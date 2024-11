Nach Trumps Wahlsieg: Selenskij und Scholz telefonieren über deutsche Hilfe

Kanzler Olaf Scholz und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij haben erstmals nach Donald Trumps Wahlsieg in den USA und dem Bruch der Ampelkoalition in Deutschland telefoniert. Selenskij äußerte in dem Gespräch die Hoffnung, dass Deutschland sein Land weiterhin unterstütze. Themen waren laut Selenskij unter anderem die Lieferung von Flugabwehrsystemen für das kommende Jahr und zusätzliche Luftverteidigungstechnik aus Deutschland. Scholz bekräftigte die „unverbrüchliche Solidarität“ Deutschlands mit der Ukraine im Kampf gegen die russische Aggression.



In der Ukraine und in europäischen Unterstützerländern wächst die Sorge, dass die USA unter Trump ihre Hilfe für Kiew einstellen und Russland durch eine einseitige Friedensregelung als Sieger aus dem Krieg hervorgehen könnten.



Scholz und Selenskij tauschten sich laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit zudem über die militärische und humanitäre Lage in der Ukraine aus. Der ukrainische Präsident lobte Deutschlands Rolle beim Zusammenhalt der Unterstützer-Allianz. Scholz kündigte an, dass Deutschland bis Jahresende ein weiteres Iris-T-Flugabwehrsystem liefern werde, und betonte die Bedeutung des Ramstein-Formats, in dem seit Kriegsbeginn wichtige Militärhilfen für die Ukraine beschlossen wurden.



Selenskij forderte, dass die Ukraine beim G-20-Gipfel in Rio de Janeiro auf die Agenda komme, um ihre Position in internationalen Verhandlungen zu stärken. Russland hatte sich im Vorjahr erfolgreich gegen eine stärkere Thematisierung des Ukraine-Kriegs auf dem G-20-Gipfel gewehrt.