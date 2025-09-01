Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Verdächtiger nach Todesschüssen auf ukrainischen Ex-Parlamentschef gefasst
Spahn und Miersch zu Gesprächen in der Ukraine
Von der Leyen: EU arbeitet an Plänen für Truppen in der Ukraine
Selenskij kündigt neue Angriffe tief im Landesinneren Russlands an
Ukraine greift offenbar russische Positionen auf der Krim an und beschädigt Flugabwehrsystem
Philipp Saul
Flugzeug mit von der Leyen an Bord wird Ziel von mutmaßlicher GPS-Störung
Ein Flugzeug mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Bord ist mutmaßlich Ziel einer absichtlichen Störung des satellitenbasierten Navigationssystems GPS durch Russland geworden. "Wir können bestätigen, dass es GPS-Jamming gab", sagte eine Sprecherin der Europäischen Kommission in Brüssel über den Vorfall am Sonntag in Bulgarien. Demnach vermuten die bulgarischen Behörden, dass die Störung durch Russland ausgeführt wurde. Beim GPS-Jamming wird der Empfang des Satellitensignals gestört.
Nach Angaben der Sprecherin endete der Zwischenfall glimpflich. Das Flugzeug mit von der Leyen sei am Ende sicher gelandet. Die Financial Times berichtet, dass der Flieger in der Stadt Plowdiw mit Papierkarten landen musste, nachdem das Navigationssystem ausgefallen sei. Zuvor sei der Jet wegen der Störung etwa eine Stunde länger als geplant in der Luft geblieben.
Die Sprecherin der EU-Kommission wollte sich zu Details zunächst nicht äußern. Sie ergänzte lediglich allgemein zu dem Vorfall, die EU-Kommission sei sich bewusst, dass Drohungen und Einschüchterungen ein regelmäßiger Bestandteil von Russlands feindlichem Vorgehen seien. Vorfälle wie dieser stärkten allerdings nur die Entschlossenheit, die Verteidigungsfähigkeiten auszubauen und die Unterstützung für die Ukraine zu verstärken.
Die bulgarische Behörde für Luftaufsicht habe den Vorfall bestätigt, schreibt die Financial Times. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine habe GPS-Jamming spürbar zugenommen. Die Zeitung zitiert Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow mit den Worten: "Ihre Information ist unkorrekt.”
Nach Angaben der Sprecherin endete der Zwischenfall glimpflich. Das Flugzeug mit von der Leyen sei am Ende sicher gelandet. Die Financial Times berichtet, dass der Flieger in der Stadt Plowdiw mit Papierkarten landen musste, nachdem das Navigationssystem ausgefallen sei. Zuvor sei der Jet wegen der Störung etwa eine Stunde länger als geplant in der Luft geblieben.
Die Sprecherin der EU-Kommission wollte sich zu Details zunächst nicht äußern. Sie ergänzte lediglich allgemein zu dem Vorfall, die EU-Kommission sei sich bewusst, dass Drohungen und Einschüchterungen ein regelmäßiger Bestandteil von Russlands feindlichem Vorgehen seien. Vorfälle wie dieser stärkten allerdings nur die Entschlossenheit, die Verteidigungsfähigkeiten auszubauen und die Unterstützung für die Ukraine zu verstärken.
Die bulgarische Behörde für Luftaufsicht habe den Vorfall bestätigt, schreibt die Financial Times. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine habe GPS-Jamming spürbar zugenommen. Die Zeitung zitiert Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow mit den Worten: "Ihre Information ist unkorrekt.”
Philipp Saul
Verdächtiger nach Todesschüssen auf ukrainischen Ex-Parlamentschef gefasst
Im Mordfall des früheren ukrainischen Parlamentspräsidenten Andrij Parubij ist ein Verdächtiger festgenommen worden. "Die notwendigen Ermittlungen laufen", schrieb Präsident Wolodimir Selenskij auf Telegram. Der Verdächtige habe bereits ausgesagt. Zum Inhalt machte der Staatschef keine Angaben. "Ich danke den Strafverfolgungsbehörden für ihr schnelles und koordiniertes Vorgehen. Alle Umstände dieses schrecklichen Mordes müssen aufgedeckt werden."
Parubij war nach Behördenangaben am Samstag auf offener Straße getötet worden. Medienberichten zufolge wurde der aus der westlichen Region Lwiw stammende Abgeordnete von Schüssen getroffen. In nicht zu verifizierenden Videosequenzen, die ukrainische Nachrichtenportale veröffentlichten, sollen die Tat und der angebliche Schütze zu sehen sein - ohne dass er zu identifizieren wäre.
Offizielle Angaben zur Identität des Täters und den mutmaßlichen Hintergründen gibt es bislang nicht. Der ukrainische Polizeichef Iwan Wyhiwskyj schrieb auf Facebook von einer möglichen Verwicklung Russlands in den Mord: "Wir wissen, dass dieses Verbrechen kein Zufall war. Es gibt eine russische Verstrickung. Alle Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen."
Der Mord an dem 54-Jährigen löste Entsetzen in der Ukraine aus. Parubij war von 2016 bis 2019 Parlamentspräsident und zuvor während der prowestlichen Revolution auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew auch als Kommandeur eines Zeltlagers und Anführer der Organisation Selbstverteidigung Maidan in Erscheinung getreten. 2014 - im Jahr der prowestlichen Proteste - hatte er den Posten des Sekretärs des nationalen Rates für Sicherheit und Verteidigung der Ukraine inne.
Parubij war nach Behördenangaben am Samstag auf offener Straße getötet worden. Medienberichten zufolge wurde der aus der westlichen Region Lwiw stammende Abgeordnete von Schüssen getroffen. In nicht zu verifizierenden Videosequenzen, die ukrainische Nachrichtenportale veröffentlichten, sollen die Tat und der angebliche Schütze zu sehen sein - ohne dass er zu identifizieren wäre.
Offizielle Angaben zur Identität des Täters und den mutmaßlichen Hintergründen gibt es bislang nicht. Der ukrainische Polizeichef Iwan Wyhiwskyj schrieb auf Facebook von einer möglichen Verwicklung Russlands in den Mord: "Wir wissen, dass dieses Verbrechen kein Zufall war. Es gibt eine russische Verstrickung. Alle Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen."
Der Mord an dem 54-Jährigen löste Entsetzen in der Ukraine aus. Parubij war von 2016 bis 2019 Parlamentspräsident und zuvor während der prowestlichen Revolution auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew auch als Kommandeur eines Zeltlagers und Anführer der Organisation Selbstverteidigung Maidan in Erscheinung getreten. 2014 - im Jahr der prowestlichen Proteste - hatte er den Posten des Sekretärs des nationalen Rates für Sicherheit und Verteidigung der Ukraine inne.
Dimitri Taube
Spahn und Miersch zu Gesprächen in der Ukraine
Die Vorsitzenden der beiden Koalitionsfraktionen, Jens Spahn (CDU/CSU) und Matthias Miersch (SPD), sind zu einem gemeinsamen Solidaritätsbesuch in die Ukraine gereist. In der Hauptstadt Kiew wollen sie im Laufe des Tages Gespräche über die weitere deutsche Unterstützung der Ukraine und die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Krieges führen. Für beide ist es der erste Ukraine-Besuch überhaupt.
Die gemeinsame Reise zeige, „dass nicht nur die Regierung fest an der Seite der Ukraine steht, sondern auch das Parlament, die Mehrheit im Parlament, die Koalitionsfraktionen“, sagte Spahn auf der Zugfahrt von Polen nach Kiew. „Es ist insofern ein gutes Zeichen für die Ukraine, aber auch ein gutes Zeichen für die Entschlossenheit der Koalition.“ Miersch bezeichnete den gemeinsamen Besuch als „klares Signal der Unterstützung der Ukraine“. Es sei „ganz entscheidend, dass das ein gemeinsames Signal ist“.
Georg Ismar begleitet die beiden Politiker in Kiew:
Die gemeinsame Reise zeige, „dass nicht nur die Regierung fest an der Seite der Ukraine steht, sondern auch das Parlament, die Mehrheit im Parlament, die Koalitionsfraktionen“, sagte Spahn auf der Zugfahrt von Polen nach Kiew. „Es ist insofern ein gutes Zeichen für die Ukraine, aber auch ein gutes Zeichen für die Entschlossenheit der Koalition.“ Miersch bezeichnete den gemeinsamen Besuch als „klares Signal der Unterstützung der Ukraine“. Es sei „ganz entscheidend, dass das ein gemeinsames Signal ist“.
Georg Ismar begleitet die beiden Politiker in Kiew:
Patrick Wehner
Bericht: Spitzentreffen zu Ukraine am Donnerstag in Paris
Auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron kommen am Donnerstag in Paris europäische Spitzenpolitiker zu Gesprächen über die Ukraine zusammen. Das berichtet die Financial Times unter Berufung auf drei Diplomaten. Zu den Teilnehmern gehören demnach Bundeskanzler Friedrich Merz, der britische Premierminister Keir Starmer und Nato-Generalsekretär Mark Rutte.
Patrick Wehner
Von der Leyen: EU arbeitet an Plänen für Truppen in der Ukraine
Die EU arbeitet nach den Worten von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an konkreten Plänen für die Entsendung multinationaler Truppen in die Ukraine. Dies sei Teil von Sicherheitsgarantien nach einem Ende des Krieges und werde von den USA unterstützt, sagte von der Leyen der Zeitung Financial Times. Präsident Donald Trump habe eine amerikanische Präsenz als Teil dieser Garantien zugesichert.
Carina Seeburg
Selenskij kündigt neue Angriffe tief im Landesinneren Russlands an
Die Ukraine plant nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij neue Angriffe tief im russischen Landesinneren. "Wir werden unsere aktiven Operationen genau so fortsetzen, wie es zur Verteidigung der Ukraine notwendig ist", schrieb Selenskij nach einem Treffen mit General Oleksandr Syrskyj auf X. Die Streitkräfte und Ressourcen seien vorbereitet. Neue "Tiefschläge" auf russisches Staatsgebiet seien geplant. Zuletzt nahm die Ukraine vor allem die Energie-Infrastruktur Russlands ins Visier.
Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter / X
Report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi. First and foremost, about the Pokrovsk direction, where the Russian army is concentrating its greatest efforts and, accordingly, suffering the heaviest losses. Our units continue to carry out their assigned tasks in the Donetsk…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2025
x.com
Russlands Generalstabschef Waleri Gerassimow hatte zuvor eine Fortsetzung des russischen Angriffskrieges mit neuen Zielen für eine Herbstoffensive angekündigt. Es liefen derzeit unaufhörlich Angriffe entlang der gesamten Frontlinie, sagte Gerassimow zu der seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden Invasion in der Ukraine.
Carina Seeburg
Ukraine greift offenbar russische Positionen auf der Krim an und beschädigt Flugabwehrsystem
Das ukrainische Militär hat nach eigener Darstellung eine Reihe von Angriffen gegen russische Einheiten auf der besetzten Halbinsel Krim geführt. Bei einem Angriff von Kampfdrohnen gegen einen Stützpunkt in der Nähe von Simferopol seien mindestens drei Hubschrauber getroffen und zerstört worden, berichteten Militärs in einem Telegram-Kanal. Zudem seien mehrere Raketen auf einen russischen Stützpunkt bei Woloschino an der Küste abgefeuert worden. Dabei seien mindestens sechs Luftkissenboote zerstört worden. Die Auswirkungen eines Raketeneinschlags in einer Kaserne seien vorerst nicht bekannt.
Der ukrainische Militärgeheimdienst GUR berichtete zudem von einem erfolgreichen Einsatz gegen eine russische Radarstation auf der Krim. Mit Kampfdrohnen seien die Radarführung sowie andere Komponenten eines russischen Flugabwehrsystems S-400 zerstört worden, berichtete die Agentur Ukrinform unter Berufung auf GUR-Quellen. Eine kurze Videosequenz, die unabhängig nicht zugeordnet werden kann, zeigt den Anflug einer Drohne auf eine Radarkuppel. Auch dieser Bericht konnte nicht unabhängig überprüft werden.
Von russischer Seite gab es zu den Angriffen keine Berichte.
Der ukrainische Militärgeheimdienst GUR berichtete zudem von einem erfolgreichen Einsatz gegen eine russische Radarstation auf der Krim. Mit Kampfdrohnen seien die Radarführung sowie andere Komponenten eines russischen Flugabwehrsystems S-400 zerstört worden, berichtete die Agentur Ukrinform unter Berufung auf GUR-Quellen. Eine kurze Videosequenz, die unabhängig nicht zugeordnet werden kann, zeigt den Anflug einer Drohne auf eine Radarkuppel. Auch dieser Bericht konnte nicht unabhängig überprüft werden.
Von russischer Seite gab es zu den Angriffen keine Berichte.
Katja Guttmann
Papst fordert sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine
Papst Leo XIV. forderte während des traditionellen Angelus-Gebets in Rom erneut ein Ende der Gewalt in der Ukraine. "Ich bekräftige nachdrücklich meinen dringenden Appell für einen sofortigen Waffenstillstand und für ernsthafte Bemühungen um einen Dialog", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Petersplatz.
"Leider sät der Krieg in der Ukraine weiterhin Tod und Zerstörung", sagte Leo. Es sei an der Zeit, dass die Verantwortlichen die Logik der Waffen aufgeben und mit der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft den Weg der Verhandlungen und des Friedens einschlagen. "Die Stimme der Waffen muss verstummen", sagte der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri. "Ich rufe alle dazu auf, nicht in Gleichgültigkeit zu verfallen, sondern sich durch Gebete und konkrete Zeichen der Nächstenliebe solidarisch zu zeigen."
"Leider sät der Krieg in der Ukraine weiterhin Tod und Zerstörung", sagte Leo. Es sei an der Zeit, dass die Verantwortlichen die Logik der Waffen aufgeben und mit der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft den Weg der Verhandlungen und des Friedens einschlagen. "Die Stimme der Waffen muss verstummen", sagte der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri. "Ich rufe alle dazu auf, nicht in Gleichgültigkeit zu verfallen, sondern sich durch Gebete und konkrete Zeichen der Nächstenliebe solidarisch zu zeigen."
Dimitri Taube
Ukraine widerspricht russischen Angaben zu Gebietsgewinnen
Die Ukraine stellt die jüngsten Erfolgsmeldungen Russlands zu Gebietsgewinnen über die vergangenen Monate infrage. Den russischen Truppen sei es nicht gelungen, die vollständige Kontrolle über eine größere Stadt zu erlangen, heißt es in einer Erklärung des ukrainischen Generalstabs. Die von Russland vorgelegten Zahlen zu seiner Sommeroffensive seien „grob übertrieben“. Der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow hatte am Samstag unter anderem erklärt, dass Russland seit März mehr als 3500 Quadratkilometer und 149 Ortschaften erobert habe.
Auch nach Einschätzung des Institute for the Study of War (ISW) sind die meisten Behauptungen Gerassimows eher übertrieben. Zudem verweisen die ISW-Experten darauf, dass die russische Darstellung der Statistiken über die Gebietsgewinne die erheblichen Verluste ignoriere, die Russland erleide. Ignoriert werde in den Statistiken außerdem, dass die russischen Gebietsgewinne nur schleichend vorangingen.
Es sei „ein unvollständiges Bild der russischen Leistung auf dem Schlachtfeld“, analysiert das ISW. Die russischen Streitkräfte hätten seit Winter 2024 besonders hohe Verluste erlitten, und diese Verluste seien mit unverhältnismäßig geringen Gebietsgewinnen einhergegangen.
Die russische Darstellung der „wahrscheinlich aufgeblähten Statistiken über Gebietsgewinne“ ohne kritischen Kontext zu den Verlusten, die durch diese Gewinne entstanden seien, sei vermutlich ein Versuch, die Wahrnehmung der militärischen Leistung Russlands zu manipulieren und die seit langem im Kreml vertretene Ansicht zu untermauern, dass Russlands Sieg auf dem Schlachtfeld unvermeidlich sei. „Das ist er nicht“, so das ISW.
Auch nach Einschätzung des Institute for the Study of War (ISW) sind die meisten Behauptungen Gerassimows eher übertrieben. Zudem verweisen die ISW-Experten darauf, dass die russische Darstellung der Statistiken über die Gebietsgewinne die erheblichen Verluste ignoriere, die Russland erleide. Ignoriert werde in den Statistiken außerdem, dass die russischen Gebietsgewinne nur schleichend vorangingen.
Es sei „ein unvollständiges Bild der russischen Leistung auf dem Schlachtfeld“, analysiert das ISW. Die russischen Streitkräfte hätten seit Winter 2024 besonders hohe Verluste erlitten, und diese Verluste seien mit unverhältnismäßig geringen Gebietsgewinnen einhergegangen.
Die russische Darstellung der „wahrscheinlich aufgeblähten Statistiken über Gebietsgewinne“ ohne kritischen Kontext zu den Verlusten, die durch diese Gewinne entstanden seien, sei vermutlich ein Versuch, die Wahrnehmung der militärischen Leistung Russlands zu manipulieren und die seit langem im Kreml vertretene Ansicht zu untermauern, dass Russlands Sieg auf dem Schlachtfeld unvermeidlich sei. „Das ist er nicht“, so das ISW.
Dimitri Taube
Rund 30 000 Haushalte im Gebiet Odessa ohne Strom
Nach einem russischen Drohnenangriff sind in der Region Odessa in der Stadt Tschornomorsk laut Behörden mehr als 29 000 Haushalte ohne Strom. Durch die massive Drohnenattacke des Feindes sei die Energieinfrastruktur der Region beschädigt worden, teilte Gebietsgouverneur Oleh Kiper auf Telegram mit. Schäden gebe es auch an Privathäusern und Verwaltungsgebäuden. Stellenweise seien Feuer ausgebrochen. Ein Mensch sei verletzt worden, sagte Kiper. Die Instandsetzungsarbeiten seien bereits angelaufen.
Insgesamt verzeichnete die Ukraine weniger russische Angriffe als in den vergangenen Tagen. Nach Angaben der Flugabwehr griff Russland mit 142 Drohnen an, von denen die Luftstreitkräfte 126 abgeschossen oder auf andere Weise unschädlich gemacht hätten.
Insgesamt verzeichnete die Ukraine weniger russische Angriffe als in den vergangenen Tagen. Nach Angaben der Flugabwehr griff Russland mit 142 Drohnen an, von denen die Luftstreitkräfte 126 abgeschossen oder auf andere Weise unschädlich gemacht hätten.
Katja Guttmann
Russland: In der Nacht 21 ukrainische Drohnen abgefangen
Die russische Luftwaffe hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in der Nacht 21 Drohnen aus der Ukraine abgefangen. Elf Drohnen seien über der Region Wolgograd im Süden Russlands unschädlich gemacht worden, teilt das Verteidigungsministerium auf Telegram mit. Die übrigen Drohnen wurden demnach über den Regionen Rostow, Belgorod und Brjansk im Südwesten des Landes abgeschossen. Das Verteidigungsministerium meldet nur die Zahl der abgefangenen, nicht die Gesamtzahl der auf das Land gerichteten Drohnen. Eine Stellungnahme aus Kiew liegt zunächst nicht vor. Zuletzt nahm die Ukraine vor allem die Energie-Infrastruktur Russlands ins Visier. Russland überzieht die Ukraine regelmäßig mit schweren Luftangriffen.
Dimitri Taube
Selenskij fordert Druck in China auf Putin
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat vor der China-Reise von Kremlchef Wladimir Putin von internationalen Staatenführern Druck auf Russland gefordert. Er habe mit Indiens Premierminister Narenda Modi, der Putin treffen wolle, gesprochen, damit beim SCO-Gipfel die Notwendigkeit unterstrichen werde, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden, sagte Selenskij. Er erwarte, dass sich Modi für einen Waffenstillstand in der Ukraine einsetze.
Trotz fehlender Signale aus Moskau zeigte sich Selenskij in seiner abendlichen Videobotschaft einmal mehr zu einem Treffen mit Putin bereit. Sein Unterhändler Rustem Umjerow habe dazu in der Türkei und in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien und in Katar Gespräche geführt. Sie alle seien bereit, ein solches Treffen auszurichten, auch die Schweiz.
Selenskij kündigte zugleich weitere Treffen nächste Woche in Europa an, um eine „starke Antwort“ gegen Moskau zu gewährleisten. Details nannte er nicht, es dürfte aber um neue Sanktionen gegen Russland gehen.
Beim SCO-Gipfel in China treffen sich ab Sonntag Staatschefs von Ländern mit 40 Prozent der Weltbevölkerung, darunter Xi Jinping, Modi und Putin (SZ Plus):
Trotz fehlender Signale aus Moskau zeigte sich Selenskij in seiner abendlichen Videobotschaft einmal mehr zu einem Treffen mit Putin bereit. Sein Unterhändler Rustem Umjerow habe dazu in der Türkei und in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien und in Katar Gespräche geführt. Sie alle seien bereit, ein solches Treffen auszurichten, auch die Schweiz.
Selenskij kündigte zugleich weitere Treffen nächste Woche in Europa an, um eine „starke Antwort“ gegen Moskau zu gewährleisten. Details nannte er nicht, es dürfte aber um neue Sanktionen gegen Russland gehen.
Beim SCO-Gipfel in China treffen sich ab Sonntag Staatschefs von Ländern mit 40 Prozent der Weltbevölkerung, darunter Xi Jinping, Modi und Putin (SZ Plus):
Dimitri Taube
Moskaus Generalstabschef kündigt Fortsetzung der Angriffe an
Russlands Generalstabschef Waleri Gerassimow hat ungeachtet westlicher Forderungen nach Friedensverhandlungen eine Fortsetzung des russischen Angriffskrieges mit neuen Zielen für eine Herbstoffensive angekündigt. Es liefen derzeit unaufhörlich Angriffe entlang der gesamten Frontlinie, sagte Gerassimow. „Heute legen wir die Aufgaben fest für die Gruppen der Streitkräfte, die auf die Herbstperiode gerichtet sind“, sagte er. Die Aussagen stehen im Gegensatz zu den Forderungen etwa von US-Präsident Donald Trump, den Krieg schnell zu beenden.
Nach Darstellung von Gerassimow werden im Moment rund 99,7 Prozent des ukrainischen Gebiets Luhansk von den russischen Streitkräften kontrolliert. Im ukrainischen Gebiet Donezk seien es 79 Prozent und in den Gebieten Cherson 76 Prozent und Saporischschja 74 Prozent. Unabhängig überprüfbar sind die Angaben nicht.
Nach Darstellung von Gerassimow werden im Moment rund 99,7 Prozent des ukrainischen Gebiets Luhansk von den russischen Streitkräften kontrolliert. Im ukrainischen Gebiet Donezk seien es 79 Prozent und in den Gebieten Cherson 76 Prozent und Saporischschja 74 Prozent. Unabhängig überprüfbar sind die Angaben nicht.
Katja Guttmann
Merz für mehr wirtschaftlichen Druck auf Russland
Bundeskanzler Friedrich Merz dringt auf weitere Anstrengungen für eine Beendigung des Ukraine-Krieges, warnt aber auch vor Illusionen. „Wir bemühen uns intensivst auf allen Wegen, das Ende dieses schrecklichen Krieges herbeizuführen", sagte er bei einem Landesparteitag der nordrhein-westfälischen CDU in Bonn. „Aber alle Bemühungen der letzten Wochen sind beantwortet worden mit einer noch aggressiveren Vorgehensweise dieses Regimes aus Moskau gegen die Bevölkerung in der Ukraine."
Dies werde so lange nicht aufhören, bis man nicht dafür gesorgt habe, dass Russland diesen Krieg jedenfalls aus wirtschaftlichen Gründen nicht länger führen könne. „Deswegen bemühen wir uns so darum, mit Amerika hier einen Weg zu finden, um dies auch gemeinsam zu erreichen", sagte der Kanzler.
Dies werde so lange nicht aufhören, bis man nicht dafür gesorgt habe, dass Russland diesen Krieg jedenfalls aus wirtschaftlichen Gründen nicht länger führen könne. „Deswegen bemühen wir uns so darum, mit Amerika hier einen Weg zu finden, um dies auch gemeinsam zu erreichen", sagte der Kanzler.
Philipp Saul
Ukrainischer Ex-Parlamentschef in Lwiw getötet
Der frühere ukrainische Parlamentschef Andrij Parubij ist nach Behördenangaben getötet worden. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sprach auf der Plattform X von einem „schrecklichen Mord" an dem 54 Jahre alten Abgeordneten, der in der Vergangenheit auch Vorsitzender des Parlaments in Kiew gewesen war.
Die Ermittlungen zu dem Verbrechen im Westen des Landes in der Stadt Lwiw und die Suche nach dem Täter liefen, teilte Selenskij mit. Er sprach den Angehörigen des Politikers sein Beileid aus. Deteils zum Ablauf und zum Motiv gaben die Behörden nicht bekannt. Medien berichteten, der Abgeordnete sei mit mehreren Schüssen getötet worden. Der Schütze sei wie ein Kurier eines Lieferdienstes gekleidet gewesen und sei auf einem Elektrofahrrad gefahren.
Parubij hatte eine prominente Rolle bei der Maidan-Revolution im Winter 2013/2014. Während der prowestlichen Revolution auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew trat er als Kommandeur eines Zeltlagers und Anführer der Organisation Selbstverteidigung Maidan in Erscheinung. Nach dem Sturz von Viktor Janukowitsch wurde er zunächst Vorsitzender des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsausschusses. Diesen Posten hatte er auch inne, als Russland die Krim okkupierte. Parubij sei in dieser Zeit Ziel der russischen Propaganda geworden, schreibt das Portal Kyiv Independent. 2016 stieg er zum Parlamentspräsidenten auf und übte dieses Amt bis 2019 aus. Parubij war Mitglied der Partei Europäische Solidarität von Ex-Präsident Petro Poroschenko.
Der amtierende Parlamentspräsident Ruslan Stefanchuk nannte Parubij einen "konsequenten Verteidiger der ukrainischen Staatlichkeit". Parubij habe sein Leben dem Kampf für die Unabhängigkeit der Ukraine gewidmet. Auch Poroschenko drückte sein Beileid aus. Auf Facebook schrieb er, das Land habe "einen großen Sohn verloren". Der Mord sei ein "Schlag ins Herz der Ukraine".
Die Ermittlungen zu dem Verbrechen im Westen des Landes in der Stadt Lwiw und die Suche nach dem Täter liefen, teilte Selenskij mit. Er sprach den Angehörigen des Politikers sein Beileid aus. Deteils zum Ablauf und zum Motiv gaben die Behörden nicht bekannt. Medien berichteten, der Abgeordnete sei mit mehreren Schüssen getötet worden. Der Schütze sei wie ein Kurier eines Lieferdienstes gekleidet gewesen und sei auf einem Elektrofahrrad gefahren.
Parubij hatte eine prominente Rolle bei der Maidan-Revolution im Winter 2013/2014. Während der prowestlichen Revolution auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew trat er als Kommandeur eines Zeltlagers und Anführer der Organisation Selbstverteidigung Maidan in Erscheinung. Nach dem Sturz von Viktor Janukowitsch wurde er zunächst Vorsitzender des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsausschusses. Diesen Posten hatte er auch inne, als Russland die Krim okkupierte. Parubij sei in dieser Zeit Ziel der russischen Propaganda geworden, schreibt das Portal Kyiv Independent. 2016 stieg er zum Parlamentspräsidenten auf und übte dieses Amt bis 2019 aus. Parubij war Mitglied der Partei Europäische Solidarität von Ex-Präsident Petro Poroschenko.
Der amtierende Parlamentspräsident Ruslan Stefanchuk nannte Parubij einen "konsequenten Verteidiger der ukrainischen Staatlichkeit". Parubij habe sein Leben dem Kampf für die Unabhängigkeit der Ukraine gewidmet. Auch Poroschenko drückte sein Beileid aus. Auf Facebook schrieb er, das Land habe "einen großen Sohn verloren". Der Mord sei ein "Schlag ins Herz der Ukraine".