Ukrainischer Verteidigungsminister muss wohl gehen

Von dem Regierungsumbau in der Ukraine ist auch das Verteidigungsministerium betroffen. Der bisherige Minister Mychajlo Fedorow wird von Präsident Wolodimir Selenskij nach nur etwa sechs Monaten im Amt nicht mehr für den Posten nominiert. Der 35-Jährige gilt als Reformer und als Kämpfer gegen die im Staatsapparat verbreitete Korruption. Bei Telegram bedauerte Fedorow, nicht noch mehr Mitarbeiter entlassen zu haben, die Reformen gebremst hätten.



Vor der Veröffentlichung seines Beitrags hatte Fedorow ein Gespräch mit Präsident Wolodimir Selenskij geführt. Der Präsident hat laut Verfassung das Vorschlagsrecht für den Chef des Verteidigungsressorts. Medienberichten zufolge will Selenskij den bisherigen Innenminister Ihor Klymenko für den Posten nominieren.



Vor Journalisten erklärte Fedorow, dass er ein Angebot von Selenskij ablehne, dessen Berater zu werden. Er liege im Streit mit Armeechef Oleksandr Syrskyj. Er warf ​diesem vor, Initiativen des Verteidigungsministeriums zu blockieren. Ein weiterer Grund für den Wechsel an der Spitze des Verteidigungsressorts ist Berichten zufolge, dass der erst 35 Jahre alte Fedorow die Probleme mit der Zwangsmobilisierung von Wehrpflichtigen nicht habe lösen können. Vor knapp einer Woche hatten im westukrainischen Lwiw rund 200 Menschen ein Rekrutierungskommando angegriffen und dabei ein Dienstfahrzeug demoliert.



Fedorow hatte 2019 die Medienkampagne Selenskijs in dessen Wahlkampf geleitet und danach das neu geschaffene Digitalministerium übernommen. Er galt lange Zeit als Protegé Selenskijs, saß als Verteidigungsminister aber auf einem alles andere als sicheren Posten. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 wurde der Ressortleiter bereits dreimal ausgetauscht. Wer als Nächstes folgen soll, ist nicht bekannt.



Mehr über die Hintergründe erfahren Sie im Text von Georg Ismer und Sebastian Gierke: