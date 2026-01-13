Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Tote durch russischen Luftangriff auf Charkiw
Großbritannien entwickelt ballistische Rakete für die Ukraine
Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert jetzt länger als der Krieg gegen Hitler-Deutschland
Ukraine: Totaler Blackout in Region Saporischschja behoben
Verletzte in der Ukraine, Öldepot brennt in Russland
Katja Guttmann
Parlament bremst Selenskijs geplante Regierungsumbildung
Mitten im Krieg mit Russland ist das ukrainische Parlament an der Ernennung eines neuen Verteidigungsministers gescheitert. In der Obersten Rada fanden sich nicht genug Unterstützer für eine Abstimmung über die Kandidatur Mychajlo Fedorows. Der 34-Jährige hatte zuvor das 2019 geschaffene Digitalisierungsministerium geleitet. Fedorow wäre der vierte Verteidigungsminister seit dem russischen Einmarsch vom Februar 2022 gewesen. Seine Kandidatur war gemäß Verfassung von Präsident Wolodimir Selenskij eingereicht worden. Erwartet wird ein neuer Versuch am Mittwoch.
Ebenso scheiterte vor dem Hintergrund von massiven Ausfällen bei Strom und Heizung die Ernennung von Ex-Verteidigungsminister Denys Schmyhal zum neuen Energieminister. Schmyhal fehlten 16 Stimmen für seine Bestätigung. Schmyhal war zuvor als Verteidigungsminister entlassen worden. Er stand dem Ressort damit nicht einmal sechs Monate vor. Davor war er mehr als fünf Jahre Regierungschef. Der 50-Jährige gilt als loyal gegenüber Selenskij.
Entlassen wurde der Chef des Geheimdienstes SBU Wassyl Maljuk. Faktisch leitete er die Behörde seit dem Sommer 2022. In dieser Zeit führte der SBU teils spektakuläre Angriffe auf russische Militärstützpunkte durch. Mehrere hochrangige Militärs hatten sich gegen die von Selenskij eingeleitete Entlassung ausgesprochen. Auch der Verteidigungsausschuss des Parlaments gab erst im zweiten Anlauf seine Zustimmung.
Nach Korruptionsvorwürfen häufen sich in der Ukraine seit vergangenem Sommer die Personalwechsel in der Regierung und anderen Positionen.
Der 34-jährige Mychajlo Fedorow, bisher Minister für digitale Transformation, soll nach dem Willen von Präsident Selenskij neuer Verteidigungsminister werden. Hanna Arhirova/AP/dpa
Anna Bolten
Ukraine vergibt Rechte für Lithium-Abbau an Investorengruppe mit US-Verbindungen
Die ukrainische Regierung hat die Rechte für den Abbau des Lithium-Vorkommens Dobra an eine Investorengruppe mit Verbindungen in die USA vergeben. Die Entwicklungsrechte für den Standort Dobra in der zentralen Region Kirowohrad gehen an die Dobra Lithium Holdings, teilte Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko am Montag auf Telegram mit.
Im Rahmen der Vereinbarung zur Produktionsteilung wird das Unternehmen eines der größten Lithium-Vorkommen der Ukraine erschließen und die Förderung mit dem ukrainischen Staat teilen. Lithium ist ein wichtiges Metall, das unter anderem für Batterien von Elektroautos benötigt wird.
Zu den Dobra Lithium Holdings gehören die Firmen TechMet und Rock Holdings. TechMet wird nach Angaben der US-Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft DFC von der US-Regierung unterstützt und gehört laut einem Bericht der New York Times teilweise einer US-staatlichen Investmentbehörde, die während Donald Trumps erster Amtszeit gegründet wurde. Der New York Times zufolge gehört außerdem der Milliardär Ronald S. Lauder, ein Freund Trumps, zu den Investoren. Das Projekt soll Investitionen von mindestens 179 Millionen Dollar anziehen.
Die Ausschreibung für das Lithium-Projekt war im August gestartet worden. Sie gilt als erstes Vorhaben im Rahmen eines gemeinsamen Investitionsfonds mit den USA. Diese umfassendere Vereinbarung wurde von Trump gefördert. Sie sichert den USA einen bevorzugten Zugang zu neuen ukrainischen Rohstoffgeschäften und lenkt die Mittel des Fonds in den Wiederaufbau der Ukraine.
Dimitri Taube
Tote durch russischen Luftangriff auf Charkiw
Durch einen schweren russischen Luftangriff sind nach ukrainischen Angaben mindestens vier Menschen in Charkiw getötet worden. Der Militärgouverneur der Region, Oleh Synjehubow, sprach außerdem von mindestens sechs Verletzten. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden auch Kiew, Odessa und andere Städte in der Nacht mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern angegriffen.
In dem Vorort von Charkiw wurde nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft ein Logistikzentrum des Postunternehmens Nowa Poschta zerstört. Die Behörde warf der russischen Armee einen sogenannten Doppelschlag vor: Erst sei das Gebäude mit einer Rakete beschossen worden, wenig später hätten Drohnen auf Feuerwehrleute und Rettungskräfte gezielt.
In der Hauptstadt Kiew musste nach dem Angriff erneut an vielen Stellen notfallmäßig der Strom abgeschaltet werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. In den größten Städten der Ukraine müssen derzeit bei strengem Frost Millionen Menschen ohne Strom, Heizung oder Wasser ausharren, weil russische Angriffe die Versorgungsnetze gezielt ausgeschaltet haben.
Ihrerseits griff die ukrainische Armee in der Nacht mehrere Orte in Russland mit Drohnen an. Die Behörden des südrussischen Gebiets Rostow bestätigten einen Treffer auf ein Industrieunternehmen in der Stadt Taganrog. Dabei handelte es sich nach Berichten russischer Telegramkanäle um ein Werk, in dem Flugzeuge repariert und Drohnenteile hergestellt werden.
Anna Bolten
UN-Beobachter: Zahl der zivilen Opfer in der Ukraine 2025 deutlich gestiegen
Das vergangene Jahr war für die Zivilbevölkerung in der Ukraine das mit den meisten Todesopfern seit Beginn des russischen Großangriffes im Februar 2022. Grund seien intensivierte Kämpfe an der Frontlinie und der vermehrte Einsatz von Langstreckenwaffen, teilt die UN-Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine mit.
Demnach wurden 2025 bei kriegsbedingter Gewalt mindestens 2514 Zivilisten getötet und 12 142 verletzt. Dies sei ein Anstieg der Opferzahlen um 31 Prozent gegenüber 2024. Die überwiegende Mehrheit der von den Beobachtern bestätigten Opfer habe es in von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebieten durch Angriffe der russischen Streitkräfte gegeben.
Die verstärkten Bemühungen Russlands im Jahr 2025, Gebiete zu erobern, hätten zu Tötungen und Verletzungen von Zivilisten, der Zerstörung wichtiger Infrastruktur und neuen Vertreibungswellen geführt. Fast zwei Drittel aller Opfer des vergangenen Jahres seien in Frontgebieten zu beklagen, wobei ältere Menschen besonders betroffen seien, da sie in ihren Dörfern geblieben seien.
Dimitri Taube
Großbritannien entwickelt ballistische Rakete für die Ukraine
Großbritannien will rasch eine ballistische Rakete mit kurzer Reichweite für die Ukraine entwickeln. Das Projekt mit dem Namen Nightfall soll innerhalb eines Jahres nach der Vergabe die ersten Prototypen liefern, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern und einer Tragkraft von 200 Kilogramm hochexplosiver, konventioneller Sprengköpfe sollen die Raketen dem ukrainischen Militär die Fähigkeit zu schnellen Schlägen auf wichtige militärische Ziele verleihen.
Dem britischen Verteidigungsminister John Healey zufolge ist die Ankündigung auch eine Reaktion auf den russischen Einsatz der ballistischen Mittelstreckenrakete Oreschnik gegen zivile Infrastruktur vergangene Woche. Russlands Präsident Wladimir Putin glaube, ungestraft Angriffe auf zivile Ziele mit hochentwickelten Waffen vornehmen zu können, sagte Healey der Mitteilung zufolge. „Wir werden das nicht hinnehmen. Deshalb sind wir entschlossen, den Ukrainern modernste Waffen an die Hand zu geben, um sich zu verteidigen.“
„Die Nightfall-Raketen sollen von einer Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeuge aus gestartet werden können, mehrere Raketen in kurzer Folge abfeuern und sich innerhalb weniger Minuten zurückziehen – so können ukrainische Streitkräfte wichtige militärische Ziele treffen, bevor russische Kräfte reagieren können“, hieß es in der Mitteilung weiter. Dazu sollen Entwicklungsaufträge an drei verschiedene Teams in Höhe von je neun Millionen Pfund (etwa 10,4 Millionen Euro) vergeben werden. Mit einer geplanten Produktionsrate von zehn Systemen pro Monat und einem Höchstpreis von 800 000 Pfund (etwa 920 000 Euro) pro Stück solle Nightfall eine günstige Option mit minimaler Exportkontrolle sein.
Ballistische Raketen sind im Vergleich zu Marschflugkörpern wegen ihrer hohen Geschwindigkeit und steilen Flugbahn nur schwer abzufangen.
Dimitri Taube
35 000 Haushalte im Gebiet Odessa ohne Strom
Nach einem russischen Drohnenangriff ist für 35 000 Haushalte im südukrainischen Gebiet Odessa der Strom ausgefallen. Das teilte der Stromversorger DTEK mit und sprach von einem schweren Schaden. „Die Wiederherstellung der Versorgung braucht Zeit“, hieß es in der Mitteilung. In der Hafenstadt Odessa traf der Angriff ein Objekt der Infrastruktur und ein Wohnhaus, wie Bürgermeister Serhij Lyssak auf Telegram mitteilte. Zwei Menschen seien verletzt worden.
Wegen der schweren Luftangriffe der vergangenen Tage gibt es in der Hauptstadt Kiew, in Dnipro, Odessa und anderen Städten der Ukraine so gut wie keinen Strom. Deshalb fallen auch Heizung und Wasser aus. Zugleich herrscht strenger Frost mit Nachttemperaturen bis minus 18 Grad. Die Lage ist für Millionen Menschen äußerst angespannt.
Die ukrainische Luftwaffe fing in der Nacht nach eigenen Angaben 135 von 156 angreifenden russischen Drohnen ab. Es war damit ein im Vergleich der vergangenen Wochen kleiner Angriff. Trotzdem gab es Einschläge an 18 Stellen.
Wegen der schweren Luftangriffe der vergangenen Tage gibt es in der Hauptstadt Kiew, in Dnipro, Odessa und anderen Städten der Ukraine so gut wie keinen Strom. Deshalb fallen auch Heizung und Wasser aus. Zugleich herrscht strenger Frost mit Nachttemperaturen bis minus 18 Grad. Die Lage ist für Millionen Menschen äußerst angespannt.
Die ukrainische Luftwaffe fing in der Nacht nach eigenen Angaben 135 von 156 angreifenden russischen Drohnen ab. Es war damit ein im Vergleich der vergangenen Wochen kleiner Angriff. Trotzdem gab es Einschläge an 18 Stellen.
Dimitri Taube
Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert jetzt länger als der Krieg gegen Hitler-Deutschland
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert inzwischen länger als der „Große Vaterländische Krieg“ der Sowjetunion gegen Hitler-Deutschland. Auf diese Statistik verweist neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij die oppositionelle russische Website Meduza. Sowjet-Diktator Josef Stalin hatte nach dem deutschen Überfall 1941 den „Großen Vaterländischen Krieg“ ausgerufen. „In der Nacht zum 11. Januar überholte der russisch-ukrainische Krieg den Großen Vaterländischen Krieg in seiner Dauer“, schreibt Meduza.
Die Sowjetarmee habe 1418 Tage gebraucht, errechnete die Website, um nach den ersten Rückschlägen gegen die Wehrmacht bis nach Berlin vorzustoßen und die Kapitulation Deutschlands zusammen mit den Alliierten zu erzwingen. Dagegen stecke die russische Armee nach 1418 Tagen Krieg in der Ukraine „seit Jahren in denselben Dörfern und Städten des Donbass fest“ (die 1418 Tage beziehen sich auf den 11. Januar, Anm.).
Meduza verweist jedoch zugleich darauf, dass der Vergleich der beiden Kriege nicht ganz korrekt sei. Ein direkter Vergleich vieler Indikatoren zeige, dass der aktuelle Krieg nur für die Ukraine einen existenziellen Charakter habe.
Selenskij äußerte sich zu der Statistik in seiner abendlichen Videoansprache am Sonntag und sagte: Trotz der jahrelangen Aggressionskampagne sei es dem Kreml nicht gelungen, seine militärischen Ziele zu erreichen. „Sie haben die Misshandlung von Menschen wiederholt, den Faschismus wiederholt, fast alles wiederholt, was im 20. Jahrhundert das Schlimmste war“, betonte er. „Dennoch versuchen die Russen, denselben Donbass zu erobern wie vor fast vier Jahren, sie wollen erneut lügen, dass sie Kupjansk eingenommen haben.“
Michelle Ostwald
Ukraine: Russischer Luftangriff auf Kiew
Russland greift ukrainischen Militärangaben zufolge Kiew aus der Luft an. In einem der Stadtteile sei ein Feuer ausgebrochen. Die ukrainische Luftabwehr versuche, den Angriff abzuwehren, teilt der Chef der Kiewer Militärverwaltung, Timur Tkatschenko, auf Telegram mit.
Nadja Lissok
Selenskij: 1100 russische Drohnen vergangene Woche
Russland hat die Ukraine in der vergangenen Woche nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij mit 1100 Drohnen angegriffen. Es seien mehr als 890 gelenkte Luftbomben und über 50 Raketen, darunter ballistische Raketen, Marschflugkörper und Mittelstreckenraketen, gegen die Ukraine eingesetzt worden. Russland habe absichtlich auf den Kälteeinbruch gewartet, um die Lage für die ukrainische Bevölkerung zu verschlimmern, erklärt Selenskij in einem X-Post. Dies sei „ein zynischer russischer Terrorakt, der sich gezielt gegen Zivilisten richtet“.
Dimitri Taube
Ukraine: Totaler Blackout in Region Saporischschja behoben
Der von schweren russischen Drohnenangriffen in der Nacht verursachte vollständige Stromausfall in der südostukrainischen Region Saporischschja ist nach Behördenangaben weitgehend behoben. „Stand 7 Uhr (6 Uhr MEZ; Anm.) ist die Stromversorgung in der Region Saporischschja – und das betrifft 382 500 Familien und Firmen – vollständig wiederhergestellt“, sagte der Direktor des örtlichen Energieversorgers Saporischschjaoblenergo, Andrij Stasewskyj, laut einem Telegram-Eintrag des Unternehmens.
Demnach ist die Stromversorgung in der Region gegen 2 Uhr nachts völlig zusammengebrochen. „In dieser Nacht um 2.11 Uhr kam es in der Region Saporischschja zu einem Stromausfall; die Region war komplett ohne Strom“, heißt es. Die schnellen Reparaturarbeiten hätten die Wiederaufnahme des Betriebs ermöglicht, lobte Stasewskyj seine Mitarbeiter.
Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland in der Nacht 154 Kampfdrohnen gestartet. 125 seien abgefangen worden, es habe aber auch mehr als 20 Einschläge gegeben, räumte die Flugabwehr ein.
Thore Rausch
Selenskij: "Wir tauschen uns fast jeden Tag mit der amerikanischen Seite aus"
Die Ukraine und die USA verhandeln weiter über die Bedingungen für eine Beendigung des Krieges. Präsident Wolodimir Selenskij erklärte am Freitagnachmittag auf Telegram: "Wir tauschen uns fast jeden Tag mit der amerikanischen Seite aus." Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow habe erneut mit US-Vertretern gesprochen.
Zentraler Gegenstand der Verhandlungen bleibt der mögliche Einsatz einer internationalen Friedenstruppe unter europäischer Führung, die von den USA unterstützt werden könnte. Russland lehnt eine mögliche Präsenz ausländischer Truppen in der Ukraine kategorisch ab. Selenskij betonte die Bereitschaft zu weiteren Gesprächen. „Der Dialog mit Amerika muss zu hundert Prozent konstruktiv sein“, schrieb er. Die Ukraine sei „nie ein Hindernis für die Diplomatie gewesen – und wird es auch nicht sein“.
Dimitri Taube
Strom und Heizung in Kiew zur Reparatur abgeschaltet
Die Folgen des russischen Luftangriffs vom Freitag sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew immer noch spürbar. Die Reparaturarbeiten laufen weiter. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko wurde zwar die Wärmeversorgung in der Hälfte der Häuser, die nach dem Beschuss ohne Versorgung waren, inzwischen wiederhergestellt. Doch aufgrund der Überlastung des Stromnetzes habe der Energiebetreiber Ukrenergo in der Stadt Notstromabschaltungen eingeführt. „Derzeit sind die Wasserversorgung, die Wärmeversorgung und der öffentliche Nahverkehr vorübergehend eingestellt“, teilte Klitschko am Mittag auf dem Telegram-Kanal der Stadtverwaltung mit. Wie lange die Arbeiten dauern werden, ist noch unklar.
Nach dem russischen Angriff am Freitag war die Hälfte der Wohnblocks in Kiew ohne Heizung. In Kiew herrscht derzeit eisige Kälte mit Temperaturen von minus zehn Grad und weniger.
„Ich bitte die Kiewer, die über Strom verfügen, sparsam damit umzugehen“, erklärte Klitschko. „Schalten Sie keine Elektrogeräte mit hohem Energieverbrauch ein. Damit das System nicht überlastet wird und alle Einwohner der Stadt mit Strom und damit auch mit Wärme und Wasser versorgt werden können.“
Dimitri Taube
Russischer Gouverneur: 600 000 nach ukrainischem Angriff ohne Strom
Nach einem ukrainischen Drohnenangriff sind in der russischen Grenzregion Belgorod nach Angaben des Gouverneurs 600 000 Menschen ohne Strom. An der Wiederherstellung werde gearbeitet, die Lage sei jedoch äußerst schwierig, schrieb Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram. Aufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters in der Stadt Belgorod zeigen, dass die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet war und die Anwohner sich mit Taschenlampen und Autoscheinwerfern den Weg suchten.
Dimitri Taube
Verletzte in der Ukraine, Öldepot brennt in Russland
Bei erneuten gegenseitigen Drohnenangriffen zwischen Russland und der Ukraine hat es in der Nacht Verletzte und schwere Schäden gegeben. In der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk wurden nach Angaben von Gouverneur Oleksandr Hanscha drei Menschen verletzt – ein Mann in der Gebietshauptstadt Dnipro sowie ein Mann und eine Frau in der Großstadt Krywyj Rih. Dort seien wegen der Attacke Brände ausgebrochen, schrieb er auf Telegram. „Die Infrastruktur wurde beschädigt. Es gab Stromabschaltungen.“
Auch in Dnipro selbst gebe es Schäden an Energieanlagen und dementsprechend Probleme mit der Stromversorgung. Eine Garagenanlage sei in Mitleidenschaft gezogen worden. 27 Drohnen habe die Flugabwehr dabei abfangen können, so Hanscha.
Das russische Verteidigungsministerium meldete seinerseits den Abschuss von 59 ukrainischen Drohnen. Elf Geschosse seien dabei noch über dem Schwarzen Meer, zehn weitere über der südrussischen Region Krasnodar abgefangen worden.
Auch auf russischer Seite gab es offenbar Schäden. So wurde nach Angaben des Gouverneurs von Wolgograd in der städtischen Siedlung Oktjabrski ein Öldepot von Drohnentrümmern getroffen. Dort sei ein Brand ausgebrochen, die Löscharbeiten hielten an. Wegen der Flammen seien Anwohner in Sicherheit gebracht worden.
Nadja Lissok
Kiew: Klitschko rät Bürgern zum Verlassen der Stadt
Bürgermeister Vitali Klitschko rät den Einwohnern Kiews, die Stadt zeitweilig zu verlassen. Nachdem die russische Armee Kiew in der Nacht mit mehr als 200 Drohnen sowie Dutzenden Raketen und Marschflugkörpern attackiert hat, waren am Morgen etwa 500 000 Verbrauchsstellen ohne Strom. 6000 Wohnblocks, die Hälfte der Mehrfamilienhäuser der ukrainischen Hauptstadt, könnten derzeit nicht geheizt werden, schrieb Klitschko auf Telegram. „Die städtischen Dienste arbeiten im Notfallmodus.“
Noch nie in den vergangenen vier Kriegsjahren wurde die Infrastruktur Kiews so zerstört und die Lage werde durch den strengen Winter verschärft. Wer anderswo Energie und Wärme finden könne, sollte die Hauptstadt vorübergehend verlassen, schrieb Klitschko. Dies war kein offizieller Aufruf zur Evakuierung, sondern ein Ratschlag an die Kiewer, auf ihre ofengeheizten Datschen zu fahren oder sich bei Verwandten und Freunden einzuquartieren. Bei dem Angriff wurden mindestens vier Menschen getötet und Dutzende verletzt.
