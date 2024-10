Ukraine meldet schwere Angriffe im Gebiet Donezk

Westlich der besetzten Gebietshauptstadt Donezk befindet sich eine der aktuellen Hauptachsen der Angriffe der russischen Truppen. Sie versuchen dort, nach Westen in Richtung der Kleinstadt Kurachowe vorzustoßen. Nun scheinen sie dies zu verstärken: Der ukrainische Generalstab in Kiew meldet, dass es allein an diesem Frontabschnitt am gestrigen Dienstag 40 russische Sturmangriffe gegeben habe, so viele wie an keinem anderen. Sie seien abgewehrt worden.



Allerdings berichteten ukrainische Militärblogs, dass russische Einheiten das Dorf Ostriwske östlich von Kurachowe erobert hätten, was nicht bestätigt ist. Wenn dem so wäre, würde nun den Verteidigern des Dorfs Kurachiwka nordöstlich davon eine Einkesselung drohen.



Insgesamt registrierte der Generalstab für Dienstag eine vergleichsweise hohe Zahl von 171 Gefechten an der Front im Osten und Süden der Ukraine. Schwer unter Druck stehen die Verteidiger nach wie vor auch in der Gegend um die Stadt Pokrowsk sowie bei Kupjansk am nördlichen Ende der Frontlinie - dort haben die Behörden inzwischen die Evakuierung der Stadt angeordnet.