Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Selenskij kritisiert Klitschko wegen Stromausfällen in Kiew
Pistorius sieht kaum Hoffnung auf baldigen Waffenstillstand
Neuer Raketenangriff auf Kiew und Umland
Kreml dämpft Erwartungen nach Trumps Ankündigung zur Ukraine
Kreml-Unterhändler Dmitrijew im Weißen Haus – Trump kündigt Abkommen an
Anna Schimpp
Selenskij kritisiert Klitschko wegen Stromausfällen in Kiew
Angesichts massiver Stromausfälle nach russischen Angriffen vor allem in der Hauptstadt Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erneut Bürgermeister Vitali Klitschko kritisiert. „Das sind die Folgen nicht umgesetzter Beschlüsse auf städtischer Ebene zur Vorbereitung auf die Heizperiode sowie auf diese russische Operation gegen die ukrainische Energiewirtschaft“, polterte der Staatschef auf Telegram.
Die Regierung ergreift demnach zusätzliche Maßnahmen, um den Betroffenen zu helfen. Mit Deutschland und Spanien gebe es zudem neue Vereinbarungen. „Ich habe dazu mit den Staats- und Regierungschefs und Unternehmen während meiner Besuche gesprochen“, erklärte der Präsident.
Klitschko wies die Vorwürfe zurück. „Wie hätte die Hauptstadt denn der ‚russischen Sonderoperation gegen die ukrainische Energiewirtschaft‘ vorbeugen sollen?“, fragte er bei Telegram. Er verwies darauf, dass in Kiew seit dem 16. Oktober Fernwärme geliefert werde. Vertreter der Hauptstadt seien auch nicht zu den vom Staatschef erwähnten Beratungen eingeladen worden. Klitschko bezichtigte Selenskij mit den Anschuldigungen gegen Kiew der „Manipulation“ und „Lüge“. „Widerwärtig sieht das alles in Bezug auf die Einwohner der Hauptstadt aus“, schrieb er. Der Bürgermeister zweifelte an Selenskijs Kenntnis der „realen Situation um die Energieversorgung“.
Die Regierung ergreift demnach zusätzliche Maßnahmen, um den Betroffenen zu helfen. Mit Deutschland und Spanien gebe es zudem neue Vereinbarungen. „Ich habe dazu mit den Staats- und Regierungschefs und Unternehmen während meiner Besuche gesprochen“, erklärte der Präsident.
Klitschko wies die Vorwürfe zurück. „Wie hätte die Hauptstadt denn der ‚russischen Sonderoperation gegen die ukrainische Energiewirtschaft‘ vorbeugen sollen?“, fragte er bei Telegram. Er verwies darauf, dass in Kiew seit dem 16. Oktober Fernwärme geliefert werde. Vertreter der Hauptstadt seien auch nicht zu den vom Staatschef erwähnten Beratungen eingeladen worden. Klitschko bezichtigte Selenskij mit den Anschuldigungen gegen Kiew der „Manipulation“ und „Lüge“. „Widerwärtig sieht das alles in Bezug auf die Einwohner der Hauptstadt aus“, schrieb er. Der Bürgermeister zweifelte an Selenskijs Kenntnis der „realen Situation um die Energieversorgung“.
Klitschko forderte den Präsidenten auf, die Suche nach Schuldigen in dieser schweren Situation einzustellen. Standhalten könne das Land nur mit einer konstruktiven Zusammenarbeit und einem Zusammenwirken aller Strukturen und Fachleute, schrieb er.
Barbara Klimke
Pistorius sieht kaum Hoffnung auf baldigen Waffenstillstand
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat angesichts der für kommende Woche geplanten Gespräche der USA, Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi wenig Hoffnung auf eine baldige Waffenruhe. Ein Waffenstillstand hänge vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und vom Verhalten von US-Präsident Donald Trump ab, sagte Pistorius den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Die letzten Monate geben wenig Hoffnung, dass Trumps Vorgehen schnell zu einem Waffenstillstand oder gar zum Frieden führt.“
Eine Verständigung zwischen Russland und den USA auf Kosten der Ukraine und über ihren Kopf hinweg sei weder für die Ukraine noch für die Europäer akzeptabel, erklärte der Minister. Das Land müsse sich darauf verlassen können, dass seine Souveränität und territoriale Integrität nicht wieder in Gefahr gerieten. Sollten die Europäer nicht einbezogen werden, stelle sich die Frage, wer anschließend die Sicherheit der Ukraine und die Einhaltung des Friedens garantieren solle. „Niemand kann das von den Europäern allein erwarten, wenn sie am Prozess gar nicht beteiligt wären. Auch Donald Trump weiß das“, sagte Pistorius.
Deutschland kann der Ukraine nach Angaben des Verteidigungsministers vorerst keine weiteren Patriot-Systeme zur Raketenabwehr liefern. „Deutschland hat mehrere Systeme bereits geliefert und dazu viele Lenkflugkörper. Mehr geht gerade nicht“, erklärte Pistorius. „Alles, was wir jetzt geben, würden wir vorläufig nicht ersetzt bekommen – das würde bei uns Lücken reißen, die wir nicht verantworten können. Andere Staaten haben deutlich weniger geleistet und sind nun mehr gefordert.“ Beim nächsten Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe Mitte November werde „sehr ernsthaft“ darüber geredet.
Eine Verständigung zwischen Russland und den USA auf Kosten der Ukraine und über ihren Kopf hinweg sei weder für die Ukraine noch für die Europäer akzeptabel, erklärte der Minister. Das Land müsse sich darauf verlassen können, dass seine Souveränität und territoriale Integrität nicht wieder in Gefahr gerieten. Sollten die Europäer nicht einbezogen werden, stelle sich die Frage, wer anschließend die Sicherheit der Ukraine und die Einhaltung des Friedens garantieren solle. „Niemand kann das von den Europäern allein erwarten, wenn sie am Prozess gar nicht beteiligt wären. Auch Donald Trump weiß das“, sagte Pistorius.
Deutschland kann der Ukraine nach Angaben des Verteidigungsministers vorerst keine weiteren Patriot-Systeme zur Raketenabwehr liefern. „Deutschland hat mehrere Systeme bereits geliefert und dazu viele Lenkflugkörper. Mehr geht gerade nicht“, erklärte Pistorius. „Alles, was wir jetzt geben, würden wir vorläufig nicht ersetzt bekommen – das würde bei uns Lücken reißen, die wir nicht verantworten können. Andere Staaten haben deutlich weniger geleistet und sind nun mehr gefordert.“ Beim nächsten Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe Mitte November werde „sehr ernsthaft“ darüber geredet.
Barbara Klimke
Neuer Raketenangriff auf Kiew und Umland
Wieder hat das russische Militär Kiew und das Umland der Hauptstadt der Ukraine mit Raketen beschossen. „Der Feind haut mit Ballistik auf Infrastrukturobjekte“, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf dem Portal Telegram. Explosionen habe es in der Vorstadt gegeben. Der Angriff fand in mehreren Wellen statt. Auch im Kiewer Zentrum waren mehr als ein Dutzend Explosionen deutlich zu hören. Mehrere Wohnhäuser wurden nach Klitschkos Angaben beschädigt. Die Militärverwaltung berichtete zudem von Schäden an einem Kindergarten und zwei Verletzten.
Wie die ukrainische Luftwaffe und militärnahe Beobachter berichten, galten die Raketenangriffe Wärmekraftwerken im Stadtgebiet und südlich von Kiew sowie einem Umspannwerk westlich der Stadt. Kurz zuvor hatte Präsident Wolodimir Selenskij in einer Videobotschaft vor einem neuen russischen Angriff auf Energieanlagen und die Brücken über den Fluss Dnipro gewarnt. Russland attackiert seit Wochen verstärkt Energieanlagen, oft ist Kiew das Ziel. Millionen Ukrainer müssen mit stundenlangen Stromsperren leben, auch Wasserversorgung und Heizung fallen aus.
Erstes neues US-Truppenkontingent in Estland eingetroffen
Estland sieht sich wegen der russischen Invasion in die Ukraine von Russland bedroht. Nun ist in dem Land ein neues Kontingent an US-Truppen eingetroffen. Eine Sprecherin der US-Botschaft in Tallinn bestätigte dem estnischen Rundfunk die Anwesenheit einer Einheit der amerikanischen Streitkräfte für einen geplanten neunmonatigen Einsatz in dem an Russland grenzenden EU- und Nato-Land. Eine Zeremonie zum offiziellen Dienstbeginn werde Ende des Monats stattfinden, sagte sie.
Nach Angaben von Estlands Verteidigungsminister Martin Herem befindet sich das Vorauskommando der Einheit und ihre Ausrüstung seit mehr als einer Woche in Estland. Wie viele US-Truppen insgesamt in den Baltenstaat verlegt werden, blieb zunächst unklar. „Für Estland ist die US-Präsenz hier und die US-Sicherheitsunterstützung für die baltischen Staaten von großer Bedeutung“, teilte Außenminister Margus Tsahkna mit. Sie seien ein Eckpfeiler der Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie der Nato.
Die USA verlegen seit 2014 im Rotationsverfahren Einheiten für Manöver an die Nato-Ostgrenze. Zuletzt hatten im Sommer amerikanische Soldaten ihren Einsatz in Estland und anderen baltischen Staaten beendet. Weil die USA gegenwärtig überall ihre Truppenpräsenz in Europa überprüfen, gab es im Baltikum Unsicherheit, wie es mit den US-Truppen weitergeht.
Nach Angaben von Estlands Verteidigungsminister Martin Herem befindet sich das Vorauskommando der Einheit und ihre Ausrüstung seit mehr als einer Woche in Estland. Wie viele US-Truppen insgesamt in den Baltenstaat verlegt werden, blieb zunächst unklar. „Für Estland ist die US-Präsenz hier und die US-Sicherheitsunterstützung für die baltischen Staaten von großer Bedeutung“, teilte Außenminister Margus Tsahkna mit. Sie seien ein Eckpfeiler der Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie der Nato.
Die USA verlegen seit 2014 im Rotationsverfahren Einheiten für Manöver an die Nato-Ostgrenze. Zuletzt hatten im Sommer amerikanische Soldaten ihren Einsatz in Estland und anderen baltischen Staaten beendet. Weil die USA gegenwärtig überall ihre Truppenpräsenz in Europa überprüfen, gab es im Baltikum Unsicherheit, wie es mit den US-Truppen weitergeht.
Kreml dämpft Erwartungen nach Trumps Ankündigung zur Ukraine
Nach der Ankündigung eines „großen Abkommens“ zur Ukraine durch US-Präsident Donald Trump hat Russland die Erwartungen gedämpft. Von europäischer Seite sehe Moskau bisher keine Bereitschaft, Fragen eines künftigen Sicherheitssystems auf dem Kontinent zu erörtern, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Zudem hätten die Europäer bisher nicht einmal einen Verhandlungsführer bestimmt.
Die Ukraine und Russland verhandeln nächste Woche unter US-Vermittlung in Abu Dhabi erstmals seit Februar wieder über eine mögliche Beendigung des Krieges. Die Europäer fordern zwar eine Beteiligung an den Verhandlungen, haben aber bisher niemanden bestimmt für eine mögliche Teilnahme an künftigen Gesprächen. Russland zeigt sich nach eigenen Angaben offen für eine künftige Beteiligung Europas. Es gehe um das künftige Sicherheitssystem in Europa und um gegenseitige Sicherheitsgarantien zwischen Russland und der Ukraine, sagte Peskow. „Daher wird ein Gespräch mit den Europäern erforderlich sein.“
Die Ukraine und Russland verhandeln nächste Woche unter US-Vermittlung in Abu Dhabi erstmals seit Februar wieder über eine mögliche Beendigung des Krieges. Die Europäer fordern zwar eine Beteiligung an den Verhandlungen, haben aber bisher niemanden bestimmt für eine mögliche Teilnahme an künftigen Gesprächen. Russland zeigt sich nach eigenen Angaben offen für eine künftige Beteiligung Europas. Es gehe um das künftige Sicherheitssystem in Europa und um gegenseitige Sicherheitsgarantien zwischen Russland und der Ukraine, sagte Peskow. „Daher wird ein Gespräch mit den Europäern erforderlich sein.“
Merz telefoniert mit Trump – „neues Gefühl der Dringlichkeit“ nach Midterms
Bundeskanzler Friedrich Merz hat vergangene Nacht mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin mit. Man sei sich einig, dass der Krieg gegen die Ukraine schnellstmöglich beendet werden müsse, sagte Kornelius. Eine Friedensvereinbarung müsse darüber hinaus Konsens der Nato-Partner haben. Es gebe nach den US-Wahlen ein „neues Gefühl der Dringlichkeit“, das Verhandlungsmandat habe sich „enorm“ verdichtet, sagte der Regierungssprecher.
Anna Schimpp
Zahl der Toten bei russischem Angriff vom Montag auf 53 gestiegen
Die Zahl der Toten bei einem russischen Bombenangriff auf ein ukrainisches Verteilzentrum für Hilfsgüter am Montag ist auf 53 gestiegen. Das teilte der amtierende Gouverneur der Region Saporischschja, Mychajlo Semikin, auf Telegram mit. Die Such- und Rettungsarbeiten in dem Dorf Komyschuwacha dauerten den fünften Tag an. Der ukrainische Katastrophenschutz hatte die Zahl der Toten zuletzt mit 50 angegeben und erklärt, die Arbeiten würden trotz der ständigen Gefahr russischen Beschusses fortgesetzt. Der Angriff am Montag gilt als einer der folgenschwersten für die Zivilbevölkerung in diesem Jahr.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erklärte Anfang der Woche, die russischen Truppen hätten zunächst Fliegerbomben auf das Schulgebäude abgeworfen, das als Zufluchtsort und zur wöchentlichen Verteilung von Hilfsgütern genutzt worden sei. „Die Russen schlugen zuerst zu, als die Menschen gerade eintrafen – mit einigen Bomben“, sagte er. „Dann gab es einen zweiten Schlag – weitere Bomben, dieses Mal auf den Schutzraum. Ein niederträchtiger Terrorangriff.“
Der Unterricht in der Schule sei wegen der Frontnähe ausgesetzt gewesen. Die russischen Streitkräfte hätten jedoch genau gewusst, dass sich die verbliebenen Einwohner dort jede Woche versammelten, um Hilfspakete abzuholen.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erklärte Anfang der Woche, die russischen Truppen hätten zunächst Fliegerbomben auf das Schulgebäude abgeworfen, das als Zufluchtsort und zur wöchentlichen Verteilung von Hilfsgütern genutzt worden sei. „Die Russen schlugen zuerst zu, als die Menschen gerade eintrafen – mit einigen Bomben“, sagte er. „Dann gab es einen zweiten Schlag – weitere Bomben, dieses Mal auf den Schutzraum. Ein niederträchtiger Terrorangriff.“
Der Unterricht in der Schule sei wegen der Frontnähe ausgesetzt gewesen. Die russischen Streitkräfte hätten jedoch genau gewusst, dass sich die verbliebenen Einwohner dort jede Woche versammelten, um Hilfspakete abzuholen.
Anne Eberhard
Kreml-Unterhändler Dmitrijew im Weißen Haus – Trump kündigt Abkommen an
US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben mit Kreml-Unterhändler Kirill Dmitrijew in Washington getroffen. Details zu den Gesprächsinhalten nannte er nicht, legte aber nahe, dass es ein Abkommen zum Ukraine-Krieg geben werde. „Es wird ein großes Abkommen sein“, erklärte er. „Es wird mehr als nur die Ukraine betreffen, und ich könnte sogar sagen, dass es ganz Europa betreffen könnte.“ Alle würden begeistert sein, behauptete er. Mit Vertretern der Ukraine, die ebenfalls nach Washington gereist waren, traf sich Trump nach eigenen Angaben nicht.
First-Lady Melania Trump hatte am Donnerstag sowohl Dmitrijew im Weißen Haus empfangen als auch Vertreter der ukrainischen Seite: den Fraktionschef der Präsidentenpartei, David Arachamija, und den Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinez. Sie sprachen über die begrenzte Waffenruhe in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky, die die First Lady nach Angaben des Weißen Hauses vermittelt hatte. Dmitrijew bedankte sich im Namen von Kremlchef Wladimir Putin bei Melania Trump für ihre „herausragende humanitäre Rolle“ bei der Vermittlung der Waffenruhe. Die First Lady verkündete, dass sie Briefe an Putin und den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij verfasst habe. Sie bat die Vertreter der Ukraine und Russlands, die Briefe zu übermitteln.
Für Dmitrijew war es ein ungewöhnlicher Auftritt im Weißen Haus. Der Putin-Vertraute hatte dort bereits im April 2025 Gespräche mit US-Vertretern geführt, allerdings abseits der Öffentlichkeit. Dass er nun bei einer offiziell angekündigten Veranstaltung selbst das Wort ergriff, ist US-Medienberichten zufolge eine Premiere. Demnach war es offenbar auch das erste Mal, dass Vertreter Russlands und der Ukraine im Weißen Haus persönlich zusammentrafen.
Trumps Schwiegersohn Jared Kushner informierte auf der Plattform X unterdessen über Gespräche, die die USA am Donnerstag in Brüssel mit Vertretern der Ukraine, der Nato und europäischen Partnern geführt hatten. Dabei sei es um zwei Themen gegangen, die er als Grundlagen für einen dauerhaften Frieden bezeichnete: „Sicherheitsgarantien für die Ukraine und eine umfassendere europäische Sicherheitsarchitektur“. Genauere Angaben machte er nicht. Kushner verwies auch auf die ersten dreiseitigen Gespräche zwischen Vertretern aus Kiew, Moskau und Washington seit Monaten, die kommende Woche in Abu Dhabi geplant sind.
First-Lady Melania Trump hatte am Donnerstag sowohl Dmitrijew im Weißen Haus empfangen als auch Vertreter der ukrainischen Seite: den Fraktionschef der Präsidentenpartei, David Arachamija, und den Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinez. Sie sprachen über die begrenzte Waffenruhe in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky, die die First Lady nach Angaben des Weißen Hauses vermittelt hatte. Dmitrijew bedankte sich im Namen von Kremlchef Wladimir Putin bei Melania Trump für ihre „herausragende humanitäre Rolle“ bei der Vermittlung der Waffenruhe. Die First Lady verkündete, dass sie Briefe an Putin und den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij verfasst habe. Sie bat die Vertreter der Ukraine und Russlands, die Briefe zu übermitteln.
Für Dmitrijew war es ein ungewöhnlicher Auftritt im Weißen Haus. Der Putin-Vertraute hatte dort bereits im April 2025 Gespräche mit US-Vertretern geführt, allerdings abseits der Öffentlichkeit. Dass er nun bei einer offiziell angekündigten Veranstaltung selbst das Wort ergriff, ist US-Medienberichten zufolge eine Premiere. Demnach war es offenbar auch das erste Mal, dass Vertreter Russlands und der Ukraine im Weißen Haus persönlich zusammentrafen.
Trumps Schwiegersohn Jared Kushner informierte auf der Plattform X unterdessen über Gespräche, die die USA am Donnerstag in Brüssel mit Vertretern der Ukraine, der Nato und europäischen Partnern geführt hatten. Dabei sei es um zwei Themen gegangen, die er als Grundlagen für einen dauerhaften Frieden bezeichnete: „Sicherheitsgarantien für die Ukraine und eine umfassendere europäische Sicherheitsarchitektur“. Genauere Angaben machte er nicht. Kushner verwies auch auf die ersten dreiseitigen Gespräche zwischen Vertretern aus Kiew, Moskau und Washington seit Monaten, die kommende Woche in Abu Dhabi geplant sind.
David Arachamija (li.), Fraktionschef der ukrainischen Präsidentenpartei, und der russische Präsidialbeauftragte Kirill Dmitrijew halten Briefe von Melania Trump an ihre jeweiligen Präsidenten in den Händen. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Barbara Klimke
Meloni fordert gemeinsame Stimme Europas
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni fordert eine verbindliche Entscheidung darüber, wer Europa bei Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs vertritt. Sie erwarte, „dass ein für alle Mal entschieden wird, wer am Verhandlungstisch im Namen der Europäischen Union sitzt und mit welchem Mandat“, schrieb Meloni in einem Brief an EU-Ratspräsident António Costa.
Die italienische Regierungschefin erklärte, ein „uneinheitliches Vorgehen mit Initiativen, die sich gegenseitig jagen und überschneiden“, werde Europa „weder bei unseren Partnern helfen noch bei jenen, die wir davon überzeugen müssen, eine sinnlose Aggression zu beenden“. Beim nächsten informellen Europäischen Rat in Dublin kommende Woche solle diese Frage erörtert werden, forderte sie in dem Schreiben, aus dem die Nachrichtenagentur dpa zitiert. Der Europäische Rat am 17. und 18. Dezember in Brüssel wiederum solle dann „nach einer Abstimmung mit dem Vereinigten Königreich, Norwegen und den anderen interessierten europäischen Partnern eine entsprechende Entscheidung förmlich beschließen“. Ohne gemeinsame Stimme drohe Europa im Verhandlungsprozess die Bedeutungslosigkeit, warnte Meloni.
Costa reagierte prompt. Noch am Abend dankte er Meloni, dass sie ihre Bedenken so klar dargelegt habe, und erklärte sich zum Handeln bereit. Meloni hatte sich zuletzt mehrfach kritisch über einzelne Initiativen und Gesprächsformate geäußert, die ihrer Ansicht nach zu einer Zersplitterung der europäischen Position in der Ukraine-Frage beitragen. So kritisierte Rom etwa das unter den Europäern nicht koordinierte Telefonat von Finnlands Präsident Alexander Stubb und Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Støre mit Kremlchef Wladimir Putin Ende Oktober.
Die italienische Regierungschefin erklärte, ein „uneinheitliches Vorgehen mit Initiativen, die sich gegenseitig jagen und überschneiden“, werde Europa „weder bei unseren Partnern helfen noch bei jenen, die wir davon überzeugen müssen, eine sinnlose Aggression zu beenden“. Beim nächsten informellen Europäischen Rat in Dublin kommende Woche solle diese Frage erörtert werden, forderte sie in dem Schreiben, aus dem die Nachrichtenagentur dpa zitiert. Der Europäische Rat am 17. und 18. Dezember in Brüssel wiederum solle dann „nach einer Abstimmung mit dem Vereinigten Königreich, Norwegen und den anderen interessierten europäischen Partnern eine entsprechende Entscheidung förmlich beschließen“. Ohne gemeinsame Stimme drohe Europa im Verhandlungsprozess die Bedeutungslosigkeit, warnte Meloni.
Costa reagierte prompt. Noch am Abend dankte er Meloni, dass sie ihre Bedenken so klar dargelegt habe, und erklärte sich zum Handeln bereit. Meloni hatte sich zuletzt mehrfach kritisch über einzelne Initiativen und Gesprächsformate geäußert, die ihrer Ansicht nach zu einer Zersplitterung der europäischen Position in der Ukraine-Frage beitragen. So kritisierte Rom etwa das unter den Europäern nicht koordinierte Telefonat von Finnlands Präsident Alexander Stubb und Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Støre mit Kremlchef Wladimir Putin Ende Oktober.
Carim Soliman
Deutschland will weitere 100 Millionen Euro für die Ukraine bereitstellen
Die Bundesregierung will der Ukraine mit weiteren 100 Millionen Euro zur Stützung der kritischen Infrastruktur zur Seite stehen. Dies geht aus einem Schreiben des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor.
Darin begründet das Ministerium die überplanmäßige Ausgabe mit der verschärften humanitären Notlage. Seit Juli 2026 hätten sich russische Angriffe auf die Energie-, Wasser- und Transportinfrastruktur „in zuvor ungekanntem Maße intensiviert“. Die Versorgung der Bevölkerung könne nicht mehr zuverlässig gewährleistet werden. Im fünften Kriegsjahr habe die Ukraine bis zu 80 Prozent ihrer Stromerzeugungskapazitäten verloren.
Mit den Mitteln sollen demnach unter anderem dezentrale Energieanlagen wie Generatoren und Batteriespeicher beschafft, beschädigte Anlagen der Versorger in Kiew repariert und bis zu 2000 Schulen und Kindergärten winterfest gemacht werden. Zudem sei die Beschaffung von Spezialgeräten für den ukrainischen Katastrophendienst sowie die Unterstützung für landwirtschaftliche Betriebe vorgesehen.
Darin begründet das Ministerium die überplanmäßige Ausgabe mit der verschärften humanitären Notlage. Seit Juli 2026 hätten sich russische Angriffe auf die Energie-, Wasser- und Transportinfrastruktur „in zuvor ungekanntem Maße intensiviert“. Die Versorgung der Bevölkerung könne nicht mehr zuverlässig gewährleistet werden. Im fünften Kriegsjahr habe die Ukraine bis zu 80 Prozent ihrer Stromerzeugungskapazitäten verloren.
Mit den Mitteln sollen demnach unter anderem dezentrale Energieanlagen wie Generatoren und Batteriespeicher beschafft, beschädigte Anlagen der Versorger in Kiew repariert und bis zu 2000 Schulen und Kindergärten winterfest gemacht werden. Zudem sei die Beschaffung von Spezialgeräten für den ukrainischen Katastrophendienst sowie die Unterstützung für landwirtschaftliche Betriebe vorgesehen.
Carim Soliman
Vier Festnahmen wegen Spionage für russische Geheimdienste in Polen
Die polnischen Behörden haben vier Personen wegen Spionage für russische Geheimdienste und illegaler Lieferung von Militärgütern festgenommen. Zwei weitere Verdächtige, denen die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen werde, seien unter Auflagen auf freiem Fuß geblieben, teilte der polnische Inlandsgeheimdienst ABW am Donnerstag mit.
Unter den insgesamt sechs Beschuldigten befinden sich demnach fünf Polen im Alter von 25 bis 52 Jahren sowie eine 37-jährige Russin. Die Gruppe soll Russland unter Umgehung der westlichen Sanktionen mit größeren Mengen an militärischen Komponenten versorgt haben, die unter anderem für die Herstellung von Munition und Waffensystemen bestimmt gewesen seien.
Die Festnahmen reihen sich in eine Serie von Spionage- und Sabotagefällen in Polen ein. Siemoniak zufolge verdächtigen die Sicherheitsbehörden seit dem 1. Januar 2024 rund 100 Personen der Beteiligung an solchen Vorfällen. Die russische Botschaft reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Der Kreml hat Vorwürfe der Sabotage in Nato-Staaten stets zurückgewiesen.
Unter den insgesamt sechs Beschuldigten befinden sich demnach fünf Polen im Alter von 25 bis 52 Jahren sowie eine 37-jährige Russin. Die Gruppe soll Russland unter Umgehung der westlichen Sanktionen mit größeren Mengen an militärischen Komponenten versorgt haben, die unter anderem für die Herstellung von Munition und Waffensystemen bestimmt gewesen seien.
Die Festnahmen reihen sich in eine Serie von Spionage- und Sabotagefällen in Polen ein. Siemoniak zufolge verdächtigen die Sicherheitsbehörden seit dem 1. Januar 2024 rund 100 Personen der Beteiligung an solchen Vorfällen. Die russische Botschaft reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Der Kreml hat Vorwürfe der Sabotage in Nato-Staaten stets zurückgewiesen.
Barbara Klimke
Verletzte nach Angriff auf Dnipro
Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Stadt Dnipro sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Drohnen hätten ein Wohnhaus und Garagen getroffen, teilte der Gouverneur der Region, Oleksandr Hanzha, auf Telegram mit. Zudem sei eine Anlage der kritischen Infrastruktur in Brand geraten.
Selenskij hofft nach Wahlergebnissen in den USA auf mehr Unterstützung
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij setzt nach dem Sieg der Demokratischen Partei bei den US-Zwischenwahlen auf mehr Hilfe für sein von Russland angegriffenes Land. Er sei auch den Republikanern dankbar, sagte er in einem Interview von Jan Böhmermann für das ZDF. „Aber die Demokraten sprechen sehr klar von einer Unterstützung der Ukraine, von Hilfe an die Ukraine. Sie sprechen von der Erneuerung der Verbindung zwischen den USA und Europa“, sagte Selenskij nach Angaben des Senders.
In der US-Politik setzt die demokratische Mehrheit im Kongress der Macht des republikanischen Präsidenten Donald Trump künftig Grenzen. Trump will Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine beenden, übt aber eher Druck auf Kiew als auf Moskau aus. Wenn der Kongress nun ähnlich wie Europa von Unterstützung für die Ukraine mit Geld und Waffen spreche, werde dies den russischen Staatschef Wladimir Putin unter Druck setzen, erwartete Selenskij.
In der US-Politik setzt die demokratische Mehrheit im Kongress der Macht des republikanischen Präsidenten Donald Trump künftig Grenzen. Trump will Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine beenden, übt aber eher Druck auf Kiew als auf Moskau aus. Wenn der Kongress nun ähnlich wie Europa von Unterstützung für die Ukraine mit Geld und Waffen spreche, werde dies den russischen Staatschef Wladimir Putin unter Druck setzen, erwartete Selenskij.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij im Gespräch mit Moderator und Satiriker Jan Böhmermann. Peter Oliver Wolff/ZDF/dpa
Ukraine und USA bereiten Treffen mit Russland vor
Am Rande eines Besuchs in Madrid hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit US-Vertretern die kommende Gesprächsrunde mit Russland in Abu Dhabi vorbereitet. Selenskij telefonierte nach eigenen Angaben mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner. Der Gesprächsprozess müsse vorangehen, um den Krieg rasch zu beenden, sagte Selenskij nach Angaben seines Amtes in Kiew: „Die Ukraine ist zu den notwendigen Schritten bereit. Unsere Vorschläge sind klar, und wir haben unsere Vorschläge der US-Seite übergeben.“ Sein Land brauche nach einem möglichen Ende der Kämpfe Sicherheitsgarantien.
Das Dreiertreffen mit der Ukraine und Russland und den USA als Vermittler nimmt einen im Februar unterbrochenen Gesprächsfaden wieder auf. Verhandelt wird am kommenden Dienstag und Mittwoch (10./11. November) in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Erwartungen sind aber nicht sehr hoch, dass es tatsächlich zu einem Ende des russischen Angriffskriegs kommt. Moskau rückt bislang nicht von seinen Kriegszielen ab.
Das Dreiertreffen mit der Ukraine und Russland und den USA als Vermittler nimmt einen im Februar unterbrochenen Gesprächsfaden wieder auf. Verhandelt wird am kommenden Dienstag und Mittwoch (10./11. November) in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Erwartungen sind aber nicht sehr hoch, dass es tatsächlich zu einem Ende des russischen Angriffskriegs kommt. Moskau rückt bislang nicht von seinen Kriegszielen ab.
Ex-Selenskij-Sprecherin wirbt mit AfD für neutrale Ukraine
Iuliia Mendel, einst Sprecherin des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und heute dessen scharfe Kritikerin, hat bei einer Veranstaltung der AfD-Bundestagsfraktion Vorwürfe gegen den Präsidenten bekräftigt und für eine neutrale Ukraine geworben. Unter Selenskij sei kein Frieden möglich, sagte sie bei der Diskussionsrunde im Jakob-Kaiser-Haus des Bundestages in Berlin. Sie glaube nicht, dass er Frieden wolle. Die Ukraine sei an einem Punkt, an dem ein schlechter Frieden besser sei als ein verlängerter Krieg. Das würde ihr wenigstens die Chance lassen, als eigenständiges Land zu überleben, sagte Mendel.
AfD-Chef Tino Chrupalla sagte: „Russland hat die Ukraine angegriffen, das bestreitet hier niemand. Aber wer diesen Krieg beenden will, muss mit allen Beteiligten reden.“ Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) müsse zum Hörer greifen und mit Russland sprechen. Zu der Diskussion unter der Überschrift „Die Schweiz des Ostens - Vision einer friedlichen Ukraine“ hatte die AfD auch den ukrainischen Botschafter Oleksii Makeiev eingeladen. Der hatte eine Teilnahme jedoch abgelehnt und bei X geschrieben: „Mit "Schweiz des Ostens" meint die AfD wohl die Sächsische Schweiz? Die Ukraine bleibt weder neutral gegenüber Kriegsverbrechen noch wehrlos. Ich bleibe fern.“
Erst vor wenigen Tagen hatten AfD-Außenpolitiker ein Papier veröffentlicht, in dem sie ebenfalls für eine neutrale Ukraine warben, die weder Nato- noch EU-Mitglied werden dürfe. Ukrainische Behörden werfen Mendel indes Landesverrat vor. Sie betreibe „Informations- und Sabotageaktivitäten gegen die Ukraine“, hatte der ukrainische Geheimdienst SBU mitgeteilt.
AfD-Chef Tino Chrupalla sagte: „Russland hat die Ukraine angegriffen, das bestreitet hier niemand. Aber wer diesen Krieg beenden will, muss mit allen Beteiligten reden.“ Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) müsse zum Hörer greifen und mit Russland sprechen. Zu der Diskussion unter der Überschrift „Die Schweiz des Ostens - Vision einer friedlichen Ukraine“ hatte die AfD auch den ukrainischen Botschafter Oleksii Makeiev eingeladen. Der hatte eine Teilnahme jedoch abgelehnt und bei X geschrieben: „Mit "Schweiz des Ostens" meint die AfD wohl die Sächsische Schweiz? Die Ukraine bleibt weder neutral gegenüber Kriegsverbrechen noch wehrlos. Ich bleibe fern.“
Erst vor wenigen Tagen hatten AfD-Außenpolitiker ein Papier veröffentlicht, in dem sie ebenfalls für eine neutrale Ukraine warben, die weder Nato- noch EU-Mitglied werden dürfe. Ukrainische Behörden werfen Mendel indes Landesverrat vor. Sie betreibe „Informations- und Sabotageaktivitäten gegen die Ukraine“, hatte der ukrainische Geheimdienst SBU mitgeteilt.
Iuliia Mendel, Ex-Sprecherin von Wolodimir Selenskij auf der Panel-Diskussion der AfD. Sean Gallup/Getty Images