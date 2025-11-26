Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Zustimmung der Ukraine zu US-Plan: Trump rückt von Thanksgiving-Frist ab
Trump: Habe Witkoff zu einem Treffen mit Putin angewiesen
Luftangriffe auf Kiew – Berichte über Tote und Verletzte
Selenskij könnte bald in die USA reisen
Ukrainischer Botschafter Makeiev: Partner sollen uns nicht zu Kompromissen zwingen
Linus Freymark
Rutte: "Auf dem Weg zum Frieden sind wir noch längst nicht am Ziel"
Nato-Generalsekretär Mark Rutte warnt in der Debatte über den US-Friedensplan für ein Kriegsende in der Ukraine vor zu hohen Erwartungen. "Er enthält einige starke, aber auch einige schwierige Elemente, die noch mehr Arbeit und Verhandlungen erfordern", sagte Rutte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und der spanischen Zeitung El Pais. "Auf dem Weg zum Frieden sind wir noch längst nicht am Ziel." Der Friedensplan bilde die Grundlage für die Gespräche zwischen der Ukraine und den USA.
Rutte bezeichnete den zurückliegenden Austausch in Genf als "echten Erfolg". Das Treffen sei aber zunächst nur die Grundlage, um die USA und die Ukraine in einen echten Dialog zu bringen. "Aber darauf müssen weitere Treffen folgen, und dann muss es auch noch separate Gespräche mit der EU und der Nato zu einigen Themen geben." Rutte kündigte an, kein Veto aus Moskau zum Ukraine-Beitritt zu akzeptieren. "Russland hat kein Mitspracherecht und kein Veto darüber, wer Nato-Mitglied wird", sagte er.
Linus Freymark
Zustimmung der Ukraine zu US-Plan: Trump rückt von Thanksgiving-Frist ab
US-Präsident Donald Trump ist von einer zuvor angedeuteten Frist für ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland abgerückt. "Die Frist für mich ist, wenn es vorbei ist", sagte Trump am Dienstag gegenüber Reportern an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Zuvor hatte er den Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag als Zieldatum für eine Einigung genannt. Die US-Delegation machte Fortschritte in den Gesprächen mit Russland und der Ukraine. Moskau habe einigen Zugeständnissen zugestimmt, sagte Trump, ohne Details zu nennen.
Trump erklärte weiter, sein Sondergesandter Steve Witkoff werde bald nach Moskau reisen, um sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Auch sein Schwiegersohn Jared Kushner sei an den Bemühungen beteiligt. Trump sagte, es scheine, dass Russland im Krieg die Oberhand habe. Es sei im besten Interesse der Ukraine, eine Einigung zu erzielen. Es könne sein, dass Russland in den nächsten Monaten ohnehin Teile des ukrainischen Territoriums einnehmen werde. Sicherheitsgarantien für die Ukraine würden mit den Europäern ausgehandelt.
Juri Auel
Trump: Habe Witkoff zu einem Treffen mit Putin angewiesen
US-Präsident Donald Trump hat eigener Aussage zufolge den US-Sondergesandten Steve Witkoff angewiesen, sich in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Er hoffe, dass dadurch ein Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine abgeschlossen werden kann, schreibt Trump in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social. "Es gibt nur noch wenige Streitpunkte." Der Staatssekretär für das Heer, Dan Driscoll, werde sich mit der ukrainischen Seite treffen. Er selbst sei offen für ein Treffen mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij - aber erst, wenn der Plan so gut wie final ausgearbeitet sei.
Christoph Heinlein
Drohne stürzt in rumänischen Bauernhof
In Rumänien ist erneut im Kontext des russischen Angriffskriegs auf das Nachbarland Ukraine eine Drohne abgestürzt. Das Objekt, das keine Waffen an Bord hatte, fiel im ostrumänischen Dorf Puiesti in den Garten eines Bauernhauses, wie Verteidigungsminister Ionut Mosteanu gegenüber Medien bestätigte. Verletzt wurde dabei niemand. In dem Haus lebte eine Frau mit ihrem Kind, berichteten rumänische Medien. Ob es sich um eine russische Drohne handelt, sagte der Minister nicht. Experten der Armee, Polizei und Geheimdienst untersuchen nun die Trümmer. Puiesti liegt etwa 60 Kilometer von Rumäniens Grenze zur Republik Moldau entfernt.
Dimitri Taube
Luftangriffe auf Kiew – Berichte über Tote und Verletzte
Das russische Militär hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit nächtlichen Luftangriffen überzogen. Mindestens sieben Menschen seien getötet worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Zudem wurden seinen Angaben zufolge mindestens 20 Menschen verletzt. Bei dem Angriff sind nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe ballistische Raketen, Marschflugkörper, Hyperschallraketen und Drohnen eingesetzt worden.
Feuerwehrleute löschen das Feuer nach dem Einschlag einer Drohne in ein mehrstöckiges Wohnhaus während eines nächtlichen russischen Drohnenangriffs in Kiew. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa
Leopold Zaak
Selenskij könnte bald in die USA reisen
Der ukrainische Präsident könnte noch in dieser Woche in die USA reisen. Rustem Umjerow, der Chef des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine, schreibt bei Facebook, man schätze die Bemühungen der USA, den Krieg zu beenden. Die Gespräche dazu in Genf seien konstruktiv verlaufen. Man freue sich darauf, zum frühestmöglichen Zeitpunkt im November einen Besuch zu organisieren, um die letzten Schritte abzuschließen und eine Vereinbarung mit Präsident Trump zu treffen, so Umjerow weiter.
Umjerow hatte die ukrainische Delegation in Genf angeführt, wo die USA mit der Ukraine verhandelt hatten. Er war es auch, der bei einem Treffen in Miami über den ursprünglichen 28-Punkte-Plan unterrichtet wurde, den die USA und Russland ausgearbeitet hatten.
Dimitri Taube
Ukrainischer Botschafter Makeiev: Partner sollen uns nicht zu Kompromissen zwingen
Vor dem Hintergrund der laufenden Gespräche über einen Frieden in der Ukraine betont der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, erneut die roten Linien seines Landes. Die Abgabe von besetzten Gebieten bezeichnete er im ZDF-„Morgenmagazin“ als „absolut tabu“.
Auf die Frage, ob frühere Positionen wie Gebietsabtretungen an Russland, die Halbierung der ukrainischen Armee und der Verzicht auf eine Nato-Mitgliedschaft, nun vom Tisch seien, antworte Makeiev: „Das sind rote Linien für uns.“ Er fügte hinzu: „Nochmals: Es ist wichtig, dass unsere Partner uns dabei helfen und nicht versuchen, uns zu irgendwelchen Kompromissen zu zwingen.“ Makeiev sagte zudem, es sei wichtig, dass Russland zu Zugeständnissen gezwungen werde.
Er sei optimistisch, dass mit Druck, wirtschaftlichen Sanktionen und weiterer Unterstützung der Ukraine Russland gezwungen werde, an den Verhandlungstisch zu kommen.
Dimitri Taube
Kreml: Keine neue Entwicklung nach Unterhändler-Treffen in Abu Dhabi
Auch nach dem Treffen einer russischen Delegation mit dem US-amerikanischen Unterhändler Dan Discroll in Abu Dhabi gibt es nach russischen Angaben keine neue Entwicklung in den Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine. Man habe keine überarbeitete Fassung des Plans von Präsident Donald Trump erhalten, erklärte Kremlsprecher Dmitrij Peskow. „Derzeit ist das einzig Substanzielle das amerikanische Projekt, das Trump-Projekt. Wir sind der Ansicht, dass dies eine sehr gute Grundlage für Verhandlungen sein könnte. Wir halten weiterhin an diesem Standpunkt fest“, sagte Peskow.
Dimitri Taube
Russland: Tote und Verletzte nach ukrainischen Luftangriffen
Russischen Berichten zufolge sind bei einem massiven ukrainischen Drohnenangriff auf den Süden Russlands und auf die von Moskau annektierte Halbinsel Krim mindestens drei Menschen getötet worden. Die Opfer stammten aus der Großstadt Taganrog, teilte der Gouverneur der Region Rostow am Don, Juri Sljussar, auf Telegram mit. Überdies seien zehn Menschen verletzt worden.
Schäden habe es in vier Mehr- und zwölf Einfamilienhäusern, einer Lackiererei, einem Lager und mehreren sozialen Objekten gegeben, schrieb er. Dem Internetportal Astra zufolge brachen Brände in der Nähe einer Flugzeugfabrik mit Rollbahn aus.
Sechs Verletzte gab es offiziellen Angaben nach auch im russischen Gebiet Krasnodar. Die Region sei einem der längsten und massivsten Drohnenangriffe ausgesetzt gewesen, schrieb Gouverneur Wenjamin Kondratjew. Vor allem die Hafenstadt Noworossijsk, Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte, wurde demnach schwer getroffen. Es soll vier Verletzte geben sowie mehrere Einschläge in Wohnhäuser.
Nach Angaben des russischen Militärs war es einer der schwersten ukrainischen Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn. Das Verteidigungsministerium in Moskau macht zwar traditionell keine Angaben zu Schäden, berichtete aber über die Abwehr von insgesamt 249 Drohnen.
Schäden habe es in vier Mehr- und zwölf Einfamilienhäusern, einer Lackiererei, einem Lager und mehreren sozialen Objekten gegeben, schrieb er. Dem Internetportal Astra zufolge brachen Brände in der Nähe einer Flugzeugfabrik mit Rollbahn aus.
Sechs Verletzte gab es offiziellen Angaben nach auch im russischen Gebiet Krasnodar. Die Region sei einem der längsten und massivsten Drohnenangriffe ausgesetzt gewesen, schrieb Gouverneur Wenjamin Kondratjew. Vor allem die Hafenstadt Noworossijsk, Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte, wurde demnach schwer getroffen. Es soll vier Verletzte geben sowie mehrere Einschläge in Wohnhäuser.
Nach Angaben des russischen Militärs war es einer der schwersten ukrainischen Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn. Das Verteidigungsministerium in Moskau macht zwar traditionell keine Angaben zu Schäden, berichtete aber über die Abwehr von insgesamt 249 Drohnen.
Dimitri Taube
Bericht: US-Vertreter zu Russland-Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi
US-Heeresstaatssekretär Dan Driscoll ist einem Zeitungsbericht zufolge zu Gesprächen mit dem ukrainischen Militärgeheimdienstchef Kyrylo Budanow und einer russischen Delegation in Abu Dhabi eingetroffen. Driscoll habe die Gespräche mit den russischen Gesandten in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate am Montagabend aufgenommen, berichtete die Financial Times unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Driscoll war in den vergangenen Tagen auch an den Verhandlungen mit ukrainischen Vertretern über den US-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskrieges beteiligt.
Juri Auel
USA: Noch "ein paar strittige Punkte" mit der Ukraine
Bei den Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine gibt es nach Darstellung des US-Präsidialamts nur noch "ein paar strittige Punkte". Präsident Donald Trump sei zuversichtlich, dass eine Einigung erzielt werden könne, sagt seine Sprecherin Karoline Leavitt dem Sender Fox News. Trump übe Druck auf den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und auf das russische Staatsoberhaupt Wladimir Putin aus.
Selenskij äußerte sich ähnlich. "Nach den Gesprächen in Genf gibt es nun weniger Punkte, nicht mehr 28, und viele richtige Elemente wurden in diesen Rahmen aufgenommen", sagt Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache. Details nannte er nicht. "Unser Team hat heute bereits über den neuen Entwurf der Maßnahmen informiert, und das ist wirklich der richtige Ansatz. Die heiklen Themen, die heikelsten Punkte, werde ich mit Präsident Trump besprechen." Berichten zufolge sollen sich Washington und Kiew auf eine reduzierte Anzahl an Punkten geeinigt haben, von 19 ist die Rede.
Der von Trump vorgelegte 28-Punkte-Plan, der von vielen als „Wunschliste Russlands“ kritisiert worden ist, war für die Ukraine und die Europäer fast durchweg inakzeptabel. Aus Selenskijs Delegation hieß es, der Plan existiere so nicht mehr.
Juri Auel
Ukraine schließt Kompromiss in drei Fragen aus
Vor dem Hintergrund von Gesprächen zu einem Plan der USA zur Beendigung des Krieges hat der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk erneut „rote Linien“ gezogen und Kompromisse in mehreren Fragen ausgeschlossen:
„Keine Anerkennung der russischen Besetzung ukrainischer Gebiete. Keine Beschränkung der Verteidigungskräfte der Ukraine. Kein Veto zum Recht der Ukraine zukünftige Bündnisse zu wählen.“Ruslan Stefantschuk
Bei einem Auftritt in Stockholm im Rahmen der sogenannten Krim-Plattform unterstrich er zwar die ukrainische Bereitschaft zu „inhaltsreichen Verhandlungen für ein Ende des Krieges“. Doch seien Zugeständnisse in Fragen der Sprache, der Religion und der „nationalen Identität“ ebenso nicht möglich.
Den Worten Stefantschuks nach hat ein „realer Friedensprozess“ auf einem sehr klaren Prinzip zu beruhen: „Nichts über die Ukraine ohne die Ukraine, nichts über Europa ohne Europa.“ Ein „realer Friedensplan“ sehe dabei eine Stärkung der ukrainischen und der europäischen Rüstungsindustrie und eine stärkere Flugabwehr für den Schutz der ukrainischen Infrastruktur vor. Er forderte Sicherheitsgarantien für sein Land und stärkere Sanktionen gegen Russland. Zu den Sicherheitsgarantien gehören dem Parlamentspräsidenten nach auch ein Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union und der westlichen Militärallianz Nato.
Wie Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussehen könnten (SZ Plus):
Philipp Saul
Kreml: Europäischer Gegenvorschlag funktioniert für Russland nicht
Der Kreml lehnt den europäischen Gegenvorschlag für einen Friedensplan in der Ukraine ab. Der Plan sei "völlig unkonstruktiv" und funktioniere für Moskau nicht, sagte der außenpolitische Berater Juri Uschakow. Dagegen bezeichnet die russische Regierung den ursprünglichen US-Vorschlag als mögliche Grundlage für eine Lösung des Konflikts. Viele Bestimmungen dieses Plans seien „durchaus akzeptabel“, sagte Uschakow. Der europäische Plan ändert einem Entwurf zufolge entscheidende Punkte zu den Themen Nato und territoriale Integrität.
Uschakow sagte, dass die von Trump vorgelegten Punkte im Detail betrachtet werden müssen. Viele, aber nicht alle Punkte seien für Russland annehmbar. Bisher habe mit Russland darüber niemand gesprochen. Bei der Entstehung dieses US-Plans scheinen indes viele Moskauer Forderungen eingeflossen zu sein. Er ist international kritisiert worden, weil er der Ukraine mehr Zugeständnisse abverlangt als Russland.
Henrike Roßbach
Katja Guttmann
Merz: Rechne nicht mit einem Durchbruch beim Ukraine-Plan
Nach den Verhandlungen zwischen Vertretern der USA, Europas und der Ukraine über einen Plan zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine rechnet Bundeskanzler Friedrich Merz nicht damit, dass es diese Woche einen Durchbruch geben werde. Ursprünglich hatte US-Präsident Donald Trump der Ukraine ein Ultimatum gestellt, dem 28-Punkte-Plan der USA bis Donnerstag zuzustimmen.
„Der nächste Schritt muss sein: Russland muss an den Tisch“, sagte Merz am Rande des EU-Afrika Gipfels im angolanischen Luanda. „Wenn das möglich ist, hat sich jede Anstrengung gelohnt. Wenn das nicht möglich ist, müssen weitere Anstrengungen folgen.“ Das sei „ein mühsamer Prozess“. Frieden in der Ukraine gebe es nicht über Nacht, so Merz.
Zuvor hatten sich die bei dem Gipfel anwesenden Staats- und Regierungschefs der EU getroffen, um über den Stand der Verhandlungen zu beraten. „Wir sind uns einig“, sagte Merz, „wir wollen so schnell wie möglich einen Waffenstillstand und den Frieden in der Ukraine – und wir wollen Sicherheit für Europa.“ Er betonte allerdings, dass es einen Friedensplan nicht geben könne ohne die Zustimmung Europas zu „Fragen, die europäische Interessen und europäische Souveränität berühren“. Europa stehe sehr geschlossen beieinander „in diesem Schicksalsmoment“.
Er betonte, dass ukrainische Interessen auch gemeinsame europäische Interessen seien, die man dauerhaft wahren wolle. Dazu gehöre auch, dass die Ukraine nicht zu einseitigen territorialen Konzessionen gezwungen werden dürfe. Zudem müsse sich die Ukraine „auch in Zukunft wirksam gegen Aggressionen zur Wehr setzen können“ - ein Verweis des Kanzlers auf die Forderung in dem ursprünglichen US-Friedensplan, dass die Ukraine ihre Streitkräfte signifikant verringern solle. Merz forderte, dass die Ukraine „starke Streitkräfte“ brauche und „belastbare Sicherheitsgarantien der Partner“.
Besonders wichtig ist den Europäern zudem, dass nicht über ihre Köpfe hinweg Fakten geschaffen werden. „Jede Verständigung“, so Merz, „welche die Europäische Union oder die Nato betrifft, bedarf einer Zustimmung der europäischen Partner beziehungsweise eines Konsenses im Bündnis der Nato.“
Julia Daniel
Russland erklärt Correctiv zur „unerwünschten Organisation“
Die russische Generalstaatsanwaltschaft hat das Recherchenetzwerk Correctiv nach Angaben der Organisation zur sogenannten unerwünschten ausländischen Organisation erklärt. „Damit stellt der russische Staat unsere journalistische Arbeit pauschal unter Strafandrohung – und zeigt gleichzeitig, dass unsere Arbeit wirkt“, wie Correctiv am Montag mitteilte. Unabhängige Recherche solle in Russland unmöglich gemacht werden. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 steigt der Druck auf westliche Journalisten in Russland.
Mit diesem Schritt sei Correctiv jede Tätigkeit in der Russischen Föderation gesetzlich untersagt, hieß es weiter. Russische Staatsbürger, die im In- oder Ausland mit Correctiv Kontakt haben, könnten von russischen Behörden verfolgt werden. Jede Form der Zusammenarbeit mit Correctiv werde kriminalisiert. Dazu zählten die Teilnahme an Gesprächen, die Weitergabe von Informationen, die Mitwirkung an Recherchen und die Organisation gemeinsamer Projekte, das Weiterleiten eines Artikels, das Übersetzen eines Textes sowie das Kommentieren oder Liken von Correctiv-Inhalten in sozialen Netzwerken.
Correctiv-Gründer und -Herausgeber David Schraven sagte: „Diese Einstufung ist ein Angriff auf unabhängigen Journalismus und ein Versuch, kritische Berichterstattung einzuschüchtern. Wir lassen uns davon nicht abhalten.“ Schraven ergänzte, dass die Einstufung die Recherchen erschwerten, aber nicht unmöglich machten. „Wir bewerten den Schutz potenzieller Quellen und Gesprächspartner aus Russland neu. Wir werden unsere Sicherheitsmaßnahmen verstärken.“ Das Recherchenetzwerk Correctiv wurde 2014 gegründet.
