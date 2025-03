Ukraine und USA beginnen Gespräche in Saudi-Arabien

Die Delegationen der Ukraine und der USA haben ihre Beratungen in Dschidda aufgenommen. Ein vom ukrainischen Außenministerium gepostetes Video zeigt, wie die Vertreter der Ukraine, angeführt vom Chef des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, zu dem Treffen gehen. Auf einem weiteren Video sind auf ukrainischer Seite neben Jermak noch Außenminister Andrij Sybiha sowie Verteidigungsminister Rustem Umjerow dann am Verhandlungstisch zu sehen. Ihnen gegenüber saßen auf US-Seite der amerikanische Außenminister Marco Rubio und der nationale Sicherheitsberater, Michael Waltz.



Bei den Gesprächen geht es um das weitere Vorgehen auf dem Weg zu einer Beendigung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Washington will Kiew zu schnellen Friedensverhandlungen mit Russland und großen Zugeständnissen gegenüber dem Kriegsgegner bringen und hat daher zuletzt die Militärhilfe für die Ukraine ausgesetzt.



Nicht mit am Tisch sitzt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij, der mit der Delegation nach Saudi-Arabien geflogen war und dort am Montagabend den Kronprinzen Mohammed bin Salman traf. In einer später veröffentlichten Erklärung zu dem Treffen hieß es laut saudischer Staatsagentur SPA: Die Regierung in Riad hoffe auf einen „anhaltenden, gerechten und umfassenden“ Frieden in der Ukraine und darauf, dass die „Krise im Einklang mit internationalem Recht und der Charta der Vereinten Nationen“ gelöst werde.



Vor allem Kiew steht bei dem Treffen in Saudi-Arabien unter Druck, wie Florian Hassel, SZ-Korrespondent für die Ukraine, schreibt: