Tote bei russischem Angriff auf Odessa und Sumy – ukrainische Drohnen auf Moskau und Schiffe im Schwarzen Meer

Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa sind nach Behördenangaben drei Menschen ​getötet worden. Auch in nordukrainische Region Sumy sind nach Angaben des dortigen Gouverneurs mindestens drei Menschen getötet worden.



Sieben Menschen seien in Sumy verletzt worden, teilte der Governeur Oleh Hryhorow auf Telegram mit. Die russischen Truppen hätten sechs Angriffe mit Lenkbomben ausgeführt. Eine Bombe sei in der Nähe medizinischer Einrichtungen eingeschlagen. Die anderen hätten nach vorläufigen Informationen ​die Infrastruktur getroffen.



Wie der Leiter der Militärverwaltung von Odessa, ⁠Serhij Lysak, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte, sind dort drei Verletzte in Krankenhäuser eingeliefert worden. Zudem seien Wohngebäude beschädigt worden. Weitere Einzelheiten nannte Lysak nicht.



Das russische Militär hat einen Angriff auf Odessa bestätigt. Bei einem kombinierten Schlag mit „luftbasierten Hochpräzisionswaffen und Kampfdrohnen“ seien in den Häfen Odessa und Tschornormorsk Reservoirs und Anlagen zur Verschiffung von Treibstoffen für das ukrainische Militär getroffen worden, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau am Morgen. Außerdem sei eine Drohnenfabrik beschossen worden.



Russland hat ​in den vergangenen ​Tagen seine Angriffe auf die ukrainischen Tiefwasser-Schwarzmeerhäfen im ‌Großraum Odessa verstärkt, die für den Außenhandel ‌und die Kriegswirtschaft des Landes von zentraler Bedeutung sind. Dem Regionalgouverneur Oleh Kiper zufolge wurden am Dienstagabend bei einem Drohnenangriff ​auf die Hafeninfrastruktur in ​der Region zwei Menschen getötet. Dabei sei ​auch ein Frachter unter der Flagge der Marshallinseln beschädigt worden.



Derweil hat Russland nach Angaben des ​Moskauer Bürgermeisters ​Sergej Sobjanin binnen ‌24 Stunden einen ‌Angriff mit 340 ukrainischen Drohnen auf die ​Hauptstadtregion abgewehrt. ​Die meisten seien von ​der Flugabwehr weit vor der Stadt neutralisiert worden, schrieb Sobjanin auf Telegram. Mehr als 50 ‌Drohnen ‌seien auf dem Weg ​nach Moskau zerstört worden. Eine ukrainische Stellungnahme zu dem ⁠konkreten Angriff ‌gibt es ‌nicht.



Die Ukraine attackierte in der Nacht nach Angaben aus Kiew zudem 20 russische Schiffe im Schwarzen Meer mit Drohnen. Dabei seien 17 Öltanker, zwei Gastanker und ein Schlepper getroffen worden, teilte der Kommandeur der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert Browdi, auf Telegram mit.