Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Moskau attackiert Ukraine massiv – Treffer auf Krankenhaus
Selenskij kommt heute nach Berlin
Selenskij: Hacken russischer Warn-App war Gegenangriff
Witkoff kündigt Gespräche mit der Ukraine und Russland am 10. November an
Dutzende Tote bei Luftangriff auf Saporischschja
Selenskij: Hacken russischer Warn-App war Gegenangriff
Das Hacken des russischen Warnsystems vor Luftangriffen am Montag ist nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij ein ukrainischer Gegenangriff mit gleicher Münze gewesen. „Wir reagieren nur auf ihre Angriffe“, sagte Selenskij dem US-Sender PBS. „Sie haben unser System angegriffen. Das war ein Cyberangriff“, sagte er weiter. Natürlich habe sich die Ukraine dagegen gewehrt.
Die Warn-Apps der beiden Kriegsparteien informieren ihre Bürger unter anderem über drohende Luftangriffe. Russland greife mit Cyberattacken immer wieder Ziele an, um der Zivilbevölkerung zu schaden, darunter auch ukrainische Banken oder das Rentensystem, sagte Selenskij.
Am späten Sonntagabend war zunächst die ukrainische App „Air Alert“ gehackt worden, woraufhin die Bürger unter anderem gefälschte Warnungen vor angeblichen Atomangriffen auf ihre Smartphones bekamen.
Wenige Stunden später wurde am Montagmorgen die App des russischen Zivilschutzes gehackt und versandte ebenfalls falsche Warnmeldungen. Die Ukraine macht Russland für den Cyberangriff auf die eigene Warn-App verantwortlich.
Die Warn-Apps der beiden Kriegsparteien informieren ihre Bürger unter anderem über drohende Luftangriffe. Russland greife mit Cyberattacken immer wieder Ziele an, um der Zivilbevölkerung zu schaden, darunter auch ukrainische Banken oder das Rentensystem, sagte Selenskij.
Am späten Sonntagabend war zunächst die ukrainische App „Air Alert“ gehackt worden, woraufhin die Bürger unter anderem gefälschte Warnungen vor angeblichen Atomangriffen auf ihre Smartphones bekamen.
Wenige Stunden später wurde am Montagmorgen die App des russischen Zivilschutzes gehackt und versandte ebenfalls falsche Warnmeldungen. Die Ukraine macht Russland für den Cyberangriff auf die eigene Warn-App verantwortlich.
Anna Schimpp
2800 Soldaten aus elf Ländern bei Ukraine-Übung in Polen
Etwa 2800 Soldaten aus elf Ländern werden in Polen ab Montag am ersten Militärmanöver der „Koalition der Willigen“ zur Unterstützung der Ukraine teilnehmen. Dabei solle getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden könne, teilte das britische Verteidigungsministerium in der Nacht mit.
Großbritannien und Frankreich leiten die Übung „Koalicja 2026“ (Koalition 2026), die bis zum 22. November laufen soll. Auch Deutschland beteiligt sich. Das Manöver der Ukraine-Verbündeten war bereits zuvor angekündigt worden, zunächst aber ohne genauere Details wie die Zahl der beteiligten Truppen. Gastgeber der Übung sei in erster Linie Polen, hieß es zu der Übung aus dem Verteidigungsministerium in Warschau. Das EU- und Nato-Land werde auch für den Fall einer Beendigung des Konflikts in der Ukraine den Einsatz der Truppen koordinieren. Jedoch werde Polen keine eigenen Soldaten auf das Gebiet der Ukraine entsenden.
Die „Koalition der Willigen“ war Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet und die Bildung der multinationalen Truppe dann im Dezember bei einem Ukraine-Gipfel in Berlin beschlossen worden. Die Bundeswehr wird sich mit rund zehn Stabsoffizieren, Tankflugzeugen und Logistik beteiligen. Großbritannien will eigenen Angaben zufolge rund 300 Militärangehörige und mehrere Kampfjets entsenden.
Großbritannien und Frankreich leiten die Übung „Koalicja 2026“ (Koalition 2026), die bis zum 22. November laufen soll. Auch Deutschland beteiligt sich. Das Manöver der Ukraine-Verbündeten war bereits zuvor angekündigt worden, zunächst aber ohne genauere Details wie die Zahl der beteiligten Truppen. Gastgeber der Übung sei in erster Linie Polen, hieß es zu der Übung aus dem Verteidigungsministerium in Warschau. Das EU- und Nato-Land werde auch für den Fall einer Beendigung des Konflikts in der Ukraine den Einsatz der Truppen koordinieren. Jedoch werde Polen keine eigenen Soldaten auf das Gebiet der Ukraine entsenden.
Die „Koalition der Willigen“ war Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet und die Bildung der multinationalen Truppe dann im Dezember bei einem Ukraine-Gipfel in Berlin beschlossen worden. Die Bundeswehr wird sich mit rund zehn Stabsoffizieren, Tankflugzeugen und Logistik beteiligen. Großbritannien will eigenen Angaben zufolge rund 300 Militärangehörige und mehrere Kampfjets entsenden.
Bei dem Manöver soll britischen Angaben zufolge die Verlegung von Soldaten und der Transport von Versorgungsgütern wie Lebensmitteln und Treibstoff simuliert werden. Die eingesetzten Kampfjets sollen üben, wie sie nach der Wiederöffnung des ukrainischen Luftraums zur Sicherheit des zivilen Luftverkehrs beitragen könnten. Darüber hinaus sollen türkische Streitkräfte in Istanbul den Angaben zufolge die Räumung von Seeminen üben, um zu helfen, dass Handelsschiffe ukrainische Seehäfen wieder anlaufen können.
Die teilnehmenden Länder sind darüber hinaus Belgien, Estland, Litauen, die Niederlande, Polen, Spanien und Schweden. Insgesamt gehören der „Koalition der Willigen“ etwa 35 Staaten an.
Moskau attackiert Ukraine massiv – Treffer auf Krankenhaus
Bei einem Großangriff hat Russland die Ukraine massiv mit Raketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen beschossen. Allein bei einem Treffer auf ein Krankenhaus in der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurden nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft mindestens 73 Menschen verletzt. 226 Patienten mussten in andere Kliniken verlegt werden.
Schwer getroffen wurde auch die südukrainische Großstadt Dnipro, in der bis zum Vormittag ein Toter und 17 Verletzte gezählt wurden. Dort wurde ebenfalls eine medizinische Einrichtung beschädigt, in der gerade 100 Menschen behandelt wurden, wie Gouverneur Oleksandr Hanscha berichtete.
Hauptziel der Angriffe waren nach übereinstimmenden Angaben aus Kiew wie aus Moskau Energieanlagen der Ukraine. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es seien gezielt Wärmekraftwerke in den Gebieten Winnyzja, Dnipropetrowsk und Charkiw sowie mehrere Umspannwerke getroffen worden. Der private ukrainische Versorger DTEK teilte mit, drei seiner Kraftwerke könnten keinen Strom mehr produzieren.
Nach Zählung der ukrainischen Luftwaffe setzte die russische Armee mehrere ballistische Raketen vom Typ Iskander-M und Zirkon, 59 Marschflugkörper verschiedener Typen und 289 Kampfdrohnen ein. Es seien drei Raketen, 49 Marschflugkörper und 257 Drohnen abgefangen worden. Diese Militärangaben sind im Detail nicht überprüfbar, geben aber einen Eindruck vom Ausmaß der Angriffe.
Nach dem verheerenden russischen Luftangriff auf den Ort Komyschuwacha bei Saporischschja vom Montag wurden immer noch 48 Menschen vermisst, wie Gouverneur Mychajlo Semikin mitteilte. Die Zahl der gefundenen Toten stieg von 26 auf 29. In der frontnahen Ortschaft hatten sich Menschen an einer Schule versammelt, um humanitäre Hilfe zu empfangen, als Bomben einschlugen.
Ihrerseits griff die Ukraine in der Nacht das russische Hinterland mit großen Drohnenschwärmen an. Das russische Militär teilte mit, es seien 856 feindliche Drohnen abgefangen worden. Auch diese Angabe ist nicht überprüfbar, es ist aber eine der höchsten jemals gemeldeten Zahlen. Ein Schwerpunkt der Angriffe war die Stadt Jaroslawl etwa 250 Kilometer nordöstlich von Moskau. Dort gab es nach Angaben von Gouverneur Michail Jewrajew Schäden an der örtlichen Raffinerie, die zu den größten in Russland zählt. Zwei Mitarbeiter der Raffinerie seien verletzt worden.
Schwer getroffen wurde auch die südukrainische Großstadt Dnipro, in der bis zum Vormittag ein Toter und 17 Verletzte gezählt wurden. Dort wurde ebenfalls eine medizinische Einrichtung beschädigt, in der gerade 100 Menschen behandelt wurden, wie Gouverneur Oleksandr Hanscha berichtete.
Hauptziel der Angriffe waren nach übereinstimmenden Angaben aus Kiew wie aus Moskau Energieanlagen der Ukraine. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es seien gezielt Wärmekraftwerke in den Gebieten Winnyzja, Dnipropetrowsk und Charkiw sowie mehrere Umspannwerke getroffen worden. Der private ukrainische Versorger DTEK teilte mit, drei seiner Kraftwerke könnten keinen Strom mehr produzieren.
Nach Zählung der ukrainischen Luftwaffe setzte die russische Armee mehrere ballistische Raketen vom Typ Iskander-M und Zirkon, 59 Marschflugkörper verschiedener Typen und 289 Kampfdrohnen ein. Es seien drei Raketen, 49 Marschflugkörper und 257 Drohnen abgefangen worden. Diese Militärangaben sind im Detail nicht überprüfbar, geben aber einen Eindruck vom Ausmaß der Angriffe.
Nach dem verheerenden russischen Luftangriff auf den Ort Komyschuwacha bei Saporischschja vom Montag wurden immer noch 48 Menschen vermisst, wie Gouverneur Mychajlo Semikin mitteilte. Die Zahl der gefundenen Toten stieg von 26 auf 29. In der frontnahen Ortschaft hatten sich Menschen an einer Schule versammelt, um humanitäre Hilfe zu empfangen, als Bomben einschlugen.
Ihrerseits griff die Ukraine in der Nacht das russische Hinterland mit großen Drohnenschwärmen an. Das russische Militär teilte mit, es seien 856 feindliche Drohnen abgefangen worden. Auch diese Angabe ist nicht überprüfbar, es ist aber eine der höchsten jemals gemeldeten Zahlen. Ein Schwerpunkt der Angriffe war die Stadt Jaroslawl etwa 250 Kilometer nordöstlich von Moskau. Dort gab es nach Angaben von Gouverneur Michail Jewrajew Schäden an der örtlichen Raffinerie, die zu den größten in Russland zählt. Zwei Mitarbeiter der Raffinerie seien verletzt worden.
Selenskij kommt heute nach Berlin
Vor neuen Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine über ein Ende des Krieges kommt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij an diesem Dienstag nach Berlin. „Er wird gleich über Mittag wieder bei mir sein“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in einer Rede bei der IHK Berlin. Der Besuch war aus Sicherheitsgründen vorher nicht angekündigt worden.
Rund 3400 Polizisten sind heute zusätzlich im Einsatz. Unterstützung sei aus fast ganz Deutschland gekommen, hieß es. Autofahrer müssten in der Hauptstadt mit Staus und Verkehrsbehinderungen rechnen. Teile des Regierungsviertels wurden gesperrt, dort standen seit dem Morgen bewaffnete Polizisten an den Absperrgittern. Spezialeinsatzkommandos der Polizei wurden mit Scharfschützen postiert.
Bei dem Gespräch zwischen Merz und Selenskij dürfte es Berichten zufolge auch um die weitere militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine gehen. Militärisch benötigt die Ukraine vor allem Luftabwehrraketen, mit denen die gefährlichen ballistischen Raketen Russlands abgewehrt werden können. Das beste Mittel sind die US-Patriots, die zwar auch in zahlreichen anderen Ländern vorhanden, aber schwer entbehrlich sind. Die Bundeswehr hat schon alle Patriot-Systeme abgegeben, auf die sie verzichten kann, ohne die eigene Luftabwehr zu gefährden.
Für das kommende Jahr benötigt die Ukraine nach Angaben Selenskijs zusätzlich 70 Milliarden Euro von den Europäern. Diese Summe hat er beim letzten EU-Gipfel im Oktober genannt. Wie man das Geld zusammenbekommen kann, wird bei den drei in diesem Jahr noch anstehenden EU-Gipfeln Thema sein. Dabei wird es vor allem um die mittelfristige Finanzplanung der EU gehen.
Rund 3400 Polizisten sind heute zusätzlich im Einsatz. Unterstützung sei aus fast ganz Deutschland gekommen, hieß es. Autofahrer müssten in der Hauptstadt mit Staus und Verkehrsbehinderungen rechnen. Teile des Regierungsviertels wurden gesperrt, dort standen seit dem Morgen bewaffnete Polizisten an den Absperrgittern. Spezialeinsatzkommandos der Polizei wurden mit Scharfschützen postiert.
Bei dem Gespräch zwischen Merz und Selenskij dürfte es Berichten zufolge auch um die weitere militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine gehen. Militärisch benötigt die Ukraine vor allem Luftabwehrraketen, mit denen die gefährlichen ballistischen Raketen Russlands abgewehrt werden können. Das beste Mittel sind die US-Patriots, die zwar auch in zahlreichen anderen Ländern vorhanden, aber schwer entbehrlich sind. Die Bundeswehr hat schon alle Patriot-Systeme abgegeben, auf die sie verzichten kann, ohne die eigene Luftabwehr zu gefährden.
Für das kommende Jahr benötigt die Ukraine nach Angaben Selenskijs zusätzlich 70 Milliarden Euro von den Europäern. Diese Summe hat er beim letzten EU-Gipfel im Oktober genannt. Wie man das Geld zusammenbekommen kann, wird bei den drei in diesem Jahr noch anstehenden EU-Gipfeln Thema sein. Dabei wird es vor allem um die mittelfristige Finanzplanung der EU gehen.
Anna Schimpp
Ukraine: Mehr als 60 Verletzte bei Angriff auf Krankenhaus in Charkiw
Bei einem russischen Angriff auf eine medizinische Einrichtung sind nach ukrainischen Behördenangaben in Charkiw mehr als 60 Menschen verletzt worden. Das schrieb der Gouverneur des ostukrainischen Gebietes, Oleh Synjehubow, auf Telegram. 226 Patienten müssten in andere Einrichtungen verlegt werden. Am Krankenhausgebäude und umliegenden Häusern wurden Behördenangaben zufolge aufgrund der Detonationen rund 1000 Fenster beschädigt.
Bürgermeister Ihor Terechow hatte in der Nacht zuvor gewarnt, Russland greife die Stadt mit ballistischen Raketen und Gleitbomben an.
Bürgermeister Ihor Terechow hatte in der Nacht zuvor gewarnt, Russland greife die Stadt mit ballistischen Raketen und Gleitbomben an.
Barbara Klimke
Selenskij warnt vor russischem Großangriff während US-Wahl
Ukrainischen Geheimdiensterkenntnissen zufolge plant Russland während der Kongresswahl in den USA einen massiven Angriff auf die Energieinfrastruktur und Logistikziele im Nachbarland. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erklärte auf der Plattform X, die Aufmerksamkeit der Welt werde sich auf die US-Wahlen richten, „und was in der Ukraine passiert, inklusive unserer Schwierigkeiten bei der Luftabwehr und mit Patriot-Raketen, wird nicht wahrgenommen“.
Selenskij forderte, die internationale Gemeinschaft müsse Russland klarmachen, dass Terror nicht akzeptiert werde. Solange der Krieg andauere, müsse Russlands Ölindustrie weiter angegriffen werden, Moskau dürfe mit internationalen Geschäften kein Geld verdienen. „Wir müssen einen solchen Druck auf Russland ausüben, dass es keine Alternative hat, als diesen Krieg zu beenden. Amerika kann das schaffen“, sagte er im Hinblick auf die USA. Dort hatte Präsident Trumps Regierung zuletzt allerdings Sanktionen gelockert, unter anderem um Russland den Export von Diesel zu ermöglichen.
Selenskij forderte, die internationale Gemeinschaft müsse Russland klarmachen, dass Terror nicht akzeptiert werde. Solange der Krieg andauere, müsse Russlands Ölindustrie weiter angegriffen werden, Moskau dürfe mit internationalen Geschäften kein Geld verdienen. „Wir müssen einen solchen Druck auf Russland ausüben, dass es keine Alternative hat, als diesen Krieg zu beenden. Amerika kann das schaffen“, sagte er im Hinblick auf die USA. Dort hatte Präsident Trumps Regierung zuletzt allerdings Sanktionen gelockert, unter anderem um Russland den Export von Diesel zu ermöglichen.
Barbara Klimke
Witkoff kündigt Gespräche mit der Ukraine und Russland am 10. November an
Im Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sollen kommende Woche Vertreter aus Kiew, Moskau und Washington zu Verhandlungen zusammenkommen. Das trilaterale Treffen auf Arbeitsebene solle nächste Woche Dienstag und Mittwoch in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, stattfinden, verkündete der US-Sondergesandte Steve Witkoff auf der Plattform X.
„Die Gespräche werden sich um Sicherheitsvereinbarungen für die Zeit nach dem Krieg, Deeskalation, humanitäre Hilfsmaßnahmen und die nächsten Schritte auf dem Weg zum Frieden drehen“, erklärte Witkoff. Außerdem teilte er mit, dass sich US-Gesandte diese Woche mit Vertretern aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, der Nato sowie der EU treffen. Bei den Gesprächen in Brüssel soll es um die Themen Sicherheitsgarantien für die Ukraine, Europas Sicherheitsordnung nach dem Krieg sowie um den Wiederaufbau gehen.
In dem Dreierformat USA, Russland und Ukraine hatte es zuletzt im Februar in Genf Verhandlungen gegeben, davor zweimal in Abu Dhabi. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte vergangene Woche die Hoffnung geäußert, dass an den Gesprächen mit Russland und den USA auch die EU teilnehme. „Wir finden hoffentlich einen Weg, Europa einzubeziehen“, sagte Selenskij.
„Die Gespräche werden sich um Sicherheitsvereinbarungen für die Zeit nach dem Krieg, Deeskalation, humanitäre Hilfsmaßnahmen und die nächsten Schritte auf dem Weg zum Frieden drehen“, erklärte Witkoff. Außerdem teilte er mit, dass sich US-Gesandte diese Woche mit Vertretern aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, der Nato sowie der EU treffen. Bei den Gesprächen in Brüssel soll es um die Themen Sicherheitsgarantien für die Ukraine, Europas Sicherheitsordnung nach dem Krieg sowie um den Wiederaufbau gehen.
In dem Dreierformat USA, Russland und Ukraine hatte es zuletzt im Februar in Genf Verhandlungen gegeben, davor zweimal in Abu Dhabi. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte vergangene Woche die Hoffnung geäußert, dass an den Gesprächen mit Russland und den USA auch die EU teilnehme. „Wir finden hoffentlich einen Weg, Europa einzubeziehen“, sagte Selenskij.
Barbara Klimke
Lettland gibt nach Luftraumalarm Entwarnung
Nach einer Warnung vor einer Bedrohung im eigenen Luftraum haben die lettischen Streitkräfte in der Nacht zum Dienstag Entwarnung gegeben. Das Objekt sei vermutlich auf lettischem Boden in einem Gebiet nahe der russischen Grenze niedergegangen, teilte das Militär mit. Zuvor hatte die Armee die Bevölkerung alarmiert. „Bringen Sie sich in Sicherheit! Es besteht eine Bedrohung im lettischen Luftraum“, hieß es in einer Mitteilung auf X. Die Bewohner zweier östlicher Regionen waren aufgefordert worden, in geschlossenen Räumen Schutz zu suchen. Kampfflugzeuge der Nato seien zur Luftraumüberwachung aufgestiegen.
Ukrainische Militärdrohnen sind bei Angriffen auf russische Ölhäfen in der Ostsee bereits mehrmals in den Luftraum von Finnland, Estland, Lettland und Litauen eingedrungen. Einige der Drohnen hatten dabei ihre Ziele verfehlt und Alarm in den Nachbarländern ausgelöst.
Ukrainische Militärdrohnen sind bei Angriffen auf russische Ölhäfen in der Ostsee bereits mehrmals in den Luftraum von Finnland, Estland, Lettland und Litauen eingedrungen. Einige der Drohnen hatten dabei ihre Ziele verfehlt und Alarm in den Nachbarländern ausgelöst.
Carim Soliman
Dutzende Tote bei Luftangriff auf Saporischschja
Bei einem russischen Luftangriff in dem ukrainischen Dorf Komyschuwacha in der Region Saporischschja sind nach neuesten offiziellen Angaben des Zivilschutzes mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Dies sei bei der Ausgabe von humanitärer Hilfe in einer Schule geschehen, teilte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij auf Telegram sowie der Plattform X mit. Es werde in den Trümmern nach weiteren Opfern gesucht. 27 Personen galten als vermisst, berichtete der regionale Militärverwalter Mychajlo Semikin.
Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter / X
An utterly horrific Russian attack on the settlement of Komyshuvakha in the Zaporizhzhia region. Since this morning, the settlement has been hit several times by aerial bombs. The strikes targeted a school used for humanitarian purposes – people were receiving humanitarian aid… pic.twitter.com/T02r0HlNCZ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2026
x.com
Mindestens fünf Personen seien verletzt worden. Es werde nach weiteren Opfern gesucht. Selenskij erhob den Vorwurf eines gezielten Bombardements. „Russland konnte nicht entgangen sein, dass die in Komyschuwacha verbliebenen Einwohner jede Woche eben dort humanitäre Hilfe erhalten“, schrieb der Präsident. Er bezeichnete die Tat als „hinterhältigen Terroranschlag“. In seiner abendlichen Videoansprache sagte er: „Die Russen beweisen immer wieder, dass sie die Ukraine hassen, alles, was es hier gibt.“
Nach der humanitären Aktion von Oleschky in der Vorwoche habe es einen Moment gegeben, nach dem die nächsten Schritte einen möglichen Frieden hätten zeigen können. „Mit diesen Morden hat Russland ein absolut gegensätzliches Signal gegeben – Russland zählt auf weitere Morde“, so der Staatschef. Er forderte eine weltweite „starke und harte“ Reaktion.
Nach der humanitären Aktion von Oleschky in der Vorwoche habe es einen Moment gegeben, nach dem die nächsten Schritte einen möglichen Frieden hätten zeigen können. „Mit diesen Morden hat Russland ein absolut gegensätzliches Signal gegeben – Russland zählt auf weitere Morde“, so der Staatschef. Er forderte eine weltweite „starke und harte“ Reaktion.
Die Siedlung wurde demnach mehrfach bombardiert. Insgesamt seien mehr als zehn Bomben abgeworfen worden. Eine schlug Selenskij zufolge direkt in einem Luftschutzkeller ein. Komyschuwacha befindet sich etwa 25 Kilometer östlich von Saporischschja und ist gut ein Dutzend Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Newsdesk
Ukraine: Russische Armee erleidet die schwersten Verluste seit Beginn der Großinvasion
Die russische Armee hat nach Angaben des ukrainischen Generalstabs die schwersten Verluste seit dem Beginn der Großinvasion erlitten. Demnach haben die russischen Streitkräfte im Oktober 54 400 Soldaten durch Tod oder schwere Verwundung verloren. Das ist der höchste Wert seit Februar 2022. Schon in den Monaten Juli, August und September sollen die Verluste jeweils höher als 40 000 Tote und Verwundete gewesen sein.
Wie ist die Lage im Krieg? Der Überblick in Karten:
Wie ist die Lage im Krieg? Der Überblick in Karten:
Pistorius skeptisch zu neuen Ukraine-Gesprächen
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat sich skeptisch zu einem geplanten Dreiertreffen zwischen den USA, Russland und der Ukraine geäußert und hegt keine großen Erwartungen. Im vergangenen Jahr sei bei jeder Art von Verhandlungen, egal wo auf der Welt, nichts herausgekommen außer noch schwereren Bombardierungen der Ukraine, sagte Pistorius am Montag in Berlin bei einem Treffen mit seinem britischen Kollegen Wes Streeting.
Ein dauerhafter Frieden in Europa sei zudem ohne die Europäer am Verhandlungstisch nicht möglich. Streeting betonte, es könne keine Entscheidung über die Ukraine ohne die Ukraine geben. Noch im November soll es Gespräche voraussichtlich in Abu Dhabi zwischen Russland, der Ukraine und den USA geben.
Pistorius und Streeting betonten die enge Militär-Kooperation zwischen den Staaten, um Europa zu schützen und die Ukraine zu stützen. Ein Thema war so auch die mögliche deutsche Beteiligung am geplanten Kampfjet der nächsten Generation, einem Nachfolger für den Eurofighter, den Großbritannien, Italien und Japan gemeinsam entwickeln wollen. Deutschland und Frankreich verfolgen wegen Streitigkeiten der beteiligten Unternehmen ihr gemeinsames Kampfjet-Projekt nicht weiter.
Ein dauerhafter Frieden in Europa sei zudem ohne die Europäer am Verhandlungstisch nicht möglich. Streeting betonte, es könne keine Entscheidung über die Ukraine ohne die Ukraine geben. Noch im November soll es Gespräche voraussichtlich in Abu Dhabi zwischen Russland, der Ukraine und den USA geben.
Pistorius und Streeting betonten die enge Militär-Kooperation zwischen den Staaten, um Europa zu schützen und die Ukraine zu stützen. Ein Thema war so auch die mögliche deutsche Beteiligung am geplanten Kampfjet der nächsten Generation, einem Nachfolger für den Eurofighter, den Großbritannien, Italien und Japan gemeinsam entwickeln wollen. Deutschland und Frankreich verfolgen wegen Streitigkeiten der beteiligten Unternehmen ihr gemeinsames Kampfjet-Projekt nicht weiter.
Gegenseitige Vorwürfe nach Waffenruhe in Oleschky
Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, die lokale Waffenruhe in der von Russland kontrollierten südukrainischen Stadt Oleschky zur Neuformierung genutzt zu haben. Zunächst hatte der ukrainische Generalstab den russischen Streitkräften vorgeworfen, während der Feuerpause in der vergangenen Woche ihre militärischen Positionen gestärkt zu haben.
Der russische Präsidialamtssprecher Dmitrij Peskow erklärte dazu vor Journalisten, es sei davon auszugehen, dass auch die ukrainischen Streitkräfte diese Zeit genutzt hätten, um sich neu zu formieren. Dies sei in solchen Situationen gängige Praxis. Über die genauen Vorgänge bei den russischen Truppen habe er keine spezifischen Informationen.
Der russische Präsidialamtssprecher Dmitrij Peskow erklärte dazu vor Journalisten, es sei davon auszugehen, dass auch die ukrainischen Streitkräfte diese Zeit genutzt hätten, um sich neu zu formieren. Dies sei in solchen Situationen gängige Praxis. Über die genauen Vorgänge bei den russischen Truppen habe er keine spezifischen Informationen.
Ukraine meldet russische Luftangriffe
Der private ukrainische Stromversorger DTEK hat mitgeteilt, dass eine seiner Anlagen im Gebiet Odessa in der Nacht durch einen russischen Luftangriff beschädigt worden sei. An der Wiederherstellung der Versorgung werde gearbeitet. In Kiew musste wegen starker Spannungsschwankungen im Stromnetz der Betrieb der U-Bahn eingeschränkt werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Bei einem Angriff auf die Stadt Isjum in der Ostukraine wurde nach regionalen Angaben mindestens ein Mensch getötet, es habe drei Verletzte gegeben.
Falscher Atomalarm: Warn-Apps in der Ukraine und Russland gehackt
In Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine haben die Menschen in beiden Ländern gefälschte Warnungen vor angeblichen Atomangriffen auf ihre Smartphones bekommen. In Kiew wie in Moskau teilten die Behörden mit, die jeweiligen offiziellen Luftalarm-Apps seien mutmaßlich gehackt worden.
Zunächst wurde am späten Sonntagabend in der ukrainischen Warn-App unter anderem fälschlicherweise vor radioaktiver Strahlung in der Hauptstadt Kiew gewarnt. Die App „Air Alert“ sei möglicherweise vom Feind kompromittiert worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Es bestehe keine Gefahr durch Strahlung. Screenshots der gehackten App zeigen, dass vor einem Nuklearangriff mit der russischen Mittelstreckenrakete Oreschnik gewarnt wurde.
In der Nacht zum Montag meldete dann Russland einen massiven Cyberangriff auf seine Warn-App, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Zivilschutzministerium berichtete. Es sei den Angreifern gelungen, Falschinformationen an die Bevölkerung zu versenden, hieß es weiter. Russische Medien zeigten Screenshots der App aus verschiedenen Regionen. Darin war von nuklearen Angriffen mit der ukrainischen Drohne P1-Sun des Herstellers SkyFall die Rede. Das ist indes technisch schwer vorstellbar, heißt es in einer Meldung der Nachrichtenagentur dpa.
Die zeitliche Abfolge der Ereignisse ließ Berichten zufolge zumindest die Vermutung zu, dass es sich nach der Attacke auf das ukrainische System um einen Gegenangriff Kiews gehandelt haben könnte. Ob das wirklich so war, ist jedoch noch unklar. Während des Krieges kommt es immer wieder zu Cyberangriffen, die allerdings deutlich seltener Schlagzeilen machen.
Zunächst wurde am späten Sonntagabend in der ukrainischen Warn-App unter anderem fälschlicherweise vor radioaktiver Strahlung in der Hauptstadt Kiew gewarnt. Die App „Air Alert“ sei möglicherweise vom Feind kompromittiert worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Es bestehe keine Gefahr durch Strahlung. Screenshots der gehackten App zeigen, dass vor einem Nuklearangriff mit der russischen Mittelstreckenrakete Oreschnik gewarnt wurde.
In der Nacht zum Montag meldete dann Russland einen massiven Cyberangriff auf seine Warn-App, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Zivilschutzministerium berichtete. Es sei den Angreifern gelungen, Falschinformationen an die Bevölkerung zu versenden, hieß es weiter. Russische Medien zeigten Screenshots der App aus verschiedenen Regionen. Darin war von nuklearen Angriffen mit der ukrainischen Drohne P1-Sun des Herstellers SkyFall die Rede. Das ist indes technisch schwer vorstellbar, heißt es in einer Meldung der Nachrichtenagentur dpa.
Die zeitliche Abfolge der Ereignisse ließ Berichten zufolge zumindest die Vermutung zu, dass es sich nach der Attacke auf das ukrainische System um einen Gegenangriff Kiews gehandelt haben könnte. Ob das wirklich so war, ist jedoch noch unklar. Während des Krieges kommt es immer wieder zu Cyberangriffen, die allerdings deutlich seltener Schlagzeilen machen.
Medienberichten zufolge erschallten am späten Sonntagabend in manchen Regionen der Ukraine auch Warnsirenen. Über die App wurde zudem fälschlicherweise vor Angriffen mit chemischen Waffen und vor Straßenkämpfen gewarnt. Die Bürger wurden von den Behörden aufgefordert, nicht auf Links in der Warn-App zu klicken.
Für die Menschen in der Ukraine ist das Warnprogramm auf ihren Smartphones seit Jahren überlebenswichtig. Die App des Entwicklers Ajax Systems ist mittlerweile ausgefeilt, zeigt für einzelne Landkreise und Städte die Alarmstufen Rot oder Gelb an. Seit Kurzem sind auch die erwarteten Flugbahnen russischer Drohnen oder Raketen zu sehen.
Die Warnungen auf dem Handy sind oft schneller als das Heulen der Sirenen. Die meisten Ukrainer folgen zusätzlichen militärnahen Telegramkanälen, die ebenfalls Details zu laufenden Luftangriffen liefern. Auch die offizielle App der Hauptstadt warnt schnell vor Gefahr. Bei größeren Angriffen auf Kiew suchen Menschen häufig in den Stationen der U-Bahn Schutz.
Für die Menschen in der Ukraine ist das Warnprogramm auf ihren Smartphones seit Jahren überlebenswichtig. Die App des Entwicklers Ajax Systems ist mittlerweile ausgefeilt, zeigt für einzelne Landkreise und Städte die Alarmstufen Rot oder Gelb an. Seit Kurzem sind auch die erwarteten Flugbahnen russischer Drohnen oder Raketen zu sehen.
Die Warnungen auf dem Handy sind oft schneller als das Heulen der Sirenen. Die meisten Ukrainer folgen zusätzlichen militärnahen Telegramkanälen, die ebenfalls Details zu laufenden Luftangriffen liefern. Auch die offizielle App der Hauptstadt warnt schnell vor Gefahr. Bei größeren Angriffen auf Kiew suchen Menschen häufig in den Stationen der U-Bahn Schutz.
Luzia Geier
Russland: Cyberangriff auf App des Katastrophenschutzministeriums
Die App des russischen Katastrophenschutzministeriums ist nach Angaben des Ministeriums Ziel eines massiven Cyberangriffs geworden. Dabei seien Falschinformationen verbreitet worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Ministerium. Derzeit werde an der Wiederherstellung der Anwendung gearbeitet. Weitere Details wurden bisher nicht genannt. Zuvor hatte eine ukrainische Notfall-App einen falschen Alarm ausgelöst. Ob die Hackerangriffe auf die ukrainische und die russische App in Zusammenhang stehen, ist unklar.