Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Selenskij: Störungen bei Satellitendienst Starshield an gesamter Front
Russischer Luftwaffen-Offizier bei Autoexplosion getötet
Bundesregierung: Gespräche mit Putin können sich „entwickeln“
Ukrainischer Unterhändler: Lösung vor Neujahr möglich
Witkoff und Kushner reisen zu Putin nach Moskau
Selenskij: Störungen bei Satellitendienst Starshield an gesamter Front
Das ukrainische Militär verzeichnet Präsident Wolodimir Selenskij zufolge seit mehreren Tagen erhebliche Störungen beim Satellitendienst Starshield. Davon seien die gesamte Front sowie russisch besetzte Gebiete betroffen, teilte Selenskij auf Telegram mit. Starshield ist die Militärversion des Satellitenkommunikationsdienstes Starlink des US-Unternehmens Space X. Systemseitige Einschränkungen begrenzten die zulässige Bewegungsgeschwindigkeit bei der Nutzung von Starshield auf 161 Kilometer pro Stunde. Infolgedessen könnten ukrainische Abwehrraketen keine ausreichende Geschwindigkeit erreichen, um russische Geschosse abzufangen. Dadurch sei es zu einigen Einschlägen gekommen. „Das hilft den Russen, mehr Ukrainer zu töten und präzisere Angriffe gegen die Ukraine zu führen“, erklärte Selenskij. Die Ukraine versuche, die Gründe für die Einschränkung mit der US-Seite zu klären.
Ukraine: Ein Toter und Schäden in acht Regionen bei russischen Angriffen
Nächtliche russische Angriffe haben ukrainischen Angaben zufolge Schäden in acht Regionen des Landes verursacht. Der Angriff habe sich vor allem gegen die Energie- und Verkehrsinfrastruktur gerichtet, erklärte Ministerpräsident Serhij Korezkyj auf Telegram. Eine Drohne habe am Morgen in Kiew ein neunstöckiges Wohnhaus getroffen, wobei ein Mensch getötet und mindestens sechs verletzt worden seien. Drei Menschen seien gerettet worden. Russland griff Korezkyj zufolge zudem eine Anlage zur Stromerzeugung in Saporischschja sowie Hochspannungs-Umspannwerke in den Regionen Odessa und Riwne an.
Russischer Luftwaffen-Offizier bei Autoexplosion getötet
Bei einer Autoexplosion in Sankt Petersburg ist am Morgen Medienberichten zufolge ein Offizier der russischen Luftstreitkräfte getötet worden. Das Ermittlungskomitee der Millionenstadt leitete ein Strafverfahren wegen Mordes ein. Die Untersuchungen am Tatort liefen, teilte die Behörde mit. In der Mitteilung war die Rede von einem Militärangehörigen, der bei einer Autoexplosion getötet worden sei. Angaben zum Rang oder zur Truppenzugehörigkeit machen die russischen Ermittler in der Regel nicht.
Russische und pro-ukrainische Telegramkanäle berichteten, dass der Mann als Offizier der russischen Luftstreitkräfte im Einsatz gewesen sei. Das Sankt Petersburger Nachrichtenportal fontanka.ru berichtete, der Mann habe am Morgen das Haus verlassen, um mit seinem Auto vom Hof zu fahren. Dann sei der Sprengsatz womöglich durch einen Fernauslöser detoniert. Die Druckwelle habe die Scheiben eines Busses zerschlagen, hieß es. Die Kolpinskoje Chaussee sei gesperrt für den Verkehr. Zuletzt wurde auf derselben Straße im August ein Militärangehöriger bei einer Autoexplosion getötet, wie russische Medien meldeten.
„Die 6. Luftwaffen- und Luftabwehrarmee ist ein Sammelbecken von Kriegsverbrechern, das an Luftangriffen auf friedliche Städte in der Ukraine beteiligt ist. Besonders brutal hat sie Charkiw bombardiert“, berichtete der Telegram-Kanal „Rospartisan“, der auch nicht überprüfbare Aufnahmen von dem beschädigten Auto veröffentlichte.
In Russland kamen während des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine immer wieder Offiziere der Streitkräfte von Kremlchef Wladimir Putin zu Tode. Russische Behörden sprechen danach in der Regel von Terror, für den sie ukrainische Geheimdienste verantwortlich machen. Eine offizielle Reaktion von ukrainischer Seite zu dem neuen Fall gab es bisher nicht.
Russische und pro-ukrainische Telegramkanäle berichteten, dass der Mann als Offizier der russischen Luftstreitkräfte im Einsatz gewesen sei. Das Sankt Petersburger Nachrichtenportal fontanka.ru berichtete, der Mann habe am Morgen das Haus verlassen, um mit seinem Auto vom Hof zu fahren. Dann sei der Sprengsatz womöglich durch einen Fernauslöser detoniert. Die Druckwelle habe die Scheiben eines Busses zerschlagen, hieß es. Die Kolpinskoje Chaussee sei gesperrt für den Verkehr. Zuletzt wurde auf derselben Straße im August ein Militärangehöriger bei einer Autoexplosion getötet, wie russische Medien meldeten.
„Die 6. Luftwaffen- und Luftabwehrarmee ist ein Sammelbecken von Kriegsverbrechern, das an Luftangriffen auf friedliche Städte in der Ukraine beteiligt ist. Besonders brutal hat sie Charkiw bombardiert“, berichtete der Telegram-Kanal „Rospartisan“, der auch nicht überprüfbare Aufnahmen von dem beschädigten Auto veröffentlichte.
In Russland kamen während des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine immer wieder Offiziere der Streitkräfte von Kremlchef Wladimir Putin zu Tode. Russische Behörden sprechen danach in der Regel von Terror, für den sie ukrainische Geheimdienste verantwortlich machen. Eine offizielle Reaktion von ukrainischer Seite zu dem neuen Fall gab es bisher nicht.
Barbara Klimke
Moskau und Kiew unter gegenseitigem Angriff
Russland und die Ukraine haben am frühen Morgen gegenseitig ihre Hauptstädte angegriffen. Die Attacken erfolgten einen Tag nach dem Ende von Friedensgesprächen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren einem Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters zufolge in den frühen Morgenstunden Explosionen zu hören. Es war zunächst unklar, ob in der Stadt Schäden entstanden. Der Bürgermeister von Moskau erklärte auf Telegram, Russland habe fünf Drohnen mit Kurs auf die russische Hauptstadt abgeschossen. Weitere Einzelheiten nannte er nicht.
Bundesregierung: Gespräche mit Putin können sich „entwickeln“
Ein Kontakt von Bundeskanzler Friedrich Merz und Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach Abschluss der Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi offenbar wahrscheinlicher geworden: „Wir haben jetzt in Abu Dhabi Verständnis über eine Verständigung über die Grundzüge erreicht“, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Mittwoch in Berlin. „Diese Verständigung wird jetzt auch mit dem russischen Präsidenten geteilt, und auf der Basis können sich Gespräche entwickeln“, fügte er hinzu.
Der Kreml hatte über die amtliche Nachrichtenagentur Tass mitgeteilt, dass Putin offen für Kontakte mit der Europäischen Union und auch mit Merz sei. Der Kanzler selbst hatte am vergangenen Freitag gesagt, er werde sich einem Treffen nicht verweigern, sollte Putin etwa zum G-20-Gipfel im Dezember nach Miami reisen.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij forderte derweil erneut eine europäische Beteiligung an den Verhandlungen über ein Ende des Krieges. Zudem sollten die USA Druck auf die Regierung in Moskau ausüben, erklärte er auf der Plattform X. Oberstes Ziel der Ukraine sei es, den Krieg so schnell wie möglich mit einem würdigen Frieden zu beenden. Europa müsse in jeder Phase der echten Diplomatie vertreten sein.
Der Kreml hatte über die amtliche Nachrichtenagentur Tass mitgeteilt, dass Putin offen für Kontakte mit der Europäischen Union und auch mit Merz sei. Der Kanzler selbst hatte am vergangenen Freitag gesagt, er werde sich einem Treffen nicht verweigern, sollte Putin etwa zum G-20-Gipfel im Dezember nach Miami reisen.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij forderte derweil erneut eine europäische Beteiligung an den Verhandlungen über ein Ende des Krieges. Zudem sollten die USA Druck auf die Regierung in Moskau ausüben, erklärte er auf der Plattform X. Oberstes Ziel der Ukraine sei es, den Krieg so schnell wie möglich mit einem würdigen Frieden zu beenden. Europa müsse in jeder Phase der echten Diplomatie vertreten sein.
Ukrainischer Unterhändler: Lösung vor Neujahr möglich
Nach Gesprächen zwischen Russen und Ukrainern hält der ukrainische Unterhändler David Arachamija nach eigenen Worten eine „Lösung vor dem neuen Jahr“ für möglich. „Es gibt auch andere Fragen, über die wir bislang nicht reden können, doch da haben wir tatsächlich einen großen Fortschritt erzielt“, sagte Arachamija, der auch Fraktionschef der Partei von Präsident Wolodimir Selenskij ist.
Arachamija bezeichnete die Verhandlungen als sehr „hart“. Die russische Delegation sei mit „strikten Direktiven“ angereist. Der Ukrainer lobte den US-Verhandlungsansatz, den Dialog mit einem „Nachkriegsbild für beide Länder“ zu öffnen. Konkreter wurde Arachamija nicht.
Arachamija bezeichnete die Verhandlungen als sehr „hart“. Die russische Delegation sei mit „strikten Direktiven“ angereist. Der Ukrainer lobte den US-Verhandlungsansatz, den Dialog mit einem „Nachkriegsbild für beide Länder“ zu öffnen. Konkreter wurde Arachamija nicht.
Witkoff und Kushner reisen zu Putin nach Moskau
Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner wollen am Donnerstag zu einem erneuten Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin nach Moskau reisen. Das kündigte Kushner am Ende von zweitägigen Verhandlungen für eine Beendigung des Ukraine-Krieges in Abu Dhabi an. Er und Witkoff wollten sich bei Putin darum bemühen, dass europäische Vertreter an den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine unter US-Vermittlung beteiligt werden. Putin werde zu diesem Schritt „hoffentlich seinen Segen geben“, sagte Kushner.
Witkoff und Kushner haben Putin schon mehrmals persönlich zu Gesprächen über den Krieg getroffen, darunter im Kreml in Moskau und in Sankt Petersburg.
„Wir müssen die Europäer mit am Tisch haben“, sagte Kushner. Die EU und auch die Nato müssten ein „integraler Bestandteil“ von Verhandlungen über ein Kriegsende sein. Zur Debatte darüber, wer die EU-Staaten bei den Gesprächen vertritt, sagte Kushner: „Wenn Europa eine Person identifizieren könnte, die in seinem Namen spricht, wäre das ein größerer Erfolg, als die Russen dazu zu bringen, es zu beteiligen.“
Witkoff und Kushner haben Putin schon mehrmals persönlich zu Gesprächen über den Krieg getroffen, darunter im Kreml in Moskau und in Sankt Petersburg.
„Wir müssen die Europäer mit am Tisch haben“, sagte Kushner. Die EU und auch die Nato müssten ein „integraler Bestandteil“ von Verhandlungen über ein Kriegsende sein. Zur Debatte darüber, wer die EU-Staaten bei den Gesprächen vertritt, sagte Kushner: „Wenn Europa eine Person identifizieren könnte, die in seinem Namen spricht, wäre das ein größerer Erfolg, als die Russen dazu zu bringen, es zu beteiligen.“
Ukraine-Gespräche beendet – Fortsetzung soll folgen
Die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine sind am zweiten Tag schon nach kurzer Zeit beendet worden. Beide Seiten haben sich auf einen Austausch von Kriegsgefangenen verständigt. Dies erklärte der russische Chefunterhändler Wladimir Medinski nach Abschluss der Gespräche in Abu Dhabi. Bei den Verhandlungen sei in einigen Punkten Einvernehmen erzielt worden, in anderen nicht. Medinski betonte, der Konflikt zeige, dass das europäische Sicherheitssystem schlecht funktioniere. Die Welt benötige ein neues System, die Gespräche sollten fortgesetzt werden. Kontakte zu EU-Vertretern habe es in Abu Dhabi nicht gegeben, da diese eine Kriegspartei mit Waffen und Geld unterstützten. Der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow erklärte der Nachrichtenagentur RIA zufolge, es gebe eine Grundlage für die weitere Arbeit. Einen Gebietstausch mit der Ukraine lehnt Russland ebenfalls ab.
Der US-Gesandte Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, bezeichnete die Verhandlungen als einen „ersten guten Schritt“. Russlands Präsident Wladimir Putin ist offen für Kontakte mit der Europäischen Union und auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz, wie die amtliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Kreml meldete.
Der US-Gesandte Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, bezeichnete die Verhandlungen als einen „ersten guten Schritt“. Russlands Präsident Wladimir Putin ist offen für Kontakte mit der Europäischen Union und auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz, wie die amtliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Kreml meldete.
Barbara Klimke
Drohnen-Alarm in Estland, Lettland und Litauen
Wegen einer Bedrohung durch Drohnen haben die drei baltischen Länder weitreichende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Am frühen Mittwochmorgen seien die Einwohner in mehreren Regionen Estlands, Lettlands und Litauens aufgerufen worden, Schutzräume aufzusuchen, teilten die Behörden mit. Grund dafür waren unbekannte Drohnen, die über das benachbarte Russland oder Belarus in den Luftraum eingedrungen waren. Daraufhin stiegen Kampfflugzeuge der Nato-Luftraumüberwachung auf. Dem Nationalen Krisenmanagementzentrum Litauens zufolge galt die Warnung auch für die zweitgrößte Stadt des Landes, Kaunas, mit etwa 300 000 Einwohnern. Berichte über Verletzte gab es nicht.
Die finnischen Streitkräfte teilten zudem auf der Plattform X mit, im östlichen Finnischen Meerbusen seien am Mittwoch vorübergehende Einschränkungen für den Luftraum und die Schifffahrt verhängt worden. „Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, um die Sicherheit von Unbeteiligten zu gewährleisten und es den Behörden zu ermöglichen, mögliche Drohnen abzuwehren“, hieß es in der Mitteilung. Auslöser der jüngsten Vorfälle sind ukrainische Drohnenangriffe auf den Nordwesten Russlands, wo sich wichtige Exportanlagen an der Ostsee und eine große Ölraffinerie befinden.
Die finnischen Streitkräfte teilten zudem auf der Plattform X mit, im östlichen Finnischen Meerbusen seien am Mittwoch vorübergehende Einschränkungen für den Luftraum und die Schifffahrt verhängt worden. „Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, um die Sicherheit von Unbeteiligten zu gewährleisten und es den Behörden zu ermöglichen, mögliche Drohnen abzuwehren“, hieß es in der Mitteilung. Auslöser der jüngsten Vorfälle sind ukrainische Drohnenangriffe auf den Nordwesten Russlands, wo sich wichtige Exportanlagen an der Ostsee und eine große Ölraffinerie befinden.
Ukraine: Gespräche mit Russland und USA gehen weiter
Der zweite Verhandlungstag zwischen Vertretern aus Moskau und Kiew unter US-Vermittlung im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs hat begonnen. Zuerst gebe es ein Dreier-Gespräch der Delegationen aus der Ukraine, den USA und Russland, teilte der ukrainische Verhandlungsführer und Auslandsgeheimdienstchef Rustem Umjerow bei Telegram mit. Danach werde die ukrainische Delegation die europäischen Partner treffen.
Dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zufolge soll es heute um ein mögliches Dreiertreffen auf Präsidentenebene, Deeskalation bei gegenseitigen Angriffen auf den Energiebereich und im Schwarzen Meer sowie einen Gefangenenaustausch gehen.
Nach mehr als acht Monaten Pause waren am Dienstag die dreiseitigen Gespräche zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung wieder aufgenommen worden. Durchgreifende Fortschritte im Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs wurden nach dem ersten Verhandlungstag nicht bekannt.
Dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zufolge soll es heute um ein mögliches Dreiertreffen auf Präsidentenebene, Deeskalation bei gegenseitigen Angriffen auf den Energiebereich und im Schwarzen Meer sowie einen Gefangenenaustausch gehen.
Nach mehr als acht Monaten Pause waren am Dienstag die dreiseitigen Gespräche zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung wieder aufgenommen worden. Durchgreifende Fortschritte im Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs wurden nach dem ersten Verhandlungstag nicht bekannt.
Barbara Klimke
Russland und Ukraine setzen Angriffe trotz Gesprächen fort
Ungeachtet der ersten russisch-ukrainischen Gespräche seit neun Monaten in Abu Dhabi haben sich die gegenseitigen Angriffe in der Nacht fortgesetzt. So hat Russland über dem Leningrader Gebiet 146 Drohnen abgeschossen, wie der Gouverneur Alexander Drosdenko auf Telegram mitteilte. In der Region liegen die Ostsee-Häfen Ust-Luga, Primorsk und Wyssozk, die für russische Öl- und Getreideexporte wichtig sind. Außerdem befindet sich dort die Raffinerie Kirischi, die zweitgrößte des Landes. Nahe dem Hafen von Ust-Luga habe es gebrannt.
In der westrussischen Region Smolensk sprach Gouverneur Wassili Anochin von einem massiven ukrainischen Drohnenangriff. Abgewehrt wurden demnach 37 Drohnen. Trümmer seien aber in ein mehrstöckiges Wohnhaus in der Stadt Jarzewo gestürzt und hätten ein Feuer ausgelöst. Zwei Personen seien ums Leben gekommen. Zehn Menschen seien aus dem Brandbereich gerettet worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass insgesamt 627 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt worden seien.
In der westrussischen Region Smolensk sprach Gouverneur Wassili Anochin von einem massiven ukrainischen Drohnenangriff. Abgewehrt wurden demnach 37 Drohnen. Trümmer seien aber in ein mehrstöckiges Wohnhaus in der Stadt Jarzewo gestürzt und hätten ein Feuer ausgelöst. Zwei Personen seien ums Leben gekommen. Zehn Menschen seien aus dem Brandbereich gerettet worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass insgesamt 627 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt worden seien.
Russland hingegen löste durch einen Drohnenangriff auf kritische Infrastruktur in der zentralukrainischen Stadt Krywyj Rih Stromausfälle aus. Die Wasser- und Wärmeversorgung seien demnach beeinträchtigt, erklärte der Leiter des Verteidigungsrates der Stadt, Oleksandr Wilkul, auf Telegram. Durch Generatoren werde das Wasser- und Abwassersystem stabilisiert. Die Wärmeversorgung werde schwieriger, zudem seien Wohnhäuser, Schulen und Kindergärten beschädigt. Rettungskräfte und Versorgungsdienste seien im Einsatz. Krywyj Rih ist eine Industriemetropole und die Heimatstadt von Präsident Wolodimir Selenskij.
Anne Eberhard
Friedensgespräche: Selenskij sieht Fortschritte – Streit über Ablauf bleibt
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat sich nach dem ersten Tag der Friedensgespräche in Abu Dhabi ermutigt von den Signalen der US-Vermittler gezeigt. „Ich sehe Veränderungen. Ich bin sehr glücklich über das, was ich höre“, sagte Selenskij am späten Dienstagabend am Rande eines Treffens in Dänemark. Er bezeichnete die trilateralen Verhandlungen als konstruktiv und substanziell. Die Positionen zur Reihenfolge der Friedensschritte liegen jedoch weiter auseinander.
Selenskij forderte einen klaren Ablauf. „Erstens: Beendigung des Krieges in der Ukraine. Zweitens: Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Drittens: vielleicht ein Dialog über das Thema Sicherheit in Europa, in der Welt“, sagte Selenskij. Diese Reihenfolge sei in diesem Fall sehr wichtig, betonte der Präsident. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte zuvor in Moskau erklärt, seine Regierung wolle zunächst über einen breiteren europäischen Sicherheitsrahmen verhandeln. Selenskij nannte diese russische Idee sehr schwierig. „Wir sind alle sehr vorsichtig mit diesem Thema, weil niemand wirklich zu 100 Prozent versteht, was sie wollen“, sagte er. Niemand habe die Dokumente gesehen, in denen stehe, was die Amerikaner mit den Russen besprochen hätten.
US-Außenminister Marco Rubio nannte den ersten Tag sehr produktiv. Es bleibe jedoch noch sehr viel Arbeit zu erledigen, sagte er zum Abschluss des G-7-Ministertreffens in Paris. Die USA möchten die Verhandlungen zudem im weiteren Verlauf auf Europa ausweiten. Die neue US-Initiative zur Beendigung des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Krieges hat europäische Regierungen alarmiert, die eine Beteiligung an den Gesprächen fordern. Frankreich und die Bundesregierung hatten mehrfach unterstrichen, dass es keinen dauerhaften Frieden ohne Berücksichtigung der europäischen Sicherheit geben könne.
Selenskij forderte einen klaren Ablauf. „Erstens: Beendigung des Krieges in der Ukraine. Zweitens: Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Drittens: vielleicht ein Dialog über das Thema Sicherheit in Europa, in der Welt“, sagte Selenskij. Diese Reihenfolge sei in diesem Fall sehr wichtig, betonte der Präsident. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte zuvor in Moskau erklärt, seine Regierung wolle zunächst über einen breiteren europäischen Sicherheitsrahmen verhandeln. Selenskij nannte diese russische Idee sehr schwierig. „Wir sind alle sehr vorsichtig mit diesem Thema, weil niemand wirklich zu 100 Prozent versteht, was sie wollen“, sagte er. Niemand habe die Dokumente gesehen, in denen stehe, was die Amerikaner mit den Russen besprochen hätten.
US-Außenminister Marco Rubio nannte den ersten Tag sehr produktiv. Es bleibe jedoch noch sehr viel Arbeit zu erledigen, sagte er zum Abschluss des G-7-Ministertreffens in Paris. Die USA möchten die Verhandlungen zudem im weiteren Verlauf auf Europa ausweiten. Die neue US-Initiative zur Beendigung des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Krieges hat europäische Regierungen alarmiert, die eine Beteiligung an den Gesprächen fordern. Frankreich und die Bundesregierung hatten mehrfach unterstrichen, dass es keinen dauerhaften Frieden ohne Berücksichtigung der europäischen Sicherheit geben könne.
Ukraine: Verhältnis zu Südkorea auf den Weg der Besserung
Die Beziehungen der Ukraine zu Südkorea sind nach Angaben des ukrainischen Außenministers Andrij Sybiha nach einem Streit über nordkoreanische Kriegsgefangene auf dem Weg der Besserung. Er habe ein „gutes Treffen“ mit seinem südkoreanischen Kollegen Cho Hyun am Rande eines G-7-Ministertreffens gehabt, sagte Sybiha ukrainischen Medien zufolge. Südkorea hatte im Oktober seinen Botschafter abberufen. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij vor der UN-Vollversammlung erklärt, die Ukraine habe zwei gefangene nordkoreanische Soldaten an den Süden überstellt. Seoul zufolge verletzte die Offenlegung eine vertrauliche Absprache.
Berichte: Ukraine und Russland vereinbaren Gefangenenaustausch
Am ersten Tag ihrer Gespräche in Abu Dhabi haben die Ukraine und Russland Medienberichten zufolge einen neuen Gefangenenaustausch vereinbart. „Es gelang, sich auf einen großen Austausch von Kriegsgefangenen in naher Zukunft zu einigen“, meldete das Internetportal Ukrajinska Prawda unter Berufung auf Quellen in der ukrainischen Verhandlungsgruppe. Auch andere Medien wie die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine berichteten darüber, ohne Einzelheiten zu nennen. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor.
Die russische Seite war mit Kommentaren zu einem möglichen Austausch zurückhaltender. „Lassen Sie uns nicht zu weit vorgreifen, damit unsere Aussagen nicht substanzlos sind“, wurde im russischen Staatssender Rossija 1 eine Quelle in der russischen Delegation zitiert. Der russische Chefunterhändler Wladimir Medinski werde nach dem Abschluss des zweiten Verhandlungstages eine Erklärung für die Presse geben, hieß es dabei.
Die für zwei Tage angesetzten Gespräche unter US-Vermittlung sind die ersten direkten Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew seit mehr als acht Monaten. Bereits bei Gesprächen im Februar in Genf war ein Austausch von jeweils 500 Gefangenen vereinbart worden, der im März in zwei Etappen umgesetzt wurde. Zuletzt tauschten die Kriegsparteien im Oktober Gefangene aus. Nach ukrainischen Angaben gab es seit Kriegsbeginn im Februar 2022 mindestens 78 Gefangenenaustausche, bei denen insgesamt knapp 10 000 Ukrainer freikamen.
Die russische Seite war mit Kommentaren zu einem möglichen Austausch zurückhaltender. „Lassen Sie uns nicht zu weit vorgreifen, damit unsere Aussagen nicht substanzlos sind“, wurde im russischen Staatssender Rossija 1 eine Quelle in der russischen Delegation zitiert. Der russische Chefunterhändler Wladimir Medinski werde nach dem Abschluss des zweiten Verhandlungstages eine Erklärung für die Presse geben, hieß es dabei.
Die für zwei Tage angesetzten Gespräche unter US-Vermittlung sind die ersten direkten Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew seit mehr als acht Monaten. Bereits bei Gesprächen im Februar in Genf war ein Austausch von jeweils 500 Gefangenen vereinbart worden, der im März in zwei Etappen umgesetzt wurde. Zuletzt tauschten die Kriegsparteien im Oktober Gefangene aus. Nach ukrainischen Angaben gab es seit Kriegsbeginn im Februar 2022 mindestens 78 Gefangenenaustausche, bei denen insgesamt knapp 10 000 Ukrainer freikamen.
Sonderbericht offenbart Defizite bei Russland-Sanktionen
Die wegen des Ukraine-Kriegs verhängten EU-Handelssanktionen gegen Russland bleiben nach einem Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs deutlich hinter ihren Möglichkeiten zurück. Rechtliche Unklarheiten sowie unterschiedliche Vorgehensweisen der nationalen Behörden bei der Durchsetzung beeinträchtigen eine einheitliche und wirksame Umsetzung der Sanktionen, heißt es in dem in Luxemburg vorgestellten Bericht. Zudem trügen auch Lücken bei der Überwachung durch die EU-Kommission sowie die uneinheitliche Nutzung von Instrumenten für den Informationsaustausch zu den Defiziten bei.
Als ein Beispiel nennt das Prüfteam des Rechnungshofs die Verwendung von mehrdeutigen oder vagen Begriffen in Sanktionsvorschriften. Dies ermögliche den Mitgliedstaaten unterschiedliche Auslegungen und berge das Risiko, dass Wirtschaftsakteure Schlupflöcher grenzüberschreitend ausnutzen.
Demnach können nationale Behörden etwa im Zusammenhang mit Ausnahmeregelungen zu frei darüber entscheiden, was für Unternehmen „unbedingt erforderlich“ ist oder was „geeignete Schritte und Maßnahmen“ sind. In der Folge entsteht das Risiko, dass Unternehmen ihre Geschäfte mit Russland gezielt über Mitgliedstaaten abwickeln, in denen die Kontrollen weniger streng sind.