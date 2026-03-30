Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Selenskij kontert Rheinmetall-Chef nach "Hausfrauen"-Zitat
Finnische Polizei: Am Sonntag abgestürzte Drohne mit Sprengkopf bestückt
Ukraine zu Waffenruhe über Ostern bereit
Selenskij: Signale von Verbündeten für weniger Angriffe auf Ölsektor
CEO lästert über Ukraine-Drohnen, Rheinmetall rudert zurück
Selenskij: "Historische Vereinbarungen" mit Golfstaaten
Mehrere Golfstaaten wollen nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij mit der Ukraine zusammenarbeiten. Es gebe bereits "historische Vereinbarungen" mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar, sagte Selenskij nach einer Reise in den Nahen Osten und die Golfregion in seiner abendlichen Videobotschaft. Außerdem arbeite die Ukraine mit Jordanien und Kuwait zusammen. Es gebe weitere Anfragen aus Bahrain und Oman.
Die Ukraine exportiere ihr Verteidigungssystem, die Fähigkeiten ihrer Soldaten und ihr Wissen, sagte Selenskij weiter. Von diesen Staaten erwarte sie eine entsprechende Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit. Es gebe bereits Vereinbarungen über Möglichkeiten zur Stärkung der Flugabwehr, über eine gemeinsame Entwicklung von Rüstungsproduktion und über Zusammenarbeit im Energiebereich.
Bereits am Freitag hatte Selenskij eine Rüstungskooperation mit Saudi-Arabien verkündet. Die Ukraine, die sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion verteidigt, bietet seit dem Ausbruch des Iran-Krieges vor gut einem Monat den Staaten im Nahen Osten und den Golfmonarchien Hilfe bei der Abwehr von iranischen Drohnen an.
Die Ukraine exportiere ihr Verteidigungssystem, die Fähigkeiten ihrer Soldaten und ihr Wissen, sagte Selenskij weiter. Von diesen Staaten erwarte sie eine entsprechende Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit. Es gebe bereits Vereinbarungen über Möglichkeiten zur Stärkung der Flugabwehr, über eine gemeinsame Entwicklung von Rüstungsproduktion und über Zusammenarbeit im Energiebereich.
Bereits am Freitag hatte Selenskij eine Rüstungskooperation mit Saudi-Arabien verkündet. Die Ukraine, die sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion verteidigt, bietet seit dem Ausbruch des Iran-Krieges vor gut einem Monat den Staaten im Nahen Osten und den Golfmonarchien Hilfe bei der Abwehr von iranischen Drohnen an.
Ukraine: Toter und Verletzte in Region Poltaw
Bei einem russischen Drohnenangriff ist im zentralukrainischen Gebiet Poltawa nach Behördenangaben ein Mensch getötet worden. Zudem wurden drei Menschen verletzt, wie Militärgouverneur Witalij Djakiwnytsch auf Telegram schrieb. Zwei von ihnen, darunter ein elfjähriger Junge, seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Demnach waren Drohnentrümmer abgestürzt. Ein Mehrfamilienhaus sei beschädigt worden.
Selenskij kontert Rheinmetall-Chef nach "Hausfrauen"-Zitat
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat auf eine umstrittene Aussage von Rheinmetall-Chef Armin Papperger reagiert, in der dieser ukrainische Drohnenproduzenten mit "Hausfrauen" verglichen haben soll. "Wenn jede Hausfrau der Ukraine wirklich Drohnen herstellen kann, dann kann jede Hausfrau der Ukraine CEO von Rheinmetall sein", sagte Selenskij ukrainischen Medien zufolge. Seiner Meinung nach müsse heutzutage nicht mit Rhetorik, sondern mit Technologien und Ergebnissen konkurriert werden, führte er aus.
Papperger hatte einem Beitrag des US-Magazins The Atlantic zufolge ukrainische Drohnenhersteller als "Hausfrauen" bezeichnet, die mit 3D-Druckern in der Küche säßen und Drohnenteile herstellten. Das sei keine Innovation. Angesprochen auf die ukrainische Drohnentechnologie sagte er demnach, das sei, wie mit Lego zu spielen.
Die Äußerungen in dem Beitrag lösten Kritik aus. Danach drückte Rheinmetall auf der Plattform X Respekt für die Verteidigungsanstrengungen des ukrainischen Volks aus. Jede einzelne Frau und jeder einzelne Mann leisteten einen unermesslichen Beitrag, hieß es in dem Post, der explizit die "Innovationskraft und den Kampfgeist" des ukrainischen Volks lobte.
Papperger hatte einem Beitrag des US-Magazins The Atlantic zufolge ukrainische Drohnenhersteller als "Hausfrauen" bezeichnet, die mit 3D-Druckern in der Küche säßen und Drohnenteile herstellten. Das sei keine Innovation. Angesprochen auf die ukrainische Drohnentechnologie sagte er demnach, das sei, wie mit Lego zu spielen.
Die Äußerungen in dem Beitrag lösten Kritik aus. Danach drückte Rheinmetall auf der Plattform X Respekt für die Verteidigungsanstrengungen des ukrainischen Volks aus. Jede einzelne Frau und jeder einzelne Mann leisteten einen unermesslichen Beitrag, hieß es in dem Post, der explizit die "Innovationskraft und den Kampfgeist" des ukrainischen Volks lobte.
Finnische Polizei: Am Sonntag abgestürzte Drohne mit Sprengkopf bestückt
Eine am Sonntag im Osten Finnlands abgestürzte ukrainische Drohne war nach Polizeiangaben mit einem Sprengkopf bestückt, der nicht detonierte. Die Drohne sei inzwischen kontrolliert gesprengt worden, teilt die Polizei mit. Sie war nach Behördenangaben in der Nähe der Stadt Kouvola niedergegangen.
Das ukrainische Außenministerium teilte mit, dass Kiew sich für den Vorfall entschuldigt habe. „Wir können mit Sicherheit sagen, dass auf keinen Fall ukrainische Drohnen in Richtung Finnland geflogen sind“, sagte Außenamtssprecher Heorhij Tychyj Journalisten in Kiew. Die wahrscheinlichste Variante sei, dass die Drohnen durch elektronische Störsignale der russischen Flugabwehr vom ursprünglichen Kurs abgebracht worden seien. Auch Ukraines Präsident Wolodimir Selenskij erwähnte den Vorfall laut eigener Aussage in einem Telefonat mit seinem finnischen Kollegen Alexander Stubb.
Die Ukraine hatte mehrfach russische Ostseehäfen im Gebiet Leningrad angegriffen, um den russischen Export von Erdöl zu stören. Mehrere Drohnen waren dabei auch in den baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland abgestürzt. Darüber soll Kiew nach litauischen Angaben über diplomatische Kanäle sein Bedauern zum Ausdruck gebracht haben. Dies teilte die Präsidialkanzlei in Vilnius mit. „Die primäre und grundlegende Ursache dieser Vorfälle ist Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, der eine direkte Bedrohung für die umliegenden Staaten darstellt“, hieß es in der Mitteilung weiter. „Die Ukraine hat das Recht, sich zu verteidigen.“
Das ukrainische Außenministerium teilte mit, dass Kiew sich für den Vorfall entschuldigt habe. „Wir können mit Sicherheit sagen, dass auf keinen Fall ukrainische Drohnen in Richtung Finnland geflogen sind“, sagte Außenamtssprecher Heorhij Tychyj Journalisten in Kiew. Die wahrscheinlichste Variante sei, dass die Drohnen durch elektronische Störsignale der russischen Flugabwehr vom ursprünglichen Kurs abgebracht worden seien. Auch Ukraines Präsident Wolodimir Selenskij erwähnte den Vorfall laut eigener Aussage in einem Telefonat mit seinem finnischen Kollegen Alexander Stubb.
Die Ukraine hatte mehrfach russische Ostseehäfen im Gebiet Leningrad angegriffen, um den russischen Export von Erdöl zu stören. Mehrere Drohnen waren dabei auch in den baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland abgestürzt. Darüber soll Kiew nach litauischen Angaben über diplomatische Kanäle sein Bedauern zum Ausdruck gebracht haben. Dies teilte die Präsidialkanzlei in Vilnius mit. „Die primäre und grundlegende Ursache dieser Vorfälle ist Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, der eine direkte Bedrohung für die umliegenden Staaten darstellt“, hieß es in der Mitteilung weiter. „Die Ukraine hat das Recht, sich zu verteidigen.“
Ukraine zu Waffenruhe über Ostern bereit
Die Ukraine ist nach den Worten von Präsident Wolodimir Selenskij zu einer Waffenruhe über die Ostertage bereit. Dies könne eine vollständige Waffenruhe sein oder eine Feuerpause bei Angriffen auf Energieanlagen, sagte er ukrainischen Medien zufolge.
„Eine Waffenruhe für Ernährungssicherheit und Energie, also sowohl auf See als auch in der Luft. Vollständig – damit weder Raketen noch Drohnen fliegen. Keine Angriffe auf die Infrastruktur“, sagte er im Gespräch mit Journalisten. Die Ukraine habe dies vorgeschlagen, Russland solle einen Termin nennen. Noch besser wäre natürlich eine dauerhafte Waffenruhe.
Selenskij sagte nicht, welche Ostertage er meint. Die orthodoxen Kirchen in der Ukraine wie in Russland feiern das Osterfest in diesem Jahr am 12. April – eine Woche nach den westlichen Kirchen.
Es hatte bereits mehrere Versuche gegeben, über Feiertage ein Schweigen der Waffen zu vereinbaren. Meist hatte das wenig Einfluss auf die Kämpfe. Zuletzt verkündete Russlands Präsident Wladimir Putin 2025 Feuerpausen über Ostern und die Weltkriegsgedenktage im Mai, lehnte aber eine Weihnachtswaffenruhe ab.
„Eine Waffenruhe für Ernährungssicherheit und Energie, also sowohl auf See als auch in der Luft. Vollständig – damit weder Raketen noch Drohnen fliegen. Keine Angriffe auf die Infrastruktur“, sagte er im Gespräch mit Journalisten. Die Ukraine habe dies vorgeschlagen, Russland solle einen Termin nennen. Noch besser wäre natürlich eine dauerhafte Waffenruhe.
Selenskij sagte nicht, welche Ostertage er meint. Die orthodoxen Kirchen in der Ukraine wie in Russland feiern das Osterfest in diesem Jahr am 12. April – eine Woche nach den westlichen Kirchen.
Es hatte bereits mehrere Versuche gegeben, über Feiertage ein Schweigen der Waffen zu vereinbaren. Meist hatte das wenig Einfluss auf die Kämpfe. Zuletzt verkündete Russlands Präsident Wladimir Putin 2025 Feuerpausen über Ostern und die Weltkriegsgedenktage im Mai, lehnte aber eine Weihnachtswaffenruhe ab.
Selenskij: Signale von Verbündeten für weniger Angriffe auf Ölsektor
Die Ukraine hat nach den Worten von Präsident Wolodimir Selenskij von einigen Verbündeten Signale erhalten, die weitreichenden Angriffe auf den russischen Ölsektor zurückzufahren. In einem Whatsapp-Chat mit Journalisten erklärte er, falls Russland das ukrainische Energiesystem nicht mehr attackiere, sei die Ukraine im Gegenzug bereit, ihre Angriffe einzustellen.
Bei den ukrainischen Luftangriffen standen zuletzt besonders russische Ölanlagen in der Nähe der Ostsee im Fokus. Innerhalb weniger Tage griff die Ukraine dort mehrere Standorte an. Kiews Militär erklärte zu den Attacken: Ziel sei es, russische Ölausfuhren über die Ostsee zu stoppen und damit den Kreml von einer wichtigen Geldquelle für den Krieg abzuschneiden.
Immer wieder kommt es allerdings auch vor, dass fehlgeleitete ukrainische Drohnen in den Luftraum von EU-Staaten eindringen. In den vergangenen Tagen gab es entsprechende Berichte aus Estland, Lettland und Finnland.
Estland und Lettland hatten vergangene Woche deutlich gemacht, dass nicht ihre Länder Ziele der Drohnenangriffe seien. „Das ist eine direkte Konsequenz des aggressiven russischen Angriffskrieges“, erklärte der estnische Außenminister Margus Tsakhna. Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo sagte am Sonntag: „Russland verfügt über extrem starke Fähigkeiten zur elektronischen Störung, was erklären könnte, warum diese Drohnen in den finnischen Luftraum abdriften – was eine sehr ernste Angelegenheit ist.“
Bei den ukrainischen Luftangriffen standen zuletzt besonders russische Ölanlagen in der Nähe der Ostsee im Fokus. Innerhalb weniger Tage griff die Ukraine dort mehrere Standorte an. Kiews Militär erklärte zu den Attacken: Ziel sei es, russische Ölausfuhren über die Ostsee zu stoppen und damit den Kreml von einer wichtigen Geldquelle für den Krieg abzuschneiden.
Immer wieder kommt es allerdings auch vor, dass fehlgeleitete ukrainische Drohnen in den Luftraum von EU-Staaten eindringen. In den vergangenen Tagen gab es entsprechende Berichte aus Estland, Lettland und Finnland.
Estland und Lettland hatten vergangene Woche deutlich gemacht, dass nicht ihre Länder Ziele der Drohnenangriffe seien. „Das ist eine direkte Konsequenz des aggressiven russischen Angriffskrieges“, erklärte der estnische Außenminister Margus Tsakhna. Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo sagte am Sonntag: „Russland verfügt über extrem starke Fähigkeiten zur elektronischen Störung, was erklären könnte, warum diese Drohnen in den finnischen Luftraum abdriften – was eine sehr ernste Angelegenheit ist.“
CEO lästert über Ukraine-Drohnen, Rheinmetall rudert zurück
Vor ein paar Tagen hatte Rheinmetall-Chef Armin Papperger die ukrainische Drohnentechnologie herabgewürdigt – nun rudert sein Unternehmen zurück und bekundet „größten Respekt“ für die Verteidigungsbemühungen der Ukrainer gegen Russland. Die Ukrainer leisteten einen „unermesslichen Beitrag“ zu ihrer Verteidigung, zumal das Land „selbst mit begrenzten Ressourcen äußerst effektiv“ kämpfe, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens, das im Krieg zu einem wichtigen Waffenlieferanten für die Ukraine geworden ist.
Deutschlands größter Rüstungskonzern reagiert mit der Stellungnahme auf die heftige Kritik an Papperger. Grund dafür waren Äußerungen in einem Artikel im Magazin The Atlantic. In dem Beitrag behauptete der CEO, dass die ukrainische Technologie mit kleinen Drohnen nicht mit den technologischen Fortschritten von Unternehmen wie Lockheed Martin Corp., General Dynamics Corp. und Rheinmetall mithalten könne. Die größten Hersteller von Drohnen in der Ukraine seien „Hausfrauen“, die „3D-Drucker in der Küche“ hätten, wurde Papperger zitiert. „Das ist keine Innovation.“
The Atlantic-Journalist Simon Shuster schrieb zudem in seinem Text: „Als ich die Drohnen ansprach, die die Ukraine so effektiv gegen russische Panzer eingesetzt hatte, wies der Vorstandsvorsitzende und CEO des Unternehmens, Armin Papperger, diese mit vernichtender Kritik zurück. ‚So spielt man mit Legosteinen‘, sagte er zu mir.“
Pappergers Äußerungen lösten vor allem in der Ukraine eine Welle der Kritik aus. Unter anderem meldete sich Oleksandr Kamyshin zu Wort, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. „Rheinmetall sagt, unsere #LEGODrones seien #MadeByHousewives in deren Küchen. Na gut“, schrieb er auf X. „Inzwischen haben unsere #LEGODrones bereits mehr als 11 000 russische Panzer zerstört.“ Kamyshin fügte am Sonntag in einem Beitrag hinzu, dass ukrainische Frauen „Respekt verdienen“. Selenskij selbst sagte: „Wenn jede ukrainische Hausfrau Drohnen herstellen kann, dann kann jede ukrainische Hausfrau CEO von Rheinmetall sein.“ Pappergers Aussagen nannte er befremdlich.
Auch aus Deutschland gab es viele Reaktionen. So erklärte etwa Florian Seibel, Mitbegründer und Co-CEO des deutschen Drohnenherstellers Quantum Systems, auf LinkedIn, dass es ihm „sehr leidtue und er sich für die öffentlichen Äußerungen eines deutschen Kollegen aus der Verteidigungsbranche schäme“.
Deutschlands größter Rüstungskonzern reagiert mit der Stellungnahme auf die heftige Kritik an Papperger. Grund dafür waren Äußerungen in einem Artikel im Magazin The Atlantic. In dem Beitrag behauptete der CEO, dass die ukrainische Technologie mit kleinen Drohnen nicht mit den technologischen Fortschritten von Unternehmen wie Lockheed Martin Corp., General Dynamics Corp. und Rheinmetall mithalten könne. Die größten Hersteller von Drohnen in der Ukraine seien „Hausfrauen“, die „3D-Drucker in der Küche“ hätten, wurde Papperger zitiert. „Das ist keine Innovation.“
The Atlantic-Journalist Simon Shuster schrieb zudem in seinem Text: „Als ich die Drohnen ansprach, die die Ukraine so effektiv gegen russische Panzer eingesetzt hatte, wies der Vorstandsvorsitzende und CEO des Unternehmens, Armin Papperger, diese mit vernichtender Kritik zurück. ‚So spielt man mit Legosteinen‘, sagte er zu mir.“
Pappergers Äußerungen lösten vor allem in der Ukraine eine Welle der Kritik aus. Unter anderem meldete sich Oleksandr Kamyshin zu Wort, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. „Rheinmetall sagt, unsere #LEGODrones seien #MadeByHousewives in deren Küchen. Na gut“, schrieb er auf X. „Inzwischen haben unsere #LEGODrones bereits mehr als 11 000 russische Panzer zerstört.“ Kamyshin fügte am Sonntag in einem Beitrag hinzu, dass ukrainische Frauen „Respekt verdienen“. Selenskij selbst sagte: „Wenn jede ukrainische Hausfrau Drohnen herstellen kann, dann kann jede ukrainische Hausfrau CEO von Rheinmetall sein.“ Pappergers Aussagen nannte er befremdlich.
Auch aus Deutschland gab es viele Reaktionen. So erklärte etwa Florian Seibel, Mitbegründer und Co-CEO des deutschen Drohnenherstellers Quantum Systems, auf LinkedIn, dass es ihm „sehr leidtue und er sich für die öffentlichen Äußerungen eines deutschen Kollegen aus der Verteidigungsbranche schäme“.
Zentrum russischer Drohnenindustrie angegriffen
Die südrussische Stadt Taganrog, wichtig für die Moskauer Drohnenkriegsführung, ist nach Behördenangaben massiv von ukrainischen Kampfdrohnen angegriffen worden. Dabei habe es einen Toten und acht Verletzte gegeben, berichtete Bürgermeisterin Swetlana Kambulowa der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Sie sprach von Schäden an zahlreichen Wohnhäusern und drei nicht näher bezeichneten Unternehmen.
In der Stadt am östlichen Ende des Asowschen Meeres gibt es ein Flugzeugwerk und zwei Fabriken, die Drohnen und Drohnenteile herstellen. Telegram-Kanäle berichteten unter Berufung auf Augenzeugen von einem stundenlangen Einsatz der Flugabwehr in Taganrog. Auch eine Schule sei beschädigt worden.
Über Taganrog und sechs anderen Landkreisen des Gebietes Rostow seien in der Nacht mehr als 60 Drohnen abgefangen worden, teilte Gouverneur Juri Sljussar mit. Dazu zählte auch der Landkreis Millerowo. Von der dortigen Luftwaffenbasis startet die russische Armee oft Kampfdrohnen zu Angriffen auf die Ukraine. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, insgesamt seien in der Nacht 102 ukrainische Drohnen ausgeschaltet worden.
In der Stadt am östlichen Ende des Asowschen Meeres gibt es ein Flugzeugwerk und zwei Fabriken, die Drohnen und Drohnenteile herstellen. Telegram-Kanäle berichteten unter Berufung auf Augenzeugen von einem stundenlangen Einsatz der Flugabwehr in Taganrog. Auch eine Schule sei beschädigt worden.
Über Taganrog und sechs anderen Landkreisen des Gebietes Rostow seien in der Nacht mehr als 60 Drohnen abgefangen worden, teilte Gouverneur Juri Sljussar mit. Dazu zählte auch der Landkreis Millerowo. Von der dortigen Luftwaffenbasis startet die russische Armee oft Kampfdrohnen zu Angriffen auf die Ukraine. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, insgesamt seien in der Nacht 102 ukrainische Drohnen ausgeschaltet worden.
Junge bei russischen Luftangriffen getötet, mehrere Kinder verletzt
Bei einem russischen Luftangriff auf die Stadt Kramatorsk im Osten der Ukraine sind nach offiziellen Angaben drei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten war ein 13-jähriger Junge, teilte der regionale Militärverwalter Wadim Filaschkin auf Telegram mit. Weitere sieben Bewohner im Alter zwischen 20 und 85 Jahren seien verletzt worden. Durch die Explosion der Fliegerbombe seien mehrere Wohngebäude beschädigt worden. Möglicherweise gebe es unter den Trümmern weitere Opfer.
Einem Bericht der Agentur Unian zufolge wurden zudem bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Kinderspielplatz in der Region Mykolajiw im Süden der Ukraine zehn Menschen verletzt, unter ihnen acht Kinder. Ein 13-jähriges Mädchen sei wenig später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben, teilten die Ermittlungsbehörden mit.
Einem Bericht der Agentur Unian zufolge wurden zudem bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Kinderspielplatz in der Region Mykolajiw im Süden der Ukraine zehn Menschen verletzt, unter ihnen acht Kinder. Ein 13-jähriges Mädchen sei wenig später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben, teilten die Ermittlungsbehörden mit.
Bericht: Mutmaßlich ukrainische Drohnen in Finnland abgestürzt
Mehrere mutmaßlich ukrainische Drohnen sind Medienberichten zufolge im Südosten Finnlands abgestürzt. Nach Informationen finnischer Behörden seien zwei unbemannte Flugkörper am Sonntagmorgen nördlich und östlich der Stadt Kouvola am Boden aufgeschlagen, berichtete die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Yle. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es nicht.
„Drohnen haben sich in Finnlands Territorium verirrt. Wir nehmen das sehr ernst“, sagte der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen laut Yle. Seinem Ministerium zufolge waren mehrere Objekte entdeckt worden, die in niedriger Höhe den finnischen Luftraum passierten. Kampfjets seien aufgestiegen, um die Geräte zu erkennen, hätten sie jedoch nicht abgeschossen, um Kollateralschäden am Boden zu vermeiden.
Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo erklärte am Nachmittag, die Drohnen stammten „wahrscheinlich“ aus der Ukraine, die Vorfälle würden weiter untersucht. Auch er bezeichnete die Luftraum-Verletzung als ernste Angelegenheit. Die Luftwaffe bestätigte Yle zufolge, dass mindestens eine der Drohnen ukrainisch war. Orpo teilte mit: „Russland verfügt über extrem starke Fähigkeiten zur elektronischen Störung, was erklären könnte, warum diese Drohnen in den finnischen Luftraum abdriften – was eine sehr ernste Angelegenheit ist.“
Die Stadt Kouvola liegt etwa 70 Kilometer entfernt von der Grenze zur russischen Region Leningrad. Laut Ministerpräsident Opro dürften die verirrten Drohnen im Zusammenhang mit den gezielten Angriffen der Ukraine auf die russische Ölindustrie stehen. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine 2022 sind bereits wiederholt fehlgeleitete ukrainische Drohnen auch in die Lufträume der an Russland grenzenden baltischen Staaten eingedrungen und mitunter abgestürzt.
„Drohnen haben sich in Finnlands Territorium verirrt. Wir nehmen das sehr ernst“, sagte der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen laut Yle. Seinem Ministerium zufolge waren mehrere Objekte entdeckt worden, die in niedriger Höhe den finnischen Luftraum passierten. Kampfjets seien aufgestiegen, um die Geräte zu erkennen, hätten sie jedoch nicht abgeschossen, um Kollateralschäden am Boden zu vermeiden.
Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo erklärte am Nachmittag, die Drohnen stammten „wahrscheinlich“ aus der Ukraine, die Vorfälle würden weiter untersucht. Auch er bezeichnete die Luftraum-Verletzung als ernste Angelegenheit. Die Luftwaffe bestätigte Yle zufolge, dass mindestens eine der Drohnen ukrainisch war. Orpo teilte mit: „Russland verfügt über extrem starke Fähigkeiten zur elektronischen Störung, was erklären könnte, warum diese Drohnen in den finnischen Luftraum abdriften – was eine sehr ernste Angelegenheit ist.“
Die Stadt Kouvola liegt etwa 70 Kilometer entfernt von der Grenze zur russischen Region Leningrad. Laut Ministerpräsident Opro dürften die verirrten Drohnen im Zusammenhang mit den gezielten Angriffen der Ukraine auf die russische Ölindustrie stehen. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine 2022 sind bereits wiederholt fehlgeleitete ukrainische Drohnen auch in die Lufträume der an Russland grenzenden baltischen Staaten eingedrungen und mitunter abgestürzt.
Kreml will, dass USA mehr Druck auf Kiew ausüben
Russland hat die USA zu Druck auf die Ukraine aufgerufen, sich auf Moskaus Bedingungen für ein Kriegsende einzulassen. Die Amerikaner hätten die Hebel, tatsächlich Druck und Einfluss auf Kiew auszuüben, sagte der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin, Juri Uschakow, im russischen Staatsfernsehen. „Genau dazu rufen wir unsere amerikanischen Kollegen auf. Das ist es, was jetzt notwendig ist.“
Wie genau Washington Druck ausüben soll, sagte er nicht. Allerdings fordert Russland seit Langem den Stopp westlicher Waffenlieferungen an die Ukraine. Zudem verlangt das Land, dass die Ukraine ihre Truppen aus dem bisher von Moskau nicht vollständig kontrollierten Gebiet Donezk zurückzieht – im Gegenzug für einen Waffenstillstand. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schloss einen derartigen Rückzug wiederholt aus.
Selenskij beklagte am Wochenende erneut, dass die USA ebenfalls auf einen Abzug ukrainischer Truppen aus dem Donbass bestünden – als Voraussetzung dafür, dass er dann seine mit Nachdruck geforderten Sicherheitsgarantien für Kiew bekommt. Der ukrainische Präsident hatte wiederholt kritisiert, dass die USA diese Garantien zum Schutz vor künftigen russischen Angriffen erst geben wollten, wenn Moskau die Kontrolle über den Donbass bekomme.
Druck könnten die USA ausüben, indem sie der Ukraine etwa keine Flugabwehrraketen mehr liefern würden. Befürchtet wird in Kiew derweil, dass die USA ihre Waffen für den Krieg im Nahen Osten benutzen könnten. Selenskij erklärte allerdings, dass die für die Ukraine bestimmten Waffen bisher nicht umgeleitet würden.
Selenskij sprach sich zudem für eine Wiederaufnahme der trilateralen Verhandlungen mit Vertretern Kiews und Moskaus unter US-Vermittlung aus. Er beklagte, dass die US-Unterhändler wegen des Iran-Krieges ihr Land im Moment nicht verließen. Russland hatte sich zu neuen Gesprächen bereiterklärt.
Wie genau Washington Druck ausüben soll, sagte er nicht. Allerdings fordert Russland seit Langem den Stopp westlicher Waffenlieferungen an die Ukraine. Zudem verlangt das Land, dass die Ukraine ihre Truppen aus dem bisher von Moskau nicht vollständig kontrollierten Gebiet Donezk zurückzieht – im Gegenzug für einen Waffenstillstand. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schloss einen derartigen Rückzug wiederholt aus.
Selenskij beklagte am Wochenende erneut, dass die USA ebenfalls auf einen Abzug ukrainischer Truppen aus dem Donbass bestünden – als Voraussetzung dafür, dass er dann seine mit Nachdruck geforderten Sicherheitsgarantien für Kiew bekommt. Der ukrainische Präsident hatte wiederholt kritisiert, dass die USA diese Garantien zum Schutz vor künftigen russischen Angriffen erst geben wollten, wenn Moskau die Kontrolle über den Donbass bekomme.
Druck könnten die USA ausüben, indem sie der Ukraine etwa keine Flugabwehrraketen mehr liefern würden. Befürchtet wird in Kiew derweil, dass die USA ihre Waffen für den Krieg im Nahen Osten benutzen könnten. Selenskij erklärte allerdings, dass die für die Ukraine bestimmten Waffen bisher nicht umgeleitet würden.
Selenskij sprach sich zudem für eine Wiederaufnahme der trilateralen Verhandlungen mit Vertretern Kiews und Moskaus unter US-Vermittlung aus. Er beklagte, dass die US-Unterhändler wegen des Iran-Krieges ihr Land im Moment nicht verließen. Russland hatte sich zu neuen Gesprächen bereiterklärt.
Russland kündigt neues Verbot für Benzinexporte an
Die russische Regierung lässt von diesem Mittwoch an (1. April) bis 31. Juli Benzinexporte verbieten. So sollen die Preise an den russischen Tankstellen stabil gehalten werden. Grund für den Schritt sind die geopolitischen Turbulenzen im Zuge des Iran-Krieges und die hohe internationale Nachfrage nach Treibstoff.
Russland hatte nach den massiven Angriffen der Ukraine auf Anlagen der Ölindustrie und wegen daraus folgender Defizite in der Vergangenheit immer wieder zeitlich begrenzte Exportverbote für Benzin und Diesel verhängt.
Russland hatte nach den massiven Angriffen der Ukraine auf Anlagen der Ölindustrie und wegen daraus folgender Defizite in der Vergangenheit immer wieder zeitlich begrenzte Exportverbote für Benzin und Diesel verhängt.
Exporthafen Ust-Luga brennt erneut
Die Ukraine hat mit ihren gezielten Angriffen auf die russische Ölindustrie erneut den wichtigen Exporthafen in Ust-Luga an der Ostsee in Brand gesetzt. Den Treffer und das Feuer bestätigte am Morgen der Gouverneur des Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko, bei Telegram. Einsatzkräfte seien dabei, den Brand zu löschen. Insgesamt habe die russische Flugabwehr 31 Drohnen im Leningrader Gebiet abgeschossen, sagte er. Anwohner der Region hatten Bilder in sozialen Netzwerken von den Rauchwolken am Himmel veröffentlicht und über schlechte Luft und Brandgeruch geklagt.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij lobte die Attacken auf die Anlagen der Ölindustrie im Leningrader Gebiet, das an die Millionenmetropole Sankt Petersburg (früher Leningrad) grenzt. Die Russen verfügten nun nur noch über 40 Prozent der Kapazitäten dort, sagte er.
Auch die Ukraine meldete erneut massenhafte russische Drohnenangriffe. Die meisten der 442 Flugobjekte seien zerstört worden, teilte die Flugabwehr mit. Trotzdem habe es auch Treffer gegeben, hieß es. Im Gebiet Mykolajiw im Süden der Ukraine meldeten die Behörden zehn Verletzte nach Drohnenangriffen. Im Gebiet Odessa am Schwarzen Meer berichteten die Behörden von russischen Angriffen auf die Energieanlagen. Es komme deshalb zu Stromausfällen, hieß es.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij lobte die Attacken auf die Anlagen der Ölindustrie im Leningrader Gebiet, das an die Millionenmetropole Sankt Petersburg (früher Leningrad) grenzt. Die Russen verfügten nun nur noch über 40 Prozent der Kapazitäten dort, sagte er.
Auch die Ukraine meldete erneut massenhafte russische Drohnenangriffe. Die meisten der 442 Flugobjekte seien zerstört worden, teilte die Flugabwehr mit. Trotzdem habe es auch Treffer gegeben, hieß es. Im Gebiet Mykolajiw im Süden der Ukraine meldeten die Behörden zehn Verletzte nach Drohnenangriffen. Im Gebiet Odessa am Schwarzen Meer berichteten die Behörden von russischen Angriffen auf die Energieanlagen. Es komme deshalb zu Stromausfällen, hieß es.
Ukraine vereinbart Verteidigungskooperationen mit Golfstaaten
Nach einem Abkommen mit Saudi-Arabien hat die Ukraine auch eine Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar im Bereich Verteidigung vereinbart. Es gehe unter anderem um den Austausch von Expertise bei der Abwehr von Raketen und unbemannten Flugsystemen, teilte Katars Verteidigungsministerium am Samstag mit.
Das Abkommen wurde während eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij vorgestellt, der aus den Vereinigten Arabischen Emiraten angereist war. Dort hatte er den Präsidenten, Scheich Mohammed bin Sajid al-Nahjan, getroffen und ebenfalls eine Kooperation vereinbart. Die Einzelheiten dieses Abkommens würden noch ausgearbeitet, teilte Selenskij mit. Die staatliche Nachrichtenagentur der Emirate, WAM, meldete, auch über ein umfassendes Wirtschaftsabkommen sei gesprochen worden.
Die Ukraine hat im Krieg gegen Russland ihre Fähigkeiten zur Drohnenabwehr stark ausgebaut. Sie hat bereits Spezialisten als Berater in Länder der Golfregion entsandt, die als US-Verbündete seit Wochen von Iran attackiert werden und dabei oft teure Raketen zur Drohnenabwehr nutzen.
Hintergrund von Selenskijs Reise in die Golfregion ist die Ungewissheit über künftige US-Militärhilfen für die Ukraine. Der Krieg der USA mit Iran schürt Befürchtungen, die Vereinigten Staaten könnten ihre Waffenlieferungen an die Ukraine wegen eigenen Bedarfs einschränken.
Das Abkommen wurde während eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij vorgestellt, der aus den Vereinigten Arabischen Emiraten angereist war. Dort hatte er den Präsidenten, Scheich Mohammed bin Sajid al-Nahjan, getroffen und ebenfalls eine Kooperation vereinbart. Die Einzelheiten dieses Abkommens würden noch ausgearbeitet, teilte Selenskij mit. Die staatliche Nachrichtenagentur der Emirate, WAM, meldete, auch über ein umfassendes Wirtschaftsabkommen sei gesprochen worden.
Die Ukraine hat im Krieg gegen Russland ihre Fähigkeiten zur Drohnenabwehr stark ausgebaut. Sie hat bereits Spezialisten als Berater in Länder der Golfregion entsandt, die als US-Verbündete seit Wochen von Iran attackiert werden und dabei oft teure Raketen zur Drohnenabwehr nutzen.
Hintergrund von Selenskijs Reise in die Golfregion ist die Ungewissheit über künftige US-Militärhilfen für die Ukraine. Der Krieg der USA mit Iran schürt Befürchtungen, die Vereinigten Staaten könnten ihre Waffenlieferungen an die Ukraine wegen eigenen Bedarfs einschränken.
Odessa: Dach einer Geburtsklinik getroffen
Bei russischen Drohnenangriffen sind in der Ukraine erneut zivile Ziele beschossen und mehrere Menschen getötet worden. Präsident Wolodimir Selenskij teilte mit, allein Odessa sei mit mehr als 60 Drohnen attackiert worden. „Das hat keinerlei militärischen Sinn, es handelt sich um reinen Terror gegen das normale zivile Leben“, sagte er bei Telegram und veröffentlichte Fotos von den Schäden. Behörden in Odessa meldeten einen Toten und elf Verletzte. In einem Stadtteil sei dabei das Dach einer Geburtsklinik getroffen worden, sagte Odessas Militärverwaltungschef Serhij Lyssa, Personal und Patientinnen hätten sich zuvor aber in einen Schutzraum retten können. Zudem sei ein mehrstöckiges Wohnhaus beschädigt worden.
Odessa: Eine Krankenschwester wischt nach einem Luftangriff in einer Entbindungsklinik Glasscherben von zerbrochenen Scheiben auf. Michael Shtekel/AP/dpa
In der südukrainischen Stadt Krywyi Rih im Gebiet Dnipropetrowsk starben zwei Männer, wie die Militärverwaltung mitteilte, zwei weitere Menschen seien verletzt worden. In einem Industriebetrieb habe es Schäden und Brände gegeben. Auch im Gebiet Poltawa in der Zentralukraine starb laut Behörden ein Mensch bei einem Drohnenangriff.
Auch in Russland gab es den Behörden zufolge erneut massive ukrainische Gegenangriffe mit Drohnen. Im Gebiet Jaroslawl sei ein Kind in einem Haus getötet worden, teilte Gouverneur Michail Jewrajew bei Telegram mit, die Eltern seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und eine Frau im benachbarten Haus verletzt worden.
Meldungen über ukrainische Angriffe kamen zudem aus Tschapajewsk im Gebiet Samara im Süden Russlands, wo unter anderem ein für die Raketenproduktion wichtiger Betrieb Ziel war. Das russische Verteidigungsministerium meldete insgesamt 155 abgewehrte ukrainische Drohnenangriffe, darunter auch in Twer, Belgorod und Kursk. Zu Einschlägen, Schäden oder Opfern machte das Ministerium wie meist in den täglichen militärischen Bulletins keine Angaben.
Auch in Russland gab es den Behörden zufolge erneut massive ukrainische Gegenangriffe mit Drohnen. Im Gebiet Jaroslawl sei ein Kind in einem Haus getötet worden, teilte Gouverneur Michail Jewrajew bei Telegram mit, die Eltern seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und eine Frau im benachbarten Haus verletzt worden.
Meldungen über ukrainische Angriffe kamen zudem aus Tschapajewsk im Gebiet Samara im Süden Russlands, wo unter anderem ein für die Raketenproduktion wichtiger Betrieb Ziel war. Das russische Verteidigungsministerium meldete insgesamt 155 abgewehrte ukrainische Drohnenangriffe, darunter auch in Twer, Belgorod und Kursk. Zu Einschlägen, Schäden oder Opfern machte das Ministerium wie meist in den täglichen militärischen Bulletins keine Angaben.