlungen mit Russland über ein Ende der Kampfhandlungen bereit. Nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij sollen in dieser Woche Gespräche mit der Türkei, den Golfstaaten und einigen europäischen Ländern über so ein Treffen geführt werden. Diese Länder könnten einen solchen Gipfel bei sich organisieren, sagte Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache. „Von unserer Seite wird alles maximal bereit sein, um diesen Krieg zu beenden.“ Es sei aber wichtig, weiterhin Druck auf Moskau auszuüben, um dem Kreml die Verzögerungstaktik auszutreiben. Speziell auf die USA komme es dabei an.
Russland und die Ukraine hatten in diesem Jahr erstmals seit 2022 direkte Verhandlungen miteinander geführt. Bei den Gesprächen in Istanbul wurden einige humanitäre Fragen wie der Austausch von Gefangenen und Gefallenen geklärt. Von einer Friedenslösung ist man aber weit entfernt. Der von US-Präsident Donald Trump kürzlich abgehaltene Doppelgipfel – zunächst mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska und dann mit Selenskij und den europäischen Verbündeten in Washington – brachte ebenfalls keinen Durchbruch. Moskau fordert von Kiew, weiterhin auf das Ziel einer Nato-Mitgliedschaft zu verzichten und größere Gebiete für einen Frieden abzugeben. Die Ukraine lehnt das mit Verweis auf die eigene Verfassung ab.
Beide Seiten demonstrieren Dialogbereitschaft vorwiegend nach außen – um Trump auf ihre Seite zu ziehen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sagte dem Sender Fox News, er werde sich in dieser Woche in New York mit der ukrainischen Seite treffen. Mit der russischen Seite gebe es zudem „jeden Tag“ Gespräche. Trump sei sowohl von Russland als auch von der Ukraine in mancher Hinsicht „enttäuscht“, sagte Witkoff außerdem. Auf die Nachfrage, ob Putin die Amerikaner möglicherweise nur für seine Zwecke einspanne, erklärte Witkoff, er glaube, der Kremlchef habe sich redlich um Gespräche bemüht – und in Alaska seine Bereitschaft signalisiert, den Krieg beenden zu wollen.
Patrick Wehner
Witkoff: Treffen mit Vertretern der Ukraine in New York geplant
Der US-Gesandte Steve Witkoff will sich nach eigenen Angaben noch in dieser Woche mit Vertretern der Ukraine treffen. „Ich werde mich also diese Woche in New York mit ihnen treffen, und es ist ein wichtiges Signal, dass wir täglich mit den Russen sprechen“, sagte Witkoff dem US-Sender Fox News.
Patrick Wehner
Russland: Ukrainischer Drohnenangriff löste Feuer in Rostow aus
Die Trümmer einer zerstörten ukrainischen Drohne haben in einem Wohnhaus in der südrussischen Stadt Rostow am Don Behörden zufolge ein Feuer ausgelöst. Wie der Gouverneur der Region Rostow, Juri Sljusar, auf Telegram mitteilte, mussten 15 Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Er fügte hinzu, dass das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht wurde. Zuvor hatte der Gouverneur erklärt, russische Flugabwehreinheiten hätten zehn ukrainische Drohnen über drei verschiedenen Teilen der Region Rostow zerstört.
Juri Auel
USA und Russland loten Energie-Deals aus
US-Regierungsvertreter haben Insidern zufolge mit Russland am Rande der jüngsten Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine auch über mehrere Energiegeschäfte gesprochen. Wie fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen mitteilten, wurden diese Geschäfte als Anreize vorgeschlagen, um den Kreml zu ermutigen, dem Frieden in der Ukraine zuzustimmen. Im Gegenzug habe man eine Lockerung der Sanktionen vorgeschlagen. Konkret sei es um eine mögliche Rückkehr des US-Ölkonzerns Exxon Mobil in das Öl- und Gasprojekt Sachalin-1 gegangen, so die Insider weiter. Zudem sei der mögliche Kauf von US-Ausrüstung für russische Flüssiggas-Projekte wie Arctic LNG 2 erörtert worden, die unter westlichen Sanktionen stünden.
Die Gespräche wurden nach Angaben der Insider während einer Reise des US-Gesandten Steve Witkoff nach Moskau in diesem Monat geführt, bei der er auch Präsident Wladimir Putin traf. Die möglichen Vereinbarungen seien auch im Weißen Haus mit Präsident Donald Trump besprochen worden. Zudem wurde das Thema auch kurz auf dem Gipfeltreffen in Alaska am 15. August diskutiert, sagte ein Insider: "Das Weiße Haus wollte nach dem Gipfeltreffen in Alaska unbedingt eine Schlagzeile machen und einen großen Investitionsdeal verkünden. Somit hätte Trump das Gefühl gehabt, etwas erreicht zu haben." Trump und sein nationales Sicherheitsteam stünden weiterhin mit russischen und ukrainischen Vertretern im Austausch, um ein bilaterales Treffen zur Beendigung des Tötens und des Krieges zu erreichen, teilte ein Vertreter des Weißen Hauses als Antwort auf Fragen zu den Vereinbarungen mit. Es sei nicht im nationalen Interesse, diese Themen öffentlich weiter zu verhandeln.
Exxon, der führende US-Ölproduzent, hatte sich 2022 nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine aus Russland zurückgezogen. Der Kreml beschlagnahmte daraufhin den 30-prozentigen Anteil des Konzerns am Projekt Sachalin-1 im Fernen Osten Russlands. Washington versucht nun, Russland zum Kauf von US-Technologie anstelle von chinesischer zu bewegen. Dies sei Teil einer umfassenderen Strategie, China zu isolieren und die Beziehungen zwischen Peking und Moskau zu schwächen, so einer der Insider.
Juri Auel
Kiew lässt Ukrainer bis zum Alter von 22 Jahren ausreisen
Die ukrainische Regierung hat jungen Männern im Alter bis zu 22 Jahren trotz des laufenden Kriegs gegen Russland die Ausreisegenehmigung erteilt. „Männer im Alter zwischen 18 und 22 können während des Kriegszustands ungehindert die Grenze überschreiten“, schrieb Regierungschefin Julia Swyrydenko dazu auf Telegram. Die Regelung betreffe alle Wehrpflichtigen in dem Alter. Es gehe auch darum, dass Ukrainer, die aus verschiedensten Gründen schon im Ausland seien, nicht die Verbindung zu ihrer Heimat verlören, schrieb Swyrydenko. Innenminister Ihor Klymenko wiederum erklärte, dass jungen Männern so größere Chancen auf eine Ausbildung im Ausland eingeräumt werden sollten, um sie dann nach ihrer Rückkehr zum Nutzen des Landes einzusetzen.
Die weiter laufende Mobilisierung von Soldaten wird durch die neue Reisefreiheit zumindest vorerst nicht beeinträchtigt. Zum Einsatz an der Front selbst dürfen laut Gesetz nur Männer ab 25 Jahren verpflichtet werden. Jüngere können sich nur als Freiwillige melden. Die Altersgrenze soll als Schutz für die besonders geburtenschwachen Jahrgänge nach der Jahrtausendwende dienen.
Dimitri Taube
Fast 150 Bergleute nach russischem Beschuss einer Mine gerettet – ein Arbeiter tot
In der Ostukraine sind Medienberichten zufolge fast 150 Bergleute gerettet worden. Sie waren nach einem russischen Angriff auf ihre Kohlegrube unter Tage eingesperrt. Der Betreiber, der ukrainische Stromversorger DTEK, nannte den genauen Ort nicht, bestätigte aber auf Telegram den Angriff. Ein Arbeiter sei getötet, drei weitere seien verletzt worden. Durch den Beschuss sei die Stromversorgung der Grube von Biloserske bei Dobropillja ausgefallen, berichteten ukrainische Medien. Ein örtlicher Telegramkanal zeigte das Foto einer dichten schwarzen Rauchwolke über dem Bergwerk.
Nach Angaben des Betreibers wurden 146 Bergarbeiter eingeschlossen. Alle seien um 14.30 Uhr Ortszeit an die Oberfläche gebracht worden, zitiert Kyiv Independent den Abgeordneten und Gewerkschafter Mykhailo Volynets. Auch andere Medien berufen sich auf seine Angaben.
Dobropillja liegt in dem Teil des ukrainischen Gebietes Donezk, der bislang von ukrainischen Truppen verteidigt wird. Vor einigen Wochen waren russische Stoßtrupps durch die dünn besetzten ukrainischen Linien bis kurz vor die Bergbaustadt vorgedrungen. Die Ukrainer drängten die Russen aber wieder zurück.
Das betroffene Bergwerk liegt etwa 15 Kilometer von der Front entfernt. Die Ukraine versucht, ihre Industrieanlagen und Bergwerke trotz des Risikos russischer Angriffe in Betrieb zu halten.
Dimitri Taube
Ukrainische Drohne in Estland abgestürzt
Eine fehlgeleitete Kampfdrohne der Ukraine ist nach Behördenangaben auf dem Gebiet von Estland abgestürzt. Sicherheitspolizei-Chef Margo Palloson teilte in Tallinn mit, der Vorfall habe sich mutmaßlich bereits am Sonntagmorgen ereignet. „Es war eine ukrainische Drohne, die russische Ziele angriff. Es gibt keine Hinweise darauf, dass es eine russische Drohne war“, sagte Palloson dem estnischen Rundfunk ERR zufolge.
Die Ukraine hatte in der Nacht auf Sonntag ein russisches Öl- und Gasterminal im Ostseehafen Ust-Luga unweit der estnischen Grenze angegriffen. Am Montag habe im estnischen Landkreis Tartu ein Bauer auf seinem Feld die Trümmer der Kampfdrohne gefunden, sagte Palloson. Es gebe dort auch einen deutlichen Explosionskrater.
Vermutlich sei das Fluggerät durch russische elektronische Abwehrmaßnahmen fehlgeleitet worden. Ungeklärt sei noch, ob die Drohne aus dem lettischen oder dem russischen Luftraum gekommen war. Verteidigungsminister Hanno Pevkur sagte, die Drohne habe Estland getroffen, weil Russland den Krieg gegen die Ukraine fortsetze und Kiew sich verteidige.
In dem wechselseitigen Drohnenkrieg sind die mit elektronischen Mitteln abgewehrten Fluggeräte auch eine Gefahr für die Nachbarländer. Russische Drohnen sind in den vergangenen Monaten über Belarus in den Luftraum von Polen, Litauen und Lettland geraten. Ähnliche Fälle gab es in Rumänien und Moldau. Für Estland ist es nach Rundfunkangaben der erste Zwischenfall.
Dimitri Taube
Ukrainische Drohnenangriffe stören Flugverkehr in Russland – Luftalarm in der Ukraine
Wegen ukrainischer Kampfdrohnen am Himmel haben mehrere russische Flughäfen in der Nacht den Betrieb eingeschränkt. Betroffen war unter anderem der Flughafen Pulkowo in Sankt Petersburg, wie die Luftfahrtbehörde Rosawiazija mitteilte. Im Umland der Stadt seien zehn Drohnen abgefangen worden, schrieb Gouverneur Alexander Drosdenko auf Telegram. Schäden oder Verletzte habe es nicht gegeben.
Auch die Flughäfen von Pskow, Nischni Nowgorod, Kasan, Wolgograd und Nischnekamsk stellten nach Angaben der Luftfahrtbehörde Rosawiazija wegen Drohnengefahr zeitweise den Betrieb ein. Dabei liegt Nischnekamsk etwa 1250 Kilometer tief im russischen Hinterland. Auch die von Russland annektierte Halbinsel Krim sei von ukrainischen Drohnen attackiert worden, hieß es vom russischen Militär.
Seinerseits griff Russland die Ukraine in der Nacht mit Kampfdrohnen an. Der Luftalarm dauerte in einigen Regionen bis in die Morgenstunden. Im nordöstlichen Gebiet Sumy wurden nach Behördenangaben drei Menschen leicht verletzt. 47 von 59 Drohnen seien abgefangen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit.
Katja Guttmann
Trump: Habe erneut mit Putin gesprochen
US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben seit dem Ukraine-Treffen im Weißen Haus vergangenen Montag mit Kremlchef Wladimir Putin gesprochen. Der Republikaner bejahte eine entsprechende Frage einer Journalistin und erklärte, jedes Gespräch, das er mit Putin führe, sei "ein gutes Gespräch".
"Und dann wird leider eine Bombe nach Kiew oder irgendwo anders geschickt, und dann werde ich sehr wütend darüber", sagte Trump weiter. Er fügte hinzu, er habe gedacht, dies sei der einfachste Konflikt, den er lösen könne, und sagte: "Im Krieg passieren seltsame Dinge."
Wann genau das erneute Gespräch stattfand, sagte Trump nicht. Der US-Präsident hatte den russischen Präsidenten am 15. August im US-Bundesstaat Alaska empfangen. Drei Tage später war der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij gemeinsam mit europäischen Staats- und Regierungschefs - darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz - nach Washington gereist. Der Gipfel im Weißen Haus wurde für ein Telefonat zwischen Trump und Putin kurz unterbrochen.
Dominik Fürst
Selenskij spricht mit US-Vertretern über Verhandlungen mit Russland
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat für Ende der Woche Gespräche mit US-Vertretern über mögliche Verhandlungen mit Russland für eine Beendigung des Krieges angekündigt. Selenskij sagte in Kiew, dass er am Montag mit dem US-Sondergesandten Keith Kellogg über das Thema spreche. Ende der Woche sollten dann die ukrainischen und US-amerikanischen Verhandlungsgruppen zusammenkommen, um eventuelle Gespräche mit der russischen Seite zu erörtern, sagte er der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine zufolge.
Nach Selenskijs Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus am Montag vor einer Woche hatte Kremlchef Wladimir Putin in Moskau erklären lassen, dass Russland bereit sei, die bilateralen Kontakte bei den Verhandlungen mit der Ukraine auf eine höhere Ebene zu stellen. Das könnten etwa die Außenminister sein. Trump hingegen war nach einem Telefonat mit Putin davon ausgegangen, dass der Kremlchef sich persönlich mit Selenskij treffen werde.
Nadja Lissok
Toter und Verletzte nach russischen Angriffen auf Sumy
Russland hat bei nächtlichen Drohnenangriffen insbesondere die ukrainische Grenzregion Sumy unter Beschuss genommen. Durch die Attacken seien ein Mensch getötet und neun weitere verletzt worden, schrieb der Gouverneur von Sumy, Oleh Hryhorow, bei Telegram. Ein 37-jähriger Autofahrer starb durch einen Drohnenangriff im Landkreis Konotop, zwei ältere Passagiere erlitten schwere Verletzungen.
In der Provinzhauptstadt Sumy selbst seien ein Hochhaus und Dutzende Einfamilienhäuser beschädigt worden. Auch zivile Infrastruktur sei getroffen worden. Nach Angaben der ukrainischen Flugabwehr setzte Russland in der Nacht 104 Kampfdrohnen des Typs Shahed ein. 76 davon seien abgefangen worden.
