Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Selenskij: USA wollen Friedensschluss mit Russland bis Januar
Jeder zehnte Ukrainer unterernährt – Ernährungslage an der Front besonders kritisch
Militär: Erneut Luftraum in Polen durch russische Drohne verletzt
Nato verlegt Awacs -Frühwarnflugzeug nach Polen
Selenskij: Nato-Beitritt besser als Sicherheitsgarantien
Selenskij: USA wollen Friedensschluss mit Russland bis Januar
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij berichtet von Druck der US-Unterhändler auf sein Land, bis Januar einem Friedensschluss mit Russland zuzustimmen. „Es besteht der Wunsch, sehr schnell voranzukommen, und sowohl wir wie die Russen verstehen das“, sagte Selenskij in einem Interview der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg in Kiew. Doch die Forderungen an ukrainische Zugeständnisse dürften nicht zu weit gehen. „Wir sind uns bewusst, welchen Preis das haben könnte. Auch wir wünschen uns Frieden von ganzem Herzen, aber nicht auf Kosten der Ukraine allein.“ Russland mache bislang keinerlei Zugeständnisse.
Hintergrund der Eile der US-Administration ist der Amtsantritt des neuen Repräsentantenhauses im Januar, das mit Mehrheit der Demokraten den politischen Spielraum von Präsident Donald Trump beschränken wird. Selenskij deutete an, dass er das neue US-Parlament als Verbündeten sehe, um mit Sanktionen den Druck auf Russland zu erhöhen.
Der ukrainische Präsident ging auch auf den Vorschlag des US-Sondergesandten Steve Witkoff ein, in einer neuen Sicherheitsordnung für Europa die Ukraine in die Nato aufzunehmen. Dies lehnt Russland strikt ab. Auch die USA und andere Nato-Staaten wollen es nicht, selbst wenn das westliche Bündnis die Ukraine grundsätzlich auf dem Weg zum Mitglied sieht. Eigentlich liege es im Moskauer Interesse, dass die Ukraine in das Verteidigungsbündnis eingebunden wird, argumentierte Selenskij. „Wenn Putin denkt, dass die Ukraine sich militärisch rächen will, sollte er sehr interessiert an unserer Nato-Mitgliedschaft sein“, sagte er. „Denn wenn die Ukraine der Nato beitritt, kann sie die besetzten Gebiete nicht mit Gewalt zurückgewinnen. Wir würden alle unsere Partner verlieren.“
Selenskij machte in dem Bloomberg-Interview auch öffentlich, dass die Ukraine den russischen Frachter Sparta II am Samstag im Finnischen Meerbusen mit Drohnen angegriffen habe. Finnische Rettungskräfte hatten dem beschädigten Schiff geholfen. Dann wurde es nach Sankt Petersburg geschleppt.
Hintergrund der Eile der US-Administration ist der Amtsantritt des neuen Repräsentantenhauses im Januar, das mit Mehrheit der Demokraten den politischen Spielraum von Präsident Donald Trump beschränken wird. Selenskij deutete an, dass er das neue US-Parlament als Verbündeten sehe, um mit Sanktionen den Druck auf Russland zu erhöhen.
Der ukrainische Präsident ging auch auf den Vorschlag des US-Sondergesandten Steve Witkoff ein, in einer neuen Sicherheitsordnung für Europa die Ukraine in die Nato aufzunehmen. Dies lehnt Russland strikt ab. Auch die USA und andere Nato-Staaten wollen es nicht, selbst wenn das westliche Bündnis die Ukraine grundsätzlich auf dem Weg zum Mitglied sieht. Eigentlich liege es im Moskauer Interesse, dass die Ukraine in das Verteidigungsbündnis eingebunden wird, argumentierte Selenskij. „Wenn Putin denkt, dass die Ukraine sich militärisch rächen will, sollte er sehr interessiert an unserer Nato-Mitgliedschaft sein“, sagte er. „Denn wenn die Ukraine der Nato beitritt, kann sie die besetzten Gebiete nicht mit Gewalt zurückgewinnen. Wir würden alle unsere Partner verlieren.“
Selenskij machte in dem Bloomberg-Interview auch öffentlich, dass die Ukraine den russischen Frachter Sparta II am Samstag im Finnischen Meerbusen mit Drohnen angegriffen habe. Finnische Rettungskräfte hatten dem beschädigten Schiff geholfen. Dann wurde es nach Sankt Petersburg geschleppt.
Jeder zehnte Ukrainer unterernährt – Ernährungslage an der Front besonders kritisch
Vor Beginn des EU-Gipfels zur Ukraine hat die Welthungerhilfe an die prekäre Lage von Millionen Menschen im Land erinnert. In der einstigen Kornkammer Europas sei die Ernährungslage inzwischen auf einem ähnlichen Niveau wie etwa im Irak oder Libyen; jeder zehnte Ukrainer sei unterernährt, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Die europäischen Staats- und Regierungschefs beraten am Donnerstag und Freitag über die weitere finanzielle Unterstützung für die Ukraine.
Nach Informationen des Frühwarnsystems Fews Net, das die Ernährungssicherheit in Ländern weltweit beobachtet, ist die Lage besonders in den Frontregionen kritisch. Schätzungen zufolge werden zwischen Januar und März 2027 voraussichtlich bis zu 2,5 Millionen Menschen humanitäre Nahrungsmittelhilfe benötigen. Der UN-Hilfsplan Ukraine sei bislang aber erst zu rund drei Vierteln finanziert.
Trotz vergleichsweise guter Ernteaussichten erschweren laut Welthungerhilfe der anhaltende Beschuss, der den Einkauf von Lebensmitteln zu einer täglichen Herausforderung mache, zerstörte Infrastruktur, steigende Lebenshaltungskosten und fehlende Einkommen den Zugang zu Lebensmitteln. Zunehmende Angriffe auf Häfen und Transportwege erschweren die Getreideexporte über das Schwarze Meer. Den Angaben zufolge sind sie binnen eines Jahres um 93 Prozent eingebrochen.
Die Getreidespeicher der Landwirte seien zwar gefüllt; doch aufgrund der hohen Transportkosten sei der Verkauf nicht mehr möglich. Damit fehle das Geld für die nächste Aussaat. Halten die Exportprobleme an, dann kann sich die Getreideernte 2027 nach Einschätzung des Landwirtschaftsministeriums fast halbieren.
Nach Informationen des Frühwarnsystems Fews Net, das die Ernährungssicherheit in Ländern weltweit beobachtet, ist die Lage besonders in den Frontregionen kritisch. Schätzungen zufolge werden zwischen Januar und März 2027 voraussichtlich bis zu 2,5 Millionen Menschen humanitäre Nahrungsmittelhilfe benötigen. Der UN-Hilfsplan Ukraine sei bislang aber erst zu rund drei Vierteln finanziert.
Trotz vergleichsweise guter Ernteaussichten erschweren laut Welthungerhilfe der anhaltende Beschuss, der den Einkauf von Lebensmitteln zu einer täglichen Herausforderung mache, zerstörte Infrastruktur, steigende Lebenshaltungskosten und fehlende Einkommen den Zugang zu Lebensmitteln. Zunehmende Angriffe auf Häfen und Transportwege erschweren die Getreideexporte über das Schwarze Meer. Den Angaben zufolge sind sie binnen eines Jahres um 93 Prozent eingebrochen.
Die Getreidespeicher der Landwirte seien zwar gefüllt; doch aufgrund der hohen Transportkosten sei der Verkauf nicht mehr möglich. Damit fehle das Geld für die nächste Aussaat. Halten die Exportprobleme an, dann kann sich die Getreideernte 2027 nach Einschätzung des Landwirtschaftsministeriums fast halbieren.
Militär: Erneut Luftraum in Polen durch russische Drohne verletzt
Nur wenige Tage nach dem Absturz von drei russischen Marschflugkörpern in Polen ist während Angriffen auf die Ukraine eine Drohne kurzzeitig in den polnischen Luftraum eingedrungen. „Das Objekt wurde während des gesamten Fluges ununterbrochen von militärischen Radarsystemen verfolgt“, teilte das Oberkommando der polnischen Streitkräfte mit. Als die Drohne ihren Kurs Richtung Osten änderte, habe man mit Blick auf die Sicherheit der Zivilbevölkerung auf den Abschuss verzichtet.
Wie die Nachrichtenagentur PAP aus dem Verteidigungsministerium erfuhr, soll die düsengetriebene Drohne in der Nacht zu Dienstag mehrere Minuten im polnischen Luftraum über dem Grenzort Dorohusk geflogen sein. Demnach handelte es sich um eine Aufklärungsdrohne, die mit Kameras ausgestattet war. In Dorohusk liegt ein wichtiger Grenzübergang für den Gütertransport und den Eisenbahnverkehr Richtung Ukraine.
„Es ist schwer vorstellbar, dass es sich um einen Zufall handelte; wir gehen davon aus, dass es eine absichtliche Aktion war“, sagte Vize-Verteidigungsminister Paweł Zalewski dem Radiosender Rmf.fm.
Am Freitag waren drei russische Flugkörper vom Typ Ch-101 nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Polen eingeschlagen. Die Nato verstärkt nun die Luftraumüberwachung an der Ostflanke. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa habe die Verlegung eines Awacs-Frühwarnflugzeugs an einen vorgeschobenen Standort genehmigt, teilte Bündnissprecherin Allison Hart mit.
Wie die Nachrichtenagentur PAP aus dem Verteidigungsministerium erfuhr, soll die düsengetriebene Drohne in der Nacht zu Dienstag mehrere Minuten im polnischen Luftraum über dem Grenzort Dorohusk geflogen sein. Demnach handelte es sich um eine Aufklärungsdrohne, die mit Kameras ausgestattet war. In Dorohusk liegt ein wichtiger Grenzübergang für den Gütertransport und den Eisenbahnverkehr Richtung Ukraine.
„Es ist schwer vorstellbar, dass es sich um einen Zufall handelte; wir gehen davon aus, dass es eine absichtliche Aktion war“, sagte Vize-Verteidigungsminister Paweł Zalewski dem Radiosender Rmf.fm.
Am Freitag waren drei russische Flugkörper vom Typ Ch-101 nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Polen eingeschlagen. Die Nato verstärkt nun die Luftraumüberwachung an der Ostflanke. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa habe die Verlegung eines Awacs-Frühwarnflugzeugs an einen vorgeschobenen Standort genehmigt, teilte Bündnissprecherin Allison Hart mit.
Medien nach Datenhack: Bald 500 000 tote russische Soldaten
Angeblich von Hackern erbeutete Daten der russischen Statistikbehörde Rosstat zeigen Medienberichten zufolge, dass sich die Zahl der erfassten toten Militärangehörigen auf russischer Seite einer halben Million nähert. Mehrere russische Medien, aber auch der Spiegel, erhielten eigenen Angaben zufolge Zugriff auf entsprechende Daten, die die Hackergruppen Cyberpartisanen und Silent Crow bei einem Angriff auf die Statistikbehörde erbeutet haben sollen.
Die Hackergruppen stehen laut Berichten der belarussischen Opposition beziehungsweise Ukraine-freundlichen Kollektiven nahe. Rosstat hatte Anfang November eine Cyberattacke bestätigt, aber bestritten, dass Daten abgeflossen seien. Die Medien halten den ihnen zur Verfügung gestellten Datensatz für glaubwürdig. In den Berichten wird darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Zahl höher liegen dürfte, auch weil Meldungen über Tote mit Verzögerung in die Datenbank kommen.
Die Hackergruppen stehen laut Berichten der belarussischen Opposition beziehungsweise Ukraine-freundlichen Kollektiven nahe. Rosstat hatte Anfang November eine Cyberattacke bestätigt, aber bestritten, dass Daten abgeflossen seien. Die Medien halten den ihnen zur Verfügung gestellten Datensatz für glaubwürdig. In den Berichten wird darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Zahl höher liegen dürfte, auch weil Meldungen über Tote mit Verzögerung in die Datenbank kommen.
Russische Flieger lösen Evakuierungswarnung in Südkorea aus
Südkoreas Sicherheitsbehörden haben nach Sichtung russischer Militärflugzeuge eine vorübergehende Evakuierungswarnung für die Insel Ulleung vor der Ostküste des Landes ausgegeben. Mehrere russische Maschinen hatten sich der Insel genähert und waren in die sogenannte Luftverteidigungsidentifikationszone (ADIZ) eingedrungen, wie der südkoreanische Generalstab laut der Nachrichtenagentur Yonhap mitteilte. Als Reaktion darauf seien südkoreanische Kampfflugzeuge aufgestiegen, woraufhin sich die russischen Maschinen zurückgezogen hätten.
Polen wendet sich nach Raketenvorfällen an Visegrad-Gruppe
Nach dem Absturz dreier russischer Marschflugkörper in Polen hat Ministerpräsident Donald Tusk die Regierungschefs der übrigen Visegrad-Staaten um Hilfe gebeten. „Die russische Aggression hat die Grenze zur Ukraine überschritten“, sagte er laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP. „Ich bitte Sie um eine gemeinsame europäische Aktion zur Unterstützung der Ukraine, denn dies ist ein Ausdruck der Solidarität mit Polen, nicht nur mit der Ukraine“, sagte er demnach bei einem Treffen der Visegrad-Gruppe, zu der neben Polen auch Tschechien, die Slowakei und Ungarn gehören. Die Gruppe war 1991 gegründet worden, um die Integration der vier ehemaligen Ostblockstaaten in Europa zu fördern.
Am Freitag waren während russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelte es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101.
Am Freitag waren während russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelte es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101.
Nato verlegt Awacs-Frühwarnflugzeug nach Polen
Nach dem Absturz dreier russischer Marschflugkörper in Polen verstärkt die Nato die Luftraumüberwachung an der Ostflanke. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa habe die Verlegung eines Awacs-Frühwarnflugzeugs an einen vorgeschobenen Standort genehmigt, teilte Bündnissprecherin Allison Hart mit. Er prüfe zudem die Verlegung weiterer militärischer Fähigkeiten.
Zu Details der Entscheidung von General Alexus Grynkewich äußerte sich die Sprecherin zunächst nicht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus dem militärischen Hauptquartier des Bündnisses im belgischen Mons betrifft seine Genehmigung die Verlegung eines Awacs-Aufklärungsflugzeugs nach Litauen.
Zu Details der Entscheidung von General Alexus Grynkewich äußerte sich die Sprecherin zunächst nicht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus dem militärischen Hauptquartier des Bündnisses im belgischen Mons betrifft seine Genehmigung die Verlegung eines Awacs-Aufklärungsflugzeugs nach Litauen.
Stützpunkt der Awacs-Flotte ist eigentlich der Nato-Flugplatz Geilenkirchen bei Aachen. Die Flotte besteht aus 14 Maschinen und wurde schon zuvor verstärkt zur Überwachung des Luftraums im östlichen Europa eingesetzt. Die Awacs sind mit ihrem pilzförmigen Radaraufbau in der Lage, Flugobjekte in mehr als 400 Kilometern Entfernung zu orten und zu identifizieren. Die von ihnen gewonnenen Informationen können die Flugzeuge über Datenlinks in nahezu Echtzeit an Kräfte am Boden, auf See oder in der Luft weitergeben.
Zuvor waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft drei russische Marschflugkörper vom Typ Ch-101 in Polen eingeschlagen. Dies schürt Befürchtungen, dass der Krieg in der Ukraine auf Nato-Gebiet übergreifen könnte.
Zuvor waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft drei russische Marschflugkörper vom Typ Ch-101 in Polen eingeschlagen. Dies schürt Befürchtungen, dass der Krieg in der Ukraine auf Nato-Gebiet übergreifen könnte.
Pistorius warnt: Krieg darf sich nicht auf die Ostsee ausweiten
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat nach einem mutmaßlichen ukrainischen Angriff auf einen russischen Frachter im finnischen Meerbusen vor einer Ausweitung des Krieges auf die Ostsee gewarnt. Die Ukraine habe selbstverständlich das Recht, militärisch genutzte Ziele in Russland anzugreifen, die dazu dienten, die russischen Angriffe auf die Ukraine abzuschwächen, sagte der SPD-Politiker nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Jewhenij Chmara in Berlin.
„Gleichzeitig steht aber auch natürlich die Ukraine in einer besonderen Verantwortung. Der Krieg darf sich nicht auf die Ostsee ausweiten“, fügte Pistorius hinzu. Er lobte Finnland, das „sehr klug und sehr besonnen gehandelt“ habe. Die finnische Grenzschutzbehörde hatte mitgeteilt, dass ein russischer Frachter im östlichen Finnischen Meerbusen brenne und sie einen Rettungseinsatz leite sowie mögliche Maßnahmen gegen Umweltschäden innerhalb des finnischen Zuständigkeitsbereichs vorbereite. Es sei gemeinsames Interesse, dass die freie Schifffahrt nicht gefährdet werden dürfe, sagte Pistorius, der Chmara gleichzeitig die fortdauernde Unterstützung Deutschlands zusicherte.
Russland droht: Estland bewegt sich „am Rande eines offenen Krieges“
Russland hat dem Nato- und EU-Mitglied Estland nach dessen Ankündigung einer Grenzschließung eine Reihe feindseliger Handlungen vorgeworfen. Das Außenministerium in Moskau erhob die Vorwürfe am Montag in einer Stellungnahme, nachdem es den estnischen Geschäftsträger einbestellt hatte, um gegen die Entscheidung der Regierung in Tallinn zu protestieren. Das Ministerium teilte mit, bei dem Termin sei erneut deutlich gemacht worden, dass solch „provokante“ und „äußerst gefährliche“ Maßnahmen einen offenen Krieg mit Russland heraufzubeschwören drohten.
Moskau wirft dem Nachbarland unter anderem vor, der Ukraine „heimlich“ die Nutzung seines Luftraums für Angriffe auf russische Ziele zu gestatten. Das Außenministerium in Tallinn wies diese Darstellung zurück, ohne auf alle Vorwürfe einzugehen. „Auch wenn wir uns grundsätzlich nicht zu russischen Propagandabehauptungen äußern oder auf diese eingehen, können wir in diesem Fall bekräftigen, dass Estland die Nutzung seines Staatsgebiets für Militäreinsätze eines anderen Landes niemals erlaubt hat und auch niemals erlauben wird“, teilte das Ministerium mit.
Russland beschuldigt Estland zudem, die Passage russischer Frachtschiffe in der Ostsee behindern zu wollen, den Transit von russischem und belarussischem Getreide zu unterbinden, ein Verbot der russischen Sprache anzustreben und mit der Schließung der russisch-orthodoxen Kirche zu drohen. Man behalte sich daher "das Recht vor, umfassende politische und diplomatische Maßnahmen zum Schutz der nationalen Interessen Russlands und der legitimen Rechte seiner Bürger zu ergreifen“, erklärte das Moskauer Außenministerium weiter.
Estland plant, die Grenzübergänge zu Russland ab dem 1. Dezember für mindestens sechs Monate zu schließen. Die Regierung wirft den russischen Geheimdiensten vor, einen Brandanschlag auf ein estnisches Rüstungsunternehmen initiiert zu haben. Russland wies eine Beteiligung an dem Anschlag zurück.
Carim Soliman
Rutte: Keine Einstimmigkeit zu Nato-Beitritt der Ukraine
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat ukrainischen Forderungen nach einer Aufnahme in das transatlantische Bündnis zum jetzigen Zeitpunkt eine Absage erteilt. Zwar gebe es für die Ukraine eine entsprechende Perspektive, doch derzeit gebe es in dieser Frage keine Einstimmigkeit unter den Nato-Mitgliedern, sagte Rutte bei der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato in Berlin. Zugleich betonte er: „Wer Mitglied der Nato werden kann – darüber entscheidet allein die Nato. Da herrscht innerhalb der Allianz völlige Klarheit.“
Ob ein Nato-Beitritt der Ukraine Teil von Gesprächen mit Russland sein könne oder nicht, sei eine andere Frage, sagte Rutte, ergänzte aber: „Um über solche Gespräche spekulieren zu können, bräuchte man erst einmal Gespräche.“ Es sei richtig und gut, dass die USA derzeit enorme Anstrengungen unternähmen, um solche Gespräche in Gang zu bringen und sich dabei eng mit der Ukraine und Europa abstimmten. „Damit wir sehen können, wohin das alles führt, muss allerdings auch Putin mitspielen“, sagte Rutte.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte zuvor erneut für eine Aufnahme seines Landes in die Nato plädiert. Dies sei für die Sicherheit in Europa die bessere Lösung als Sicherheitsgarantien, die der Beistandsklausel nach Artikel fünf des Nato-Vertrages lediglich ähneln, sagte er in einer Rede bei der Parlamentarischen Versammlung der Nato, für die er aus Kiew zugeschaltet worden war. Russland lehnt einen Nato-Beitritt der Ukraine ab. Das Verteidigungsbündnis hat im Grundsatz beschlossen, dass die Ukraine Mitglied werden soll. Allerdings waren die USA in den vergangenen Jahren dagegen.
Ob ein Nato-Beitritt der Ukraine Teil von Gesprächen mit Russland sein könne oder nicht, sei eine andere Frage, sagte Rutte, ergänzte aber: „Um über solche Gespräche spekulieren zu können, bräuchte man erst einmal Gespräche.“ Es sei richtig und gut, dass die USA derzeit enorme Anstrengungen unternähmen, um solche Gespräche in Gang zu bringen und sich dabei eng mit der Ukraine und Europa abstimmten. „Damit wir sehen können, wohin das alles führt, muss allerdings auch Putin mitspielen“, sagte Rutte.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte zuvor erneut für eine Aufnahme seines Landes in die Nato plädiert. Dies sei für die Sicherheit in Europa die bessere Lösung als Sicherheitsgarantien, die der Beistandsklausel nach Artikel fünf des Nato-Vertrages lediglich ähneln, sagte er in einer Rede bei der Parlamentarischen Versammlung der Nato, für die er aus Kiew zugeschaltet worden war. Russland lehnt einen Nato-Beitritt der Ukraine ab. Das Verteidigungsbündnis hat im Grundsatz beschlossen, dass die Ukraine Mitglied werden soll. Allerdings waren die USA in den vergangenen Jahren dagegen.
Rutte: Absicht bei russischem Raketenvorfall in Polen noch unklar
Der Hintergrund des Absturzes russischer Raketen auf polnischem Staatsgebiet am Freitag ist nach Angaben von Nato-Generalsekretär Mark Rutte noch nicht vollständig geklärt. Polen und seine Nato-Partner müssten erst noch prüfen, ob die Luftraumverletzung absichtlich geschah, sagte Rutte bei der Tagung der Parlamentarischen Versammlung des transatlantischen Militärbündnisses in Berlin. Es handele sich aber um einen gefährlichen Vorfall, der von Russland ausgehe, fügte Rutte hinzu.
In der Nacht auf Freitag waren während russischer Angriffe auf die Ukraine mindestens drei Flugkörper in den polnischen Luftraum eingedrungen. Dabei habe es sich wahrscheinlich um eine düsengetriebene Drohne und zwei Raketen gehandelt, darunter wohl mindestens ein Marschflugkörper. Polens Ministerpräsident Donald Tusk hatte von einer offenbar gezielten Provokation durch Russland gesprochen.
In der Nacht auf Freitag waren während russischer Angriffe auf die Ukraine mindestens drei Flugkörper in den polnischen Luftraum eingedrungen. Dabei habe es sich wahrscheinlich um eine düsengetriebene Drohne und zwei Raketen gehandelt, darunter wohl mindestens ein Marschflugkörper. Polens Ministerpräsident Donald Tusk hatte von einer offenbar gezielten Provokation durch Russland gesprochen.
Deutschland sichert Polen nach Luftraumverletzung Unterstützung zu
Die Bundesregierung hat die russischen Luftraumverletzungen gemeinsam mit Polen scharf verurteilt und zugleich vor einer Eskalation im Ostseeraum gewarnt. „Russland tritt gegenüber der Nato aggressiver auf. Das ist nicht akzeptabel“, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. „Wir stehen fest an der Seite Polens. Das sind unsere Bündnispartner, und wir werden jeden Zentimeter des Bündnisgebietes verteidigen“, fügte er hinzu.
Die Ereignisse würden an diesem Montag im Nordatlantischen Rat in der Nato beraten. Man sehe auch eine Verstärkung der Kriegsaktivitäten im Ostseeraum.
Die Ereignisse würden an diesem Montag im Nordatlantischen Rat in der Nato beraten. Man sehe auch eine Verstärkung der Kriegsaktivitäten im Ostseeraum.
Carim Soliman
Schuldzuweisungen in Libyen nach ukrainischen Angriffen
Die beiden verfeindeten Regierungen im Osten und Westen Libyens machen einander Vorwürfe wegen der ukrainischen Angriffe auf russische Schiffe im Mittelmeer. Die West-Regierung wolle den Vorfall „politisch ausschlachten“, erklärte Osama Hammad, den das Parlament im Osten zum Ministerpräsidenten ernannt hat. Er sprach von „Unterstellungen und versteckten Vorwürfen“ der West-Regierung mit Sitz in Tripolis. Die angegriffene russische Korvette habe in Bengasi lediglich angelegt, um Treibstoff und Vorräte aufzunehmen.
Die West-Regierung von Abdel Hamid Dbaiba erklärte nach den ukrainischen Angriffen am Sonntag, wer „unrechtmäßige ausländische Kräfte beherbergt“ und diese auf staatliche libysche Einrichtungen zugreifen lasse, „öffne die Tür dafür, dass äußere Konflikte sich im Land ausbreiten“. Die Erklärung war eine Anspielung auf die Haftar-Familie, die faktisch den Osten Libyens kontrolliert, und auf ihre Verbindungen zu Russland.
Schon 2018 wurden Hunderte Söldner der privaten russischen Firma Wagner nach Libyen geschickt, um dort General Khalifa Haftar und seine sogenannte Libysche Nationalarmee (LNA) zu unterstützen. Nachfolger der Wagner-Gruppe ist das sogenannte Afrika-Korps, das dem russischen Verteidigungsministerium untersteht. Moskau hat die Beziehungen zu Haftar laut Experten schon lang ausgebaut und Libyen in einen Knotenpunkt für russische Aktivitäten in Afrika verwandelt.
Die West-Regierung von Dbaiba ist anders als die Ost-Regierung von den Vereinten Nationen anerkannt und soll auch mit der Ukraine zusammenarbeiten. So sind in der westlichen Küstenstadt Misrata ukrainische Spezialeinheiten im Einsatz, wie die Deutsche Presse-Agentur aus libyschen Sicherheitskreisen erfuhr. Es sei „sehr wahrscheinlich“, dass die Angriffe auf russische Schiffe von diesen Einheiten koordiniert wurden, hieß es. Örtlichen Berichten zufolge sollen solche Spezialeinheiten auch in Nähe der Hauptstadt Tripolis im Einsatz sein.
Die West-Regierung von Abdel Hamid Dbaiba erklärte nach den ukrainischen Angriffen am Sonntag, wer „unrechtmäßige ausländische Kräfte beherbergt“ und diese auf staatliche libysche Einrichtungen zugreifen lasse, „öffne die Tür dafür, dass äußere Konflikte sich im Land ausbreiten“. Die Erklärung war eine Anspielung auf die Haftar-Familie, die faktisch den Osten Libyens kontrolliert, und auf ihre Verbindungen zu Russland.
Schon 2018 wurden Hunderte Söldner der privaten russischen Firma Wagner nach Libyen geschickt, um dort General Khalifa Haftar und seine sogenannte Libysche Nationalarmee (LNA) zu unterstützen. Nachfolger der Wagner-Gruppe ist das sogenannte Afrika-Korps, das dem russischen Verteidigungsministerium untersteht. Moskau hat die Beziehungen zu Haftar laut Experten schon lang ausgebaut und Libyen in einen Knotenpunkt für russische Aktivitäten in Afrika verwandelt.
Die West-Regierung von Dbaiba ist anders als die Ost-Regierung von den Vereinten Nationen anerkannt und soll auch mit der Ukraine zusammenarbeiten. So sind in der westlichen Küstenstadt Misrata ukrainische Spezialeinheiten im Einsatz, wie die Deutsche Presse-Agentur aus libyschen Sicherheitskreisen erfuhr. Es sei „sehr wahrscheinlich“, dass die Angriffe auf russische Schiffe von diesen Einheiten koordiniert wurden, hieß es. Örtlichen Berichten zufolge sollen solche Spezialeinheiten auch in Nähe der Hauptstadt Tripolis im Einsatz sein.
Selenskij: Nato-Beitritt besser als Sicherheitsgarantien
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat erneut für eine Aufnahme seines Landes in die Nato plädiert. Dies sei für die Sicherheit in Europa die bessere Lösung als Sicherheitsgarantien, die der Beistandsklausel nach Artikel fünf des Nato-Vertrages lediglich ähneln. Das sagte Selenskij bei der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato-Länder in Berlin. Er wurde dort per Video aus Kiew zugeschaltet.
„Warum nicht laut sagen, was so viele denken? Wäre es nicht effektiver, die Ukraine in die Nato zu bringen? Wäre es nicht besser für uns alle, billiger umzusetzen und zuverlässiger, wenn es um Sicherheit geht?“, fragte er.
US-Unterhändler haben Sicherheitsgarantien ins Spiel gebracht, die Artikel fünf ähneln sollen, um die Ukraine nach einem Kriegsende vor erneuten Angriffen Russlands zu schützen. Selenskij wies den Vorschlag nicht direkt zurück, warf aber mehrere Fragen auf: Welche Partner würden die Ukraine verteidigen, wessen Truppen würden vorsorglich auf ihrem Gebiet stationiert, was würde es kosten, werde es funktionieren?
Europa sei sicherer mit der Ukraine in der Nato, argumentierte Selenskij. „Das braucht nicht nur die Ukraine. Auch die Nato braucht das, sie braucht die Ukraine.“
„Warum nicht laut sagen, was so viele denken? Wäre es nicht effektiver, die Ukraine in die Nato zu bringen? Wäre es nicht besser für uns alle, billiger umzusetzen und zuverlässiger, wenn es um Sicherheit geht?“, fragte er.
US-Unterhändler haben Sicherheitsgarantien ins Spiel gebracht, die Artikel fünf ähneln sollen, um die Ukraine nach einem Kriegsende vor erneuten Angriffen Russlands zu schützen. Selenskij wies den Vorschlag nicht direkt zurück, warf aber mehrere Fragen auf: Welche Partner würden die Ukraine verteidigen, wessen Truppen würden vorsorglich auf ihrem Gebiet stationiert, was würde es kosten, werde es funktionieren?
Europa sei sicherer mit der Ukraine in der Nato, argumentierte Selenskij. „Das braucht nicht nur die Ukraine. Auch die Nato braucht das, sie braucht die Ukraine.“
Russland lehnt einen Nato-Beitritt der Ukraine rundweg ab, genauso wie Sicherheitsgarantien, die durch westliche Truppen in der Ukraine gesichert werden. Das westliche Verteidigungsbündnis hat im Grundsatz beschlossen, dass die Ukraine Mitglied werden soll. Allerdings waren die USA in den vergangenen Jahren dagegen. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hielt sich in der Diskussion vor den Nato-Parlamentariern an die zurückhaltende Sprachregelung, dass der Weg der Ukraine in die Nato unumkehrbar sei.
In den vergangenen Tagen hatte Selenskij aber auch von einem US-Vorschlag berichtet, die Ukraine könnte in die Nato aufgenommen werden, wenn sie den noch von ihr verteidigten Teil des Donbass aufgibt. Einen solchen Rückzug aus einem Gebiet, das Russland bislang nicht erobern konnte, lehnt die Ukraine bislang ab.
In den vergangenen Tagen hatte Selenskij aber auch von einem US-Vorschlag berichtet, die Ukraine könnte in die Nato aufgenommen werden, wenn sie den noch von ihr verteidigten Teil des Donbass aufgibt. Einen solchen Rückzug aus einem Gebiet, das Russland bislang nicht erobern konnte, lehnt die Ukraine bislang ab.
Carim Soliman
Selenskij: Haben russisches Kriegsschiff vor Libyen versenkt
Der ukrainische Geheimdienst SBU ist nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij für das versenkte russische Kriegsschiff vor der Küste Libyens verantwortlich. Die den östlichen Teil Libyens kontrollierende Libysch-Nationale Armee (LNA) unter Khalifa Haftar hatte am Sonntag die Explosionen an dem Schiff im Hafen von Bengasi vermeldet. Auf Satellitenbildern war zu sehen, wie Rauch vom Hafen aufsteigt. Später am Abend hieß es, das Schiff sei gesunken.
Die LNA verurteilte den Vorfall daraufhin als Verletzung der libyschen Souveränität. „Wir setzen unsere Operationen in den dafür vorgesehenen Gewässern fort. Wir reagieren auf die Aggression Russlands“, schreibt hingegen Selenskij nun auf der Plattform X. Es handle sich bei dem versenkten Schiff um die Korvette Merkurij. Er teilt dazu ein Video des SBU, in dem schemenhaft ein nächtlicher Angriff auf ein Kriegsschiff mit der Silhouette der Merkurij zu sehen ist.
Die LNA verurteilte den Vorfall daraufhin als Verletzung der libyschen Souveränität. „Wir setzen unsere Operationen in den dafür vorgesehenen Gewässern fort. Wir reagieren auf die Aggression Russlands“, schreibt hingegen Selenskij nun auf der Plattform X. Es handle sich bei dem versenkten Schiff um die Korvette Merkurij. Er teilt dazu ein Video des SBU, in dem schemenhaft ein nächtlicher Angriff auf ein Kriegsschiff mit der Silhouette der Merkurij zu sehen ist.
Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter / X
An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the… pic.twitter.com/eW6DGfPuIZ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026
x.com
Sie sei erst 2023 in Dienst gestellt worden, schreibt Selenskij, und zähle zu den neuesten der russischen Marine. Der Angriff sei mit sieben in der Ukraine hergestellten Seedrohnen erfolgt. Zusammen mit der Korvette sei auch ein russischer Kampfhubschrauber zerstört worden.
Darüber hinaus sei tagsüber ein zweites Ziel getroffen worden: das russische Frachtschiff MV Angara. Russland nutze dieses Schiff für den Transport von Waffen. Libysche Medien und Marine-Experten berichteten zudem, dass der russische Frachter Ascalon angegriffen worden sei. Auf Videos, die diesen Angriff zeigen sollen, ist ein Drohnenboot zu sehen, das in ein Frachtschiff steuert, gefolgt von einer Explosion. Die Ascalon hatte vor gut einer Woche die Straße von Gibraltar in Richtung Mittelmeer passiert. Die USA hatten das Schiff 2022 mit Sanktionen belegt wegen des Vorwurfs, es transportiere Waffen und militärisches Gerät für Russland.
Es ist bisher unklar, ob neben der Korvette Merkurij tatsächlich zwei Frachter angegriffen wurden. Die sogenannten Roro-Schiffe Angara und die Ascalon sind fast gleich alt, in ihrer Bauweise laut Schiffsportalen sehr ähnlich und auch äußerlich sind sie kaum voneinander zu unterscheiden.
Darüber hinaus sei tagsüber ein zweites Ziel getroffen worden: das russische Frachtschiff MV Angara. Russland nutze dieses Schiff für den Transport von Waffen. Libysche Medien und Marine-Experten berichteten zudem, dass der russische Frachter Ascalon angegriffen worden sei. Auf Videos, die diesen Angriff zeigen sollen, ist ein Drohnenboot zu sehen, das in ein Frachtschiff steuert, gefolgt von einer Explosion. Die Ascalon hatte vor gut einer Woche die Straße von Gibraltar in Richtung Mittelmeer passiert. Die USA hatten das Schiff 2022 mit Sanktionen belegt wegen des Vorwurfs, es transportiere Waffen und militärisches Gerät für Russland.
Es ist bisher unklar, ob neben der Korvette Merkurij tatsächlich zwei Frachter angegriffen wurden. Die sogenannten Roro-Schiffe Angara und die Ascalon sind fast gleich alt, in ihrer Bauweise laut Schiffsportalen sehr ähnlich und auch äußerlich sind sie kaum voneinander zu unterscheiden.