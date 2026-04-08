Ukraine attackiert wieder russische Ölanlagen – trotz der Bitte von Verbündeten, die Angriffe auszusetzen

Die Ukraine hat bei neuen Drohnenangriffen auf Anlagen der russischen Ölindustrie mehrere Objekte in Brand gesetzt. Im Gebiet Nischni Nowgorod tief im russischen Hinterland berichtete Gouverneur Gleb Nikitin auf Telegram, dass 30 ukrainische Drohnenschläge abgewehrt worden seien. Herabfallende Trümmer hätten Feuer in zwei Objekten des Ölkonzerns Lukoil ausgelöst. Es seien auch Wohnhäuser und ein Heizkraftwerk beschädigt worden. Demnach kam es auch zu Stromausfällen. Verletzte gebe es nach vorläufigen Angaben nicht.



Im Gebiet Leningrad an der Ostsee war – wie zuletzt schon mehrfach – der Hafen Primorsk Ziel ukrainischer Angriffe, wie Gouverneur Alexander Drosdenko auf Telegram mitteilte. Dort sei es an einer Ölleitung zu einem „ungefährlichen Brand“ gekommen. 19 ukrainische Drohnenattacken seien abgewehrt worden. Der Chef der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, bestätigte die Angriffe. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete, dass die Flugabwehr in der Nacht insgesamt 87 ukrainische Drohnen über russischen Zielen zerstört habe.



Wie das ukrainische Onlineportal Kyiv Independent berichtete, erfolgten die jüngsten Angriffe zu einem Zeitpunkt, nachdem Kiew bestätigt hat, dass ausländische Verbündete darum gebeten hatten, die Angriffe auf russische Ölraffinerien auszusetzen – weil der Iran-Krieg die Treibstoffpreise weltweit in die Höhe treibt.



Kyrylo Budanow, der Kanzleichef des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, sagte dazu in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg: „Lassen Sie uns diese Frage diplomatisch beantworten: Wir erhalten diesbezüglich gewisse Signale.“ Einzelheiten nannte er nicht, und auch nicht, welche Länder es waren. Am 30. März hatte auch schon Selenskij von entsprechenden Signalen berichtet und erklärt: Falls Russland das ukrainische Energiesystem nicht mehr attackiere, sei die ​Ukraine ​im Gegenzug bereit, ihre Angriffe ​einzustellen.



Die Ukraine nimmt immer wieder russische Energieanlagen in ihrem Abwehrkampf ins Visier. Ziel Kiews ist es, auf diese Weise Moskaus Einnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas zu minimieren. Mit den Erlösen aus dem Energieexport finanziert Russland seine Kriegswirtschaft.