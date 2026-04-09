Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Russland und Ukraine hoffen nach Waffenstillstand im Iran-Krieg auf Fortschritte bei eigenen Friedensverhandlungen
Tote in der Ukraine bei russischen Drohnenangriffen
Kamerun: Russland bestätigt Tod von 16 Kamerunern im Ukraine-Krieg
Deutsch-Russische Auslandshandelskammer: Russland gewinnt Milliarden durch Hormus-Blockade
Tote bei Angriff auf Stadtbus in der Ukraine – auch Russland meldet Opfer
Kreml: Putin verkündet Waffenruhe zum orthodoxen Osterfest
Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Kremlangaben anlässlich des orthodoxen Osterfests eine Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine verkündet. Sie soll demnach am Samstag um 16.00 Uhr (15.00 Uhr MESZ) beginnen und den gesamten Sonntag andauern. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte zuletzt mehrfach eine Waffenruhe über die Osterfeiertage gefordert.
Verteidigungsminister Andrej Beloussow und Generalstabschef Waleri Gerassimow seien angewiesen worden, für den Zeitraum der Waffenruhe die Kampfhandlungen in allen Richtungen einzustellen, teilte der Kreml mit.
Die Truppen müssten bereit sein, mögliche Provokationen und jegliche aggressive Handlungen des Gegners zu unterbinden, hieß es in der Mitteilung. „Wir gehen davon aus, dass die ukrainische Seite dem Beispiel der Russischen Föderation folgt.“
Die orthodoxen Christen in der Ukraine feiern wie in Russland Ostern erst am kommenden Sonntag (12. April).
Verteidigungsminister Andrej Beloussow und Generalstabschef Waleri Gerassimow seien angewiesen worden, für den Zeitraum der Waffenruhe die Kampfhandlungen in allen Richtungen einzustellen, teilte der Kreml mit.
Die Truppen müssten bereit sein, mögliche Provokationen und jegliche aggressive Handlungen des Gegners zu unterbinden, hieß es in der Mitteilung. „Wir gehen davon aus, dass die ukrainische Seite dem Beispiel der Russischen Föderation folgt.“
Die orthodoxen Christen in der Ukraine feiern wie in Russland Ostern erst am kommenden Sonntag (12. April).
Moskau und Kiew tauschen Soldatenleichen aus
Russland und die Ukraine haben in ihrem Krieg erstmals seit Februar wieder Leichen von Soldaten ausgetauscht. Die ukrainische Seite habe 1000 getötete Soldaten erhalten, Russland dagegen 41 Leichen, sagte der Parlamentsabgeordnete Schamsail Saralijew dem russischen Nachrichtenportal rbc.ru. Der Politiker ist in der Duma für Fragen der „militärischen Spezialoperation“, wie der Krieg in Moskau offiziell genannt wird, zuständig.
Der Koordinationsstab für Kriegsgefangenenbelange in Kiew bestätigte auf Telegram, dass die Ukraine 1000 Leichname erhalten habe, die nach russischen Angaben ukrainischen Verteidigern gehören können. Die Behörde dankte dem Internationalen Roten Kreuz für Unterstützung.
Gerichtsmediziner würden die Toten nun untersuchen, hieß es. So soll etwa ausgeschlossen werden, dass fälschlicherweise Leichen von russischen Soldaten übergeben wurden. „Nach der Identifizierung der Verstorbenen werden die Leichen den Familien zur würdigen Bestattung übergeben“, teilte der Stab weiter mit.
Russland und die Ukraine tauschen immer wieder Soldatenleichen aus. Allein im vergangenen Jahr erhielt Kiew nach offiziellen Angaben mehr als 15 000 Leichname gefallener Soldaten zurück. Moskau bekam nur einen Bruchteil dessen. Aufgrund des langsamen, aber stetigen Vormarsches der russischen Truppen kann die ukrainische Armee gefallene eigene Soldaten nicht immer bergen.
Der Koordinationsstab für Kriegsgefangenenbelange in Kiew bestätigte auf Telegram, dass die Ukraine 1000 Leichname erhalten habe, die nach russischen Angaben ukrainischen Verteidigern gehören können. Die Behörde dankte dem Internationalen Roten Kreuz für Unterstützung.
Gerichtsmediziner würden die Toten nun untersuchen, hieß es. So soll etwa ausgeschlossen werden, dass fälschlicherweise Leichen von russischen Soldaten übergeben wurden. „Nach der Identifizierung der Verstorbenen werden die Leichen den Familien zur würdigen Bestattung übergeben“, teilte der Stab weiter mit.
Russland und die Ukraine tauschen immer wieder Soldatenleichen aus. Allein im vergangenen Jahr erhielt Kiew nach offiziellen Angaben mehr als 15 000 Leichname gefallener Soldaten zurück. Moskau bekam nur einen Bruchteil dessen. Aufgrund des langsamen, aber stetigen Vormarsches der russischen Truppen kann die ukrainische Armee gefallene eigene Soldaten nicht immer bergen.
Ein Toter und acht Verletzte bei russischen Angriffen
Bei russischen Angriffen auf die Ukraine ist nach ukrainischen Angaben ein Mensch getötet und mindestens acht weitere verletzt worden. In der südlichen Region Odessa wurde Behörden zufolge zudem ein Umspannwerk durch russische Drohnen beschädigt. In der südöstlichen Region Saporischschja kam ein Mann bei einem Angriff mit Gleitbomben ums Leben. Weitere Verletzte wurden aus mehreren Regionen im Osten und Süden des Landes gemeldet. Eine russische Stellungnahme liegt nicht vor.
Russland und Ukraine hoffen nach Waffenstillstand im Iran-Krieg auf Fortschritte bei eigenen Friedensverhandlungen
Russland begrüßt die Feuerpause zwischen den USA und Iran und setzt nun darauf, dass die Friedensgespräche zur Ukraine wieder aufgenommen werden können. Russland hoffe, dass die USA nun die Zeit und den Spielraum hätten, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, sagt Kremlsprecher Dmitrij Peskow in einem Telefonat mit Journalisten.
Vor dem Hintergrund der vereinbarten, zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sein Angebot für eine Feuerpause an Russland erneuert. „Wir sind bereit, spiegelbildlich zu antworten, wenn die Russen ihre Angriffe einstellen“, schrieb er auf sozialen Netzwerken. Eine Waffenruhe könne die Voraussetzungen für eine Übereinkunft über ein Ende des Krieges schaffen. Gleichzeitig sprach er seine Unterstützung für die Waffenruhe im Iran-Krieg aus.
Vor dem Hintergrund der vereinbarten, zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sein Angebot für eine Feuerpause an Russland erneuert. „Wir sind bereit, spiegelbildlich zu antworten, wenn die Russen ihre Angriffe einstellen“, schrieb er auf sozialen Netzwerken. Eine Waffenruhe könne die Voraussetzungen für eine Übereinkunft über ein Ende des Krieges schaffen. Gleichzeitig sprach er seine Unterstützung für die Waffenruhe im Iran-Krieg aus.
Tote in der Ukraine bei russischen Drohnenangriffen
Bei russischen Angriffen auf die Ukraine sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Im nordostukrainischen Gebiet Sumy kam Militärgouverneur Oleh Hryhorow zufolge ein 42-Jähriger in der Gemeinde Romny ums Leben. Russlands Militär habe ein Wohnhaus getroffen, vermutlich mit einer Drohne, schrieb Hryhorow bei Telegram. Die Familie des Mannes sei verletzt worden.
Im Kreis Saporischschja im Südosten des Landes griff Russlands Armee laut Gouverneur Iwan Fedorow mit Gleitbomben an. Mehrere Wohnhäuser und andere Gebäude sind demnach im Dorf Balabyne zerstört worden. Unter den Trümmern eines der Häuser sei die Leiche einer Person gefunden worden, schrieb Fedorow. Eine 47-Jährige sei bei einem Angriff auf die Stadt Saporischschja verletzt worden.
Im Kreis Saporischschja im Südosten des Landes griff Russlands Armee laut Gouverneur Iwan Fedorow mit Gleitbomben an. Mehrere Wohnhäuser und andere Gebäude sind demnach im Dorf Balabyne zerstört worden. Unter den Trümmern eines der Häuser sei die Leiche einer Person gefunden worden, schrieb Fedorow. Eine 47-Jährige sei bei einem Angriff auf die Stadt Saporischschja verletzt worden.
Selenskij: Kiewer Militär redet bei Straße von Hormus mit
Ukrainische Soldaten sind nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij an Beratungen über die Wiederherstellung einer freien Schifffahrt in der Straße von Hormus beteiligt. „Sichere Seeschifffahrt ist ein globales Gut – das wissen wir aus unserer Erfahrung mit der Verteidigung des Schwarzen Meeres“, sagte Selenskij in seiner abendlichen Videobotschaft aus Kiew.
Er äußerte sich nicht dazu, wo und in welchem Format ukrainische Militärs beteiligt sind, um die vom Iran blockierte Ölexportroute am Persischen Golf wieder freizubekommen. US-Präsident Donald Trump droht Teheran mit Angriffen auf Kraftwerke und Brücken, sollte die Straße von Hormus nicht freigegeben werden.
Selenskij verwies auf die rasche Hilfe der Ukraine mit ihrer erfahrenen Drohnenabwehr für die Golfstaaten, die vom Iran beschossen worden sind. „Die Ukraine exportiert Sicherheit und erhält das, was für ihre innere Stabilität und sichere Energieversorgung notwendig ist“, sagte er. Der Kiewer Präsident hat in den vergangenen Tagen mit Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten Verteidigungskooperationen vereinbart; die Ukraine bekommt auch Treibstoff.
Er äußerte sich nicht dazu, wo und in welchem Format ukrainische Militärs beteiligt sind, um die vom Iran blockierte Ölexportroute am Persischen Golf wieder freizubekommen. US-Präsident Donald Trump droht Teheran mit Angriffen auf Kraftwerke und Brücken, sollte die Straße von Hormus nicht freigegeben werden.
Selenskij verwies auf die rasche Hilfe der Ukraine mit ihrer erfahrenen Drohnenabwehr für die Golfstaaten, die vom Iran beschossen worden sind. „Die Ukraine exportiert Sicherheit und erhält das, was für ihre innere Stabilität und sichere Energieversorgung notwendig ist“, sagte er. Der Kiewer Präsident hat in den vergangenen Tagen mit Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten Verteidigungskooperationen vereinbart; die Ukraine bekommt auch Treibstoff.
Viertgrößte russische Ölraffinerie offenbar außer Betrieb
Nach einem ukrainischen Drohnenangriff am Sonntag hat die viertgrößte russische Ölraffinerie laut Brancheninsidern ihren Betrieb eingestellt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Norsi in der westlichen Nischni-Nowgorod-Region fing nach Angaben der russischen Behörden infolge des Angriffs Feuer. Den Insidern zufolge könnte der Lieferstopp bis Ende des Monats anhalten. Die Raffinerie liegt etwa 450 Kilometer östlich von Moskau. Norsi ist auch Russlands zweitgrößter Benzinproduzent und kann pro Jahr 16 Millionen Tonnen Öl oder rund 320 000 Barrel pro Tag verarbeiten.
Pauline Claßen
Kamerun: Russland bestätigt Tod von 16 Kamerunern im Ukraine-Krieg
Russland hat nach kamerunischen Angaben den Tod von 16 Kamerunern im Krieg gegen die Ukraine bestätigt. Das Außenministerium des zentralafrikanischen Landes teilte dies am Montagabend im staatlichen Rundfunk mit. Es ist das erste Mal, dass sich die Regierung zu einer Beteiligung ihrer Bürger an dem Konflikt äußert. Die Familien der Toten wurden aufgerufen, sich mit den Behörden in der Hauptstadt Jaunde in Verbindung zu setzen.
In einer diplomatischen Note vom Montag, die die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte, ist von „militärischen Auftragnehmern kamerunischer Nationalität“ die Rede. Diese seien in einer Zone für militärische Spezialoperationen im Einsatz gewesen – ein Begriff, den Russland für den Krieg in der Ukraine verwendet. Weder aus der Mitteilung noch aus der Note geht hervor, wie die 16 Männer in russische Dienste gekommen sind. Zudem wurden keine Angaben zu Ort, Zeitpunkt und den genauen Umständen ihres Todes gemacht. Die russische Botschaft in Jaunde reagierte bisher nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Zum Hintergrund:
In einer diplomatischen Note vom Montag, die die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte, ist von „militärischen Auftragnehmern kamerunischer Nationalität“ die Rede. Diese seien in einer Zone für militärische Spezialoperationen im Einsatz gewesen – ein Begriff, den Russland für den Krieg in der Ukraine verwendet. Weder aus der Mitteilung noch aus der Note geht hervor, wie die 16 Männer in russische Dienste gekommen sind. Zudem wurden keine Angaben zu Ort, Zeitpunkt und den genauen Umständen ihres Todes gemacht. Die russische Botschaft in Jaunde reagierte bisher nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Zum Hintergrund:
Die Regierung in Kiew hatte im Februar erklärt, dass mehr als 1700 Afrikaner für Russland kämpften. Analysten gehen jedoch von einer höheren Zahl aus. Russische Behörden weisen den Vorwurf der illegalen Rekrutierung afrikanischer Bürger zurück.
In Kamerun hatte sich der Verteidigungsminister in einem internen Memo vom März 2025 besorgt darüber geäußert, dass Soldaten das Land verließen, um sich dem Krieg in der Ukraine anzuschließen. In dem Reuters vorliegenden Schreiben wies er die Kommandeure an, ihre Einheiten streng zu überwachen.
Kamerun entsendet nach eigenen Angaben offiziell keine Truppen ohne internationales oder regionales Mandat ins Ausland und warnt seine Bürger vor der Teilnahme an fremden Konflikten.
In Kamerun hatte sich der Verteidigungsminister in einem internen Memo vom März 2025 besorgt darüber geäußert, dass Soldaten das Land verließen, um sich dem Krieg in der Ukraine anzuschließen. In dem Reuters vorliegenden Schreiben wies er die Kommandeure an, ihre Einheiten streng zu überwachen.
Kamerun entsendet nach eigenen Angaben offiziell keine Truppen ohne internationales oder regionales Mandat ins Ausland und warnt seine Bürger vor der Teilnahme an fremden Konflikten.
Deutsch-Russische Auslandshandelskammer: Russland gewinnt Milliarden durch Hormus-Blockade
Russland erzielt nach Berechnungen der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer durch die faktische Sperrung der Straße von Hormus mit seinen Rohstoffexporten hohe zusätzliche Milliardeneinnahmen. Die Gewinne Russlands beim Export von Öl, Gas und Dünger beliefen sich auf monatlich mehr als zehn Milliarden Euro, teilte die Kammer mit. „Russland ist damit der große Gewinner des neuen Krieges im Nahen Osten“, sagt Matthias Schepp, der Vorstandsvorsitzende der Kammer, der Nachrichtenagentur dpa. Kremlchef Wladimir Putin finanziert aus den Einnahmen aus dem Rohstoffverkauf auch seinen Krieg gegen die Ukraine.
Russland profitiert von den gestiegenen Preisen für Rohstoffe auf dem Weltmarkt, weil es andere Exportrouten nutzt. Das alles könnte „Russland einen unverhofften Geldsegen in historischem Ausmaß bescheren“, so Schepp. Allein bei einem anhaltenden Ölpreis von etwa 100 US-Dollar kann Russland demnach mit einem Plus gegenüber dem Haushaltsplan von 71,8 Milliarden US-Dollar (62,1 Milliarden Euro) jährlich rechnen.
Der russische Haushalt ist zu großen Teilen vom Verkauf von Öl und Gas abhängig, aktuell sind 59 Dollar je Barrel im Etat zugrunde gelegt. Vor dem Iran-Krieg wies er wegen eines Ölpreises unter dem Planwert ein Defizit aus. „Beim aktuellen Preisniveau kann Moskau allein aus Öl und Gas rund 50 Milliarden Dollar Mehreinnahmen pro Jahr generieren“, teilte die Kammer weiter mit.
Die Auslandshandelskammer ist mit 750 Mitgliedern nach eigenen Angaben der größte ausländische Wirtschaftsverband in Russland.
Russland profitiert von den gestiegenen Preisen für Rohstoffe auf dem Weltmarkt, weil es andere Exportrouten nutzt. Das alles könnte „Russland einen unverhofften Geldsegen in historischem Ausmaß bescheren“, so Schepp. Allein bei einem anhaltenden Ölpreis von etwa 100 US-Dollar kann Russland demnach mit einem Plus gegenüber dem Haushaltsplan von 71,8 Milliarden US-Dollar (62,1 Milliarden Euro) jährlich rechnen.
Der russische Haushalt ist zu großen Teilen vom Verkauf von Öl und Gas abhängig, aktuell sind 59 Dollar je Barrel im Etat zugrunde gelegt. Vor dem Iran-Krieg wies er wegen eines Ölpreises unter dem Planwert ein Defizit aus. „Beim aktuellen Preisniveau kann Moskau allein aus Öl und Gas rund 50 Milliarden Dollar Mehreinnahmen pro Jahr generieren“, teilte die Kammer weiter mit.
Die Auslandshandelskammer ist mit 750 Mitgliedern nach eigenen Angaben der größte ausländische Wirtschaftsverband in Russland.
Tote bei Angriff auf Stadtbus in der Ukraine – auch Russland meldet Opfer
Bei russischen Drohnenangriffen im Südosten der Ukraine sind laut Behörden mehrere Menschen getötet worden. Drei Personen kamen laut Gouverneur Oleksandr Hanscha bei einer Attacke auf einen Bus in Nikopol ums Leben. Zwölf weitere seien verletzt worden. Im Kreis Synelnykowe sei ein Elfjähriger getötet worden, zwei Frauen im Alter von 31 und 61 Jahren sowie ein 33-Jähriger wurden demnach verletzt.
Zwei weitere Verletzte und Schäden an einem Verwaltungsgebäude und Stromleitungen gab es nach Angaben des Gouverneurs infolge von Angriffen auf die Stadt Pawlohrad und ihr Umland. Nikopol und Pawlohrad liegen im Bezirk Dnipropetrowsk.
Zum Angriff auf den Stadtbus in Nikopol erklärte der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram: „Das ist ein verheerender Schlag für den öffentlichen Nahverkehr. Es geschah zur Hauptverkehrszeit, gerade als die Menschen auf dem Weg zur Arbeit waren.“
Russland meldete am Morgen ebenfalls einige Opfer. In der russischen Region Wladimir (etwa 100 Kilometer nordöstlich von Moskau) gab es infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs nach offiziellen Angaben drei Tote, darunter ein Kind. Ein weiteres Kind soll zudem verletzt worden sein.
Zwei weitere Verletzte und Schäden an einem Verwaltungsgebäude und Stromleitungen gab es nach Angaben des Gouverneurs infolge von Angriffen auf die Stadt Pawlohrad und ihr Umland. Nikopol und Pawlohrad liegen im Bezirk Dnipropetrowsk.
Zum Angriff auf den Stadtbus in Nikopol erklärte der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram: „Das ist ein verheerender Schlag für den öffentlichen Nahverkehr. Es geschah zur Hauptverkehrszeit, gerade als die Menschen auf dem Weg zur Arbeit waren.“
Russland meldete am Morgen ebenfalls einige Opfer. In der russischen Region Wladimir (etwa 100 Kilometer nordöstlich von Moskau) gab es infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs nach offiziellen Angaben drei Tote, darunter ein Kind. Ein weiteres Kind soll zudem verletzt worden sein.
Tote und Verletzte durch Sprengkörper und russischen Beschuss
Im nordukrainischen Gebiet Sumy sind mindestens zwei Zivilisten durch explosive Gegenstände getötet worden. Laut einer Mitteilung des Militärgouverneurs Oleh Hryhorow auf Telegram wurden ein Mann und eine Frau in der Gemeinde Swessa beim Löschen von brennendem Gras durch die Explosion eines Sprengkörpers tödlich verletzt.
Ebenso in Swessa seien zwei weitere Männer bei der Fahrt mit einem Traktor auf einen explodierenden Sprengkörper geraten. Beide mussten demnach mit Splitterverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Hryhorow warnte vor Sprengkörpern, die von russischen Drohnen abgeworfen werden. Die Gemeinde Swessa liegt nur etwa zehn Kilometer von der russischen Grenze entfernt.
Zuvor wurde in der ostukrainischen Stadt Slowjansk mindestens ein Mensch durch russischen Raketenwerferbeschuss getötet. Fünf weitere wurden nach Angaben des Militärgouverneurs der Region Donezk, Wadym Filaschkin, verletzt. Russische Truppen sind nur noch gut 20 Kilometer von der Stadt entfernt. Von der Vorkriegsbevölkerung von über 100 000 Menschen harren nur noch rund 40 Prozent in Slowjansk aus.
Ebenso in Swessa seien zwei weitere Männer bei der Fahrt mit einem Traktor auf einen explodierenden Sprengkörper geraten. Beide mussten demnach mit Splitterverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Hryhorow warnte vor Sprengkörpern, die von russischen Drohnen abgeworfen werden. Die Gemeinde Swessa liegt nur etwa zehn Kilometer von der russischen Grenze entfernt.
Zuvor wurde in der ostukrainischen Stadt Slowjansk mindestens ein Mensch durch russischen Raketenwerferbeschuss getötet. Fünf weitere wurden nach Angaben des Militärgouverneurs der Region Donezk, Wadym Filaschkin, verletzt. Russische Truppen sind nur noch gut 20 Kilometer von der Stadt entfernt. Von der Vorkriegsbevölkerung von über 100 000 Menschen harren nur noch rund 40 Prozent in Slowjansk aus.
Selenskij schlägt Waffenruhe für Angriffe auf Kraftwerke vor
Die Ukraine hat Russland eine Teilwaffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen angeboten. „Wenn Russland bereit ist, die Angriffe auf unsere Energieanlagen einzustellen, sind wir bereit, spiegelbildlich zu antworten“, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij in einer Videobotschaft. Dieser Vorschlag sei bereits über die US-amerikanischen Vermittler an Moskau übermittelt worden. Zuvor hatte Selenskij demnach neue Angriffe auf Objekte im russischen Hinterland mit dem Oberkommando besprochen.
Russland greift seit Jahren regelmäßig ukrainische Kraftwerke und Umspannwerke mit Raketen und Kampfdrohnen an, um die Stromversorgung zu stören. Das ukrainische Militär attackierte im Gegenzug vor allem mit Drohnen immer erfolgreicher russische Raffinerien und Hafenanlagen. Die russischen Exportkapazitäten für Erdöl wurden dadurch Medienberichten zufolge bereits empfindlich geschädigt.
Russland greift seit Jahren regelmäßig ukrainische Kraftwerke und Umspannwerke mit Raketen und Kampfdrohnen an, um die Stromversorgung zu stören. Das ukrainische Militär attackierte im Gegenzug vor allem mit Drohnen immer erfolgreicher russische Raffinerien und Hafenanlagen. Die russischen Exportkapazitäten für Erdöl wurden dadurch Medienberichten zufolge bereits empfindlich geschädigt.
Russland: Ukrainischer Angriff setzt Öl-Anlagen in Noworossijsk in Brand
Die Ukraine hat russischen Medienberichten zufolge in der Nacht Anlagen im Hafen von Noworossijsk angegriffen. Dabei seien ein Liegeplatz des Kaspischen Pipeline-Konsortiums beschädigt und vier Öl-Tanks in Brand gesetzt worden, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Das Konsortium ist für den Transport des Großteils der kasachischen Ölexporte zuständig. Diese sind nach Angaben Kasachstans jedoch nicht beeinträchtigt.
Tote und Verletzte in Odessa nach russischen Angriffen
Bei neuen schweren russischen Drohnenangriffen auf die südukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer sind mindestens drei Menschen getötet worden. 15 Bewohner, unter ihnen eine Schwangere und zwei Kinder, seien verletzt worden, teilte Militärgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Demnach traf eine Drohne ein mehrgeschossiges Wohnhaus. Bei den Toten handele es sich um eine 30 Jahre alte Frau und ihre zweieinhalb Jahre alte Tochter sowie um eine 53 Jahre alte Frau. Kiper berichtete von Bränden und erheblichen Zerstörungen.
„Getroffen wurden Wohnhäuser, kritische Infrastruktur und Verwaltungsgebäude“, sagte Kiper. „Die Rettungsarbeiten dauern an, unter den Trümmern könnten sich noch Menschen befinden.“ Hundeführer und Psychologen seien im Einsatz. „Die Strafverfolgungsbehörden dokumentieren die jüngsten Kriegsverbrechen des Aggressor-Staates gegen die Zivilbevölkerung“, sagte er.
„Getroffen wurden Wohnhäuser, kritische Infrastruktur und Verwaltungsgebäude“, sagte Kiper. „Die Rettungsarbeiten dauern an, unter den Trümmern könnten sich noch Menschen befinden.“ Hundeführer und Psychologen seien im Einsatz. „Die Strafverfolgungsbehörden dokumentieren die jüngsten Kriegsverbrechen des Aggressor-Staates gegen die Zivilbevölkerung“, sagte er.
Die ukrainische Luftverteidigung meldete 141 russische Drohnenangriffe, von denen 114 abgewehrt worden seien. Im Gebiet Tschernihiw im Norden der Ukraine waren nach russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur laut Behörden rund 340 000 Kunden ohne Strom.
In der russischen Stadt Noworossijsk am Schwarzen Meer seien infolge ukrainischer Drohnenattacken acht Menschen verletzt worden infolge ukrainischer Drohnenattacken, sagte der Gouverneur des Gebiets Krasnodar, Weniamin Kondratjew. Unter den Verletzten seien zwei Kinder. Es seien sechs Wohnhäuser beschädigt worden. Trümmer von abgeschossenen Drohnen seien auf dem Gelände mehrerer Betriebe gefunden worden. Getroffen worden sein soll laut Berichten in den sozialen Netzwerken das Ölterminal „Schescharis“ des Konzerns Transneft. Von dort aus exportiert Russland auch Öl.
In der russischen Stadt Noworossijsk am Schwarzen Meer seien infolge ukrainischer Drohnenattacken acht Menschen verletzt worden infolge ukrainischer Drohnenattacken, sagte der Gouverneur des Gebiets Krasnodar, Weniamin Kondratjew. Unter den Verletzten seien zwei Kinder. Es seien sechs Wohnhäuser beschädigt worden. Trümmer von abgeschossenen Drohnen seien auf dem Gelände mehrerer Betriebe gefunden worden. Getroffen worden sein soll laut Berichten in den sozialen Netzwerken das Ölterminal „Schescharis“ des Konzerns Transneft. Von dort aus exportiert Russland auch Öl.
Bericht: Ölverladung im russischen Ostseehafen Ust-Luga läuft wieder
Der wichtige russische Ostseehafen Ust-Luga nimmt einem Medienbericht zufolge nach tagelangen Unterbrechungen durch ukrainische Drohnenangriffe die Rohölverladung wieder auf. Das Schiff The Jewel habe mit der Verladung begonnen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Schifffahrtsdaten. Eine Stellungnahme des russischen Pipeline-Betreibers Transneft lag zunächst nicht vor. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters sind mindestens 40 Prozent der russischen Ölexportkapazitäten durch Drohnenangriffe und andere Zwischenfälle gestört.