Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
US-Friedensplan: Nato hält sich mit Reaktion bedeckt
UN melden fast zehn Millionen ukrainische Kriegsflüchtlinge
Merz, Starmer und Macron telefonieren mit Selenskij wegen des US-Friedensplans
Selenskij reagiert auf US-Friedensplan: „Ihre Sichtweise. Ich habe unsere Grundsätze vorgestellt“
Ukraine soll laut US-Friedensplan Donezk und Luhansk an Russland abtreten
Juri Auel
Selenskij: Werde Interessen der Ukraine nicht verraten - Trump verlangt Antwort bis Donnerstag
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij will nach eigenen Worten schnell und konstruktiv mit den USA an einem Friedensplan zur Beendigung des Krieges mit Russland arbeiten, hat aber zugleich einen Verrat nationaler Interessen ausgeschlossen. In einer Videobotschaft forderte er die Ukrainer auf, in einem der "schwierigsten Momente der Landesgeschichte" geeint zu bleiben. US-Präsident Donald Trump bestätigte bei Fox News, dass er bis Donnerstag eine Antwort von Kiew erwarte.
Christopher Miller on Twitter / X
BREAKING: President Zelenskyy addressed Ukrainians from outside his presidencial office in Kyiv and told them the county is facing “one of the most difficult moments in our history” as its biggest ally presses it into a deal with the nation that has fought to destroy it for 11… pic.twitter.com/zUowDn10ng— Christopher Miller (@ChristopherJM) November 21, 2025
x.com
Einem 28-Punkte-Plan zufolge würden die USA viele der Hauptforderungen Russlands unterstützen. Die Ukraine müsste demnach zusätzliches Territorium aufgeben, auf einen Nato-Beitritt verzichten und die Größe ihres Militärs auf 600 000 Soldaten begrenzen. Die Krim sowie die Regionen Luhansk und Donezk würden von den USA faktisch als russisch anerkannt, während Russland kleinere eroberte Gebiete aufgeben würde. Ukrainische Vertreter hatten ähnliche Bedingungen in der Vergangenheit als Kapitulation bezeichnet.
Die USA drohen Insidern zufolge damit, die Weitergabe von Geheimdienstinformationen und die Lieferung von Waffen an die Ukraine einzustellen, um das Land zur Zustimmung zu dem Friedensplan zu drängen. Zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge steht die Regierung in Kiew unter größerem Druck als bei allen früheren Friedensgesprächen.
Selenskij hat eigenen Angaben nach auch mit US-Vizepräsident J. D. Vance über den Plan gesprochen. Man habe eine Zusammenarbeit der nationalen Sicherheitsberater, auch europäischer Partner vereinbart, um den Weg zu einem Frieden "wirklich zu ebnen", teilte Selenskij nach einem fast einstündigen Telefonat mit Vance mit. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete zuvor unter Berufung auf mehrere Insider, dass die Ukraine mit europäischen Partnern wie Frankreich, Deutschland und Großbritannien an einem Gegenvorschlag zu dem US-Plan arbeitet.
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Die USA drohen Insidern zufolge damit, die Weitergabe von Geheimdienstinformationen und die Lieferung von Waffen an die Ukraine einzustellen, um das Land zur Zustimmung zu dem Friedensplan zu drängen. Zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge steht die Regierung in Kiew unter größerem Druck als bei allen früheren Friedensgesprächen.
Selenskij hat eigenen Angaben nach auch mit US-Vizepräsident J. D. Vance über den Plan gesprochen. Man habe eine Zusammenarbeit der nationalen Sicherheitsberater, auch europäischer Partner vereinbart, um den Weg zu einem Frieden "wirklich zu ebnen", teilte Selenskij nach einem fast einstündigen Telefonat mit Vance mit. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete zuvor unter Berufung auf mehrere Insider, dass die Ukraine mit europäischen Partnern wie Frankreich, Deutschland und Großbritannien an einem Gegenvorschlag zu dem US-Plan arbeitet.
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Juri Auel
US-Friedensplan: Nato hält sich mit Reaktion bedeckt
Die Nato will den neuen US-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vorerst nicht öffentlich bewerten. Ein Sprecher verwies in Brüssel lediglich auf die bisherige Linie von Generalsekretär Mark Rutte. Dieser habe zuletzt immer wieder deutlich gemacht, dass die Friedensbemühungen von Präsident Donald Trump von entscheidender Bedeutung seien. Ebenso gelte weiterhin, dass die Nato ein gerechtes und dauerhaftes Ende des Krieges gegen die Ukraine wolle und darauf hinarbeite.
Später teile der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit, er habe mit Rutte über den Plan gesprochen. Für das Verteidigungsbündnis ist der neue US-Plan hochbrisant. Grund ist, dass er Punkte enthält, nach denen die Nato auf eine weitere Vergrößerung verzichten soll und in ihre Statuten eine Klausel aufnimmt, die eine Aufnahme der Ukraine ausschließt.
Später teile der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit, er habe mit Rutte über den Plan gesprochen. Für das Verteidigungsbündnis ist der neue US-Plan hochbrisant. Grund ist, dass er Punkte enthält, nach denen die Nato auf eine weitere Vergrößerung verzichten soll und in ihre Statuten eine Klausel aufnimmt, die eine Aufnahme der Ukraine ausschließt.
Christoph Heinlein
UN melden fast zehn Millionen ukrainische Kriegsflüchtlinge
Die Vertreibungen und das menschliche Leid durch den russischen Angriffskrieg haben sich laut UN in der Ukraine verschärft. Insgesamt seien nahezu zehn Millionen Ukrainer innerhalb und außerhalb des Landes auf der Flucht, teilte das UN-Büro zur Koordinierung humanitärer Hilfe mit.
Im laufenden Jahr hätten mehr als 122 000 Menschen neu die Flucht vor der Gewalt ergriffen. Die meisten von ihnen seien Frauen, Kinder und ältere Menschen aus Regionen an der Frontlinie. Das UN-Büro machte auch auf die verzweifelte Lage der Menschen aufmerksam, die nicht geflüchtet sind.
In Pokrowsk und Myrnohrad im Osten der Ukraine seien etwa 1500 überwiegend ältere Menschen und Einwohner mit eingeschränkter Mobilität eingeschlossen. Sie hätten keine zuverlässige Versorgung mit Wasser, Strom und Medizin. In dem Ort Lyman seien aufgrund der anhaltenden Kämpfe etwa 3000 Menschen von humanitärer Hilfe völlig abgeschnitten.
Kinder gehörten zu den am stärksten gefährdeten Gruppen in diesem Krieg. Viele von ihnen seien mehrfach vertrieben worden. Andere lebten in der Nähe aktiver Kampfhandlungen oder hätten ansehen müssen, wie ihre Schulen, Häuser oder Kliniken zerstört worden seien. Die Mädchen und Jungen hätten keinen sicheren Ort mehr, an dem sie spielen, schlafen oder lernen könnten.
Im laufenden Jahr hätten mehr als 122 000 Menschen neu die Flucht vor der Gewalt ergriffen. Die meisten von ihnen seien Frauen, Kinder und ältere Menschen aus Regionen an der Frontlinie. Das UN-Büro machte auch auf die verzweifelte Lage der Menschen aufmerksam, die nicht geflüchtet sind.
In Pokrowsk und Myrnohrad im Osten der Ukraine seien etwa 1500 überwiegend ältere Menschen und Einwohner mit eingeschränkter Mobilität eingeschlossen. Sie hätten keine zuverlässige Versorgung mit Wasser, Strom und Medizin. In dem Ort Lyman seien aufgrund der anhaltenden Kämpfe etwa 3000 Menschen von humanitärer Hilfe völlig abgeschnitten.
Kinder gehörten zu den am stärksten gefährdeten Gruppen in diesem Krieg. Viele von ihnen seien mehrfach vertrieben worden. Andere lebten in der Nähe aktiver Kampfhandlungen oder hätten ansehen müssen, wie ihre Schulen, Häuser oder Kliniken zerstört worden seien. Die Mädchen und Jungen hätten keinen sicheren Ort mehr, an dem sie spielen, schlafen oder lernen könnten.
Christoph Heinlein
Merz, Starmer und Macron telefonieren mit Selenskij wegen des US-Friedensplans
Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer haben mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij telefoniert und dabei über den US-Friedensplan beraten. Wie Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin mitteilte, begrüßten die vier Staats- und Regierungschefs die Bemühungen der USA, den Krieg in der Ukraine zu beenden.
Insbesondere hätten sie das Bekenntnis zur Souveränität der Ukraine und die Bereitschaft begrüßt, der Ukraine solide Sicherheitsgarantien zu gewähren. Sie seien sich zudem einig gewesen, dass jede Vereinbarung, die die europäischen Staaten, die Europäische Union oder die Nato betrifft, einer Zustimmung der europäischen Partner beziehungsweise eines Konsenses der Alliierten bedarf. Merz, Macron und Starmer wollten weiterhin das Ziel verfolgen, „vitale europäische und ukrainische Interessen“ langfristig zu wahren. Dazu gehöre unter anderem, dass die sogenannte Kontaktlinie zwischen den Truppen beider Seiten Ausgangspunkt einer Verständigung sein müsse. Zudem müssten die ukrainischen Streitkräfte imstande bleiben, die Souveränität der Ukraine wirkungsvoll zu verteidigen.
Selenskij äußerte sich im Anschluss an das Gespräch auf der Plattform X. „Wir arbeiten an dem von der amerikanischen Seite vorbereiteten Dokument. Dies muss ein Plan sein, der einen echten und würdigen Frieden gewährleistet“, schrieb er.
Nach Informationen der Bild-Zeitung wird Merz auch mit US-Präsident Donald Trump über den Friedensplan sprechen. Die USA hätten die Europäer eingeladen, ihre Interessen zu formulieren und diese einzubringen, sagte Kornelius.
Insbesondere hätten sie das Bekenntnis zur Souveränität der Ukraine und die Bereitschaft begrüßt, der Ukraine solide Sicherheitsgarantien zu gewähren. Sie seien sich zudem einig gewesen, dass jede Vereinbarung, die die europäischen Staaten, die Europäische Union oder die Nato betrifft, einer Zustimmung der europäischen Partner beziehungsweise eines Konsenses der Alliierten bedarf. Merz, Macron und Starmer wollten weiterhin das Ziel verfolgen, „vitale europäische und ukrainische Interessen“ langfristig zu wahren. Dazu gehöre unter anderem, dass die sogenannte Kontaktlinie zwischen den Truppen beider Seiten Ausgangspunkt einer Verständigung sein müsse. Zudem müssten die ukrainischen Streitkräfte imstande bleiben, die Souveränität der Ukraine wirkungsvoll zu verteidigen.
Selenskij äußerte sich im Anschluss an das Gespräch auf der Plattform X. „Wir arbeiten an dem von der amerikanischen Seite vorbereiteten Dokument. Dies muss ein Plan sein, der einen echten und würdigen Frieden gewährleistet“, schrieb er.
Nach Informationen der Bild-Zeitung wird Merz auch mit US-Präsident Donald Trump über den Friedensplan sprechen. Die USA hätten die Europäer eingeladen, ihre Interessen zu formulieren und diese einzubringen, sagte Kornelius.
Dimitri Taube
Zwei Tage nach russischen Luftangriffen: Zahl der Toten in Ternopil steigt auf 31
In der westukrainischen Großstadt Ternopil ist die Zahl der Toten nach einem russischen Raketenangriff am Mittwoch auf 31 gestiegen. Es seien die Leichen einer Mutter und ihrer zwei kleinen Kinder aus den Trümmern eines Wohnhauses geborgen worden, meldete der ukrainische öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Berufung auf Polizeiangaben. Insgesamt werden demnach in zwei zerstörten Wohnhäusern noch 16 Menschen vermisst. Mehr als 90 waren verletzt worden.
Parallel dazu erhoben ukrainische Medien den Vorwurf, der Abgeordnete Oleksandr Fedijenko habe bereits im Sommer in einem Video von einer Ausstellung für militärische Kommunikationstechnik die benachbarte Radiofabrik „Orion“ als Hersteller erwähnt. Damit sei sie zum Ziel des Raketenangriffs geworden. Fedijenko, der Mitglied des Ausschusses für Nationale Sicherheit ist, wies die Vorwürfe zurück. „Ich habe nichts Geheimes oder Verstecktes veröffentlicht. Ich hatte dafür eine Erlaubnis“, sagte der Vertreter der Präsidentenpartei „Diener des Volkes“ im Fernsehen. Zudem seien in öffentlichen Ausschreibungen Produkte der Fabrik und der Herstellername erwähnt worden.
Am Mittwochmorgen hatte das russische Militär einen weiteren schweren Angriff mit Drohnen und Marschflugkörpern vor allem auf Ziele in der Westukraine durchgeführt. Nach Treffern von Energieanlagen hatte sich danach die ohnehin angespannte Stromsituation weiter verschlechtert. Landesweit ordnete der Stromnetzbetreiber Ukrenergo Stromsperren zwischen 10 und 16 Stunden an. In der Hauptstadt Kiew steht einem Teil der Haushalte nur sechs Stunden Strom täglich zur Verfügung.
Parallel dazu erhoben ukrainische Medien den Vorwurf, der Abgeordnete Oleksandr Fedijenko habe bereits im Sommer in einem Video von einer Ausstellung für militärische Kommunikationstechnik die benachbarte Radiofabrik „Orion“ als Hersteller erwähnt. Damit sei sie zum Ziel des Raketenangriffs geworden. Fedijenko, der Mitglied des Ausschusses für Nationale Sicherheit ist, wies die Vorwürfe zurück. „Ich habe nichts Geheimes oder Verstecktes veröffentlicht. Ich hatte dafür eine Erlaubnis“, sagte der Vertreter der Präsidentenpartei „Diener des Volkes“ im Fernsehen. Zudem seien in öffentlichen Ausschreibungen Produkte der Fabrik und der Herstellername erwähnt worden.
Am Mittwochmorgen hatte das russische Militär einen weiteren schweren Angriff mit Drohnen und Marschflugkörpern vor allem auf Ziele in der Westukraine durchgeführt. Nach Treffern von Energieanlagen hatte sich danach die ohnehin angespannte Stromsituation weiter verschlechtert. Landesweit ordnete der Stromnetzbetreiber Ukrenergo Stromsperren zwischen 10 und 16 Stunden an. In der Hauptstadt Kiew steht einem Teil der Haushalte nur sechs Stunden Strom täglich zur Verfügung.
Philipp Saul
Kreml: US-Friedensplan wurde mit Russland nicht besprochen
Der von den USA vorgelegte Friedensplan wurde nach Darstellung des Kreml nicht mit Moskau erörtert, obwohl er in vielen Punkten russischen Forderungen ähnelt. Russland sehe einige Neuerungen in dem Papier, habe es offiziell aber noch nicht bekommen, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow. „Und eine sachliche Erörterung dieser Punkte gab es nicht“, sagte er auf die Frage, ob Russland an der Ausarbeitung der Positionen mitgewirkt habe.
Das sind die 28 Punkte des US-Friedensplans:
Das sind die 28 Punkte des US-Friedensplans:
Philipp Saul
Selenskij reagiert auf US-Friedensplan: „Ihre Sichtweise. Ich habe unsere Grundsätze vorgestellt“
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat sich den Friedensplan der USA für ein Ende des Kriegs ausdrücklich nicht zu eigen gemacht, sich aber zumindest gesprächsbereit gezeigt. Nachdem eine US-Delegation die neuesten Vorstellungen der US-Regierung in Kiew präsentiert hatte, erklärte Selenskij in einer Videobotschaft: „Die amerikanische Seite hat Punkte eines Plans vorgestellt, um den Krieg zu beenden – ihre Sichtweise. Ich habe unsere Grundsätze vorgestellt.“
Nun müsse an den einzelnen Punkten gearbeitet werden, sagte Selenskij. „Wir sind bereit zu klarer und ehrlicher Arbeit – die Ukraine, die USA, unsere Partner in Europa und weltweit.“ Nach Angaben seines Büros will Selenskij bald mit US-Präsident Donald Trump telefonieren.
„Es ist ein guter Plan für Russland und für die Ukraine“, hatte US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt bei einer Pressekonferenz am Donnerstag im Weißen Haus gesagt. „Und wir glauben, dass er für beide Seiten akzeptabel sein sollte.“ Der Plan sei noch „im Fluss“, sagte sie als die Details noch nicht öffentlich waren.
Der Sender CNN berichtet, US-Regierungsvertreter hätten gesagt, dass an dem Plan noch gearbeitet werde. Jede finale Vereinbarung setze Zugeständnisse beider Seiten voraus, nicht bloß der Ukraine. Einige der in der Öffentlichkeit kursierenden Punkte des Plans seien nicht final und würden „fast sicher“ noch weiterentwickelt werden. Leavitt habe gesagt, schreibt CNN, dass der Plan noch „im Fluss“ sei.
Nun müsse an den einzelnen Punkten gearbeitet werden, sagte Selenskij. „Wir sind bereit zu klarer und ehrlicher Arbeit – die Ukraine, die USA, unsere Partner in Europa und weltweit.“ Nach Angaben seines Büros will Selenskij bald mit US-Präsident Donald Trump telefonieren.
„Es ist ein guter Plan für Russland und für die Ukraine“, hatte US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt bei einer Pressekonferenz am Donnerstag im Weißen Haus gesagt. „Und wir glauben, dass er für beide Seiten akzeptabel sein sollte.“ Der Plan sei noch „im Fluss“, sagte sie als die Details noch nicht öffentlich waren.
Der Sender CNN berichtet, US-Regierungsvertreter hätten gesagt, dass an dem Plan noch gearbeitet werde. Jede finale Vereinbarung setze Zugeständnisse beider Seiten voraus, nicht bloß der Ukraine. Einige der in der Öffentlichkeit kursierenden Punkte des Plans seien nicht final und würden „fast sicher“ noch weiterentwickelt werden. Leavitt habe gesagt, schreibt CNN, dass der Plan noch „im Fluss“ sei.
Linus Freymark
Ukraine soll laut US-Friedensplan Donezk und Luhansk an Russland abtreten
Kein Nato-Beitritt der Ukraine, ein kleineres Heer und dauerhafte Gebietsabtretungen - der neue Plan der US-Regierung für ein Ende des russischen Angriffskriegs enthält zahlreiche Vorschläge, die für Kiew nur schwer zu akzeptieren sein dürften. Mehrere Medien veröffentlichten den Entwurf des 28 Punkte umfassenden Abkommens, das einen dauerhaften Waffenstillstand absichern soll. Die Ukraine soll demnach Gebiete im Donbass an Russland abtreten. Laut dem Portal Axios fallen darunter auch die Städte Donezk und Luhansk. Rund um Donezk soll demnach eine demilitarisierte Zone eingerichtet werden. Diese erstreckt sich den Angaben zufolge auch über Regionen, die derzeit von der Ukraine kontrolliert werden.
Dem 28-Punkte-Plan zufolge, den die USA offenbar im Zusammenspiel mit Russland und ohne Einbindung der Ukraine erarbeitet haben, soll sich die Gebietsaufteilung in den Regionen Cherson und Saporischschja am aktuellen Frontverlauf orientieren. Das Atomkraftwerk in Saporischschja soll unter die Kontrolle der Internationalen Atomenergiebehörde gestellt werden.
Des Weiteren soll die Truppenstärke der ukrainischen Armee auf 600 000 Soldaten begrenzt und Russland wieder Teil der G-8-Staatengemeinschaft werden. Die Ukraine soll dem Plan zufolge atomwaffenfrei bleiben. Zwar dürfe sie – zumindest theoretisch – der EU beitreten, angesichts der komplizierten Gemengelage dürfte es dazu in absehbarer Zukunft aber ohnehin kaum kommen.
Im Gegenzug werden der Ukraine „zuverlässige Sicherheitsgarantien“ der USA in Aussicht gestellt, wobei völlig offen bleibt, was das in der Praxis bedeuten soll. Moskau würde sich laut Friedensplan verpflichten, sich in den Regionen Charkiw und Sumy zurückzuziehen. Russland, das den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg im Februar 2022 begonnen hatte, soll auf weitere Gebietsansprüche verzichten und sich per Gesetz dazu verpflichten, Aggressionen gegenüber Europa und der Ukraine abzuschwören.
Dem 28-Punkte-Plan zufolge, den die USA offenbar im Zusammenspiel mit Russland und ohne Einbindung der Ukraine erarbeitet haben, soll sich die Gebietsaufteilung in den Regionen Cherson und Saporischschja am aktuellen Frontverlauf orientieren. Das Atomkraftwerk in Saporischschja soll unter die Kontrolle der Internationalen Atomenergiebehörde gestellt werden.
Des Weiteren soll die Truppenstärke der ukrainischen Armee auf 600 000 Soldaten begrenzt und Russland wieder Teil der G-8-Staatengemeinschaft werden. Die Ukraine soll dem Plan zufolge atomwaffenfrei bleiben. Zwar dürfe sie – zumindest theoretisch – der EU beitreten, angesichts der komplizierten Gemengelage dürfte es dazu in absehbarer Zukunft aber ohnehin kaum kommen.
Im Gegenzug werden der Ukraine „zuverlässige Sicherheitsgarantien“ der USA in Aussicht gestellt, wobei völlig offen bleibt, was das in der Praxis bedeuten soll. Moskau würde sich laut Friedensplan verpflichten, sich in den Regionen Charkiw und Sumy zurückzuziehen. Russland, das den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg im Februar 2022 begonnen hatte, soll auf weitere Gebietsansprüche verzichten und sich per Gesetz dazu verpflichten, Aggressionen gegenüber Europa und der Ukraine abzuschwören.
Christoph Heinlein
Gouverneur meldet fünf Tote nach russischem Angriff auf Saporischschja
In der südostukrainischen Großstadt Saporischschja sind mindestens fünf Menschen infolge eines russischen Angriffs gestorben. Drei weitere wurden verletzt, teilte der Gouverneur des Gebiets, Iwan Fedorow, bei Telegram mit. Zur eingesetzten Waffe machte er keine Angaben, allerdings gab es vorher Warnungen vor einem Gleitbombenangriff. Die Industriestadt liegt nur etwas mehr als 20 Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Christoph Heinlein
Russland will Ukrainer bei Kupjansk eingekesselt haben – Ukraine widerspricht
Beim angeblichen Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in einer Armee-Kommandozentrale war laut Kreml-Angaben von einem bedeutenden militärischen Erfolg des Landes in der Ukraine die Rede, für den es bislang keine Bestätigung gibt. Putin erklärte demnach, dass seines Wissens bei der Stadt Kupjansk im Gebiet Charkiw 15 ukrainische Bataillone eingekesselt seien. Der ebenfalls anwesende Generalstabschef Waleri Gerassimow sagte der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, russische Truppen hätten die Kontrolle über die Stadt übernommen.
Der ukrainische Generalstab erklärte, der Ort befinde sich unter der Kontrolle der ukrainischen Verteidigungskräfte. Zudem seien russische Behauptungen falsch, wonach 80 Prozent von Wowtschansk in der Region Charkiw und 70 Prozent der Stadt Pokrowsk erobert worden seien.
Der ukrainische Generalstab erklärte, der Ort befinde sich unter der Kontrolle der ukrainischen Verteidigungskräfte. Zudem seien russische Behauptungen falsch, wonach 80 Prozent von Wowtschansk in der Region Charkiw und 70 Prozent der Stadt Pokrowsk erobert worden seien.
Katja Guttmann
Ukraine hat von USA Entwurf für Friedensplan erhalten
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat nach Angaben seines Büros offiziell einen in den USA ausgearbeiteten Plan für eine Friedenslösung im Krieg mit Russland erhalten. Er traf sich in Kiew nach Medienberichten mit einer US-Delegation und signalisierte erst einmal Verhandlungsbereitschaft: In den kommenden Tagen werde er mit US-Präsident Donald Trump die "Schlüsselpunkte für die Erreichung des Friedens" besprechen, teilt sein Präsidialamt auf Telegram mit.
"Wir sind jetzt wie zuvor bereit, konstruktiv mit der amerikanischen Seite sowie mit unseren Partnern in Europa und auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, damit das Ergebnis Frieden ist", heißt es aus Kiew. Selenskij hoffe zudem auf ein baldiges Gespräch mit Trump für eine Diskussion der Hauptpunkte. Details des Plans wurden nicht genannt.
Tags zuvor war über Medien in den USA und Großbritannien bekannt geworden, dass Washington einen angeblich 28 Punkte umfassenden Friedensplan für ein Ende des seit Februar 2022 andauernden russisch-ukrainischen Krieges ausgearbeitet habe. Inhaltlich soll sich dieser vor allem an russischen Positionen orientieren. Eine Ablehnung durch Kiew gilt daher als wahrscheinlich.
"Wir sind jetzt wie zuvor bereit, konstruktiv mit der amerikanischen Seite sowie mit unseren Partnern in Europa und auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, damit das Ergebnis Frieden ist", heißt es aus Kiew. Selenskij hoffe zudem auf ein baldiges Gespräch mit Trump für eine Diskussion der Hauptpunkte. Details des Plans wurden nicht genannt.
Tags zuvor war über Medien in den USA und Großbritannien bekannt geworden, dass Washington einen angeblich 28 Punkte umfassenden Friedensplan für ein Ende des seit Februar 2022 andauernden russisch-ukrainischen Krieges ausgearbeitet habe. Inhaltlich soll sich dieser vor allem an russischen Positionen orientieren. Eine Ablehnung durch Kiew gilt daher als wahrscheinlich.
Katja Guttmann
Kallas: EU verfolgt Zwei-Punkte-Plan für Ukraine-Krieg
Die Europäische Union verfolgt nach den Worten ihrer Außenbeauftragten Kaja Kallas einen einfachen Zwei-Punkte-Plan im Ukraine-Krieg. Dieser bestehe darin, Russland zu schwächen und die Ukraine zu unterstützen, sagt Kallas in Brüssel. Die EU arbeite an weiteren Sanktionen gegen Schiffe der russischen Schattenflotte und deren Unterstützer. Die USA haben Medienberichten zufolge der Ukraine zu verstehen gegeben, sie müsse einen US-Rahmenplan zur Beendigung des Krieges akzeptieren. Dieser sehe eine Gebietsabtretung und teilweisen Waffenverzicht vor. Die EU pocht auf eine Einbeziehung der Europäer und Ukrainer bei dem Plan.
Katja Guttmann
Ukraine: Russland übergibt Leichen von 1000 Soldaten
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben 1000 Leichen aus Russland erhalten, bei denen es sich russischen Angaben zufolge um die sterblichen Überreste gefallener ukrainischer Soldaten handelt. Ermittler und Experten sollen nun alle notwendigen Untersuchungen vornehmen und die Leichen identifizieren, wie das Kiewer Koordinationszentrum für Kriegsgefangene mitteilt. Seit Beginn des Krieges haben beide Seiten wiederholt die sterblichen Überreste von Soldaten ausgetauscht. Die Ukraine hat Russland zuvor jedoch vorgeworfen, Leichen in ungeordneter Weise zurückzugeben und teilweise tote russische Soldaten zu übergeben. Moskau hat dies zurückgewiesen.
Dimitri Taube
22 Ukrainer nach russischem Luftangriff noch vermisst
Nach den schweren russischen Luftangriffen am Vortag suchen Rettungstrupps in der westukrainischen Stadt Ternopil immer noch nach möglichen Überlebenden. 22 Menschen würden noch vermisst, schrieb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij auf Telegram. Etwa 230 Rettungshelfer seien im Einsatz, teilweise könnten sie wegen der Einsturzgefahr nur mit Händen den Schutt wegräumen. Nach jetzigem Stand sei bekannt, dass es 26 Tote gebe, darunter drei Kinder, aktualisierte Selenskij die Opferzahlen. Zuvor war von 25 Toten die Rede.
Julia Daniel
Kanzleramtschef kritisiert angeblichen Ukraine-Plan der USA
Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat den angeblichen US-Friedensplan für die Ukraine kritisiert. „Es mutet etwas an, als ob (Russlands Präsident Wladimir) Putin damit Kriegsziele erreichen könnte, die er auf dem Schlachtfeld nicht erreicht hat. Und das wäre sicherlich ein Ergebnis, das nicht akzeptabel wäre“, sagte Frei in der Sendung „Frühstart“ von RTL und ntv.