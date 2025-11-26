Merz: Rechne nicht mit einem Durchbruch beim Ukraine-Plan

Nach den Verhandlungen zwischen Vertretern der USA, Europas und der Ukraine über einen Plan zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine rechnet Bundeskanzler Friedrich Merz nicht damit, dass es diese Woche einen Durchbruch geben werde. Ursprünglich hatte US-Präsident Donald Trump der Ukraine ein Ultimatum gestellt, dem 28-Punkte-Plan der USA bis Donnerstag zuzustimmen.



„Der nächste Schritt muss sein: Russland muss an den Tisch“, sagte Merz am Rande des EU-Afrika Gipfels im angolanischen Luanda. „Wenn das möglich ist, hat sich jede Anstrengung gelohnt. Wenn das nicht möglich ist, müssen weitere Anstrengungen folgen.“ Das sei „ein mühsamer Prozess“. Frieden in der Ukraine gebe es nicht über Nacht, so Merz.



Zuvor hatten sich die bei dem Gipfel anwesenden Staats- und Regierungschefs der EU getroffen, um über den Stand der Verhandlungen zu beraten. „Wir sind uns einig“, sagte Merz, „wir wollen so schnell wie möglich einen Waffenstillstand und den Frieden in der Ukraine – und wir wollen Sicherheit für Europa.“ Er betonte allerdings, dass es einen Friedensplan nicht geben könne ohne die Zustimmung Europas zu „Fragen, die europäische Interessen und europäische Souveränität berühren“. Europa stehe sehr geschlossen beieinander „in diesem Schicksalsmoment“.



Er betonte, dass ukrainische Interessen auch gemeinsame europäische Interessen seien, die man dauerhaft wahren wolle. Dazu gehöre auch, dass die Ukraine nicht zu einseitigen territorialen Konzessionen gezwungen werden dürfe. Zudem müsse sich die Ukraine „auch in Zukunft wirksam gegen Aggressionen zur Wehr setzen können“ - ein Verweis des Kanzlers auf die Forderung in dem ursprünglichen US-Friedensplan, dass die Ukraine ihre Streitkräfte signifikant verringern solle. Merz forderte, dass die Ukraine „starke Streitkräfte“ brauche und „belastbare Sicherheitsgarantien der Partner“.



Besonders wichtig ist den Europäern zudem, dass nicht über ihre Köpfe hinweg Fakten geschaffen werden. „Jede Verständigung“, so Merz, „welche die Europäische Union oder die Nato betrifft, bedarf einer Zustimmung der europäischen Partner beziehungsweise eines Konsenses im Bündnis der Nato.“