Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Russland: Haben Ukrainer bei Kupjansk eingekesselt
Ukraine: Russland übergibt Leichen von 1000 Soldaten
EU: Europäer müssen bei Ukraine-Friedensplan mit am Tisch sitzen
Berichte: Ukraine-Sondergesandter Kellogg will Trump-Regierung verlassen
Ukraine identifiziert erstmals russischen Kommandeur als Verdächtigen für Kriegsverbrechen in Butscha
Katja Guttmann
Ukraine hat von USA Entwurf für Friedensplan erhalten
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat nach Angaben seines Büros offiziell einen in den USA ausgearbeiteten Plan für eine Friedenslösung im Krieg mit Russland erhalten. Er traf sich in Kiew nach Medienberichten mit einer US-Delegation und signalisierte erst einmal Verhandlungsbereitschaft: In den kommenden Tagen werde er mit US-Präsident Donald Trump die "Schlüsselpunkte für die Erreichung des Friedens" besprechen, teilt sein Präsidialamt auf Telegram mit.
"Wir sind jetzt wie zuvor bereit, konstruktiv mit der amerikanischen Seite sowie mit unseren Partnern in Europa und auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, damit das Ergebnis Frieden ist", heißt es aus Kiew. Selenskij hoffe zudem auf ein baldiges Gespräch mit Trump für eine Diskussion der Hauptpunkte. Details des Plans wurden nicht genannt.
Tags zuvor war über Medien in den USA und Großbritannien bekannt geworden, dass Washington einen angeblich 28 Punkte umfassenden Friedensplan für ein Ende des seit Februar 2022 andauernden russisch-ukrainischen Krieges ausgearbeitet habe. Inhaltlich soll sich dieser vor allem an russischen Positionen orientieren. Eine Ablehnung durch Kiew gilt daher als wahrscheinlich.
"Wir sind jetzt wie zuvor bereit, konstruktiv mit der amerikanischen Seite sowie mit unseren Partnern in Europa und auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, damit das Ergebnis Frieden ist", heißt es aus Kiew. Selenskij hoffe zudem auf ein baldiges Gespräch mit Trump für eine Diskussion der Hauptpunkte. Details des Plans wurden nicht genannt.
Tags zuvor war über Medien in den USA und Großbritannien bekannt geworden, dass Washington einen angeblich 28 Punkte umfassenden Friedensplan für ein Ende des seit Februar 2022 andauernden russisch-ukrainischen Krieges ausgearbeitet habe. Inhaltlich soll sich dieser vor allem an russischen Positionen orientieren. Eine Ablehnung durch Kiew gilt daher als wahrscheinlich.
Christoph Heinlein
Russland: Haben Ukrainer bei Kupjansk eingekesselt
Beim angeblichen Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in einer Armee-Kommandozentrale war laut Kreml-Angaben von einem bedeutenden militärischen Erfolg des Landes in der Ukraine die Rede, für den es bislang keine Bestätigung gibt. Putin erklärte demnach, dass seines Wissens bei der Stadt Kupjansk im Gebiet Charkiw 15 ukrainische Bataillone eingekesselt seien. Der ebenfalls anwesende Generalstabschef Waleri Gerassimow sagte der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, russische Truppen hätten die Kontrolle über die Stadt übernommen.
Der ukrainische Generalstab erklärte, der Ort befinde sich unter der Kontrolle der ukrainischen Verteidigungskräfte. Zudem seien russische Behauptungen falsch, wonach 80 Prozent von Wowtschansk in der Region Charkiw und 70 Prozent der Stadt Pokrowsk erobert worden seien.
Der ukrainische Generalstab erklärte, der Ort befinde sich unter der Kontrolle der ukrainischen Verteidigungskräfte. Zudem seien russische Behauptungen falsch, wonach 80 Prozent von Wowtschansk in der Region Charkiw und 70 Prozent der Stadt Pokrowsk erobert worden seien.
Katja Guttmann
Kallas: EU verfolgt Zwei-Punkte-Plan für Ukraine-Krieg
Die Europäische Union verfolgt nach den Worten ihrer Außenbeauftragten Kaja Kallas einen einfachen Zwei-Punkte-Plan im Ukraine-Krieg. Dieser bestehe darin, Russland zu schwächen und die Ukraine zu unterstützen, sagt Kallas in Brüssel. Die EU arbeite an weiteren Sanktionen gegen Schiffe der russischen Schattenflotte und deren Unterstützer. Die USA haben Medienberichten zufolge der Ukraine zu verstehen gegeben, sie müsse einen US-Rahmenplan zur Beendigung des Krieges akzeptieren. Dieser sehe eine Gebietsabtretung und teilweisen Waffenverzicht vor. Die EU pocht auf eine Einbeziehung der Europäer und Ukrainer bei dem Plan.
Katja Guttmann
Ukraine: Russland übergibt Leichen von 1000 Soldaten
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben 1000 Leichen aus Russland erhalten, bei denen es sich russischen Angaben zufolge um die sterblichen Überreste gefallener ukrainischer Soldaten handelt. Ermittler und Experten sollen nun alle notwendigen Untersuchungen vornehmen und die Leichen identifizieren, wie das Kiewer Koordinationszentrum für Kriegsgefangene mitteilt. Seit Beginn des Krieges haben beide Seiten wiederholt die sterblichen Überreste von Soldaten ausgetauscht. Die Ukraine hat Russland zuvor jedoch vorgeworfen, Leichen in ungeordneter Weise zurückzugeben und teilweise tote russische Soldaten zu übergeben. Moskau hat dies zurückgewiesen.
Dimitri Taube
22 Ukrainer nach russischem Luftangriff noch vermisst
Nach den schweren russischen Luftangriffen am Vortag suchen Rettungstrupps in der westukrainischen Stadt Ternopil immer noch nach möglichen Überlebenden. 22 Menschen würden noch vermisst, schrieb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij auf Telegram. Etwa 230 Rettungshelfer seien im Einsatz, teilweise könnten sie wegen der Einsturzgefahr nur mit Händen den Schutt wegräumen. Nach jetzigem Stand sei bekannt, dass es 26 Tote gebe, darunter drei Kinder, aktualisierte Selenskij die Opferzahlen. Zuvor war von 25 Toten die Rede.
Julia Daniel
Kanzleramtschef kritisiert angeblichen Ukraine-Plan der USA
Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat den angeblichen US-Friedensplan für die Ukraine kritisiert. „Es mutet etwas an, als ob (Russlands Präsident Wladimir) Putin damit Kriegsziele erreichen könnte, die er auf dem Schlachtfeld nicht erreicht hat. Und das wäre sicherlich ein Ergebnis, das nicht akzeptabel wäre“, sagte Frei in der Sendung „Frühstart“ von RTL und ntv.
Julia Daniel
EU: Europäer müssen bei Ukraine-Friedensplan mit am Tisch sitzen
Die EU pocht auf eine Einbeziehung der Europäer und Ukrainer bei einem Friedensplan für das angegriffene Land. "Damit ein Plan funktioniert, müssen natürlich die Ukrainer und die Europäer mit an Bord sein", sagt die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas in Brüssel.
Auch der polnische Außenminister Radosław Sikorski fordert, Europa müsse bei Friedensbemühungen konsultiert werden. Europa sei der wichtigste finanzielle und militärische Unterstützer der kämpfenden Ukraine, und auch die Sicherheitslage in Europa hänge im Wesentlichen von der Art ab, wie der Krieg dort beendet werde. Sikorski sagte, Polen unterstütze grundsätzlich jede Bemühung um einen Frieden in der Ukraine. Doch: "Ich hoffe, dass nicht dem Opfer Beschränkungen seiner Verteidigungsfähigkeit auferlegt werden, sondern dem Aggressor", sagt er.
Auch der polnische Außenminister Radosław Sikorski fordert, Europa müsse bei Friedensbemühungen konsultiert werden. Europa sei der wichtigste finanzielle und militärische Unterstützer der kämpfenden Ukraine, und auch die Sicherheitslage in Europa hänge im Wesentlichen von der Art ab, wie der Krieg dort beendet werde. Sikorski sagte, Polen unterstütze grundsätzlich jede Bemühung um einen Frieden in der Ukraine. Doch: "Ich hoffe, dass nicht dem Opfer Beschränkungen seiner Verteidigungsfähigkeit auferlegt werden, sondern dem Aggressor", sagt er.
Dimitri Taube
Berichte: Ukraine-Sondergesandter Kellogg will Trump-Regierung verlassen
Der Ukraine-Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump will sein Amt Medienberichten zufolge im Januar niederlegen. Keith Kellogg habe Vertrauten mitgeteilt, dass er die Regierung verlassen wolle, meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf vier Insider. Zudem berichtete Kyiv Independent, dass ein Beamter des Weißen Hauses dem ukrainischen Online-Portal Kelloggs Ausscheiden im Januar bestätigt habe. Es sei unklar, wer als Nachfolger ernannt werde – falls überhaupt jemand.
Kelloggs Abgang wäre ein Verlust für Kiew, weil der pensionierte Generalleutnant als wichtiger Fürsprecher der Ukraine in der Trump-Regierung galt. Europäische Diplomaten schätzten ihn als offenes Ohr in einer Regierung, die zeitweise Moskaus Sicht auf die Ursprünge des Ukraine-Krieges zuneigte.
Kellogg war Medienberichten zufolge in Konflikt mit dem US-Friedensbeauftragten Steve Witkoff geraten, der einen neuen Friedensplan vorantreibt, der Gebietsabtretungen der Ukraine vorsieht.
Kelloggs Abgang wäre ein Verlust für Kiew, weil der pensionierte Generalleutnant als wichtiger Fürsprecher der Ukraine in der Trump-Regierung galt. Europäische Diplomaten schätzten ihn als offenes Ohr in einer Regierung, die zeitweise Moskaus Sicht auf die Ursprünge des Ukraine-Krieges zuneigte.
Kellogg war Medienberichten zufolge in Konflikt mit dem US-Friedensbeauftragten Steve Witkoff geraten, der einen neuen Friedensplan vorantreibt, der Gebietsabtretungen der Ukraine vorsieht.
Linus Freymark
Ukraine identifiziert erstmals russischen Kommandeur als Verdächtigen für Kriegsverbrechen in Butscha
Die Ukraine hat erstmals einen russischen Kommandeur als Verdächtigen für einige der Tötungen im Kiewer Vorort Butscha im Jahr 2022 identifiziert. Der Zugführer der 76. Luftlandedivision sei für 17 Tötungen und vier Fälle von Misshandlungen verantwortlich, die von Truppen unter seinem Kommando begangen wurden, teilte die internationale Rechtsstiftung Global Rights Compliance am Mittwoch unter Berufung auf ukrainische Ermittlungsunterlagen mit. Dies sei ein entscheidender Schritt zur Aufklärung der Befehlskette hinter den Massenhinrichtungen von Zivilisten, erklärte der stellvertretende ukrainische Generalstaatsanwalt Andrij Leschtschenko.
Den Ermittlungen zufolge habe der Kommandeur seinen Truppen befohlen, Personen zu jagen und zu töten, die als Unterstützer der ukrainischen Streitkräfte galten. Nach den Tötungen habe er angeordnet, einige Leichen zu verbrennen, um die Verbrechen zu verschleiern. Der Mann befinde sich nicht in ukrainischem Gewahrsam. Bei der Rückeroberung Butschas Ende März 2022 nach einmonatiger russischer Besatzung hatten ukrainische Truppen Leichen auf den Straßen gefunden.
Mehr als 450 Tote wurden aus Massengräbern geborgen, Hunderte weitere Menschen starben in der Region. Bislang hatten ukrainische Staatsanwälte nur gegen einfache Soldaten ermittelt, nicht gegen Kommandeure. Der Kreml bezeichnete die Ereignisse von Butscha als Inszenierung und Fälschung.
Den Ermittlungen zufolge habe der Kommandeur seinen Truppen befohlen, Personen zu jagen und zu töten, die als Unterstützer der ukrainischen Streitkräfte galten. Nach den Tötungen habe er angeordnet, einige Leichen zu verbrennen, um die Verbrechen zu verschleiern. Der Mann befinde sich nicht in ukrainischem Gewahrsam. Bei der Rückeroberung Butschas Ende März 2022 nach einmonatiger russischer Besatzung hatten ukrainische Truppen Leichen auf den Straßen gefunden.
Mehr als 450 Tote wurden aus Massengräbern geborgen, Hunderte weitere Menschen starben in der Region. Bislang hatten ukrainische Staatsanwälte nur gegen einfache Soldaten ermittelt, nicht gegen Kommandeure. Der Kreml bezeichnete die Ereignisse von Butscha als Inszenierung und Fälschung.
Matthias Becker
Selenskij hebt Rolle der USA hervor – kein Kommentar zu angeblichem Friedensplan
Mehrere internationale Medien berichten, dass die US-Regierung mit Russland an einem neuen Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine arbeite. Einem, der der Ukraine viele Zugeständnisse abverlangen würde. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nimmt zu diesen Berichten zunächst nicht Stellung. Stattdessen pocht er bei einem Staatsbesuch in der Türkei auf eine starke Führungsrolle der USA.
Eine effektive amerikanische Führung sei entscheidend, um das Blutvergießen zu beenden, schreibt Selenskij nach Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Erdoğan in Ankara auf Telegram. Nur die USA und US-Präsident Donald Trump hätten „ausreichende Stärke, damit der Krieg endlich zu einem Ende kommt“.
Eine effektive amerikanische Führung sei entscheidend, um das Blutvergießen zu beenden, schreibt Selenskij nach Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Erdoğan in Ankara auf Telegram. Nur die USA und US-Präsident Donald Trump hätten „ausreichende Stärke, damit der Krieg endlich zu einem Ende kommt“.
Juri Auel
Medien: USA drängen die Ukraine zu Gebietsverzicht für Friedensdeal
Die US-Führung von Präsident Donald Trump hat Medienberichten zufolge im Geheimen mit Moskau einen neuen Plan für ein Kriegsende in der Ukraine ausgearbeitet. Von dem angegriffenen Land verlange der Rahmenentwurf große Zugeständnisse, berichtete die Financial Times: Die Ukraine solle die umkämpften Gebiete Donezk und Luhansk vollständig räumen und Einschränkungen bei ihrer Bewaffnung hinnehmen. Die Zeitung berief sich auf Personen, die an dem Gesprächsprozess beteiligt waren.
Das Nachrichtenportal Axios in Washington berichtete, der Plan sei Ende Oktober von Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff und dem Moskauer Vertreter Kirill Dmitrijew ausgehandelt worden. Den Angaben nach soll Witkoff den Plan dem Chef des ukrainischen Sicherheitsrates, Rustem Umjerow, zur Kenntnis gegeben haben.
In Moskau bestätigte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die Berichte über den US-Friedensplan nicht. Es gelte weiter, was von Kremlchef Wladimir Putin und Trump bei ihrem Gipfel im Alaska im August besprochen worden sei. Der neue Plan entspricht nach Einschätzung der Financial Times weitgehend den russischen Forderungen an Kiew. Ein hochrangiger ukrainischer Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Regierung in Kiew habe Signale über eine Reihe von US-Vorschlägen zur Beendigung des Krieges erhalten, die mit Russland besprochen worden seien. Die Ukraine sei jedoch nicht an der Ausarbeitung der Vorschläge beteiligt gewesen.
Sollten die Angaben über den US-Friedensplan zutreffen, wäre dies ein schwerer Rückschlag für die Ukraine. Bislang hat das Land Gebietsabtretungen als Preis für einen Frieden ausgeschlossen. Zudem fordert Selenskij Sicherheitsgarantien, damit sein Land nicht noch einmal von Russland überfallen wird.
Ein Sprecher des britischen Außenministeriums sagte nach Bekanntwerden des Reuters-Berichts, das Vereinigte Königreich teile das Ziel von US-Präsident Donald Trump, den Krieg zu beenden. Russland könne dies morgen beenden, indem es seine Truppen abziehe.
Das Nachrichtenportal Axios in Washington berichtete, der Plan sei Ende Oktober von Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff und dem Moskauer Vertreter Kirill Dmitrijew ausgehandelt worden. Den Angaben nach soll Witkoff den Plan dem Chef des ukrainischen Sicherheitsrates, Rustem Umjerow, zur Kenntnis gegeben haben.
In Moskau bestätigte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die Berichte über den US-Friedensplan nicht. Es gelte weiter, was von Kremlchef Wladimir Putin und Trump bei ihrem Gipfel im Alaska im August besprochen worden sei. Der neue Plan entspricht nach Einschätzung der Financial Times weitgehend den russischen Forderungen an Kiew. Ein hochrangiger ukrainischer Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Regierung in Kiew habe Signale über eine Reihe von US-Vorschlägen zur Beendigung des Krieges erhalten, die mit Russland besprochen worden seien. Die Ukraine sei jedoch nicht an der Ausarbeitung der Vorschläge beteiligt gewesen.
Sollten die Angaben über den US-Friedensplan zutreffen, wäre dies ein schwerer Rückschlag für die Ukraine. Bislang hat das Land Gebietsabtretungen als Preis für einen Frieden ausgeschlossen. Zudem fordert Selenskij Sicherheitsgarantien, damit sein Land nicht noch einmal von Russland überfallen wird.
Ein Sprecher des britischen Außenministeriums sagte nach Bekanntwerden des Reuters-Berichts, das Vereinigte Königreich teile das Ziel von US-Präsident Donald Trump, den Krieg zu beenden. Russland könne dies morgen beenden, indem es seine Truppen abziehe.
Dimitri Taube
Viele Tote und Verletzte nach russischen Luftangriffen
Bei einem schweren russischen Luftangriff in der Nacht sind in der Stadt Ternopil im Westen der Ukraine nach Angaben des Innenministeriums mindestens 25 Menschen getötet worden. Es gebe nach den Angriffen auf Wohnviertel in der Stadt auch mindestens 73 Verletzte, darunter 16 Kinder, wie Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram mitteilte. Es seien zwei neunstöckige Gebäude getroffen und beschädigt worden. Menschen seien auch noch unter Trümmern verschüttet. Rettungskräfte holten zudem Menschen aus den zerstörten Wohnungen, wie der Minister weiter mitteilte. Auf Bildern des Ministeriums sind schwere Verwüstungen der Gebäude zu sehen. Die ukrainische Luftwaffe identifizierte das eingeschlagene Geschoss als Marschflugkörper Ch-101. Er sei von einem strategischen Bomber über russischem Gebiet gestartet worden.
In der Nacht hatte es auch massive russische Angriffe im Gebiet Charkiw gegeben. Dabei gab es ebenfalls mehr als 40 Verletzte. Die ukrainische Flugabwehr zählte insgesamt 442 Angriffe mit russischen Drohnen und mehr als 40 Attacken mit Marschflugkörpern. Russland habe bei den Angriffen auch Energie- und Transportinfrastruktur beschädigt, erklärte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij.
In mehreren Regionen sei es zu Notabschaltungen der Stromversorgung gekommen, teilte das ukrainische Energieministerium auf Telegram mit. Auch aus der westukrainischen Stadt Lwiw wurden Explosionen gemeldet. Laut dem Gouverneur der Region Maksym Kosyzkyj wurden bei dem Angriff eine Energieanlage und ein Industriegelände beschädigt.
Aufgrund der russischen Luftangriffe auf den Westen der Ukraine ließ Polen zur Sicherung seines Luftraums erneut Kampfjets aufsteigen. Auch bodengestützte Luftabwehr- und Radarüberwachungssysteme seien in den höchsten Bereitschaftszustand versetzt worden, teilte das Militär des Nato-Mitglieds am Morgen mit. Die Flughäfen Rzeszów und Lublin im Südosten Polens wurden vorübergehend geschlossen, um dem Militär im Luftraum Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, wie die polnische Flugsicherungsbehörde mitteilte. Polen hat wegen russischer Angriffe auf die Westukraine bereits wiederholt Kampfjets zum Schutz des eigenen Luftraums eingesetzt.
In der Nacht hatte es auch massive russische Angriffe im Gebiet Charkiw gegeben. Dabei gab es ebenfalls mehr als 40 Verletzte. Die ukrainische Flugabwehr zählte insgesamt 442 Angriffe mit russischen Drohnen und mehr als 40 Attacken mit Marschflugkörpern. Russland habe bei den Angriffen auch Energie- und Transportinfrastruktur beschädigt, erklärte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij.
In mehreren Regionen sei es zu Notabschaltungen der Stromversorgung gekommen, teilte das ukrainische Energieministerium auf Telegram mit. Auch aus der westukrainischen Stadt Lwiw wurden Explosionen gemeldet. Laut dem Gouverneur der Region Maksym Kosyzkyj wurden bei dem Angriff eine Energieanlage und ein Industriegelände beschädigt.
Aufgrund der russischen Luftangriffe auf den Westen der Ukraine ließ Polen zur Sicherung seines Luftraums erneut Kampfjets aufsteigen. Auch bodengestützte Luftabwehr- und Radarüberwachungssysteme seien in den höchsten Bereitschaftszustand versetzt worden, teilte das Militär des Nato-Mitglieds am Morgen mit. Die Flughäfen Rzeszów und Lublin im Südosten Polens wurden vorübergehend geschlossen, um dem Militär im Luftraum Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, wie die polnische Flugsicherungsbehörde mitteilte. Polen hat wegen russischer Angriffe auf die Westukraine bereits wiederholt Kampfjets zum Schutz des eigenen Luftraums eingesetzt.
Nach einem russischen Angriff auf die Stadt Ternopil sind Rettungskräfte im Einsatz. Foto: Andriy Bodak/Reuters
Rauch steigt aus einem Wohngebäude auf, das nach einem russischen Angriff auf Ternopil schwer beschädigt wurde. Foto: Vlad Kravchuk/AP Photo
Dimitri Taube
Bericht: USA arbeiten an neuem Plan zur Beendigung des Krieges
Die US-Regierung arbeitet einem Medienbericht zufolge an einem neuen Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Dies geschehe unter Einbeziehung Russlands, berichtet die Webseite Axios unter Berufung auf Insider in den USA und Russland. Dabei handele es sich um einen 28-Punkte-Plan – in Anlehnung an den Plan für den Gazastreifen. Beinhalten soll der Plan Frieden in der Ukraine, Sicherheitsgarantien, Sicherheit in Europa und die künftige Beziehung der USA zu Russland.
Von US-Seite würden die Verhandlungen von dem Sondergesandten Steve Witkoff geleitet, Russland werde von Kirill Dmitrijew vertreten, hieß es in dem Bericht. Witkoff habe den Plan bereits mit dem ukrainischen Sicherheitsberater Rustem Umjerow Anfang der Woche in Miami erörtert, hieß es laut Axios von ukrainischer Seite. Ein US-Insider habe gesagt, dass die US-Regierung auch bereits europäische Partner informiert habe. Vom US-Präsidialamt war bisher keine Stellungnahme zu erhalten, meldete die Nachrichtenagentur Reuters.
Der Kreml spielte den Bericht herunter. Es gebe dahingehend bislang keine Neuigkeiten, die man mitteilen könne, sagte Präsidialamtssprecher Dmitrij Peskow. Abgesehen von dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin im August in Alaska habe es in dieser Frage keine neuen Entwicklungen gegeben.
Von US-Seite würden die Verhandlungen von dem Sondergesandten Steve Witkoff geleitet, Russland werde von Kirill Dmitrijew vertreten, hieß es in dem Bericht. Witkoff habe den Plan bereits mit dem ukrainischen Sicherheitsberater Rustem Umjerow Anfang der Woche in Miami erörtert, hieß es laut Axios von ukrainischer Seite. Ein US-Insider habe gesagt, dass die US-Regierung auch bereits europäische Partner informiert habe. Vom US-Präsidialamt war bisher keine Stellungnahme zu erhalten, meldete die Nachrichtenagentur Reuters.
Der Kreml spielte den Bericht herunter. Es gebe dahingehend bislang keine Neuigkeiten, die man mitteilen könne, sagte Präsidialamtssprecher Dmitrij Peskow. Abgesehen von dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin im August in Alaska habe es in dieser Frage keine neuen Entwicklungen gegeben.
Dimitri Taube
Rumänien: Einsatz deutscher „Eurofighter“ zur Luftraumsicherung wegen Drohne
Rumänien hat wegen einer Drohne im eigenen Luftraum Kampfflugzeuge aufsteigen lassen, darunter auch zwei Eurofighter der Bundeswehr. Der Vorfall ereignete sich während eines russischen Angriffs auf Infrastruktur in der benachbarten Ukraine nahe der Grenze, teilte das Verteidigungsministerium in Bukarest mit. Zunächst seien zwei Eurofighter eines Bundeswehr-Kontingents gestartet, das gemeinsam mit der rumänischen Luftwaffe den südöstlichen Luftraum des Nato-Gebiets sichert. Danach seien zwei rumänische F-16-Kampfjets aufgestiegen. Die Bürger in den südöstlichen Bezirken Tulcea und Galati wurden aufgefordert, Schutz zu suchen. Berichte über einen Einschlag auf rumänischem Gebiet lagen nicht vor.
Dimitri Taube
Russland: Haben ukrainischen Angriff mit US-„ATACMS“-Raketen abgewehrt
Russland hat nach eigenen Angaben einen ukrainischen Angriff mit Raketen des US-Typs ATACMS auf die Stadt Woronesch abgewehrt. Alle vier anfliegenden Raketen seien von den russischen Flugabwehrsystemen abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Herabfallende Trümmer hätten die Dächer eines Altenheims und eines Waisenhauses sowie ein Wohnhaus beschädigt. Es habe aber keine Verletzten gegeben. Als Reaktion habe Russland zwei ukrainische Mehrfachraketenwerfer mit Iskander-M-Raketen beschossen.
Das ukrainische Militär hatte am Dienstag mitgeteilt, Ziele in Russland mit von den USA gelieferten ATACMS angegriffen zu haben. Dies sei eine „bedeutende Entwicklung“. Die Ukraine hatte die Waffensysteme 2023 erhalten, durfte sie jedoch zunächst nur auf eigenem Staatsgebiet einsetzen, das zu fast einem Fünftel von Russland kontrolliert wird. Die Ukraine hatte bereits im Januar russisches Gebiet mit ATACMS-Raketen attackiert.
Das ukrainische Militär hatte am Dienstag mitgeteilt, Ziele in Russland mit von den USA gelieferten ATACMS angegriffen zu haben. Dies sei eine „bedeutende Entwicklung“. Die Ukraine hatte die Waffensysteme 2023 erhalten, durfte sie jedoch zunächst nur auf eigenem Staatsgebiet einsetzen, das zu fast einem Fünftel von Russland kontrolliert wird. Die Ukraine hatte bereits im Januar russisches Gebiet mit ATACMS-Raketen attackiert.