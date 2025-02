EU-Spitzenpolitiker reisen nach Kiew, Macron nach Washington

Zum dritten Jahrestag der groß angelegten Invasion Russlands in die Ukraine werden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa und viele andere Spitzenpolitiker in Kiew erwartet, darunter etwa 20 EU-Kommissarinnen und Kommissare. Die Gäste planen, an einem von Präsident Wolodimir Selenskij organisierten Gipfel zur Unterstützung der Ukraine teilzunehmen und ihre Solidarität zu zeigen.



Das Treffen in Kiew gilt als besonders wichtig, seitdem US-Präsident Donald Trump klargemacht hat, dass die Ukraine nicht mehr auf umfangreiche Militärhilfen der Vereinigten Staaten setzen kann. Trump will die Ukraine und Russland stattdessen in Verhandlungen über ein Ende des Krieges zwingen. Zugleich laufen Versuche, Trump weiter von einer Unterstützung der Ukraine wie von einem militärischen Engagement der USA in Europa zu überzeugen. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron will sich in Washington mit Trump treffen. Von dort aus wollen die beiden auch mit ihren Kollegen aus der Gruppe der führenden westlichen Wirtschaftsnationen (G 7) sprechen.



Auch die Vereinten Nationen in New York werden heute Schauplatz der diplomatischen Auseinandersetzung wegen der Ukraine sein. Die USA vertreten dort ihre Linie einer Wiederannäherung mit Russland und versuchen, die Staatengemeinschaft auf diese Linie zu bringen. In einem auffällig neutral gehaltenen Resolutionsentwurf wird Russland nicht als Aggressor bezeichnet. In Brüssel werden heute zudem die EU-Außenminister tagen, die dabei ein neues Paket mit Russland-Sanktionen beschließen wollen.