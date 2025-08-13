Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Selenskij trifft vor Ukraine-Schalten im Kanzleramt ein
Hohe Sicherheitsstufe, Scharfschützen und Absperrungen und bei Selenskij-Besuch
Europäer und Selenskij suchen Linie mit Trump zur Ukraine
Selenskij kommt zum virtuellen Ukraine-Treffen nach Berlin
Selenskij lehnt Abzug ukrainischer Truppen aus Donbass ab - Kiew verlegt weitere Truppen nach Pokrowsk
Sarah Langner
Wagenknecht kritisiert Selenskij-Besuch in Berlin
BSW-Chefin Sahra Wagenknecht kritisiert die persönliche Teilnahme von Präsident Wolodimir Selenskij an der virtuellen Ukraine-Konferenz in Berlin. Die Bundesregierung sollte "sich nicht so offensichtlich auf Selenskijs Seite stellen", forderte Wagenknecht. Sie warf dem Präsidenten Kompromisslosigkeit vor. Dies habe in der ukrainischen Bevölkerung immer weniger Rückhalt. Diese wünsche sich mehrheitlich Frieden.
"Dass Selenskij beim Video-Gipfel an der Seite von Merz im Kanzleramt sitzt, hat mit Diplomatie wenig zu tun", meinte Wagenknecht. "Der Kanzler führt damit seine Konferenz ad absurdum, Deutschland fällt als Vermittler endgültig aus." Alle anderen Teilnehmer werden per Video zugeschaltet, unter anderen US-Präsident Donald Trump und dessen Vize J.D. Vance.
Katja Guttmann
Selenskij trifft vor Ukraine-Schalten im Kanzleramt ein
Es ist ein besonders Signal der Solidarität: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist der einzige persönliche Gast von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei dessen Videoschalten mit anderen Europäern und US-Präsident Donald Trump zur Ukraine. Selenskij traf mit einem Hubschrauber auf dem Gelände des Kanzleramts ein und wurde dort freundschaftlich von Merz begrüßt. Zunächst war ein gemeinsames Mittagessen geplant.
Mit der persönlichen Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten in Berlin sendet Merz vor dem Alaska-Gipfel von Trump mit Wladimir Putin auch ein besonderes Zeichen der Solidarität mit Kiew an Trump wie an den russischen Präsidenten. Die virtuellen Beratungen mit Trump sollten um 15 Uhr beginnen. Selenskij sagte noch vor seinem Eintreffen in Berlin, er sehe keine Bereitschaft Moskaus, den Krieg in seinem Land zu beenden. Europa, die USA und die Ukraine müssten Russland zu einem Frieden zwingen. "Es muss Druck auf Russland ausgeübt werden für einen fairen Frieden", schrieb er auf Telegram.
Vor dem Gespräch mit Trump war eine Vorbesprechung mit engen europäischen Verbündeten der Ukraine geplant. Teilnehmen sollten die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen und Finnland, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa, Nato-Generalsekretär Mark Rutte sowie Selenskij. Ziel ist es, eine gemeinsame Linie mit Trump zu finden, bevor dieser am Freitag im US-Bundesstaat Alaska Kremlchef Wladimir Putin trifft. Im Anschluss an die Beratungen im Trump will der Bundeskanzler die Ergebnisse in der sogenannten Koalition der Willigen unter Federführung von Deutschland, Frankreich und Großbritannien nachbesprechen.
Der ukrainische Präsident ist in Berlin eingetroffen. . Filip Singer/Pool/Getty Images
Katja Guttmann
Hohe Sicherheitsstufe, Scharfschützen und Absperrungen und bei Selenskij-Besuch
Mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen begleitet die Polizei den kurzfristigen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Berlin. Im Regierungsviertel wurden Spezialeinheiten mit Scharfschützen postiert, etwa auf dem Dach des Bundeskanzleramtes. Auf der Spree waren Boote der Polizei unterwegs, Beamte sicherten auf Jetski die Umgebung des Gebäudes.
"Es wird zu kurzfristigen Sperrungen für Fahrzeuge aller Art und Fußgänger im gesamten Parlaments- und Regierungsviertel kommen", teilte die Polizei auf der Onlineplattform X mit. Als Grund nannte die Behörde den Arbeitsbesuch eines Staatsgastes, ohne den Namen des ukrainischen Präsidenten zu nennen. Auch im S-Bahn- und U-Bahnverkehr könne es kurzfristig zu Ausfällen und Verzögerungen kommen, sowie rund um den Hauptstadtflughafen BER.
Für den ukrainischen Präsidenten gilt ebenso wie etwa für Regierungschefs aus den USA, Russland und Israel die höchste Sicherheitsstufe. Bei seinem Besuch im Mai waren nach Polizeiangaben rund 2400 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Angaben dazu, wie viele Beamte heute im Einsatz sein werden, machte die Polizei zunächst nicht. Laut Gewerkschaft wurde jedoch "alles in den Dienst gerufen, was irgendwie verfügbar ist".
Ein Polizist der Wasserschutzpolizei sichert auf einem Jetski auf der Spree die Umgebung des Kanzleramts. Fabian Sommer/dpa
Patrick Wehner
Europäer und Selenskij suchen Linie mit Trump zur Ukraine
Bleiben die Europäer und Wolodimir Selenskij außen vor, wenn Donald Trump und Wladimir Putin am Freitag in Alaska über die Zukunft der Ukraine verhandeln? Bei einer von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) initiierten Videokonferenz, an der heute auch der ukrainische Präsident teilnehmen soll, wollen europäische Staats- und Regierungschefs das verhindern. Bei der Schalte mit dem US-Präsidenten geht es für die Europäer und die Ukraine darum, eine gemeinsame Linie mit Trump für dessen Treffen mit Kremlchef Putin im nördlichsten US-Bundesstaat zu finden.
Wie sieht der Fahrplan für die Videoschalten aus?
Merz will enge europäische Verbündete der Ukraine um 14 Uhr im Lagezentrum des Kanzleramts zu einer Vorbesprechung der Folgeberatungen mit Trump zusammenschalten. Teilnehmen sollen die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen und Finnland, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa und Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Der ukrainische Präsident Selenskij reist für die Gespräche persönlich nach Berlin.
Bei der von 15 Uhr an geplanten Videoschalte mit Trump soll auch dessen Vizepräsident J. D. Vance dabei sein. Im Anschluss will der Bundeskanzler die Ergebnisse in einer Runde aus Mitgliedern der sogenannten Koalition der Willigen unter Federführung von Deutschland, Frankreich und Großbritannien nachbesprechen. Merz und Selenskij planen, die Öffentlichkeit nach der Schalte mit Trump in einer gemeinsamen Pressekonferenz zu informieren. Das Statement ist gegen 16 Uhr geplant, wie aus dem Terminplan des Bundeskanzleramts hervorgeht.
Was wollen die Europäer erreichen?
Die Europäer und Selenskij befürchten, dass sich Trump und Putin in Alaska auf Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verständigen könnten, die Kiew strikt ablehnt. Sie dürften von Trump eine Zusage erreichen wollen, dass er mit Putin keinen Deal über die Köpfe der Ukrainer und der Europäer hinweg macht. Der deutsche Regierungssprecher Stefan Kornelius hatte erklärt, bei den Gesprächen solle es um weitere Handlungsoptionen gehen, um Druck auf Moskau zu erzeugen. Zudem solle über die Vorbereitung möglicher Friedensverhandlungen und damit verbundene Fragen zu Gebietsansprüchen und Sicherheiten gesprochen werden.
Wie sieht der Fahrplan für die Videoschalten aus?
Was wollen die Europäer erreichen?
Die Europäer und Selenskij befürchten, dass sich Trump und Putin in Alaska auf Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verständigen könnten, die Kiew strikt ablehnt. Sie dürften von Trump eine Zusage erreichen wollen, dass er mit Putin keinen Deal über die Köpfe der Ukrainer und der Europäer hinweg macht. Der deutsche Regierungssprecher Stefan Kornelius hatte erklärt, bei den Gesprächen solle es um weitere Handlungsoptionen gehen, um Druck auf Moskau zu erzeugen. Zudem solle über die Vorbereitung möglicher Friedensverhandlungen und damit verbundene Fragen zu Gebietsansprüchen und Sicherheiten gesprochen werden.
Dimitri Taube
Selenskij kommt zum virtuellen Ukraine-Treffen nach Berlin
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij kommt an diesem Mittwoch nach Berlin, um persönlich am virtuellen Treffen im Kanzleramt vor dem Alaska-Gipfel teilzunehmen. Bei der Videokonferenz mit Donald Trump geht es für die Europäer und die Ukraine darum, eine gemeinsame Linie mit dem US-Präsidenten für dessen Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin zu finden.
Die Europäer und Selenskij befürchten, dass sich Trump und Putin in Alaska auf Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verständigen könnten, die Kiew strikt ablehnt. Sie dürften von Trump eine Zusage erreichen wollen, dass er mit Putin keinen Deal über die Köpfe der Ukrainer und der Europäer hinweg macht.
Patrick Wehner
Putin informiert Nordkoreas Machthaber Kim über Treffen mit Trump
Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einem Telefonat mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un über sein geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump gesprochen. Dies teilte der Kreml am späten Dienstagabend mit. Die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete zudem, Putin habe sich während des Gesprächs für die Hilfe Nordkoreas bei der "Befreiung" der westrussischen Region Kursk bedankt. Nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes hat Nordkorea mehr als 10 000 Soldaten zur Unterstützung Russlands in die Ukraine entsandt.
Patrick Wehner
Vor Putin-Trump-Gipfel: Starmer fordert Sicherheitsgarantien
Der britische Premierminister Keir Starmer hat vor dem geplanten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin Sicherheitsgarantien für die Ukraine gefordert. Starmer sei "entschlossen, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen, gestützt durch robuste und glaubwürdige Sicherheitsgarantien, die Russland davon abschrecken, die Ukraine in der Zukunft zu bedrohen", hieß es in einer Mitteilung der Regierung in London.
Der Labour-Politiker werde vor dem Gipfel am Freitag in Alaska eine Reihe virtueller Gespräche führen. Am Mittwoch will sich Starmer mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron beraten. Anschließend sollen auch Trump und US-Vizepräsident J.D. Vance zu dem Gespräch stoßen. Vance hält sich derzeit zum Familienurlaub in England auf.
Juri Auel
Weißes Haus: Trump wird bei Treffen vor allem Putin zuhören
Die USA geben weitere Einzelheiten zu dem geplanten Gipfel am Freitag zwischen Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin bekannt. Es werde sich um ein Vier-Augen-Gespräch handeln, teilt das US-Präsidialamt mit. Für Trump werde es vor allem darum gehen, Putin zuzuhören. Das Treffen werde in Anchorage stattfinden. Die größte Stadt des Bundesstaates ist mit knapp 290 000 Einwohnern grob so groß wie Wiesbaden.
Zur Vorbereitung des Treffens haben die Außenminister beider Länder telefoniert. Marco Rubio auf US-Seite und Russlands Minister Sergej Lawrow bekräftigen dabei die Absicht, erfolgreiche Gespräche zu führen, teilt das russische Außenministerium mit.
Juri Auel
Selenskij lehnt Abzug ukrainischer Truppen aus Donbass ab - Kiew verlegt weitere Truppen nach Pokrowsk
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij lehnt einen etwaigen russischen Vorschlag zum Abzug ukrainischer Truppen aus der Donbass-Region ab. Ein solcher Schritt würde Russland den Weg für Angriffe auf die Regionen Dnipropetrowsk, Saporischschja und Charkiw öffnen, sagt er. Territoriale Fragen könnten erst nach einer Feuerpause und zusammen mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine besprochen werden.
Derweil reagiert die Ukraine auf den seit Tagen wachsensen russischen Druck an der östlichen Front. Nach Berichten über durchgesickerte russische Truppen bei Pokrowsk verlegt die ukrainische Armee weitere Truppen in die Region. „Der Feind nutzt seinen zahlenmäßigen Vorteil und versucht, trotz erheblicher Verluste an Personal, in kleinen Gruppen durch die erste Linie unserer Stellungen vorzudringen“, sagte Generalstabssprecher Andrij Kowalew den ukrainischen Medien. Daher seien zusätzliche Truppen freigestellt worden, um gegnerische Sabotagetrupps hinter den eigenen Linien aufzuspüren und zu vernichten.
Im Verlauf des Tages habe die russische Armee 35 Versuche zum Durchbrechen der ukrainischen Verteidigungslinien bei Pokrowsk unternommen. Schon zuvor hatte die ukrainische Armee Berichte zu einem russischen Frontdurchbruch im Abschnitt bei den Städten Pokrowsk und Dobropillja im Gebiet Donezk zurückgewiesen. Das Durchsickern russischer Gruppen mit wenigen Soldaten bedeute noch nicht, dass sie diese Gebiete unter Kontrolle bringen würden, teilte die für den Frontabschnitt zuständige Armeegruppe „Dnipro“ bei Telegram mit. Die Situation bleibe schwierig, und die Kämpfe in dieser Region seien die intensivsten im Vergleich zu anderen Frontabschnitten.
Vorher hatten ukrainische Militärbeobachter von einem russischen Vorrücken um mehr als zehn Kilometer nordöstlich der von einer Einschließung bedrohten Stadt Pokrowsk berichtet. Mehrfach war in Berichten von Militärs bereits vom Vordringen von Kleingruppen russischer Soldaten nach Pokrowsk selbst die Rede. Die Agglomeration der Städte Pokrowsk und Myrnohrad ist von drei Seiten durch russische Truppen eingeschlossen. Für den Nachschub ist nur noch ein etwa 15 Kilometer breiter Korridor verblieben. Die russische Armee versucht bereits seit Monaten, den Verkehrsknotenpunkt Pokrowsk zu erobern. Im Verlauf der Kämpfe ist die Stadt bereits weitgehend zerstört worden.
Lesen Sie mit SZ Plus dazu auch:
Kassian Stroh
Russland setzt Drohnen zur Minenverlegung ein - und entwickelt "Schläferdrohnen"
Der Krieg in der Ukraine ist längst auch ein High-Tech-Krieg. Vor allem Drohnen, also unbemannte Fluggeräte unterschiedlichster Größen und Ausprägungen, werden für den Erfolg auf dem Schlachtfeld immer bedeutender. Und da lassen zwei aktuelle Entwicklungen in der russischen Armee aufhorchen:
Zum einen kursiert seit Kurzem auf Telegram-Kanälen russischer Militärblogger ein Video, das eine umgebaute Geran-Drohne zeigen soll. Die ist eine russische Weiterentwicklung der iranischen Shahed-Kampfdrohne, die vor allem mit Sprengstoff bestückt gegen Ziele weit hinter der Front in der Ukraine eingesetzt wird. Nun gibt es offenbar ein Geran-Modell, das zwei Anti-Panzer-Minen tragen und verlegen kann, so zeigt es das Video, das angeblich aus Russland stammt, das aber auch mindestens ein ukrainischer Experte geteilt hat.
Wenn dem so ist, dann könnte das für die Kriegsführung große Folgen haben, da Russland Transportrouten der ukrainischen Armee auch in großer Entfernung verminen und so deren Nachschub empfindlich erschweren könnte. Die Truppen an der Front würden also in ihrem Rücken deutlich verwundbarer. Ein russischer Blogger spekuliert bereits: Wenn man die Drohnen weiter entwickle, könnten sie im Hinterland der Front bald auch Kisten mit Material für Sabotageakte und Partisaneneinsätze deponieren.
Die Experten des Institute for the Study of War (ISW) halten die Berichte für glaubwürdig - und sie haben in ihren Analysen eine weitere Beobachtung gemacht: Die russische Armee setze "über Glasfaser gesteuerte Schläferdrohnen ein, die mehrere Wochen lang auf Dächern, Bergkuppen und Straßen stationiert sein können". Dort lägen sie still und unerkannt, bis sie plötzlich für einen Angriff gegen ukrainische Stellungen aktiviert werden könnten.
Charakteristisch für diesen Krieg sei ein "dramatisch verkürzter Innovationszyklus", schreibt das ISW, also das extrem hohe Tempo technischer Innovationen gerade bei Drohnen. Dies sei auch entscheidend für die weitere Unterstützung der Ukraine durch den Westen bei der Entwicklung von Drohnenabwehrmöglichkeiten.
Philipp Saul
Ungarn boykottiert Erklärung der EU-Staaten zum Ukraine-Krieg
Ungarns Regierung hat sich einer Stellungnahme der EU-Staaten verweigert, in der die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine begrüßt werden. Darin betonen die anderen 26 Staats- und Regierungschefs, "dass internationale Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen" und ein gerechter und dauerhafter Frieden, der Stabilität und Sicherheit bringt, das Völkerrecht achten müsse.
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán schrieb zur Begründung seiner Ablehnung auf Facebook, die Erklärung versuche "Bedingungen für Verhandlungen festzulegen, zu denen die EU-Spitzenpolitiker gar nicht eingeladen wurden". Ohnehin sei es "traurig genug, dass die EU an den Rand gedrängt worden sei. Schlimmer wäre nur noch, wenn wir von der Seitenlinie aus Anweisungen geben würden." Ein EU-Russland-Gipfel bleibe als "einzig vernünftiger Schritt" übrig, schrieb der Rechtspopulist.
Die ungarische Regierung lehnt nicht nur Militärhilfen der EU für die Ukraine als sinnlos und kriegsverlängernd ab. Auch die Sanktionen gegen Russland bezeichnet Orbán als nicht zielführend: Er hat sie wiederholt als nutzlos und schlecht für die europäische Wirtschaft kritisiert - und in der Vergangenheit auch schon die Aufhebung von EU-Sanktionen gegen mehrere Russen erzwungen. Während der ungarischen Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2024 hatte Orbán den international weitgehend isolierten Kremlchef Wladimir Putin zum Ärger vieler EU-Kollegen überraschend in Moskau besucht und sich als Vermittler inszeniert.
In ihrer Stellungnahme bekräftigen die anderen Staats- und Regierungschefs, dass die Menschen in der Ukraine die Freiheit haben müssten, selbst über ihre Zukunft zu entscheiden. Sinnvolle Verhandlungen seien nur "im Rahmen eines Waffenstillstands oder einer Verringerung der Feindseligkeiten" möglich. Die EU werde die Ukraine weiterhin unterstützen, außerdem werde sie ihre Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten und neue verhängen. "Eine Ukraine, die in der Lage ist, sich selbst wirksam zu verteidigen, ist integraler Bestandteil jeder künftigen Sicherheitsgarantie", hieß es.
Wie leben wir in zehn Jahren? Litauens Ex-Außenminister Landsbergis entwirft im Interview ein Best- und ein Worst-Case-Szenario: Es geht um Putin, Trump, Deutschland – und einen Staat, der gerade die gesamte EU lähmt (SZ Plus):
Dimitri Taube
Ukrainische Armee weist Berichte über Frontdurchbruch zurück
Das ukrainische Militär hat Berichte zurückgewiesen, dass Russland bei den Städten Pokrowsk und Dobropillja im Gebiet Donezk ein Frontdurchbruch gelungen sei. Das Durchsickern russischer Gruppen mit wenig Mann bedeute noch nicht, dass sie diese Gebiete unter Kontrolle bringen würden, teilte die für den Frontabschnitt zuständige Armeegruppe „Dnipro“ auf Telegram mit. Die Situation bleibe schwierig und die Kämpfe in dieser Region seien die intensivsten im Vergleich zu anderen Frontabschnitten.
Vorher hatten ukrainische Militärbeobachter von einem russischen Vorrücken um mehr als zehn Kilometer nordöstlich der von einer Einschließung bedrohten Stadt Pokrowsk berichtet. Mehrfach war in Berichten von Militärs bereits vom Vordringen von Kleingruppen russischer Soldaten nach Pokrowsk selbst die Rede. Der Ballungsraum rund um die Städte Pokrowsk und Myrnohrad ist von drei Seiten durch russische Truppen eingeschlossen. Für den Nachschub ist nur noch ein etwa 15 Kilometer breiter Korridor verblieben.
Aufgrund von Soldatenmangel durch Rekrutierungsprobleme und Fahnenflucht spekulieren ukrainische Kommentatoren immer öfter über einen Frontzusammenbruch in der Ostukraine.
Julia Daniel
EU bereitet nächstes Sanktionspaket gegen Russland vor
Die EU bereitet ein neues Sanktionspaket gegen Russland vor. Das kündigte die Außenbeauftragte der Staatengemeinschaft, Kaja Kallas, nach einer Videokonferenz der EU-Außenminister an. Es wäre das 19. Paket mit Strafmaßnahmen gegen Moskau. Details zu den geplanten Sanktionen nannte sie nicht.
Zudem teilte sie mit: "Solange Russland nicht einem vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstand zugestimmt hat, sollten wir nicht einmal über irgendwelche Zugeständnisse diskutieren." Ein Waffenstillstand müsse streng überwacht werden und es brauche "eiserne Sicherheitsgarantien".
Laut Kallas wurden die EU-Außenminister von der Ukraine zudem über die Lage auf dem Schlachtfeld informiert. Die Estin betonte darüber hinaus, dass die EU eine Beendigung dieses Krieges unterstütze. Wichtig sei, dass Russland keine Hintertür gelassen werde, um seine Aggression fortzusetzen.
Katja Guttmann
Selenskij: Russland will Zeit schinden, nicht den Krieg beenden
Kurz vor dem russisch-amerikanischen Gipfel in Alaska an diesem Freitag zu einer möglichen Friedenslösung für die Ukraine sieht deren Präsident Wolodimir Selenskij darin nur weiteres Zeitschinden Moskaus. In einem Gespräch mit dem kanadischen Premier Mark Carney sei die ukrainische Einschätzung von Russlands wahren Absichten und Plänen erörtert worden, schrieb Selenskij auf X.
"Wir sehen es gleichermaßen, und es ist klar, dass die Russen einfach nur Zeit gewinnen und nicht den Krieg beenden wollen," so der ukrainische Präsident. Die Lage auf dem Schlachtfeld und Russlands Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine und einfache Menschen seien Beweis für diese Behauptung.
Einmal mehr betonte Selenskij, auch mit Blick auf das bevorstehende Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin, dass ohne Beteiligung der Ukraine keine Entscheidung über die Zukunft des Landes und die Sicherheit der Ukrainer getroffen werden könne. "Ebenso kann es auch keine Entscheidungen ohne Sicherheitsgarantien geben."
Katja Guttmann
Trump: Erwarte bei Treffen mit Putin keinen Deal zur Ukraine
US-Präsident Donald Trump strebt für das Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin kein Abkommen zum Ukraine-Krieg an. "Ich werde keinen Deal machen", sagte er bei einer Pressekonferenz in Washington und verwies darauf, dass das dies nicht seine Aufgabe sei. Er würde jedoch gerne eine Waffenruhe sehen.
Am Freitag will Trump nach Alaska reisen, um sich mit seinem russischen Amtskollegen zu treffen und mit ihm über eine Friedenslösung in dem seit rund dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg zu verhandeln. Der US-Präsident kündigte bereits an: "Wir werden uns die Rahmenbedingungen ansehen und dann werde ich direkt nach dem Treffen Präsident Selenskij und die europäischen Staats- und Regierungschefs anrufen."
Trump stellte ferner ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij mit Putin in Aussicht. Falls gewünscht, werde er daran teilnehmen, sagte Trump: "Das nächste Treffen wird mit Selenskij und Putin sein, oder mit Selenskij, Putin und mir."
