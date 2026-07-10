Selenskij: Grundsatzeinigung mit USA über Produktion von „Patriot“-Raketen

Die Ukraine und die USA machen auf politischer Ebene den Weg für Lizenzen für die Produktion von Patriot-Abfangraketen frei. Dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zufolge sollen Lieferungen der PAC-3-Raketen in den kommenden Tagen eintreffen. Zudem liefen Gespräche mit der Regierung in Washington über die gemeinsame Produktion von Drohnen, sagt der Präsident nach seiner Rückkehr vom Nato-Gipfel in der Türkei.



Selenskij äußerte sich nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump zuversichtlich über die künftige Zusammenarbeit. Zudem plane die Ukraine mit europäischen Verbündeten die Entwicklung eines eigenen, kostengünstigeren Raketenabwehrsystems, wozu in Kürze ein Treffen in Frankreich stattfinden solle, fügt Selenskij hinzu.



Die Herstellung von Patriot-Raketen des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin in der Ukraine wäre vor allem in größerem Maßstab eine massive Herausforderung. Wie schwierig dies wäre, hängt davon ab, welchen Raketentyp eine neue Produktionslinie herstellen soll. Die Variante PAC-3 kann ballistische Raketen abfangen, kostet rund 5 Millionen Dollar pro Stück und zählt zu den weltweit modernsten Luftverteidigungswaffen. Sie wird derzeit nur an zwei Standorten produziert: in den USA und in Japan.



„Der Bau einer Patriot-Rakete dauert Jahre. Das bedeutet, dass eine ukrainische Produktion dieser Raketen nicht innerhalb der kurzfristigen Zeiträume zustande kommen wird, in denen sie benötigt werden“, sagte Becca Wasser, Expertin für den Rüstungssektor bei Bloomberg Economics. „Außerdem lässt sich die Fähigkeit der Ukraine, Drohnen und Raketen schnell zu produzieren, wegen der strengen US-Technologiekontrollen möglicherweise nicht auf die Produktion von Patriot-Raketen übertragen.“ Die Lieferketten für die laufende Produktion stehen bereits unter Druck. Der Aufbau einer neuen Produktionslinie würde zudem spezielle Ausrüstung und Schulungen erfordern. Beides würde das Vorhaben zusätzlich verzögern.



Warum Patriot-Raketen für die Ukraine so wichtig sind, lesen Sie hier: