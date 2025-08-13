Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz: Wir hatten ein konstruktives und gutes Gespräch mit Trump
Merz und Selenskij geben gemeinsame Pressekonferenz
Wagenknecht kritisiert Selenskij-Besuch in Berlin
Selenskij trifft vor Ukraine-Schalten im Kanzleramt ein
Hohe Sicherheitsstufe, Scharfschützen und Absperrungen und bei Selenskij-Besuch
Sina Kampe
Die Kernforderungen von Merz und Selenskij für den Trump-Putin-Gipfel
Im Anschluss an die Live-Schalten mit europäischen Spitzenpolitikern, US-Präsident Donald Trump und dessen Vize J.D. Vance nannte Kanzler Friedrich Merz beim gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij fünf Kernforderungen für die Verhandlungen am Freitag in Alaska:
- „Die Ukraine muss mit am Tisch sitzen, sobald es Folgetreffen gibt“, sagte Merz.
- Verhandlungen sollten in der „richtigen Reihenfolge“ abgehalten werden – ein Waffenstillstand müsse am Anfang stehen, danach könnten „wesentliche Elemente“ in einem Rahmenabkommen vereinbart werden.
- „Die Ukraine ist zu Verhandlungen über territoriale Fragen bereit“, erklärte Merz. „Dann muss aber die sogenannte Kontaktlinie der Ausgangspunkt sein. Eine rechtliche Anerkennung russischer Besetzungen steht nicht zur Debatte.“
- Verhandlungen müssten „robuste Sicherheitsgarantien“ für Kiew umfassen, die Ukraine müsse langfristig auf westliche Hilfe zählen können.
- Verhandlungen müssen Teil einer gemeinsamen transatlantischen Strategie sein, so Merz: „Gibt es in Alaska keine Bewegung, sollten und müssen die europäischen Staaten den Druck erhöhen.“
US-Präsident Trump kenne und teile die Positionen „weitgehend“, erklärte Merz.
Katja Guttmann
Selenskij erwartet Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien
Vom bevorstehenden Alaska-Gipfel erhofft sich der ukrainische Wolodimir Selenskij einen sofortigen Waffenstillstand sowie robuste Sicherheitsgarantien für sein Land. Das sagte er laut Übersetzung des Kanzleramts in Berlin nach Beratungen mit europäischen Staats- und Regierungschefs sowie US-Präsident Donald Trump. Bei allen Verhandlungen, bei denen es um die Zukunft seines Landes gehe, müsse die Ukraine mit am Tisch sitzen, betonte Selenskij. Zudem dürfe Russland kein Veto-Recht bei einem Nato-Beitritt der Ukraine eingeräumt werden.
Der vom russischen Staatsoberhaupt Wladimir Putin geäußerte Wunsch nach einem Kriegsende ist nach Darstellung Selenskijs nur ein Bluff. Er habe US-Präsident Trump davor gewarnt, sagte Selenskij. Putin versuche, vor dem Treffen in Alaska entlang der gesamten ukrainischen Front Druck auszuüben.
Katja Guttmann
„Der amerikanische Präsident weiß: Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika nun auf einen Frieden in der Ukraine hinarbeiten, der europäische und ukrainische Interessen wahrt, dann kann er sich dabei auf unsere volle Unterstützung berufen und darauf zählen.“Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin nach den Beratungen mit Trump und Selenskij zum bevorstehenden Alaska-Gipfel mit Putin
Katja Guttmann
Merz: Wir hatten ein konstruktives und gutes Gespräch mit Trump
Bundeskanzler Friedrich Merz betonte, die Videokonferenz mit US-Präsident Donald Trump sei konstruktiv gewesen. "Wir Europäer tun alles in unserer Kraft Stehende, um die Weichen für dieses Treffen in die richtige Richtung zu stellen", sagt Merz mit Blick auf das Treffen von Trump mit Russlands Präsident Wladimir Putin am Freitag in Alaska. "Wir wollen, dass Präsident Donald Trump am Freitag in Anchorage Erfolg hat."
Merz fordert eine klare Reihenfolge bei Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs. Trump sei auf der gleichen Linie.
Deutschland habe 40 Milliarden Euro an Militärhilfen mobilisiert und mit den europäischen Partnern 18 Sanktionspakete auf den Weg gebracht. "Die EU ist höchst aktiv in der Krisendiplomatie", betonte der deutsche Kanzler.
Julia Bergmann
Merz und Selenskij geben gemeinsame Pressekonferenz
Bundeskanzler Friedrich Merz und der ukrainische Präsident Selenskij informieren die Öffentlichkeit am Nachmittag über die gemeinsamen Gespräche mit europäischen Staats- und Regierungschefs sowie US-Präsident Donald Trump und seinem Vize J. D. Vance.
Selenskij, der für die Gespräche persönlich nach Berlin gereist war, hatte im Vorfeld gesagt, er sehe keine Bereitschaft Moskaus, den Krieg in seinem Land zu beenden. Europa, die USA und die Ukraine müssten Russland zu einem Frieden zwingen. "Es muss Druck auf Russland ausgeübt werden für einen fairen Frieden", schrieb er auf Telegram.
Bei der Schalte mit dem US-Präsidenten ging es für die Europäer und die Ukraine darum, eine gemeinsame Linie mit Trump für dessen Treffen mit Wladimir Putin am Freitag zu finden. Der Gipfel zwischen dem US-Präsidenten und dem Kremlchef soll in Alaska stattfinden.
Der ukrainische Präsident Selenskij und Friedrich Merz am Mittwoch bei einer Schalte im Kanzleramt. Foto: John Macdougall/dpa via AFP Pool
Christoph Heinlein
US-Finanzminister droht Russland mit Sanktionen
US-Finanzminister Scott Bessent droht Russland mit Sanktionen oder Zöllen. Diese könnten ausgeweitet werden, sollte das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht gut verlaufen, sagt Bessent dem Sender Bloomberg TV. Er fordert zudem die europäischen Staats- und Regierungschefs auf, ebenfalls auf Sanktionen zu setzen. „Er [Trump] wird Präsident Putin klarmachen, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen“, sagt Bessent mit Blick auf das für Freitag geplante Gipfeltreffen.
Sarah Langner
Estland weist russischen Diplomaten aus
Estland hat einen Mitarbeiter der russischen Botschaft in Tallinn zur unerwünschten Person erklärt und des Landes verwiesen. Auf Aufforderung des Außenministeriums muss der Diplomat den baltischen EU- und Nato-Staat verlassen. Darüber sei der einbestellte Geschäftsträger der russischen Vertretung informiert worden, hieß es in einer Mitteilung. Begründet wurde die Ausweisung mit subversiven Aktivitäten.
"Der fragliche Diplomat war direkt und aktiv daran beteiligt, die verfassungsmäßige Ordnung und das Rechtssystem Estlands zu untergraben", teilte Außenminister Margus Tsahkna mit. Auch habe er zur Spaltung der estnischen Gesellschaft und zu Verbrechen gegen den Staat beigetragen, darunter mehrere Straftaten im Zusammenhang mit Verstößen gegen Sanktionen. Ein estnischer Staatsbürger sei deswegen bereits verurteilt worden. Die anhaltende Einmischung der russischen Botschaft in die inneren Angelegenheiten der Republik Estland müsse beendet werden, so der Außenminister.
Nähere Angaben machte das Außenministerium nicht. In dem im Osten an Russland grenzenden Estland lebt eine große russischstämmige Minderheit. Wegen der russischen Invasion in der Ukraine vor gut drei Jahren sieht sich der Baltenstaat auch von Russland bedroht.
Sarah Langner
Wagenknecht kritisiert Selenskij-Besuch in Berlin
BSW-Chefin Sahra Wagenknecht kritisiert die persönliche Teilnahme von Präsident Wolodimir Selenskij an der virtuellen Ukraine-Konferenz in Berlin. Die Bundesregierung sollte "sich nicht so offensichtlich auf Selenskijs Seite stellen", forderte Wagenknecht. Sie warf dem Präsidenten Kompromisslosigkeit vor. Dies habe in der ukrainischen Bevölkerung immer weniger Rückhalt. Diese wünsche sich mehrheitlich Frieden.
"Dass Selenskij beim Video-Gipfel an der Seite von Merz im Kanzleramt sitzt, hat mit Diplomatie wenig zu tun", meinte Wagenknecht. "Der Kanzler führt damit seine Konferenz ad absurdum, Deutschland fällt als Vermittler endgültig aus." Alle anderen Teilnehmer werden per Video zugeschaltet, unter anderen US-Präsident Donald Trump und dessen Vize J.D. Vance.
Katja Guttmann
Selenskij trifft vor Ukraine-Schalten im Kanzleramt ein
Es ist ein besonders Signal der Solidarität: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist der einzige persönliche Gast von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei dessen Videoschalten mit anderen Europäern und US-Präsident Donald Trump zur Ukraine. Selenskij traf mit einem Hubschrauber auf dem Gelände des Kanzleramts ein und wurde dort freundschaftlich von Merz begrüßt. Zunächst war ein gemeinsames Mittagessen geplant.
Mit der persönlichen Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten in Berlin sendet Merz vor dem Alaska-Gipfel von Trump mit Wladimir Putin auch ein besonderes Zeichen der Solidarität mit Kiew an Trump wie an den russischen Präsidenten. Die virtuellen Beratungen mit Trump sollten um 15 Uhr beginnen.
Vor dem Gespräch mit Trump war eine Vorbesprechung mit engen europäischen Verbündeten der Ukraine geplant. Teilnehmen sollten die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen und Finnland, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa, Nato-Generalsekretär Mark Rutte sowie Selenskij. Ziel ist es, eine gemeinsame Linie mit Trump zu finden, bevor dieser am Freitag im US-Bundesstaat Alaska Kremlchef Wladimir Putin trifft. Im Anschluss an die Beratungen im Trump will der Bundeskanzler die Ergebnisse in der sogenannten Koalition der Willigen unter Federführung von Deutschland, Frankreich und Großbritannien nachbesprechen.
Daniel Brössler berichtet ausführlich, worum es bei den virtuellen Gesprächen europäischer Spitzenpolitiker geht:
Mit der persönlichen Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten in Berlin sendet Merz vor dem Alaska-Gipfel von Trump mit Wladimir Putin auch ein besonderes Zeichen der Solidarität mit Kiew an Trump wie an den russischen Präsidenten. Die virtuellen Beratungen mit Trump sollten um 15 Uhr beginnen.
Katja Guttmann
Hohe Sicherheitsstufe, Scharfschützen und Absperrungen und bei Selenskij-Besuch
Mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen begleitet die Polizei den kurzfristigen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Berlin. Im Regierungsviertel wurden Spezialeinheiten mit Scharfschützen postiert, etwa auf dem Dach des Bundeskanzleramtes. Auf der Spree waren Boote der Polizei unterwegs, Beamte sicherten auf Jetski die Umgebung des Gebäudes.
"Es wird zu kurzfristigen Sperrungen für Fahrzeuge aller Art und Fußgänger im gesamten Parlaments- und Regierungsviertel kommen", teilte die Polizei auf der Onlineplattform X mit. Als Grund nannte die Behörde den Arbeitsbesuch eines Staatsgastes, ohne den Namen des ukrainischen Präsidenten zu nennen. Auch im S-Bahn- und U-Bahnverkehr könne es kurzfristig zu Ausfällen und Verzögerungen kommen, sowie rund um den Hauptstadtflughafen BER.
Für den ukrainischen Präsidenten gilt ebenso wie etwa für Regierungschefs aus den USA, Russland und Israel die höchste Sicherheitsstufe. Bei seinem Besuch im Mai waren nach Polizeiangaben rund 2400 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Angaben dazu, wie viele Beamte heute im Einsatz sein werden, machte die Polizei zunächst nicht. Laut Gewerkschaft wurde jedoch "alles in den Dienst gerufen, was irgendwie verfügbar ist".
Ein Polizist der Wasserschutzpolizei sichert auf einem Jetski auf der Spree die Umgebung des Kanzleramts. Fabian Sommer/dpa
Patrick Wehner
Europäer und Selenskij suchen Linie mit Trump zur Ukraine
Bleiben die Europäer und Wolodimir Selenskij außen vor, wenn Donald Trump und Wladimir Putin am Freitag in Alaska über die Zukunft der Ukraine verhandeln? Bei einer von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) initiierten Videokonferenz, an der heute auch der ukrainische Präsident teilnehmen soll, wollen europäische Staats- und Regierungschefs das verhindern. Bei der Schalte mit dem US-Präsidenten geht es für die Europäer und die Ukraine darum, eine gemeinsame Linie mit Trump für dessen Treffen mit Kremlchef Putin im nördlichsten US-Bundesstaat zu finden.
Wie sieht der Fahrplan für die Videoschalten aus?
Merz will enge europäische Verbündete der Ukraine um 14 Uhr im Lagezentrum des Kanzleramts zu einer Vorbesprechung der Folgeberatungen mit Trump zusammenschalten. Teilnehmen sollen die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen und Finnland, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa und Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Der ukrainische Präsident Selenskij reist für die Gespräche persönlich nach Berlin.
Bei der von 15 Uhr an geplanten Videoschalte mit Trump soll auch dessen Vizepräsident J. D. Vance dabei sein. Im Anschluss will der Bundeskanzler die Ergebnisse in einer Runde aus Mitgliedern der sogenannten Koalition der Willigen unter Federführung von Deutschland, Frankreich und Großbritannien nachbesprechen. Merz und Selenskij planen, die Öffentlichkeit nach der Schalte mit Trump in einer gemeinsamen Pressekonferenz zu informieren. Das Statement ist gegen 16 Uhr geplant, wie aus dem Terminplan des Bundeskanzleramts hervorgeht.
Was wollen die Europäer erreichen?
Die Europäer und Selenskij befürchten, dass sich Trump und Putin in Alaska auf Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verständigen könnten, die Kiew strikt ablehnt. Sie dürften von Trump eine Zusage erreichen wollen, dass er mit Putin keinen Deal über die Köpfe der Ukrainer und der Europäer hinweg macht. Der deutsche Regierungssprecher Stefan Kornelius hatte erklärt, bei den Gesprächen solle es um weitere Handlungsoptionen gehen, um Druck auf Moskau zu erzeugen. Zudem solle über die Vorbereitung möglicher Friedensverhandlungen und damit verbundene Fragen zu Gebietsansprüchen und Sicherheiten gesprochen werden.
Dimitri Taube
Selenskij kommt zum virtuellen Ukraine-Treffen nach Berlin
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij kommt an diesem Mittwoch nach Berlin, um persönlich am virtuellen Treffen im Kanzleramt vor dem Alaska-Gipfel teilzunehmen. Bei der Videokonferenz mit Donald Trump geht es für die Europäer und die Ukraine darum, eine gemeinsame Linie mit dem US-Präsidenten für dessen Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin zu finden.
Die Europäer und Selenskij befürchten, dass sich Trump und Putin in Alaska auf Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verständigen könnten, die Kiew strikt ablehnt. Sie dürften von Trump eine Zusage erreichen wollen, dass er mit Putin keinen Deal über die Köpfe der Ukrainer und der Europäer hinweg macht.
Patrick Wehner
Putin informiert Nordkoreas Machthaber Kim über Treffen mit Trump
Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einem Telefonat mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un über sein geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump gesprochen. Dies teilte der Kreml am späten Dienstagabend mit. Die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete zudem, Putin habe sich während des Gesprächs für die Hilfe Nordkoreas bei der "Befreiung" der westrussischen Region Kursk bedankt. Nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes hat Nordkorea mehr als 10 000 Soldaten zur Unterstützung Russlands in die Ukraine entsandt.
Patrick Wehner
Vor Putin-Trump-Gipfel: Starmer fordert Sicherheitsgarantien
Der britische Premierminister Keir Starmer hat vor dem geplanten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin Sicherheitsgarantien für die Ukraine gefordert. Starmer sei "entschlossen, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen, gestützt durch robuste und glaubwürdige Sicherheitsgarantien, die Russland davon abschrecken, die Ukraine in der Zukunft zu bedrohen", hieß es in einer Mitteilung der Regierung in London.
Der Labour-Politiker werde vor dem Gipfel am Freitag in Alaska eine Reihe virtueller Gespräche führen. Am Mittwoch will sich Starmer mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron beraten. Anschließend sollen auch Trump und US-Vizepräsident J.D. Vance zu dem Gespräch stoßen. Vance hält sich derzeit zum Familienurlaub in England auf.
Juri Auel
Weißes Haus: Trump wird bei Treffen vor allem Putin zuhören
Die USA geben weitere Einzelheiten zu dem geplanten Gipfel am Freitag zwischen Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin bekannt. Es werde sich um ein Vier-Augen-Gespräch handeln, teilt das US-Präsidialamt mit. Für Trump werde es vor allem darum gehen, Putin zuzuhören. Das Treffen werde in Anchorage stattfinden. Die größte Stadt des Bundesstaates ist mit knapp 290 000 Einwohnern grob so groß wie Wiesbaden.
Zur Vorbereitung des Treffens haben die Außenminister beider Länder telefoniert. Marco Rubio auf US-Seite und Russlands Minister Sergej Lawrow bekräftigen dabei die Absicht, erfolgreiche Gespräche zu führen, teilt das russische Außenministerium mit.
