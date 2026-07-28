Schwere Luftangriffe auf Kiew, ein Todesopfer in Charkiw

Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut massiv mit Angriffen aus der Luft überzogen. In der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurde eine 40 Jahre alte Frau bei einer Attacke getötet, wie der Gouverneur der Region, Oleh Synjehubow, auf Telegram mitteilte. Verletzt wurden demnach neun Menschen, darunter auch ein zehnjähriger Junge.



In der Hauptstadt Kiew wurden Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge mindestens drei Menschen verletzt. Der ukrainische Zivilschutz teilte am Morgen mit, dass es Feuer in drei Stadtteilen infolge russischen Beschusses gegeben habe, die alle gelöscht worden seien. Demnach brannten ein Lagerhaus, elf Fahrzeuge, ein vierstöckiges Gebäude und ein Nichtwohngebäude. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte Angriffe auf Kiew. Es habe Rüstungsfabriken attackiert, teilte es mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.



Russland habe das Nachbarland in der Nacht mit acht Raketen und Marschflugkörpern sowie 136 Drohnen attackiert, gab der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bekannt. Insgesamt habe Moskaus Militär in dieser Woche fast 1700 Drohnen, mehr als 1630 Gleitbomben und 95 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt, wobei es sich bei mehr als der Hälfte um ballistische Raketen handele, teilte Selenskij mit. Er warf Russland ballistischen Terror vor.



Später seien bei Angriffen auf die Städte Charkiw im Osten und Saporischschja im Süden ⁠zwei Menschen getötet und weitere verletzt worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Russland warf der Ukraine einen Drohnenangriff auf die russisch besetzte Stadt Horliwka in der ostukrainischen Region Donezk vor, bei dem vier ​Menschen ums ​Leben gekommen seien.