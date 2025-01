Ukraine greift Industrieanlage in Russland an

Ein ukrainischer Drohnenangriff hat in der russischen Region Saratow an der Wolga den Brand einer Industrieanlage ausgelöst. Russischen Telegram-Kanälen zufolge handelt es sich um ein Öldepot. Der Gouverneur der Region, Roman Bussargin, schrieb bei Telegram, dass herabstürzende Trümmerteile eine Industrieanlage in der Stadt Engels getroffen hätten. Infolge des Drohnenangriffs sei ein Feuer in dem Unternehmen ausgebrochen. Die Städte Saratow und Engels an der Wolga, hunderte Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, seien in der Nacht einem massiven Drohnenangriff ausgesetzt gewesen.



In Engels befindet sich ein wichtiger Militärflugplatz für Langstreckenbomber, die zu Russlands strategischen Nuklearstreitkräften gehören. Der ukrainische Präsidentenberater Oleksandr Kamyschin teilte mit, man habe ein Öllager getroffen, das den Flugplatz in Engels versorge. Auch das unabhängige Nachrichtenportal Astra meldete, dass es sich um ein Öldepot handle, das Treibstoff für den Luftwaffenstützpunkt zur Verfügung stelle. Das Verteidigungsministerium in Moskau schrieb am Morgen bei Telegram, dass in der Nacht 32 ukrainische Drohnen über sieben russischen Gebieten und dem Asowschen Meer zerstört worden seien – elf davon über der Region Saratow.



Auch gegen die Ukraine gab es in der Nacht Drohnenattacken. Nach Angaben des Militärs wurde das Land mit mehr als 60 russischen Flugkörpern angegriffen. Die Luftwaffe habe 41 Drohnen abgeschossen. 22 sogenannte Fake-Drohnen, also Drohnen ohne Sprengstoff, hätten ihre Ziele nicht erreicht. In der Region Kiew entstanden nach Angaben von Lokalbehörden Schäden an einem Privathaus durch herabfallende Drohnentrümmer. Opfer habe es nicht gegeben.