Vor Verhandlungen: Opfer in der Ukraine, Brand in Russland

Vor der neuen Verhandlungsrunde in Genf zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung der USA gehen die Luftangriffe weiter. Drei Menschen wurden nach Angaben des Zivilschutzes in der Stadt Mykolajiwka in der ostukrainischen Region Donezk bei einem Drohnenangriff auf ein ziviles Auto getötet. Eine Person sei verletzt worden. Ukrainische Medien berichteten unter Berufung auf das Energieministerium, dass in dem Auto Mitarbeiter des Wärmekraftwerks Slowjansk saßen.



In der Region Sumy im Norden der Ukraine wurde eine 68-jährige Frau bei einem russischen Drohnenangriff getötet, wie die regionale Staatsanwaltschaft mitteilte. Ihre beiden sieben und 15 Jahre alten Enkel sowie deren Eltern seien verletzt worden. Außerdem wurden den Angaben zufolge eine Frau und ein Mann im Nachbarhaus verletzt.



In der ukrainischen Hafenstadt Odessa wurden laut Militärverwaltungschef Serhij Lyssak drei Menschen verletzt, einer davon schwer. In der Nacht sei in der Stadt am Schwarzen Meer sechsmal Luftalarm ausgelöst worden, schrieb er auf Telegram. Infrastrukturobjekte und zivile Gebäude seien beschädigt worden. Dem Stromversorger DTEK zufolge trafen russische Angriffe erneut die Energieversorgung der Region Odessa. Die Zerstörungen seien außerordentlich schwerwiegend und die Reparatur werde lange Zeit benötigen, teilte der Versorger mit, ohne Details zu nennen. Auch in Dnipro gab es laut Behördenangaben Feuer infolge russischer Angriffe.



Insgesamt setzte Russland nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in der ​Nacht 396 Drohnen und 29 Raketen ein. 367 Drohnen ⁠und 25 Raketen seien zerstört worden. Vier Raketen und 18 Drohnen seien an verschiedenen Orten in der Ukraine ​eingeschlagen.



Das ukrainische Militär nahm seinerseits Ziele in Russland ins Visier. 151 Drohnen seien abgeschossen worden, meldete die russische ⁠Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Nach Angaben des Zivilschutzstabs der Region Krasnodar in Südrussland kam es infolge eines Drohnenangriffs in Ilski zu einem Brand auf einer Fläche von rund 700 Quadratmetern in einer Ölraffinerie. Verletzte gebe es nicht.