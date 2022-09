Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bei der Hissung der Staatsflagge in der befreiten Stadt Isjum.

Der ukrainische Präsident kündigt bei seinem Besuch in der Region Charkiw ein weiteres Vorrücken seiner Armee an. Brüssel will der Ukraine Zugang zum EU-Binnenmarkt ermöglichen.