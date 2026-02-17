Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Selenskij warnt vor neuem massiven russischen Luftangriff
Ukrainische Behörden sprechen nach Autoexplosion in Odessa von Terrorakt
Selenskij kündigt Treffen mit Ukraine-Unterstützern in Frankreich an
UN befürchtet neue Fluchtwelle
Zahl der zivilen Todesopfer 2025 enorm gestiegen
Ukraine-Gespräche gehen in Genf weiter – Erwartungen sind gering
Unter Vermittlung der USA setzen Russland und die Ukraine von diesem Dienstag an ihre Gespräche über ein Ende des Krieges fort. Bei den für zwei Tage angesetzten Verhandlungen in Genf wird auch Steve Witkoff erwartet, der Chefunterhändler von Donald Trump. Die ukrainische Seite möchte vor allem humanitäre Fragen und Sicherheitsgarantien in den Mittelpunkt stellen. Russland will nach Kremlangaben über die strittigen Gebietsfragen sprechen.
Kiew lehnt einen Verzicht auf die von Russland geforderten Gebiete ab, darunter auch jene in der Region Donezk, die die Ukraine selbst kontrolliert. Auch europäische Verbündete der Ukraine warnen davor, den Aggressor Russland für seinen Angriffskrieg quasi noch zu belohnen und mit einer solchen Friedenslösung womöglich nur weitere Eroberungsgelüste zu schüren.
Eine Lösung im Krieg ist bisher nicht in Sicht. Russland betont zwar immer wieder, den Krieg beenden zu wollen – allerdings zu eigenen Bedingungen. Nach Einschätzung des Institute for the Study of War (ISW) sei es unwahrscheinlich, dass russische Offizielle von ihren ursprünglichen Kriegsforderungen abweichen werden. Und auch sonst sind die Erwartungen an einen Durchbruch gering. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sagte am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz, er hoffe auf ernsthafte, substanzielle Gespräche. „Aber ehrlich gesagt fühlt es sich manchmal so an, als ob die Seiten über völlig unterschiedliche Dinge sprechen.“
„Ehrlich gesagt fühlt es sich manchmal so an, als ob die Seiten über völlig unterschiedliche Dinge sprechen.“Wolodimir Selenskij
Die Delegation aus Kiew wird von Rustem Umjerow, Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats, geleitet. Zum Verhandlungsteam gehören zudem der Chef des Präsidentenbüros, Kyrylo Budanow, Vizeaußenminister Serhij Kyslyzja und der Vizechef des Militärgeheimdienstes HUR, Wadym Skibizkyj. Die mehr als 20-köpfige Gruppe aus Moskau wird von Chefunterhändler Wladimir Medinski geleitet. Mit dabei sind laut russischen Angaben auch der Chef des Militärgeheimdienstes GRU, Igor Kostjukow, und Vizeaußenminister Michail Galusin.
Die Gespräche in der Schweiz bauen auf vorherigen Treffen in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Vermittelt wurde dieser Austausch von der US-Regierung. Zusätzlich zu dem Dreiertreffen soll es auch russisch-amerikanische Gespräche über eine Wiederbelebung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Staaten geben.
Selenskij warnt vor neuem massiven russischen Luftangriff
Kurz vor Beginn einer neuen Gesprächsrunde mit Russland hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij vor einem massiven russischen Angriff auf Energieanlagen in der Ukraine gewarnt. „Russland kann der Versuchung nicht widerstehen und möchte in den letzten Tagen der Winterkälte den Ukrainern einen schmerzhaften Schlag zufügen“, sagte Selenskij in einer Videobotschaft.
Die ukrainische Delegation sei bereits am Verhandlungsort Genf in der Schweiz eingetroffen. Der Ukrainer warf Moskau erneut vor, im Gegensatz zu Kiew nicht zu Kompromissen bereit zu sein. „Russland verwirft alles, setzt die Sturmangriffe an der Front und die Luftschläge auf unsere Städte und die Energieversorgung fort“, betonte Selenskij. Russland müsse zum Frieden unter anderem mit neuen Sanktionen gezwungen werden.
Ukrainische Behörden sprechen nach Autoexplosion in Odessa von Terrorakt
Die Ukraine hat die Explosion eines Autos in Odessa am Schwarzen Meer als Terrorakt eingestuft. Das teilte der Geheimdienst SBU in der Region mit. Demnach ereignete sich die Explosion am Morgen in der Nähe eines Wohnhauses im Süden der Stadt. Der Fahrer sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Ukrainische Medien berichteten unter Verweis auf Sicherheitskreise, dass es sich bei dem Verletzten um einen ehemaligen Soldaten handeln soll.
Es war bereits die zweite Autoexplosion in der Straße innerhalb von zehn Tagen. Erst Anfang des Monats war der 21-jährige Fahrer eines Autos bei einer Explosion ums Leben gekommen. Auch diesen Vorfall hatte der SBU als Terrorakt eingestuft. Dem Nachrichtenportal „Ukrajinska Prawda“ zufolge soll der Mann Soldat gewesen sein.
Amelie Schmidt
Selenskij kündigt Treffen mit Ukraine-Unterstützern in Frankreich an
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat für diese Woche neue Gespräche der Ukraine-Unterstützer in Frankreich angekündigt. Bei dem Treffen im sogenannten Ramstein-Format sollen die G-7-Staaten, Partner aus Nordeuropa und dem Baltikum dabei sein, teilte er mit. Explizit nannte Selenskij auch Minister aus den USA, Kanada und der EU. Der Fokus der Gespräche solle auf der Energieversorgung liegen.
Russland greift in diesem Winter systematisch und massiv das Energiesystem der Ukraine an. Millionen Menschen sind von stundenlangen Ausfällen der Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung betroffen. Die Ankündigung des Treffens kommt einen Tag vor einer geplanten Verhandlungsrunde in Genf, bei der Russland und die USA über die Beendigung des seit vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs verhandeln wollen.
Amelie Schmidt
UN befürchtet neue Fluchtwelle
Die anhaltenden Angriffe Russlands auf die Energieversorgung der Ukraine drohen laut den Vereinten Nationen (UN) eine neue Fluchtwelle auszulösen. Schätzungsweise 325 000 Ukrainerinnen und Ukrainer könnten angesichts der Strom- und Heizungsausfälle ihre Heimatregionen verlassen, warnte die Internationale Organisation für Migration (IOM) in Genf. Es handele sich um Kinder, Frauen und Männer, die vorher schon einmal aus ihren Heimatregionen geflüchtet waren und inzwischen zurückgekehrt sind. Die Menschen litten unter den Energieunterbrechungen bei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad. Die IOM gehört zu den Vereinten Nationen und hat nach eigenen Angaben seit Kriegsbeginn 6,9 Millionen Menschen innerhalb des Landes mit humanitären Gütern geholfen. Zudem unterstützte die Organisation weitere Millionen Menschen in elf Nachbarländern. Im Januar gab es laut UN in der Ukraine 3,7 Millionen Binnenflüchtlinge.
Zahl der zivilen Todesopfer 2025 enorm gestiegen
Täglich sterben Menschen in der Ukraine durch die russischen Angriffe. Und es werden seit Kriegsbeginn vor fast vier Jahren immer mehr. Im Jahr 2025 ist die Zahl der zivilen Opfer laut der britischen NGO „Action on Armed Violence“ im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent gestiegen. Zuerst hatte der Guardian über den „Explosive Violence Monitor“ berichtet. Die Organisation kommt nach der Auswertung britischer Medienberichte auf 2248 Zivilisten, die hauptsächlich durch Angriffe auf ukrainische Städte getötet wurden.
Dabei stellen die Beobachter fest, dass der Anteil der zivilen Opfer pro Angriff deutlich gestiegen ist. Im Durchschnitt wurden bei jedem Angriff 4,8 Zivilisten getötet oder verletzt, 33 Prozent mehr als im Jahr 2024. Ein Großteil der zivilen Opfer – sieben von zehn – kam bei Angriffen auf Wohngebiete ums Leben. Der schwerste Angriff des vergangenen Jahres ereignete sich der NGO zufolge am 24. Juni in Dnipro. Russische Raketen trafen einen Personenzug, Wohnhäuser und Schulen, wobei 21 Menschen getötet und 314 verletzt wurden, darunter 38 Kinder.
Weltweit sei die Zahl der zivilen Todesopfer durch explosive Gewalt, also durch Sprengwaffen, im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, stellt Action on Armed Violence fest. Das führen die Forscher auf den Waffenstillstand im Gazastreifen zurück.
Stromausfall in Westrussland nach Drohnenangriffen
In der westrussischen Region Brjansk ist Behördenangaben zufolge nach ukrainischen Drohnenangriffen die Energieversorgung teilweise zusammengebrochen. "Durch einen Schlag des Feindes gegen Objekte der Energieinfrastruktur im Gebiet Brjansk sind in fünf Gemeinden und teilweise in der Stadt Brjansk Wärme und Strom ausgefallen", schrieb Gouverneur Alexander Bogomas bei Telegram.
Seinen Angaben nach handelte es sich um einen der schwersten ukrainischen Angriffe seit Kriegsbeginn. Der Drohnenbeschuss habe mehr als zwölf Stunden gedauert. Mehr als 170 Drohnen seien abgewehrt worden.
Russland beschießt systematisch das Energiesystem der benachbarten Ukraine. Aber auch das ukrainische Militär attackiert inzwischen mit Drohnen russische Regionen - oft mit dem Fokus auf die Öl- und Gasverarbeitung.
Moskau spricht von internationaler Verwaltung für die Ukraine
Moskau bringt kurz vor Gesprächen über ein Kriegsende wieder eine internationale Übergangsverwaltung für die Ukraine unter Ägide der Vereinten Nationen ins Spiel. Russland sei bereit, mit den USA, Europa und anderen Ländern über eine externe Verwaltung zu sprechen, sagte Vizeaußenminister Michail Galusin der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass in Moskau.
„Ein solcher Schritt würde es ermöglichen, demokratische Wahlen in der Ukraine abzuhalten und eine handlungsfähige Regierung an die Macht zu bringen“, sagte Galusin. Mit dieser Führung könnten dann ein Friedensvertrag und Dokumente über die künftige Zusammenarbeit der beiden Länder unterzeichnet werden. Präsident Wladimir Putin habe einen solchen Vorschlag schon im März 2025 gemacht, sagte der stellvertretende Außenminister.
Galusins Äußerungen reihen sich ein in die Moskauer Versuche, die Ukraine als nicht handlungsfähigen Staat und die Führung von Präsident Wolodimir Selenskij als nicht legitim darzustellen. In der Ukraine sind aber alle staatlichen Stellen arbeitsfähig. Selenskij verwies bei der Münchner Sicherheitskonferenz darauf, wie schwierig eine Wahl sei, solange die Soldaten an der Front und die Bevölkerung im Hinterland unter Beschluss liegen. Vor einer Wahl seien mindestens zwei Monate Waffenruhe nötig, erklärte er.
Russischer Hafen Taman durch ukrainischen Drohnenangriff beschädigt
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf den russischen Schwarzmeerhafen Taman in der Oblast Krasnodar sind nach Angaben der örtlichen Behörden Anlagen zur Ölverladung beschädigt worden. Zwei Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur von Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, auf Telegram mit. Ein Öltank, ein Lagerhaus und Terminals im Dorf Wolna seien beschädigt worden. Mehr als 100 Einsatzkräfte seien vor Ort, um mehrere Brände zu löschen.
Das ukrainische Militär bestätigte seinen Angriff auf Krasnodar. Das Ölterminal Tamanneftegaz in der Nähe der Ortschaft Wolna sei getroffen worden und stehe in Flammen, teilte der ukrainische Generalstab mit.
Separate Angriffe auf den Ferienort Sotschi und das Dorf Jurowka nahe der Küstenstadt Anapa hätten geringere Schäden verursacht, erklärte Gouverneur Kondratjew weiter.
Der Hafen von Taman ist ein wichtiger Umschlagplatz. Branchenexperten zufolge wurden dort im vergangenen Jahr rund 4,16 Millionen Tonnen Ölprodukte verschifft. Zudem exportiert Russland über den Hafen Getreide, Kohle und andere Rohstoffe. Krasnodar war wiederholt Ziel ukrainischer Angriffe. Die Oblast liegt im Südwesten Russlands am Schwarzen Meer und gegenüber der bereits 2014 von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim, mit der sie durch die Brücke von Kertsch verbunden ist.
Ukrainischer Ex-Energieminister Haluschtschenko festgenommen
Der wegen Korruptionsverdacht entlassene frühere ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko ist bei einer versuchten Ausreise aus dem Land festgenommen worden. Das teilten die für Korruptionsbekämpfung zuständigen Kiewer Behörden SAP und Nabu auf ihren Telegram-Kanälen mit. Die Ermittlungen in dem weit verzweigten Fall von Bestechlichkeit dauern an.
Im vergangenen November hatten ukrainische Korruptionsfahnder Vorwürfe gegen eine Gruppe mutmaßlich bestechlicher Staatsdiener direkt im Umfeld von Präsident Wolodimir Selenskij erhoben. Sie sollen sich im staatlichen Konzern Ernerhoatom an Geld vergriffen haben, das eigentlich für Schutzbauten um Energieanlagen gegen feindliche Luftangriffe bestimmt war.
Haluschtschenko, einer der Beschuldigten, musste als Energieminister gehen. Dem Selenskij-Vertrauten Tymur Minditsch gelang die Flucht. Der Präsident baute daraufhin die Regierung um und ersetzte auch seinen einflussreichen Stabschef Andrij Jermak.
Slowakei: Ukraine sollte mit Ölpipeline keinen Druck auf Ungarn ausüben
Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico warnt davor, dass die Ukraine Ungarn mit der ausbleibenden Reparatur der Druschba-Öl-Pipeline unter Druck setzen könne. Dies wäre dann der Fall, wenn die Ukraine die Pipeline nicht repariere, die russisches Öl durch die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei transportiert, sagt Fico nach einem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio in Bratislava. Die US-Regierung unterstützt die moskaunahen Regierungen in Ungarn und der Slowakei, übt aber gleichzeitig Druck auf Staaten wie Indien aus, kein russisches Gas und Öl mehr zu kaufen.
Außenbeauftragte Kallas: EU kann Ukraine kein festes Beitrittsdatum nennen
Die Ukraine hofft schon seit Jahren auf einen Beitritt zur Europäischen Union, doch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat nun die Erwartungen gedämpft, dass bald ein konkreter Zeitpunkt genannt werden könnte. Nach ihrer Einschätzung seien die Mitgliedstaaten dazu derzeit nicht bereit, sagte Kallas auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Der ukrainische Präsidenten Wolodimir Selenskij hatte am Samstag in der bayerischen Landeshauptstadt erneut gefordert, ein festes Datum als Teil der Sicherheitsgarantien für einen endgültigen Friedensschluss mit Russland festzulegen.
Diplomaten zufolge war in einem 20-Punkte-Friedensplan, der zwischen den USA, der Ukraine und der EU diskutiert wurde, das Jahr 2027 als Zielmarke für den Beitritt vermerkt. Dies sollte den wirtschaftlichen Wohlstand der Ukraine nach Kriegsende sichern. Viele EU-Regierungen halten jedoch ein festes Datum für unrealistisch, da der Beitritt ein auf Leistung basierender Prozess sei, sagte Kallas. Fortschritte hingen allein davon ab, wie schnell ein Kandidat seine Gesetze an EU-Standards anpasse.
Der lettische Präsident Edgars Rinkēvičs wies auf der Sicherheitskonferenz darauf hin, dass die Beitrittsfrage zudem eng mit einem möglichen Friedensabkommen verknüpft sei, „ob es uns gefällt oder nicht“. Ohne Bewegung seitens des russischen Präsidenten Wladimir Putin werde es aber kein Abkommen geben – und er sehe nicht, dass sich Russland bewege.
Hillary Clinton: Trumps Haltung zur Ukraine ist "beschämend"
Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton hat Präsident Donald Trumps Haltung zur Ukraine als "beschämend" bezeichnet. "Ich halte den Versuch, die Ukraine zu einem Kapitulationsabkommen mit (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin zu zwingen, für beschämend", sagte die 78-Jährige auf der Münchner Sicherheitskonferenz.
Entweder verstehe Trump das Leid der Ukrainer nicht, oder es sei ihm gleichgültig, sagte die einstige Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten. Die Ukraine kämpfe an der Front für Demokratie und Freiheit, verliere dabei Tausende Menschen und werde durch die Besessenheit eines einzelnen Mannes zerstört, sie zu kontrollieren, sagte Clinton. Der russische Angriffskrieg auf das Nachbarland begann vor fast vier Jahren auf Befehl Putins.
Clinton und ihr Ehemann, der frühere Präsident Bill Clinton, sind Kritiker von Trumps Politik. Hillary Clinton war im Präsidentschaftswahlkampf 2016 dessen Kontrahentin und unterlag Trump bei der Wahl.
Was der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu sagen hatte, lesen Sie hier:
Selenskij erhält Auszeichnung für Widerstand der Ukrainer
Präsident Wolodimir Selenskij ist stellvertretend für den Mut und die Widerstandsfähigkeit aller Ukrainer mit dem Ewald-von-Kleist-Preis 2026 geehrt worden. Die Auszeichnung wurde ihm am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz bei einem Empfang von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in der Münchner Residenz verliehen. Die Laudatio hielt Polens Ministerpräsident Donald Tusk.
Tusk sagte, das ukrainische Volk verdiene den größten Respekt der gesamten freien Welt. Die Ukraine zahle den höchsten Preis für ihren Widerstand gegen den Feind, der auch eine Bedrohung für ganz Europa und die gesamte westliche Welt sei.
Selenskij dankte insbesondere den europäischen Staats- und Regierungschefs namentlich für ihre Unterstützung, aber auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) und Nato-Generalsekretär Mark Rutte. „Ich danke allen, die uns zur Seite stehen.“
„Seit mehr als einem Jahrzehnt kämpft das ukrainische Volk für seine Freiheit, Unabhängigkeit und Würde – zunächst auf der Krim und im Donbass nach dem russischen Einmarsch 2014 und später im gesamten Land, nachdem Russland 2022 seine großangelegte Invasion gestartet hatte“, hatte der Leiter der Konferenz, Wolfgang Ischinger, bei der Bekanntgabe des Preisträgers bereits betont. Die Auszeichnung gelte ausdrücklich auch den vielen Menschen, die ihr Leben im Krieg verloren haben oder verletzt wurden.
Selenskij: Wahlen möglich nach zwei Monaten Waffenruhe
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat seine Forderung nach einer Waffenruhe für Neuwahlen in seinem Land erneuert. Es sei schwierig, in Kriegszeiten eine Abstimmung zu organisieren, zumal nicht nur die Soldaten an der Front kämpften, sondern auch das Volk im Hinterland unter Beschuss stehe, sagte er in einer Diskussionsrunde im Rahmen der Münchener Sicherheitskonferenz. „Geben Sie uns zwei Monate, dann können wir auch Wahlen abhalten“, sagte er an US-Präsident Donald Trump gewandt. Dieser hatte zuvor mehrfach Neuwahlen in der Ukraine gefordert.
Mit einem Waffenstillstand, Sicherheiten und der nötigen Infrastruktur sei es dann möglich, eine solche Abstimmung zu organisieren, sagte Selenskij nun. Scherzhaft bot er zudem Russland eine Waffenruhe für Wahlen dort an.
Russlands Führung behauptet seit Längerem, dass Selenskij nicht mehr legitimer Präsident sei, nachdem seine Amtszeit 2024 ausgelaufen ist – eine Sichtweise, die sich später dann auch Trump zu eigen machte. Die ukrainische Verfassung verbietet allerdings Wahlen während eines Kriegs. Eine der Forderungen Moskaus für einen Frieden ist eine Abstimmung im Nachbarland.
