Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump will Frontverlauf in der Ukraine einfrieren
Russland verschärft Sabotage-Gesetz - 14-Jährige strafbar
Lawrow und Rubio telefonieren bald, Selenskij kritisiert möglichen Gipfelort Budapest
EU-Staaten wollen Import von russischem Gas bis Ende 2027 beenden
Trump für Einfrieren des Frontverlaufs in der Ukraine
Linus Freymark
Russland greift Energieversorgung bei Tschernobyl an
Laut Behördenangaben hat ein russischer Luftangriff die Stromversorgung in Teilen der nordukrainischen Grenzregion Tschernihiw lahmgelegt. Betroffen sei auch die Stadt Slawutytsch in der Region Kiew in der Nähe des stillgelegten Atomkraftwerks Tschernobyl.
Der örtliche Energieversorger teilt mit, Ziel sei eine Energieanlage gewesen. Der Bürgermeister von Slawutytsch, Juri Fomitschow, erklärt auf Telegram, ein Teil der Stadt sei ohne Strom. Behörden in der Region Charkiw melden ebenfalls Stromausfälle.
Der örtliche Energieversorger teilt mit, Ziel sei eine Energieanlage gewesen. Der Bürgermeister von Slawutytsch, Juri Fomitschow, erklärt auf Telegram, ein Teil der Stadt sei ohne Strom. Behörden in der Region Charkiw melden ebenfalls Stromausfälle.
Katja Guttmann
Lawrow und Rubio bereiten Präsidententreffen vor
Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und Marco Rubio, haben zur Vorbereitung eines möglichen Präsidententreffens zum Ukraine-Krieg miteinander telefoniert. Das teilten die Außenministerien beider Länder mit. Moskau zufolge wurden konkrete Schritte besprochen, um Verabredungen aus einem Telefongespräch von Putin und Trump vom vergangenen Donnerstag umzusetzen. Ein Sprecher Rubios sagte in Washington, Ziel der Kontakte sei eine „dauerhafte Lösung für den russisch-ukrainischen Krieg“.
Trump hatte nach jenem Telefonat mit Putin angekündigt, dass er sich mit dem Kremlchef bald in der ungarischen Hauptstadt Budapest treffen wolle. Einen Termin dafür gibt es bislang nicht. Vorher ist aber ein Treffen der Außenminister geplant, um den zweiten Gipfel zwischen Trump und Putin in diesem Jahr vorzubereiten. Die Präsidenten hatten sich bereits Mitte August im US-Bundesstaat Alaska getroffen.
Der unerwartet verkündete zweite Gipfel durchkreuzte Hoffnungen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, von Trump eine Zusage für US-Marschflugkörper des Typs Tomahawk mit hoher Reichweite zu bekommen. Ähnlich wie in Verbindung mit dem Alaska-Gipfel übt Trump stattdessen Druck auf die Ukraine aus, territorialen Forderungen Russlands zuzustimmen.
Trump hatte nach jenem Telefonat mit Putin angekündigt, dass er sich mit dem Kremlchef bald in der ungarischen Hauptstadt Budapest treffen wolle. Einen Termin dafür gibt es bislang nicht. Vorher ist aber ein Treffen der Außenminister geplant, um den zweiten Gipfel zwischen Trump und Putin in diesem Jahr vorzubereiten. Die Präsidenten hatten sich bereits Mitte August im US-Bundesstaat Alaska getroffen.
Der unerwartet verkündete zweite Gipfel durchkreuzte Hoffnungen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, von Trump eine Zusage für US-Marschflugkörper des Typs Tomahawk mit hoher Reichweite zu bekommen. Ähnlich wie in Verbindung mit dem Alaska-Gipfel übt Trump stattdessen Druck auf die Ukraine aus, territorialen Forderungen Russlands zuzustimmen.
Annette Reuther
Trump will Frontverlauf in der Ukraine einfrieren
Für ein Ende der Kämpfe in der Ukraine sollte der Frontverlauf aus Sicht von US-Präsident Donald Trump eingefroren werden, auch wenn das eine Teilung der östlichen Donbass-Region bedeutet. Russland und die Ukraine sollten jeweils dort bleiben, wo sich ihre Truppen aktuell befänden, alles Weitere sei „sehr schwer auszuhandeln“, sagte Trump vor Journalisten auf einem Flug mit seiner Regierungsmaschine Air Force One. Der Donbass solle entlang des Frontverlaufs aufgeteilt werden, argumentierte er. Nach mehr als dreieinhalb Jahren seines Angriffskriegs im Nachbarland kontrolliert Russland aktuell den Großteil der ostukrainischen Region.
Ein solcher Vorschlag, den auch Russland schon gemacht und dafür Bedingungen genannt hatte, könnte bei dem bald in Budapest geplanten Gipfel von Trump und Kremlchef Wladimir Putin besprochen werden. Der Kreml sieht aber noch einigen Klärungsbedarf. „Es sind noch viele Hausarbeiten zu erledigen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge.
Ein solcher Vorschlag, den auch Russland schon gemacht und dafür Bedingungen genannt hatte, könnte bei dem bald in Budapest geplanten Gipfel von Trump und Kremlchef Wladimir Putin besprochen werden. Der Kreml sieht aber noch einigen Klärungsbedarf. „Es sind noch viele Hausarbeiten zu erledigen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge.
Katja Guttmann
Russland verschärft Sabotage-Gesetz - 14-Jährige strafbar
Russland verschärft seine Gesetze gegen Sabotage. Ein am Montag in der Duma vorgelegter Entwurf sehe lebenslange Haft für Menschen vor, die Minderjährige in Sabotagehandlungen verwickeln, sagte Wassili Piskarjow, Vorsitzender des Sicherheitsausschusses. Zudem werde das Strafmündigkeitsalter für solche Vergehen auf 14 Jahre gesenkt. Die Vorlage sei von 419 der 450 Abgeordneten in der Parlamentskammer unterstützt worden. Sie solle die Sicherheit des Staates erhöhen. "Es wird diejenigen härter bestrafen, die Kinder in Terrorismus und Sabotage verwickeln, bis hin zur lebenslangen Haft."
Piskarjow begründete das Gesetz mit einer Zunahme staatsfeindlichen Verhaltens gegen Russland. Des Weiteren warf er den ukrainischen Geheimdiensten und der Nato vor, Sabotageakte zu unterstützen und Minderjährige dafür zu rekrutieren. Konkrete Beispiele nannte er nicht. Laut Angaben der russischen Staatsanwaltschaft seien im Jahr 2024 insgesamt 204 subversive Straftaten registriert worden, während es im ersten Halbjahr 2025 bereits 174 gewesen seien.
Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges sind in Russland die Sicherheitsgesetze verschärft worden. Die Behörden können damit leichter gegen Kritiker des Krieges oder des Staates vorgehen.
Piskarjow begründete das Gesetz mit einer Zunahme staatsfeindlichen Verhaltens gegen Russland. Des Weiteren warf er den ukrainischen Geheimdiensten und der Nato vor, Sabotageakte zu unterstützen und Minderjährige dafür zu rekrutieren. Konkrete Beispiele nannte er nicht. Laut Angaben der russischen Staatsanwaltschaft seien im Jahr 2024 insgesamt 204 subversive Straftaten registriert worden, während es im ersten Halbjahr 2025 bereits 174 gewesen seien.
Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges sind in Russland die Sicherheitsgesetze verschärft worden. Die Behörden können damit leichter gegen Kritiker des Krieges oder des Staates vorgehen.
Katja Guttmann
Trump: Glaube nicht an Sieg der Ukraine
Der US-Präsident geht nach eigener Aussage nicht davon aus, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen wird. "Sie könnten ihn noch gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie es tun werden, aber sie könnten ihn noch gewinnen", sagte Donald Trump im Weißen Haus vor Journalisten. Krieg sei eine seltsame Sache, alles könne passieren. Ende September erklärte Trump noch, die Regierung in Kiew könne nach seiner Ansicht mithilfe der Nato und der EU ihr gesamtes, von Russland besetztes Territorium zurückgewinnen.
Philipp Saul
Lawrow und Rubio telefonieren bald, Selenskij kritisiert möglichen Gipfelort Budapest
Der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein US-Kollege Marco Rubio werden offenbar bald miteinander telefonieren. Regierungsvertreter beider Seiten würden in den kommenden Tagen Gespräche führen, um ein weiteres Treffen zwischen den Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin vorzubereiten, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA. Trump hatte unlängst erklärt, er werde Putin wohl bald in der ungarischen Hauptstadt Budapest treffen. Ein Termin dafür ist nicht bekannt.
Der Kreml sieht vor dem geplanten Gipfel nach eigenen Angaben noch einigen Klärungsbedarf. „Es sind noch viele Hausarbeiten zu erledigen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Die Vorbereitungen stünden erst am Anfang. Zugleich betonte Peskow, dass sich Russlands Position nicht geändert habe. Er reagierte damit auf Äußerungen Trumps, wonach die Kampfhandlungen entlang des Frontverlaufs beendet und mit Friedensverhandlungen aufgenommen werden sollten. Bisher beansprucht Russland den gesamten Donbass.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij kritisierte Budapest als möglichen Ort für das Treffen von Trump und Putin. „Ich glaube nicht, dass ein Ministerpräsident, der die Ukraine überall blockiert, etwas Positives für die Ukrainer oder zumindest etwas Ausgewogenes bewirken kann“, sagte Selenskij der Agentur Interfax-Ukraina zufolge. Regierungschef Viktor Orbán habe aus seiner Sicht nicht die passende Einstellung als Vermittler in dem Konflikt. Aber wenn es dem Frieden diene, sei der Ort des Treffens auch egal, meinte er. Zugleich nannte Selenskij die Schweiz, den Vatikan, die Türkei und andere Länder als bessere Varianten.
Peskow hingegen sagte, Orbán pflege nicht nur enge Beziehungen zu Trump, sondern auch „ein ziemlich konstruktives Verhältnis“ zu Putin. Es wäre das erste Mal seit Kriegsbeginn, dass Putin ein EU- und Nato-Mitgliedsland besucht. Ungarn hat dem per Haftbefehl des Weltstrafgerichts in Den Haag gesuchten Putin aber Schutz vor einer Festnahme zugesichert.
Der Kreml sieht vor dem geplanten Gipfel nach eigenen Angaben noch einigen Klärungsbedarf. „Es sind noch viele Hausarbeiten zu erledigen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Die Vorbereitungen stünden erst am Anfang. Zugleich betonte Peskow, dass sich Russlands Position nicht geändert habe. Er reagierte damit auf Äußerungen Trumps, wonach die Kampfhandlungen entlang des Frontverlaufs beendet und mit Friedensverhandlungen aufgenommen werden sollten. Bisher beansprucht Russland den gesamten Donbass.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij kritisierte Budapest als möglichen Ort für das Treffen von Trump und Putin. „Ich glaube nicht, dass ein Ministerpräsident, der die Ukraine überall blockiert, etwas Positives für die Ukrainer oder zumindest etwas Ausgewogenes bewirken kann“, sagte Selenskij der Agentur Interfax-Ukraina zufolge. Regierungschef Viktor Orbán habe aus seiner Sicht nicht die passende Einstellung als Vermittler in dem Konflikt. Aber wenn es dem Frieden diene, sei der Ort des Treffens auch egal, meinte er. Zugleich nannte Selenskij die Schweiz, den Vatikan, die Türkei und andere Länder als bessere Varianten.
Peskow hingegen sagte, Orbán pflege nicht nur enge Beziehungen zu Trump, sondern auch „ein ziemlich konstruktives Verhältnis“ zu Putin. Es wäre das erste Mal seit Kriegsbeginn, dass Putin ein EU- und Nato-Mitgliedsland besucht. Ungarn hat dem per Haftbefehl des Weltstrafgerichts in Den Haag gesuchten Putin aber Schutz vor einer Festnahme zugesichert.
Saimah Jiwa
Ukraine meldet Opfer und Schäden nach russischen Angriffen
Bei russischen Angriffen hat es in der Ukraine einen Toten und mehrere Verletzte unter der Zivilbevölkerung sowie umfangreiche Schäden an der Infrastruktur gegeben. In der Region Charkiw im Nordosten des Landes sei ein 71-jähriger Mann getötet worden, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram mit. Unter den fünf Verletzten sei auch ein elfjähriges Mädchen, schrieb er. Neben Drohnen setzte Russland bei seinen Angriffen auch gelenkte Fliegerbomben ein.
In der Nacht griff Russland zudem mit Drohnen massiv das Gebiet Dnipropetrowsk an. In einem fünfstöckigen Wohnhaus sei ein Brand ausgebrochen, auch ein Geschäft und ein Kulturzentrum seien beschädigt worden, teilte Gouverneur Wladyslaw Hajwanenko bei Telegram mit. Opfer habe es in dem Fall aber nicht gegeben, schrieb er.
Auch die Eisenbahn- und Hafeninfrastruktur des Landes gerieten unter Beschuss. Im Gebiet Tschernihiw nördlich von Kiew wurde Behördenangaben zufolge ein Umspannwerk der Eisenbahn getroffen, im Gebiet Sumy östlich davon Gleiswege beschädigt. Zahlreiche Züge fielen infolge der Angriffe aus oder hatten deutlich Verspätung. Da in mehreren Regionen auch wieder Energieobjekte getroffen wurden, gab es zahlreiche Stromausfälle im Land.
Nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte hat Russland bei den nächtlichen Attacken 60 Drohnen und eine ballistische Rakete eingesetzt.
In der Nacht griff Russland zudem mit Drohnen massiv das Gebiet Dnipropetrowsk an. In einem fünfstöckigen Wohnhaus sei ein Brand ausgebrochen, auch ein Geschäft und ein Kulturzentrum seien beschädigt worden, teilte Gouverneur Wladyslaw Hajwanenko bei Telegram mit. Opfer habe es in dem Fall aber nicht gegeben, schrieb er.
Auch die Eisenbahn- und Hafeninfrastruktur des Landes gerieten unter Beschuss. Im Gebiet Tschernihiw nördlich von Kiew wurde Behördenangaben zufolge ein Umspannwerk der Eisenbahn getroffen, im Gebiet Sumy östlich davon Gleiswege beschädigt. Zahlreiche Züge fielen infolge der Angriffe aus oder hatten deutlich Verspätung. Da in mehreren Regionen auch wieder Energieobjekte getroffen wurden, gab es zahlreiche Stromausfälle im Land.
Nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte hat Russland bei den nächtlichen Attacken 60 Drohnen und eine ballistische Rakete eingesetzt.
Christoph Heinlein
EU-Staaten wollen Import von russischem Gas bis Ende 2027 beenden
Die EU-Staaten wollen den Import von russischem Gas schrittweise bis Ende 2027 vollständig verbieten. Spätestens dann sollen auch Langzeitlieferverträge beendet werden. Darauf einigten sich die Energieminister in Luxemburg. Nun müssen die EU-Staaten noch eine Einigung mit der EU-Kommission und dem EU-Parlament erzielen. Das Verbot soll sowohl für Pipeline-Gas als auch für Flüssigerdgas (LNG) gelten.
Der Kompromiss sieht eine Übergangsphase für bestehende Lieferverträge vor. Kurzfristige Verträge dürfen demnach bis zum 17. Juni 2026 weiterlaufen, langfristige Verträge bis zum Stichtag am 1. Januar 2028. „Ein energieunabhängiges Europa ist ein stärkeres und sichereres Europa“, sagte der dänische Energie- und Klimaminister Lars Aagaard. Dänemark hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Es sei entscheidend, dass die Gesetzgebung unterstützt werde, „die russisches Gas endgültig aus der EU verbannen wird“.
Russisches Gas macht Schätzungen zufolge im Jahr 2025 noch 13 Prozent der EU-Importe aus. Zudem müssen Mitgliedstaaten, die noch russisches Öl importieren, Pläne vorlegen, wie sie diese Einfuhren ebenfalls bis 2028 einstellen wollen. Um den Importstopp zu überwachen, soll ein Genehmigungsverfahren eingeführt werden.
Bundeswirtschafts- und -energieministerin Katherina Reiche hatte vor den Beratungen in Luxemburg unterstrichen, dass Deutschland bereits kein russisches Öl oder Gas mehr beziehe. Allerdings sieht sich der verstaatlichte Energiekonzern Sefe durch Langzeitverträge gebunden, russisches Flüssigerdgas abzunehmen. Dies wird nach Angaben des Wirtschaftsministeriums aber weder in Deutschland angelandet noch verwendet.
Der Kompromiss sieht eine Übergangsphase für bestehende Lieferverträge vor. Kurzfristige Verträge dürfen demnach bis zum 17. Juni 2026 weiterlaufen, langfristige Verträge bis zum Stichtag am 1. Januar 2028. „Ein energieunabhängiges Europa ist ein stärkeres und sichereres Europa“, sagte der dänische Energie- und Klimaminister Lars Aagaard. Dänemark hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Es sei entscheidend, dass die Gesetzgebung unterstützt werde, „die russisches Gas endgültig aus der EU verbannen wird“.
Russisches Gas macht Schätzungen zufolge im Jahr 2025 noch 13 Prozent der EU-Importe aus. Zudem müssen Mitgliedstaaten, die noch russisches Öl importieren, Pläne vorlegen, wie sie diese Einfuhren ebenfalls bis 2028 einstellen wollen. Um den Importstopp zu überwachen, soll ein Genehmigungsverfahren eingeführt werden.
Bundeswirtschafts- und -energieministerin Katherina Reiche hatte vor den Beratungen in Luxemburg unterstrichen, dass Deutschland bereits kein russisches Öl oder Gas mehr beziehe. Allerdings sieht sich der verstaatlichte Energiekonzern Sefe durch Langzeitverträge gebunden, russisches Flüssigerdgas abzunehmen. Dies wird nach Angaben des Wirtschaftsministeriums aber weder in Deutschland angelandet noch verwendet.
Saimah Jiwa
Selenskij: Bereiten Vertrag für den Kauf von 25 Patriot-Systemen vor
Die Ukraine bereitet laut Präsident Wolodimir Selenskij einen Vertrag zum Kauf von 25 Patriot-Systemen vor. Die Luftabwehrsysteme sollten über einen Zeitraum von mehreren Jahren geliefert werden, sagt Selenskij vor der Presse am Sonntag. Bei europäischen Ländern wolle die Ukraine darum werben, bevorzugt beliefert zu werden.
Selenskij erklärt sich außerdem bereit, zu einem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Budapest zu reisen, sollte seine Anwesenheit erwünscht sein.
Selenskij erklärt sich außerdem bereit, zu einem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Budapest zu reisen, sollte seine Anwesenheit erwünscht sein.
Michelle Ostwald
Trump für Einfrieren des Frontverlaufs in der Ukraine
Für ein Ende der Kämpfe in der Ukraine sollte der Frontverlauf nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump eingefroren werden - inklusive einer daraus folgenden Teilung der östlichen Donbass-Region. Russland und die Ukraine sollten jeweils dort bleiben, wo sich ihre Truppen aktuell befänden, alles Weitere sei "sehr schwer auszuhandeln", sagte Trump vor Journalisten auf einem Flug mit seiner Regierungsmaschine Air Force One. Der Donbass solle entlang des Frontverlaufs aufgeteilt werden, argumentierte er. Russland kontrolliert aktuell den Großteil der ostukrainischen Region.
Zuvor hatte es Berichte gegeben, nach denen Trump Selenskij vorgeschlagen habe, den ganzen Donbass an Russland abzutreten. Dies bestritt Trump einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge aber im Nachhinein.
Trump sagte weiter, die Kriegsparteien könnten "später verhandeln". Das habe er auch dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij bei dessen Besuch am Freitag in Washington gesagt. Die Soldaten sollten kehrt machen, das Blutvergießen müsse ein Ende haben. "Geht nach Hause, stellt die Kämpfe ein, stoppt das Töten", sagte Trump auf dem Rückflug aus dem US-Bundesstaat Florida nach Washington.
Zuvor hatte es Berichte gegeben, nach denen Trump Selenskij vorgeschlagen habe, den ganzen Donbass an Russland abzutreten. Dies bestritt Trump einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge aber im Nachhinein.
Trump sagte weiter, die Kriegsparteien könnten "später verhandeln". Das habe er auch dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij bei dessen Besuch am Freitag in Washington gesagt. Die Soldaten sollten kehrt machen, das Blutvergießen müsse ein Ende haben. "Geht nach Hause, stellt die Kämpfe ein, stoppt das Töten", sagte Trump auf dem Rückflug aus dem US-Bundesstaat Florida nach Washington.
Michelle Ostwald
Bis zu 1400 Schiffe: Russlands Schattenflotte beunruhigt EU
Die sogenannte russische Schattenflotte zur Umgehung von internationalen Ölsanktionen infolge des Ukraine-Kriegs bereitet der EU zunehmend Sorgen. Wie aus einem Arbeitspapier für ein Außenministertreffen an diesem Montag in Luxemburg hervorgeht, wird die Größe dieser Flotte mittlerweile auf 600 bis 1400 Tanker geschätzt. "Diese Schiffe tragen nicht nur zur russischen Kriegswirtschaft bei, sondern stellen auch eine erhebliche Gefahr für Umwelt und Schifffahrtssicherheit dar", warnen Experten der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas in dem Dokument, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Unglücke könnten demnach Ölkatastrophen und andere Meeresverschmutzungen verursachen - mit verheerenden Folgen für Küstengebiete, Ökosysteme und die Fischerei.
Über die sogenannte Schattenflotte versucht Moskau seit Jahren, einen von westlichen Unterstützern der Ukraine eingeführten Preisdeckel für russisches Öl zu umgehen. Dafür werden meist veraltete Schiffe mit schwer nachvollziehbaren Eigentumsverhältnissen gechartert und verschiedene Methoden genutzt, um die Herkunft von Ölladungen zu verschleiern.
Über die sogenannte Schattenflotte versucht Moskau seit Jahren, einen von westlichen Unterstützern der Ukraine eingeführten Preisdeckel für russisches Öl zu umgehen. Dafür werden meist veraltete Schiffe mit schwer nachvollziehbaren Eigentumsverhältnissen gechartert und verschiedene Methoden genutzt, um die Herkunft von Ölladungen zu verschleiern.
Michelle Ostwald
Belarus-Geheimdienstchef: Suchen Kontakt zur Ukraine für Kriegsende
Belarus versucht nach Angaben seines Geheimdienstchefs, Kontakte zur Ukraine aufzubauen, mit dem Ziel, ein Kriegsende mit Russland herbeizuführen. Treffen mit ukrainischen Vertretern seien derzeit entscheidend, "um zu einem Konsens zu kommen", sagte der Iwan Tertel am Sonntag der staatlichen Nachrichtenagentur Belta.
Präsident Alexander Lukaschenko hatte Russland zwar erlaubt, belarussisches Gebiet für den Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 zu nutzen, seine eigenen Truppen jedoch aus dem Konflikt herausgehalten. Zuletzt hatte sich US-Präsident Donald Trump an Lukaschenko gewandt und nach der Entsendung eines Gesandten die Freilassung von mehr als 50 politischen Gefangenen erreicht.
Präsident Alexander Lukaschenko hatte Russland zwar erlaubt, belarussisches Gebiet für den Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 zu nutzen, seine eigenen Truppen jedoch aus dem Konflikt herausgehalten. Zuletzt hatte sich US-Präsident Donald Trump an Lukaschenko gewandt und nach der Entsendung eines Gesandten die Freilassung von mehr als 50 politischen Gefangenen erreicht.
Leopold Zaak
Trump: "Wir können der Ukraine nicht all unsere Waffen geben"
Bei dem Treffen im Weißen Haus mit dem ukrainischen Präsidenten ging es auch um eine mögliche Lieferung der Tomahawk-Marschflugkörper. Schon vor dem Treffen schien diese Lieferung zunehmend unwahrscheinlich, in einem TV-Interview hat Donald Trump dem nun wohl endgültig eine Absage erteilt. "Wir können der Ukraine nicht all unsere Waffen geben", sagte er dem Sender Fox News. Er sei "sehr gut" zu Präsident Selenskij gewesen, aber er könne nicht zum Schaden der USA handeln.
Die Regierung von Trump hatte die Waffenlieferungen in die Ukraine seit ihrem Antritt deutlich gedrosselt und stellenweise sogar ganz gestoppt. Inzwischen läuft die Unterstützung über den sogenannten Purl-Mechanismus (Prioritised Ukraine Requirements List). Andere Nato-Staaten kaufen Waffen aus den Beständen der USA, um die dann der Ukraine zur Verfügung zu stellen.
Die Regierung von Trump hatte die Waffenlieferungen in die Ukraine seit ihrem Antritt deutlich gedrosselt und stellenweise sogar ganz gestoppt. Inzwischen läuft die Unterstützung über den sogenannten Purl-Mechanismus (Prioritised Ukraine Requirements List). Andere Nato-Staaten kaufen Waffen aus den Beständen der USA, um die dann der Ukraine zur Verfügung zu stellen.
Leopold Zaak
Bericht: Trump und Selenskij sollen sich im Weißen Haus angeschrien haben
Wie genau das Treffen zwischen Donald Trump und Wolodimir Selenskij am vergangenen Freitag wirklich abgelaufen ist, ist nicht klar. Zumindest vor den Kameras ging es zwischen dem US-Präsidenten und seinem ukrainischen Gast dem Anschein nach eher freundlich zu. Trump lobte Selenskij für dessen Outfit, Selenskij lobte Trump für dessen Friedensinitiative in Nahost. Auch wenn es bei dem Treffen keine konkreten Ergebnisse gab – zumindest in der Öffentlichkeit hatte es den Anschein, dass es gesitteter zuging als im Februar dieses Jahres.
Nun zeichnet die Financial Times allerdings ein anderes Bild. Ein Text von ihr bezieht sich auf Schilderungen europäischer Beamter, die im Anschluss an das Treffen von ukrainischer Seite informiert worden sein sollen. Demnach sollen sich Trump und Selenskij angeschrien haben, der US-Präsident soll "die ganze Zeit" geflucht haben. Zudem soll sich Trump dem Bericht zufolge eine der Kernforderungen des russischen Machthabers Wladimir Putin zu eigen gemacht haben: Die ukrainische Armee soll sich aus dem Donbass zurückziehen. Die Washington Post berichtet, vor allem Steve Witkoff, der US-Sondergesandte, soll die ukrainische Delegation dazu gedrängt haben. Sein Hauptargument: Die dortige Bevölkerung sei vorwiegend russischsprachig. Das ist einer der Vorwände, mit denen der Kreml seine Invasion rechtfertigt.
Mit Putin hatte Trump, sehr zum Ärgernis der Ukrainer, am Tag zuvor telefoniert und dabei nach eigenen Angaben "große Fortschritte erzielt". Einem europäischen Beamten zufolge soll Trump in Richtung Selenskij gesagt haben, er solle einem Deal zustimmen. Wenn Putin es wolle, "wird er dich zerstören". So zitiert die Zeitung den Beamten.
Einen kleinen Erfolg will die ukrainische Delegation dem Bericht zufolge allerdings erzielt haben: Trump soll sich dazu bereit erklärt haben, bei Putin zum wiederholten Male auf einen Waffenstillstand zu plädieren, bevor mögliche Verhandlungen beginnen könnten. Weder aus Washington noch aus Kiew gibt es bisher Reaktionen auf diesen Bericht.
Nun zeichnet die Financial Times allerdings ein anderes Bild. Ein Text von ihr bezieht sich auf Schilderungen europäischer Beamter, die im Anschluss an das Treffen von ukrainischer Seite informiert worden sein sollen. Demnach sollen sich Trump und Selenskij angeschrien haben, der US-Präsident soll "die ganze Zeit" geflucht haben. Zudem soll sich Trump dem Bericht zufolge eine der Kernforderungen des russischen Machthabers Wladimir Putin zu eigen gemacht haben: Die ukrainische Armee soll sich aus dem Donbass zurückziehen. Die Washington Post berichtet, vor allem Steve Witkoff, der US-Sondergesandte, soll die ukrainische Delegation dazu gedrängt haben. Sein Hauptargument: Die dortige Bevölkerung sei vorwiegend russischsprachig. Das ist einer der Vorwände, mit denen der Kreml seine Invasion rechtfertigt.
Mit Putin hatte Trump, sehr zum Ärgernis der Ukrainer, am Tag zuvor telefoniert und dabei nach eigenen Angaben "große Fortschritte erzielt". Einem europäischen Beamten zufolge soll Trump in Richtung Selenskij gesagt haben, er solle einem Deal zustimmen. Wenn Putin es wolle, "wird er dich zerstören". So zitiert die Zeitung den Beamten.
Einen kleinen Erfolg will die ukrainische Delegation dem Bericht zufolge allerdings erzielt haben: Trump soll sich dazu bereit erklärt haben, bei Putin zum wiederholten Male auf einen Waffenstillstand zu plädieren, bevor mögliche Verhandlungen beginnen könnten. Weder aus Washington noch aus Kiew gibt es bisher Reaktionen auf diesen Bericht.
Dimitri Taube
Ukraine schießt Dutzende Drohnen ab – Russland meldet Angriffe tief im eigenen Hinterland
Die Ukraine hat eigenen Angaben nach in der Nacht 40 russische Drohnen abgeschossen. Insgesamt seien vom russischen Militär 62 unbemannte Flugobjekte unterschiedlichen Typs eingesetzt worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Dabei seien 19 Kampfdrohnen an sieben verschiedenen Orten eingeschlagen. Nähere Angaben dazu machte das ukrainische Militär nicht.
Dem ukrainischen Zivilschutz zufolge wurden in der Stadt Schachtarske im Gebiet Dnipropetrowsk bei Drohnenangriffen mehrere Wohnhäuser beschädigt. Elf Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur Wladyslaw Hajwanenko auf Telegram mit.
Auf der Gegenseite informierte das russische Verteidigungsministerium über 45 abgeschossene ukrainische Drohnen. Der Großteil wurde der Mitteilung zufolge über den an der Wolga gelegenen Gebieten Samara und Saratow abgefangen. Angaben zu Einschlägen und eventuellen Schäden und Opfern machte das Ministerium nicht.
In der über 900 Kilometer von der Ukraine entfernten Region Orenburg im Uralgebiet gab es nach Angaben des Gouverneurs Jewgeni Solnzew Drohnenangriffe auf eine Gasfabrik. Ein Drohneneinschlag habe zu einem Brand in einer Werkshalle geführt. Opfer unter der Belegschaft gab es demnach nicht.
Der ukrainische Generalstab bestätigte, Drohnenangriffe auf die Erdölraffinerie in Nowokuibyschewsk im Gebiet Samara und eine Gasverarbeitungsanlage bei Orenburg ausgeführt zu haben. Nach auf Telegram veröffentlichten Angaben des kasachischen Energieministeriums musste das Werk die Annahme von Erdgas aus dem nahen Kasachstan vorübergehend stoppen. Der russische Gaskonzern Gazprom hat demnach aber keine Informationen zur Größe des Schadens und der Reparaturdauer bereitgestellt. Die kasachische Gasversorgung im Inland sei nicht gefährdet.
Dem ukrainischen Zivilschutz zufolge wurden in der Stadt Schachtarske im Gebiet Dnipropetrowsk bei Drohnenangriffen mehrere Wohnhäuser beschädigt. Elf Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur Wladyslaw Hajwanenko auf Telegram mit.
Auf der Gegenseite informierte das russische Verteidigungsministerium über 45 abgeschossene ukrainische Drohnen. Der Großteil wurde der Mitteilung zufolge über den an der Wolga gelegenen Gebieten Samara und Saratow abgefangen. Angaben zu Einschlägen und eventuellen Schäden und Opfern machte das Ministerium nicht.
In der über 900 Kilometer von der Ukraine entfernten Region Orenburg im Uralgebiet gab es nach Angaben des Gouverneurs Jewgeni Solnzew Drohnenangriffe auf eine Gasfabrik. Ein Drohneneinschlag habe zu einem Brand in einer Werkshalle geführt. Opfer unter der Belegschaft gab es demnach nicht.
Der ukrainische Generalstab bestätigte, Drohnenangriffe auf die Erdölraffinerie in Nowokuibyschewsk im Gebiet Samara und eine Gasverarbeitungsanlage bei Orenburg ausgeführt zu haben. Nach auf Telegram veröffentlichten Angaben des kasachischen Energieministeriums musste das Werk die Annahme von Erdgas aus dem nahen Kasachstan vorübergehend stoppen. Der russische Gaskonzern Gazprom hat demnach aber keine Informationen zur Größe des Schadens und der Reparaturdauer bereitgestellt. Die kasachische Gasversorgung im Inland sei nicht gefährdet.