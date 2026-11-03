Mindestens fünf Personen seien verletzt worden. Es werde nach weiteren Opfern gesucht. Selenskij erhob den Vorwurf eines gezielten Bombardements. „Russland konnte nicht entgangen sein, dass die in Komyschuwacha verbliebenen Einwohner jede Woche eben dort humanitäre Hilfe erhalten“, schrieb der Präsident. Er bezeichnete die Tat als „hinterhältigen Terroranschlag“. In seiner abendlichen Videoansprache sagte er: „Die Russen beweisen immer wieder, dass sie die Ukraine hassen, alles, was es hier gibt.“



Nach der humanitären Aktion von Oleschky in der Vorwoche habe es einen Moment gegeben, nach dem die nächsten Schritte einen möglichen Frieden hätten zeigen können. „Mit diesen Morden hat Russland ein absolut gegensätzliches Signal gegeben – Russland zählt auf weitere Morde“, so der Staatschef. Er forderte eine weltweite „starke und harte“ Reaktion.



Die Siedlung wurde demnach mehrfach bombardiert. Insgesamt seien mehr als zehn Bomben abgeworfen worden. Eine schlug Selenskij zufolge direkt in einem Luftschutzkeller ein. Komyschuwacha befindet sich etwa 25 Kilometer östlich von Saporischschja und ist gut ein Dutzend Kilometer von der Frontlinie entfernt.