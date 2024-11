Auf das Telefonat von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat die Regierung in Kiew verärgert reagiert. „Der Anruf von Olaf öffnet meiner Meinung nach die Büchse der Pandora“, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit Nachdruck in seiner abendlichen Videobotschaft . Berlin habe Kiew zwar vorab informiert, aber damit seien nun weitere Gespräche ermöglicht worden.Mit seinem Anruf habe Scholz Putins langgehegten Wunsch erfüllt, Russlands Isolation zu verringern und mit Gesprächen zu beginnen, die zu nichts führen werden. Putin habe dies jahrzehntelang so gemacht, sagte Selenskij. „Das hat es Russland erlaubt, nichts an seiner Politik zu ändern, im Grunde nichts zu tun, und das führte gerade zu diesem Krieg.“ Scholz und Putin hatten am Freitag zum ersten Mal seit fast zwei Jahren miteinander gesprochen.Die Büchse der Pandora ist ein Bild aus der griechischen Mythologie: In diesem Krug befinden sich alle Übel der Welt sowie die Hoffnung, Pandora darf ihn auf Geheiß der Götter nicht öffnen. Als sie es schließlich doch tut, entweichen all diese Übel und die Erde wird ein schlechter Ort. Pandora schließt den Krug wieder – so früh aber, dass die Hoffnung in ihm bleibt. Als Redensart steht diese Büchse der Pandora bis heute für ein großes Unheil, das jemand anrichtet und das sich nicht wiedergutmachen lässt.