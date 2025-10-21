Lawrow und Rubio telefonieren bald, Selenskij kritisiert möglichen Gipfelort Budapest

Der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein US-Kollege Marco Rubio werden offenbar bald miteinander telefonieren. Regierungsvertreter beider Seiten würden in den kommenden Tagen Gespräche führen, um ein weiteres Treffen zwischen den Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin vorzubereiten, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA. Trump hatte unlängst erklärt, er werde Putin wohl bald in der ungarischen Hauptstadt Budapest treffen. Ein Termin dafür ist nicht bekannt.



Der Kreml sieht vor dem geplanten Gipfel nach eigenen Angaben noch einigen Klärungsbedarf. „Es sind noch viele Hausarbeiten zu erledigen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Die Vorbereitungen stünden erst am Anfang. Zugleich betonte Peskow, dass sich Russlands Position nicht geändert habe. Er reagierte damit auf Äußerungen Trumps, wonach die Kampfhandlungen entlang des Frontverlaufs beendet und mit Friedensverhandlungen aufgenommen werden sollten. Bisher beansprucht Russland den gesamten Donbass.



Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij kritisierte Budapest als möglichen Ort für das Treffen von Trump und Putin. „Ich glaube nicht, dass ein Ministerpräsident, der die Ukraine überall blockiert, etwas Positives für die Ukrainer oder zumindest etwas Ausgewogenes bewirken kann“, sagte Selenskij der Agentur Interfax-Ukraina zufolge. Regierungschef Viktor Orbán habe aus seiner Sicht nicht die passende Einstellung als Vermittler in dem Konflikt. Aber wenn es dem Frieden diene, sei der Ort des Treffens auch egal, meinte er. Zugleich nannte Selenskij die Schweiz, den Vatikan, die Türkei und andere Länder als bessere Varianten.



Peskow hingegen sagte, Orbán pflege nicht nur enge Beziehungen zu Trump, sondern auch „ein ziemlich konstruktives Verhältnis“ zu Putin. Es wäre das erste Mal seit Kriegsbeginn, dass Putin ein EU- und Nato-Mitgliedsland besucht. Ungarn hat dem per Haftbefehl des Weltstrafgerichts in Den Haag gesuchten Putin aber Schutz vor einer Festnahme zugesichert.