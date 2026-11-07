Kreml-Unterhändler Dmitrijew im Weißen Haus – Trump kündigt Abkommen an

US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben mit Kreml-Unterhändler Kirill Dmitrijew in Washington getroffen. Details zu den Gesprächsinhalten nannte er nicht, legte aber nahe, dass es ein Abkommen zum Ukraine-Krieg geben werde. „Es wird ein großes Abkommen sein“, erklärte er. „Es wird mehr als nur die Ukraine betreffen, und ich könnte sogar sagen, dass es ganz Europa betreffen könnte.“ Alle würden begeistert sein, behauptete er. Mit Vertretern der Ukraine, die ebenfalls nach Washington gereist waren, traf sich Trump nach eigenen Angaben nicht.



First-Lady Melania Trump hatte am Donnerstag sowohl Dmitrijew im Weißen Haus empfangen als auch Vertreter der ukrainischen Seite: den Fraktionschef der Präsidentenpartei, David Arachamija, und den Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinez. Sie sprachen über die begrenzte Waffenruhe in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky, die die First Lady nach Angaben des Weißen Hauses vermittelt hatte. Dmitrijew bedankte sich im Namen von Kremlchef Wladimir Putin bei Melania Trump für ihre „herausragende humanitäre Rolle“ bei der Vermittlung der Waffenruhe. Die First Lady verkündete, dass sie Briefe an Putin und den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij verfasst habe. Sie bat die Vertreter der Ukraine und Russlands, die Briefe zu übermitteln.



Für Dmitrijew war es ein ungewöhnlicher Auftritt im Weißen Haus. Der Putin-Vertraute hatte dort bereits im April 2025 Gespräche mit US-Vertretern geführt, allerdings abseits der Öffentlichkeit. Dass er nun bei einer offiziell angekündigten Veranstaltung selbst das Wort ergriff, ist US-Medienberichten zufolge eine Premiere. Demnach war es offenbar auch das erste Mal, dass Vertreter Russlands und der Ukraine im Weißen Haus persönlich zusammentrafen.



Trumps Schwiegersohn Jared Kushner informierte auf der Plattform X unterdessen über Gespräche, die die USA am Donnerstag in Brüssel mit Vertretern der Ukraine, der Nato und europäischen Partnern geführt hatten. Dabei sei es um zwei Themen gegangen, die er als Grundlagen für einen dauerhaften Frieden bezeichnete: „Sicherheitsgarantien für die Ukraine und eine umfassendere europäische Sicherheitsarchitektur“. Genauere Angaben machte er nicht. Kushner verwies auch auf die ersten dreiseitigen Gespräche zwischen Vertretern aus Kiew, Moskau und Washington seit Monaten, die kommende Woche in Abu Dhabi geplant sind.