Ukraine-Gespräche gehen in Genf weiter – Erwartungen sind ​gering

Unter Vermittlung der USA setzen Russland und die Ukraine von diesem Dienstag an ihre Gespräche über ein Ende des Krieges fort. Bei den für zwei Tage angesetzten Verhandlungen in Genf wird auch Steve Witkoff erwartet, der Chefunterhändler von Donald Trump. Die ukrainische Seite möchte vor allem humanitäre Fragen und Sicherheitsgarantien in den Mittelpunkt stellen. Russland will nach Kremlangaben über die strittigen Gebietsfragen sprechen.



Kiew lehnt einen Verzicht auf die von Russland geforderten Gebiete ab, darunter auch jene in der Region Donezk, die die Ukraine selbst kontrolliert. Auch europäische Verbündete der Ukraine warnen davor, den Aggressor Russland für seinen Angriffskrieg quasi noch zu belohnen und mit einer solchen Friedenslösung womöglich nur weitere Eroberungsgelüste zu schüren.



Eine Lösung im Krieg ist bisher nicht in Sicht. Russland betont zwar immer wieder, den Krieg beenden zu wollen – allerdings zu eigenen Bedingungen. Nach Einschätzung des Institute for the Study of War (ISW) sei es unwahrscheinlich, dass russische Offizielle von ihren ursprünglichen Kriegsforderungen abweichen werden. Und auch sonst sind die Erwartungen an einen Durchbruch ​gering. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sagte am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz, ‌er hoffe auf ernsthafte, substanzielle Gespräche. „Aber ehrlich gesagt fühlt es sich manchmal so an, als ob die Seiten über völlig unterschiedliche Dinge sprechen.“