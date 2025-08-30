Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Ukraine meldet Opfer und Schäden nach russischen Angriffen
Selenskij: Bis zu 100 000 Soldaten haben sich für Großoffensive zusammengezogen
EU-Chefdiplomatin Kallas: Angriffe zeigen, dass sich Putin über Friedensbemühungen lustig macht
US-Regierung genehmigt Waffenverkauf an Ukraine
Merz rechnet nicht mehr mit Treffen von Putin und Selenskij
Philipp Saul
Ukrainischer Ex-Parlamentschef in Lwiw getötet
Der frühere ukrainische Parlamentschef Andrij Parubij ist nach Behördenangaben getötet worden. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sprach auf der Plattform X von einem „schrecklichen Mord" an dem 54 Jahre alten Abgeordneten, der in der Vergangenheit auch Vorsitzender des Parlaments in Kiew gewesen war.
Die Ermittlungen zu dem Verbrechen im Westen des Landes in der Stadt Lwiw und die Suche nach dem Täter liefen, teilte Selenskij mit. Er sprach den Angehörigen des Politikers sein Beileid aus. Deteils zum Ablauf und zum Motiv gaben die Behörden nicht bekannt. Medien berichteten, der Abgeordnete sei mit mehreren Schüssen getötet worden. Der Schütze sei wie ein Kurier eines Lieferdienstes gekleidet gewesen und sei auf einem Elektrofahrrad gefahren.
Parubij hatte eine prominente Rolle bei der Maidan-Revolution im Winter 2013/2014. Während der prowestlichen Revolution auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew trat er als Kommandeur eines Zeltlagers und Anführer der Organisation Selbstverteidigung Maidan in Erscheinung. Nach dem Sturz von Viktor Janukowitsch wurde er zunächst Vorsitzender des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsausschusses. Diesen Posten hatte er auch inne, als Russland die Krim okkupierte. Parubij sei in dieser Zeit Ziel der russischen Propaganda geworden, schreibt das Portal Kyiv Independent. 2016 stieg er zum Parlamentspräsidenten auf und übte dieses Amt bis 2019 aus. Parubij war Mitglied der Partei Europäische Solidarität von Ex-Präsident Petro Poroschenko.
Der amtierende Parlamentspräsident Ruslan Stefanchuk nannte Parubij einen "konsequenten Verteidiger der ukrainischen Staatlichkeit". Parubij habe sein Leben dem Kampf für die Unabhängigkeit der Ukraine gewidmet. Auch Poroschenko drückte sein Beileid aus. Auf Facebook schrieb er, das Land habe "einen großen Sohn verloren". Der Mord sei ein "Schlag ins Herz der Ukraine".
Die Ermittlungen zu dem Verbrechen im Westen des Landes in der Stadt Lwiw und die Suche nach dem Täter liefen, teilte Selenskij mit. Er sprach den Angehörigen des Politikers sein Beileid aus. Deteils zum Ablauf und zum Motiv gaben die Behörden nicht bekannt. Medien berichteten, der Abgeordnete sei mit mehreren Schüssen getötet worden. Der Schütze sei wie ein Kurier eines Lieferdienstes gekleidet gewesen und sei auf einem Elektrofahrrad gefahren.
Parubij hatte eine prominente Rolle bei der Maidan-Revolution im Winter 2013/2014. Während der prowestlichen Revolution auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew trat er als Kommandeur eines Zeltlagers und Anführer der Organisation Selbstverteidigung Maidan in Erscheinung. Nach dem Sturz von Viktor Janukowitsch wurde er zunächst Vorsitzender des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsausschusses. Diesen Posten hatte er auch inne, als Russland die Krim okkupierte. Parubij sei in dieser Zeit Ziel der russischen Propaganda geworden, schreibt das Portal Kyiv Independent. 2016 stieg er zum Parlamentspräsidenten auf und übte dieses Amt bis 2019 aus. Parubij war Mitglied der Partei Europäische Solidarität von Ex-Präsident Petro Poroschenko.
Der amtierende Parlamentspräsident Ruslan Stefanchuk nannte Parubij einen "konsequenten Verteidiger der ukrainischen Staatlichkeit". Parubij habe sein Leben dem Kampf für die Unabhängigkeit der Ukraine gewidmet. Auch Poroschenko drückte sein Beileid aus. Auf Facebook schrieb er, das Land habe "einen großen Sohn verloren". Der Mord sei ein "Schlag ins Herz der Ukraine".
Katja Guttmann
Ukraine meldet Opfer und Schäden nach russischen Angriffen
Im südostukrainischen Gebiet Saporischschja sind nach Behördenangaben bei massiven russischen Angriffen mit Raketen und Drohnen mindestens ein Mensch getötet und 28 weitere verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch drei Kinder, teilte der Gouverneur des Gebiets, Iwan Fedorow, bei Telegram mit. 14 mehrgeschossige Wohnhäuser und mehr als 40 Privathäuser seien während der nächtlichen Attacke beschädigt worden. Die Gebäude seien von der Strom- und Gasversorgung abgeschnitten.
Es habe mindestens zwölf Angriffe mit verschiedenen Waffen gegeben, sagte Fedorow, der auch Fotos und Videos von den Schäden veröffentlichte. Russland hatte das Gebiet Saporischschja 2022 annektiert und kontrolliert es nicht vollständig. Die Gebietshauptstadt Saporischschja ist weiter unter ukrainischer Kontrolle. Auch im Gebiet Dnipropetrowsk berichteten die Behörden von zahlreichen Schäden an der Infrastruktur und von mehreren Bränden nach russischen Drohnen- und Raketenangriffen. Über mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt.
Die ukrainische Flugabwehr meldete am Morgen, dass Russland insgesamt mit 537 Drohnen, 37 Marschflugkörpern und 9 ballistischen Raketen angegriffen habe. Die meisten Flugziele seien unschädlich gemacht worden. Es habe aber auch Einschläge und den Absturz von Trümmern abgeschossener Waffen gegeben, hieß es.
Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen, dass in verschiedenen Regionen insgesamt 86 Drohnen abgeschossen worden seien. Die Angaben sind unabhängig nicht überprüfbar. Zu möglichen Einschlägen und Schäden machte das Ministerium wie immer keine Angaben.
Es habe mindestens zwölf Angriffe mit verschiedenen Waffen gegeben, sagte Fedorow, der auch Fotos und Videos von den Schäden veröffentlichte. Russland hatte das Gebiet Saporischschja 2022 annektiert und kontrolliert es nicht vollständig. Die Gebietshauptstadt Saporischschja ist weiter unter ukrainischer Kontrolle. Auch im Gebiet Dnipropetrowsk berichteten die Behörden von zahlreichen Schäden an der Infrastruktur und von mehreren Bränden nach russischen Drohnen- und Raketenangriffen. Über mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt.
Die ukrainische Flugabwehr meldete am Morgen, dass Russland insgesamt mit 537 Drohnen, 37 Marschflugkörpern und 9 ballistischen Raketen angegriffen habe. Die meisten Flugziele seien unschädlich gemacht worden. Es habe aber auch Einschläge und den Absturz von Trümmern abgeschossener Waffen gegeben, hieß es.
Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen, dass in verschiedenen Regionen insgesamt 86 Drohnen abgeschossen worden seien. Die Angaben sind unabhängig nicht überprüfbar. Zu möglichen Einschlägen und Schäden machte das Ministerium wie immer keine Angaben.
Patrick Wehner
USA: Russische Angriffe lassen Zweifel an Friedenswillen aufkommen
Die USA stellen nach den jüngsten russischen Angriffen auf die Ukraine den Willen Moskaus zum Frieden in Frage. "Die Angriffe auf Kiew lassen Zweifel an der Ernsthaftigkeit von Russlands Friedenswillen aufkommen. Diese Angriffe auf zivile Gebiete müssen sofort aufhören", sagte US-Diplomat John Kelley vor dem UN-Sicherheitsrat. Die US-Regierung droht derzeit mit wirtschaftlichen Maßnahmen, sollte Russland den Krieg fortsetzen. "Die Vereinigten Staaten fordern die Russische Föderation auf, diese Konsequenzen zu vermeiden, indem sie die Gewalt stoppt und sich konstruktiv für die Beendigung des Krieges einsetzt", so Kelley weiter vor dem 15-köpfigen Rat.
Patrick Wehner
Putin sucht Schulterschluss mit China gegen Handelssanktionen
Der russische Präsident Wladimir Putin hat kurz vor einem Besuch in China die westlichen Handelssanktionen kritisiert. Russland und China lehnten gemeinsam "diskriminierende" Sanktionen im Welthandel ab, sagte Putin schriftlichen Interview mit der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. Putin wird von Sonntag bis Mittwoch in China erwartet. Dort will er am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in der Hafenstadt Tianjin teilnehmen und in Peking Präsident Xi Jinping treffen. Zudem ist die Teilnahme an einer großen Militärparade in der chinesischen Hauptstadt geplant.
Der Westen hat seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 viele Sanktionen gegen Russland verhängt. China ist seitdem zum wichtigsten Handelspartner Russlands aufgestiegen. Das bilaterale Handelsvolumen erreichte 2024 einen Rekordwert von 245 Milliarden Dollar. Putin zufolge werden die Geschäfte zwischen beiden Ländern fast vollständig in Rubel und Yuan abgewickelt. Putin und Xi hatten 2022 eine "grenzenlose" strategische Partnerschaft ausgerufen. Der Westen wirft China vor, den russischen Krieg in der Ukraine zu unterstützen, was die Regierung in Peking jedoch zurückweist.
Patrick Wehner
USA genehmigen Verkauf von Starlink-Diensten und Patriot-Ausrüstung
Das US-Außenministerium hat den potenziellen Verkauf von Starlink-Diensten sowie von Patriot-Luftabwehrsystemen und zugehöriger Ausrüstung an die Ukraine genehmigt. Wie das Pentagon mitteilte, handelt es sich dabei um Transaktionen im Wert von 150 Millionen beziehungsweise 179 Millionen Dollar. Die US-Regierung hatte sich mit ihren europäischen Verbündeten darauf geeinigt, die militärische Unterstützung für Kiew zu verstärken. Trotz der Genehmigung durch das US-Außenministerium ist unklar, ob entsprechende Verträge schon unterzeichnet sind oder die Verhandlungen abgeschlossen wurden.
Patrick Wehner
Russische Drohnenschwärme über der Ukraine
Das russische Militär hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnenschwärmen angegriffen. Weit mehr als 100 Kampfdrohnen seien über verschiedenen Landesteilen unterwegs, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Bei Tscherkassy und Tschernyhyw waren Explosionen zu hören. In Saporischschja sei ein Unternehmensgebäude getroffen und in Brand gesetzt worden, schrieb der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram. "Vorerst wurden keine Opfer gemeldet", fügte er hinzu.
Ukrainische Medien warnten die Bevölkerung unterdessen vor möglichen Luftangriffen russischer Kampfbomber. Nach Erkenntnissen der Flugabwehr seien von russischen Flughäfen sechs strategische Bomber aufgestiegen, um die Ukraine möglicherweise mit Raketen anzugreifen.
Ukrainische Medien warnten die Bevölkerung unterdessen vor möglichen Luftangriffen russischer Kampfbomber. Nach Erkenntnissen der Flugabwehr seien von russischen Flughäfen sechs strategische Bomber aufgestiegen, um die Ukraine möglicherweise mit Raketen anzugreifen.
Patrick Wehner
Deutschland verspricht Ukraine im UN-Sicherheitsrat Hilfe
Der neue deutsche UN-Botschafter Ricklef Beutin hat der Ukraine anhaltende Hilfe bei der Verteidigung gegen Russland zugesagt. "Deutschland wird zusammen mit seinen Verbündeten die Ukraine und ihr Recht darauf, sich selbst zu verteidigen, so lange unterstützen, wie es nötig ist", sagte Beutin bei einer Sondersitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in New York zur Lage in der Ukraine. Russland dagegen habe mit den jüngsten Angriffen erneut die unverfrorene Missachtung internationalen Rechts bewiesen. Seit Monaten würden russische Diplomaten behaupten, dass sie Friedensverhandlungen anstreben, während Russland gleichzeitig Wohngegenden angreife, sagte Beutin.
Die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko forderte bei der Sitzung, dass der diplomatische, wirtschaftliche und militärische Druck auf Russland erhöht werden müsse. Die Ukraine brauche dringend zusätzliche Luftverteidigungssysteme und Waffensysteme mit großer Reichweite, um Militäreinrichtungen in Russland angreifen zu können.
Russlands stellvertretender UN-Botschafter Dmitri Poljanski nannte die Sitzung "absurdes Theater". Er behauptete Russland greife militärische Strukturen in der Ukraine an und das Land nutze Zivilisten als menschliche Schutzschilde.
Die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko forderte bei der Sitzung, dass der diplomatische, wirtschaftliche und militärische Druck auf Russland erhöht werden müsse. Die Ukraine brauche dringend zusätzliche Luftverteidigungssysteme und Waffensysteme mit großer Reichweite, um Militäreinrichtungen in Russland angreifen zu können.
Russlands stellvertretender UN-Botschafter Dmitri Poljanski nannte die Sitzung "absurdes Theater". Er behauptete Russland greife militärische Strukturen in der Ukraine an und das Land nutze Zivilisten als menschliche Schutzschilde.
Carina Seeburg
Selenskij: Bis zu 100 000 Soldaten haben sich für Großoffensive zusammengezogen
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij warnt vor einer weiteren großangelegten Offensive der russischen Truppen im Donbass. Der Raum um Pokrowsk sei weiterhin am stärksten gefährdet. "Die Konzentration (an Truppen) dort liegt bei bis zu 100 000, das ist das, was wir heute Morgen haben", sagte Selenskij der Nachrichtenagentur Interfax Ukraine zufolge bei einem Gespräch mit Medienvertretern.
Die russischen Truppen bereiteten in jedem Fall einen Vorstoß vor. Aber die Ukraine sei darauf vorbereitet, sagte Selenskyj. Er schätzte die Lage als unter Kontrolle ein.
Pokrowsk ist eine Bergarbeiterstadt im Süden der Region Donezk - sie zählte vor dem Krieg rund 60 000 Einwohner. Nach monatelanger Belagerung und ständigem Beschuss sind nur noch wenige Menschen dort. Bisher ist es den russischen Truppen nicht gelungen, den strategisch wichtigen Verkehrsknotenpunkt einzunehmen.
Zur Übersicht in Karten: Wo die Front verläuft – Tag 1283 (SZ Plus):
Die russischen Truppen bereiteten in jedem Fall einen Vorstoß vor. Aber die Ukraine sei darauf vorbereitet, sagte Selenskyj. Er schätzte die Lage als unter Kontrolle ein.
Pokrowsk ist eine Bergarbeiterstadt im Süden der Region Donezk - sie zählte vor dem Krieg rund 60 000 Einwohner. Nach monatelanger Belagerung und ständigem Beschuss sind nur noch wenige Menschen dort. Bisher ist es den russischen Truppen nicht gelungen, den strategisch wichtigen Verkehrsknotenpunkt einzunehmen.
Zur Übersicht in Karten: Wo die Front verläuft – Tag 1283 (SZ Plus):
Juri Auel
Ungarn blockiert EU-Erklärung zu russischem Raketenangriff
Eine gemeinsame Erklärung aller 27 EU-Staaten zur Verurteilung der jüngsten russischen Luftangriffe auf die Ukraine ist am Widerstand Ungarns gescheitert. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas konnte den Text deswegen nur im Namen von 26 Staaten veröffentlichen.
Als ein möglicher Hauptgrund für die ungarische Blockade gilt die in der Erklärung enthaltene Zusage, die Unterstützung der Ukraine in allen Bereichen auszubauen und dabei auch die Arbeiten an einem 19. Paket mit Sanktionen gegen Russland zu beschleunigen. Die Regierung in Budapest behauptet immer wieder, dass die Strafmaßnahmen der EU mehr schadeten als nützten.
Für besonders großen Frust sorgte das ungarische Veto, weil bei den russischen Luftschlägen auch die EU-Vertretung in Kiew schwer beschädigt wurde. In der Erklärung heißt es dazu, die Angriffe zeigten erneut die Rücksichtslosigkeit der russischen Vorgehensweise und die Missachtung des Völkerrechts. Das Leben von Diplomaten und diplomatischem Personal zu gefährden, stelle einen klaren Verstoß gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen dar.
Dimitri Taube
EU-Chefdiplomatin Kallas: Angriffe zeigen, dass sich Putin über Friedensbemühungen lustig macht
Nach dem Einschlag russischer Raketen in unmittelbarer Nähe der EU-Vertretung in Kiew wirbt die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas eindringlich für noch stärkeren Druck auf Kremlchef Wladimir Putin. „Diese Angriffe zeigen, dass sich Putin über jegliche Friedensbemühungen einfach nur lustig macht“, sagte die frühere Regierungschefin Estlands bei einem EU-Verteidigungsministertreffen in Kopenhagen.
Als mögliche Handlungsoptionen für die EU nannte Kallas neue Sanktionen gegen Russland und einen Ausbau der militärischen Unterstützung für die Ukraine. Sie verwies darauf, dass an einem neuen Paket mit Strafmaßnahmen bereits gearbeitet wird. Dieses soll laut Kallas im Idealfall den russischen Energiesektor treffen sowie den Zugang Moskaus zu Finanzdienstleistungen und damit auch Kapital weiter einschränken.
Als weitere Option nannte die Außenbeauftragte Sanktionen gegen Unternehmen aus Drittstaaten, die von dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine profitieren.
Die aktuellen Diskussionen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine zur Unterstützung von möglichen Friedensverhandlungen mit Russland beschrieb Kallas als eher theoretisch. Man rede über den Tag nach dem möglichen Ende des Krieges, sagte Kallas. Wenn man sich anschaue, was Putin tue, sei dieser aber nicht nah.
Als mögliche Handlungsoptionen für die EU nannte Kallas neue Sanktionen gegen Russland und einen Ausbau der militärischen Unterstützung für die Ukraine. Sie verwies darauf, dass an einem neuen Paket mit Strafmaßnahmen bereits gearbeitet wird. Dieses soll laut Kallas im Idealfall den russischen Energiesektor treffen sowie den Zugang Moskaus zu Finanzdienstleistungen und damit auch Kapital weiter einschränken.
Als weitere Option nannte die Außenbeauftragte Sanktionen gegen Unternehmen aus Drittstaaten, die von dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine profitieren.
Die aktuellen Diskussionen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine zur Unterstützung von möglichen Friedensverhandlungen mit Russland beschrieb Kallas als eher theoretisch. Man rede über den Tag nach dem möglichen Ende des Krieges, sagte Kallas. Wenn man sich anschaue, was Putin tue, sei dieser aber nicht nah.
Dimitri Taube
Russland greift ukrainisches Kriegsschiff an – ein Toter und mehrere Verletzte
Russische Streitkräfte haben das Aufklärungsschiff Simferopol der ukrainischen Marine angegriffen und dabei nach Angaben der Ukraine ein Besatzungsmitglied getötet. Es habe auch mehrere Verletzte gegeben, sagte der Sprecher der ukrainischen Marine, Dmytro Pletentschuk, am Donnerstag. Mehrere Besatzungsmitglieder würden vermisst. Der Großteil der Mannschaft sei aber in Sicherheit. Die Suche nach mehreren Matrosen werde fortgesetzt.
Das russische Militär hatte zuvor behauptet, das Schiff mit einer Seedrohne im Donaudelta versenkt zu haben. Es wäre der erste Einsatz einer Seedrohne durch Russland. Pletentschuk sprach lediglich davon, dass es einen Treffer am Schiff gegeben habe. Mehrere Einzelheiten im Zusammenhang mit dem Angriff sind noch unklar.
Das Institute for the Study of War berichtet mit Verweis auf geolokalisiertes Filmmaterial, dass russische Streitkräfte die Simferopol angegriffen hätten, als sie sich auf der Donau etwa 25 Kilometer von der Mündung entfernt östlich von Ismajil im Bezirk Odessa befand. Ismajil liegt an der ukrainisch-rumänischen Grenze.
Das russische Militär hatte zuvor behauptet, das Schiff mit einer Seedrohne im Donaudelta versenkt zu haben. Es wäre der erste Einsatz einer Seedrohne durch Russland. Pletentschuk sprach lediglich davon, dass es einen Treffer am Schiff gegeben habe. Mehrere Einzelheiten im Zusammenhang mit dem Angriff sind noch unklar.
Das Institute for the Study of War berichtet mit Verweis auf geolokalisiertes Filmmaterial, dass russische Streitkräfte die Simferopol angegriffen hätten, als sie sich auf der Donau etwa 25 Kilometer von der Mündung entfernt östlich von Ismajil im Bezirk Odessa befand. Ismajil liegt an der ukrainisch-rumänischen Grenze.
Michelle Ostwald
Mindestens 23 Tote nach russischem Großangriff auf Kiew
Bei dem schweren russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Donnerstag sind nach Behördenangaben mindestens 23 Menschen gestorben. Die Rettungskräfte suchten in der Nacht zum Freitag weiterhin nach verschütteten Menschen.
Der Luftangriff war einer der schwersten der vergangenen dreieinhalb Jahre. Russland setzte bei der Attacke etwa 600 Kampfdrohnen sowie mehr als 30 Raketen und Marschflugkörper ein. Der der Militärverwaltung der Hauptstadt zufolge sind in den Trümmern eines Wohnhauses Menschen verschüttet.
Der Luftangriff war einer der schwersten der vergangenen dreieinhalb Jahre. Russland setzte bei der Attacke etwa 600 Kampfdrohnen sowie mehr als 30 Raketen und Marschflugkörper ein. Der der Militärverwaltung der Hauptstadt zufolge sind in den Trümmern eines Wohnhauses Menschen verschüttet.
Michelle Ostwald
Selenskij fordert von Europa konkrete Sicherheitsgarantien
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij fordert laut seiner offiziellen Internetseite von den europäischen Verbündeten konkrete Sicherheitsgarantien für sein Land. Bei einer Videoschalte mit dem polnischen Präsidenten Karol Nawrocki und den Staats- und Regierungschefs von Estland, Lettland, Litauen und Dänemark sagte Selenskij demnach, es brauche klare Antworten darauf, wer der Ukraine bei einem erneuten russischen Angriff "zu Lande, in der Luft und zur See" helfen werde. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gehe es weiterhin nur darum, den Krieg fortzusetzen. Die Sicherheitsgarantien für die Ukraine, denen US-Präsident Donald Trump zugestimmt habe, würden seit einer Woche diskutiert. Es sei wichtig, dass Trump die gemeinsame Entschlossenheit Europas sehe, den Krieg zu beenden.
Michelle Ostwald
US-Regierung genehmigt Waffenverkauf an Ukraine
Das US-Außenministerium hat den Verkauf von Waffen im Wert von geschätzt 825 Millionen US-Dollar (etwa 710 Millionen Euro) an die Ukraine genehmigt. Es gehe um Raketen mit größerer Reichweite und dazugehörige Ausrüstung, die die Ukraine angefragt habe, teilte die zuständige Behörde Defense Security Cooperation in Washington mit. Der Kongress sei darüber informiert worden – wie beim Verkauf solcher Rüstungsgüter ins Ausland üblich. Für den Waffenkauf bekommt die Ukraine den Angaben zufolge Finanzierungshilfe aus den USA, Dänemark, den Niederlanden und Norwegen.
Katja Guttmann
Guterres verurteilt russischen Angriff auf Kiew
UN-Generalsekretär António Guterres hat die jüngsten Raketen- und Drohnenangriffe Russlands auf die ukrainische Hauptstadt Kiew scharf verurteilt. "Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur sind inakzeptabel und müssen sofort beendet werden", schrieb Guterres auf der Plattform X. Er rufe erneut zu einer vollständigen, sofortigen und bedingungslosen Waffenruhe auf, "die zu einem gerechten, umfassenden und nachhaltigen Frieden in der Ukraine führt". Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bedankte sich für die unterstützenden Worte des UN-Generalsekretärs.
Bei den schwersten russischen Luftangriffen mit Raketen und Drohnen auf die Ukraine seit Ende Juli wurden in der Nacht zu Donnerstag nach offiziellen Angaben mindestens 18 Menschen in Kiew getötet, darunter vier Kinder. Laut Behörden gab es rund 50 Verletzte. Auch die EU-Vertretung und das britische Kulturinstitut in Kiew wurden beschädigt.
Bei den schwersten russischen Luftangriffen mit Raketen und Drohnen auf die Ukraine seit Ende Juli wurden in der Nacht zu Donnerstag nach offiziellen Angaben mindestens 18 Menschen in Kiew getötet, darunter vier Kinder. Laut Behörden gab es rund 50 Verletzte. Auch die EU-Vertretung und das britische Kulturinstitut in Kiew wurden beschädigt.
António Guterres on Twitter / X
I condemn the overnight missile & drone attack by Russia on Ukrainian cities, including Kyiv, which killed & injured many civilians.Attacks against civilians & civilian infrastructure are unacceptable & must end immediately.I renew my call for a full, immediate &… pic.twitter.com/dbB9eC7Mpa— António Guterres (@antonioguterres) August 28, 2025
x.com