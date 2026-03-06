Russland: Ukraine greift Gas-Tanker im Mittelmeer an

Moskau hat Kiew vorgeworfen, einen Gas-Tanker im Mittelmeer mit einem unbemannten Drohnenboot angegriffen zu haben. „Das ist ein Terroranschlag“, sagte Präsident Wladimir Putin in einem auch vom Kreml veröffentlichten Interview mit dem russischen Staatsfernsehen. Laut dem russischen Verkehrsministerium attackierte die Ukraine am Vortag im Mittelmeer den Gas-Tanker „Arctic Metagaz“ in unmittelbarer Nähe Maltas.



In Moskau sagte Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa, dass alle 30 Mitglieder der Besatzung gerettet seien. Die Männer seien in Sicherheit, „zwei von ihnen, die Brandverletzungen erlitten haben, wird medizinische Hilfe zuteil“, sagte Sacharowa. „Da es sich um einen Gas-Tanker handelt, der mit einer Ladung unterwegs war, hat der Angriff auf ihn auch enorme Schäden für die Umwelt zur Folge“, sagte sie. Sie machte allerdings keine Angaben zum Zustand des Schiffs. Auf nicht überprüfbaren Fotos und Videos in sozialen Medien, die den Vorfall zeigen sollen, waren Rauch und Feuer auf einem stark beschädigten Schiff zu sehen. Russland spricht neben Terror auch von Piraterie und wirft den Mitgliedstaaten der EU vor, solche Handlungen der Ukraine zu dulden.



Von ukrainischer Seite gab es dazu zunächst keine Reaktion. Allerdings veröffentlichte Serhij Sternenko, Berater des ukrainischen Verteidigungsministers, auf X „exklusiv“ Aufnahmen, die nach dem Brand vom russischen Gas-Tanker aus der Luft gemacht wurden. Die Streitkräfte Maltas teilten bei Facebook mit, dass sie über eine Notsituation des Schiffs Arctic Metagaz außerhalb ihres Such- und Rettungsgebiets informiert worden seien. Das Schiff sei geortet, und Koordinierungsmaßnahmen seien gemäß internationalen Verpflichtungen ergriffen worden. Die Überlebenden seien anschließend im libyschen Such- und Rettungsgebiet in einem Rettungsboot gefunden worden.