Seit mehr als einem Vierteljahr toben blutige Gefechte um Torezk, nun meldet das Verteidigungsministerium in Moskau, die Stadt im Osten der Ukraine komplett zu kontrollieren. In seiner Mitteilung nennt es die Stadt Dserschinsk. Dieser Name war in der Sowjetzeit gebräuchlich.Torezk liegt im Bezirk Donezk und hatte vor dem Krieg mehr als 30 000 Einwohner. Die Stadt ist bekannt für ihre Kohlebergwerke. Seit der russischen Großinvasion der Ukraine vor drei Jahren wurde sie immer wieder beschossen und bombardiert. Viele Einwohner flohen, im Sommer 2024 gab es zudem eine größere Evakuierungsaktion. Seitdem ist die Stadt nurmehr eine Geister- und Ruinenstadt, in der wohl nur wenige Menschen ausharren.Im Oktober 2024 drangen erstmals russische Truppen in die Außenbezirke der Stadt vor und eroberten bis Januar weite Teile von ihr. Unabhängige Analysen gingen in den vergangenen Tagen davon aus, dass allenfalls noch wenige Straßenzüge am Stadtrand von der Ukraine kontrolliert würden. Bestätigt hat die ukrainische Regierung den Verlust der Stadt bisher nicht. Im Morgenbericht des Generalstabs war lediglich von gut einem Dutzend russischer Attacken im Raum Torezk die Rede.