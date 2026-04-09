Deutsch-Russische Auslandshandelskammer: Russland gewinnt Milliarden durch Hormus-Blockade

Russland erzielt nach Berechnungen der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer durch die faktische Sperrung der Straße von Hormus mit seinen Rohstoffexporten hohe zusätzliche Milliardeneinnahmen. Die Gewinne Russlands beim Export von Öl, Gas und Dünger beliefen sich auf monatlich mehr als zehn Milliarden Euro, teilte die Kammer mit. „Russland ist damit der große Gewinner des neuen Krieges im Nahen Osten“, sagt Matthias Schepp, der Vorstandsvorsitzende der Kammer, der Nachrichtenagentur dpa. Kremlchef Wladimir Putin finanziert aus den Einnahmen aus dem Rohstoffverkauf auch seinen Krieg gegen die Ukraine.



Russland profitiert von den gestiegenen Preisen für Rohstoffe auf dem Weltmarkt, weil es andere Exportrouten nutzt. Das alles könnte „Russland einen unverhofften Geldsegen in historischem Ausmaß bescheren“, so Schepp. Allein bei einem anhaltenden Ölpreis von etwa 100 US-Dollar kann Russland demnach mit einem Plus gegenüber dem Haushaltsplan von 71,8 Milliarden US-Dollar (62,1 Milliarden Euro) jährlich rechnen.



Der russische Haushalt ist zu großen Teilen vom Verkauf von Öl und Gas abhängig, aktuell sind 59 Dollar je Barrel im Etat zugrunde gelegt. Vor dem Iran-Krieg wies er wegen eines Ölpreises unter dem Planwert ein Defizit aus. „Beim aktuellen Preisniveau kann Moskau allein aus Öl und Gas rund 50 Milliarden Dollar Mehreinnahmen pro Jahr generieren“, teilte die Kammer weiter mit.



Die Auslandshandelskammer ist mit 750 Mitgliedern nach eigenen Angaben der größte ausländische Wirtschaftsverband in Russland.