Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Russland meldet Verletzte nach ukrainischem Angriff – Ziel 1500 Kilometer von der Grenze entfernt
Ungarn droht mit Blockade von riesigem Ukraine-Darlehen
Russische Drohne tötet zwei Polizisten in der Ostukraine
Ukraine stellt Rüstungsexporte in Milliardenhöhe in Aussicht
Hunderte Kenianer laut Geheimdienst für Ukraine-Krieg rekrutiert
Russischer Geheimdienst stuft Telegram als Gefahr ein
Moskaus Inlandsgeheimdienst FSB hat die von Millionen Menschen in Russland genutzte Online-Plattform Telegram als Sicherheitsrisiko eingestuft. Das russische Militär habe durch die Nutzung des Messengers an der Front im Kampf gegen die ukrainischen Truppen wiederholt das Leben von Soldaten gefährdet, teilte der FSB in Moskau mit. Demnach gebe es „zuverlässige Informationen darüber, dass die Streitkräfte und Geheimdienste der Ukraine in der Lage sind, innerhalb kürzester Zeit Informationen aus dem Messengerdienst Telegram abzurufen und für militärische Zwecke zu nutzen“, hieß es in der Mitteilung.
Die Vorwürfe des FSB schüren in Russland einmal mehr Befürchtungen, dass das beliebte soziale Netzwerk in dem Land bald abgeschaltet werden könnte. Für viele Russen ist Telegram der wichtigste Weg für den ungehinderten Zugang zu Informationen. Der russische Machtapparat hat den nationalen Messengerdienst Max entwickelt, der Telegram, Whatsapp und andere Netzwerke ersetzen soll. Die App steht als Überwachungsinstrument in der Kritik, durch das Menschen nicht nur kontrolliert, sondern auch mit zensierten Inhalten und mit Propaganda gefüttert werden.
Die russische Telekommunikationsaufsichtsbehörde Roskomnadsor hatte zuletzt Telegram gedrosselt. Die Behörde wirft dem Messengerdienst vor, sich nicht an russische Gesetze zu halten. So würden etwa auch verbotene Inhalte nicht gelöscht. Und Telegram tue zu wenig gegen Betrüger, die den Messenger für kriminelle Zwecke missbrauchten, hieß es. Zudem verlangt der Machtapparat, dass Telegram seine Server mit den Daten russischer Nutzer im Land betreibt – und nicht im Ausland. Das Digitalministerium hatte zuletzt auch behauptet, dass ausländische Geheimdienste über Telegram Daten erhielten, um diese beim Abwehrkampf gegen die russische Armee zu nutzen. Telegram weist solche Anschuldigungen immer wieder zurück.
Digitalminister Maksut Schadajew hatte in dieser Woche erklärt, dass Telegram im Kriegsgebiet nur noch vorläufig genutzt werden solle, bis Max den Dienst ersetzen könne. Russische Militärblogger, aber auch ranghohe Politiker in Grenzgebieten zur Ukraine hatten die Verlangsamung von Telegram kritisiert und auf die Wichtigkeit des Messengers für die Menschen hingewiesen.
Kremlsprecher Dmitrij Peskow sagte, dass die russische Führung Telegram für die Verbreitung von Nachrichten benutze. Allerdings schwenken immer mehr Behörden auf Max um – wohl auch für den Fall einer Sperrung von Telegram.
Die Vorwürfe des FSB schüren in Russland einmal mehr Befürchtungen, dass das beliebte soziale Netzwerk in dem Land bald abgeschaltet werden könnte. Für viele Russen ist Telegram der wichtigste Weg für den ungehinderten Zugang zu Informationen. Der russische Machtapparat hat den nationalen Messengerdienst Max entwickelt, der Telegram, Whatsapp und andere Netzwerke ersetzen soll. Die App steht als Überwachungsinstrument in der Kritik, durch das Menschen nicht nur kontrolliert, sondern auch mit zensierten Inhalten und mit Propaganda gefüttert werden.
Die russische Telekommunikationsaufsichtsbehörde Roskomnadsor hatte zuletzt Telegram gedrosselt. Die Behörde wirft dem Messengerdienst vor, sich nicht an russische Gesetze zu halten. So würden etwa auch verbotene Inhalte nicht gelöscht. Und Telegram tue zu wenig gegen Betrüger, die den Messenger für kriminelle Zwecke missbrauchten, hieß es. Zudem verlangt der Machtapparat, dass Telegram seine Server mit den Daten russischer Nutzer im Land betreibt – und nicht im Ausland. Das Digitalministerium hatte zuletzt auch behauptet, dass ausländische Geheimdienste über Telegram Daten erhielten, um diese beim Abwehrkampf gegen die russische Armee zu nutzen. Telegram weist solche Anschuldigungen immer wieder zurück.
Digitalminister Maksut Schadajew hatte in dieser Woche erklärt, dass Telegram im Kriegsgebiet nur noch vorläufig genutzt werden solle, bis Max den Dienst ersetzen könne. Russische Militärblogger, aber auch ranghohe Politiker in Grenzgebieten zur Ukraine hatten die Verlangsamung von Telegram kritisiert und auf die Wichtigkeit des Messengers für die Menschen hingewiesen.
Kremlsprecher Dmitrij Peskow sagte, dass die russische Führung Telegram für die Verbreitung von Nachrichten benutze. Allerdings schwenken immer mehr Behörden auf Max um – wohl auch für den Fall einer Sperrung von Telegram.
Russland meldet Verletzte nach ukrainischem Angriff – Ziel 1500 Kilometer von der Grenze entfernt
Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die für ihre Rüstungsbetriebe bekannte russische Republik Udmurtien sind nach Behördenangaben mindestens elf Menschen verletzt worden. Drei Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der regionale Gesundheitsminister Sergej Bagin in der Hauptstadt Ischewsk auf Telegram mit.
Laut nicht überprüfbaren Berichten in sozialen Netzwerken wurde ein für die Herstellung von Raketen der Typen Iskander und Oreschnik wichtiger Rüstungsbetrieb in der Stadt Wotkinsk etwa 50 Kilometer nordöstlich von Ischewsk getroffen. Bewohner in der Region westlich des Uralgebirges veröffentlichten Aufnahmen in sozialen Netzwerken von einem Brand und Schäden. Demnach soll eine Fabrik zur Herstellung von Raketentriebwerken Ziel gewesen sein. Eine amtliche Bestätigung dafür gab es nicht.
Zuvor hatte der Chef der Republik Udmurtien, Alexander Bretschalow, berichtet, dass ein Objekt mit Drohnen angegriffen worden sei. Er sprach von Schäden und Verletzten. Details nannte er nicht – auch nicht den genauen Ort. In der Hauptstadt Ischewsk gab es wegen Luftalarms auf dem Flughafen zeitweilig keine Starts und Landungen.
Laut Medien in Kiew sollen nicht Drohnen, sondern ein Marschflugkörper des Typs Flamingo für den Angriff eingesetzt worden sein. Dafür gab es bisher ebenfalls keine offizielle Bestätigung. Allerdings teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass die Flugabwehr unter anderem fünf Flamingos und mehr als 170 Drohnen abgeschossen habe. Zu Schäden oder den genauen Orten machte das Ministerium wie fast immer keine Angaben.
Hingewiesen wurde in ukrainischen Kommentaren auch darauf, dass die Rüstungsfabrik etwa 1500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liege – und der Angriff ein weiterer Beweis dafür sei, dass Kiew die Fähigkeiten für folgenreiche Gegenschläge tief im russischen Hinterland habe.
Laut nicht überprüfbaren Berichten in sozialen Netzwerken wurde ein für die Herstellung von Raketen der Typen Iskander und Oreschnik wichtiger Rüstungsbetrieb in der Stadt Wotkinsk etwa 50 Kilometer nordöstlich von Ischewsk getroffen. Bewohner in der Region westlich des Uralgebirges veröffentlichten Aufnahmen in sozialen Netzwerken von einem Brand und Schäden. Demnach soll eine Fabrik zur Herstellung von Raketentriebwerken Ziel gewesen sein. Eine amtliche Bestätigung dafür gab es nicht.
Zuvor hatte der Chef der Republik Udmurtien, Alexander Bretschalow, berichtet, dass ein Objekt mit Drohnen angegriffen worden sei. Er sprach von Schäden und Verletzten. Details nannte er nicht – auch nicht den genauen Ort. In der Hauptstadt Ischewsk gab es wegen Luftalarms auf dem Flughafen zeitweilig keine Starts und Landungen.
Laut Medien in Kiew sollen nicht Drohnen, sondern ein Marschflugkörper des Typs Flamingo für den Angriff eingesetzt worden sein. Dafür gab es bisher ebenfalls keine offizielle Bestätigung. Allerdings teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass die Flugabwehr unter anderem fünf Flamingos und mehr als 170 Drohnen abgeschossen habe. Zu Schäden oder den genauen Orten machte das Ministerium wie fast immer keine Angaben.
Hingewiesen wurde in ukrainischen Kommentaren auch darauf, dass die Rüstungsfabrik etwa 1500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liege – und der Angriff ein weiterer Beweis dafür sei, dass Kiew die Fähigkeiten für folgenreiche Gegenschläge tief im russischen Hinterland habe.
Ungarn droht mit Blockade von riesigem Ukraine-Darlehen
Trotz der bereits gefundenen EU-Einigung droht Ungarn überraschend, ein milliardenschweres Darlehen an die Ukraine nicht freizugeben. „Wir blockieren das 90-Milliarden-Euro-Darlehen der EU für die Ukraine, bis der Öltransit nach Ungarn über die Druschba-Pipeline wieder aufgenommen wird“, schrieb der ungarische Außenminister Péter Szijjártó auf der Plattform X.
Die Druschba-Pipeline ist nach ukrainischen Angaben durch russische Angriffe seit Ende Januar unterbrochen. Ungarn und auch die Slowakei beschuldigen die ukrainische Führung, die Wiederaufnahme der Lieferungen absichtlich zu verhindern. Die Ölversorgung beider Länder ist weitestgehend von der Pipeline abhängig. Aus ukrainischer Sicht trägt der Kauf von Gas und Öl aus Russland durch die Slowakei und Ungarn zur Finanzierung des russischen Angriffskriegs bei.
Ungarns Außenminister warf der Ukraine Erpressung vor. Das Land arbeite mit der ungarischen Opposition und Brüssel zusammen, um die Kraftstoffpreise vor den Wahlen in die Höhe zu treiben. Erstmals seit 16 Jahren läuft Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán Gefahr, die Parlamentswahl in seinem Land zu verlieren.
Eigentlich gab es in der EU bereits eine Einigung darauf, der Ukraine über zwei Jahre bis zu 90 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Das hatten zunächst die Staats- und Regierungschefs im Dezember beschlossen, und dem stimmte vergangene Woche auch das Europäische Parlament zu. Damit das erste Geld ausgezahlt werden kann, muss nun nur noch der Rat der Mitgliedstaaten zustimmen. Dies galt als Formalie.
Die dafür notwendige Abstimmung ist nun aber zunächst verschoben. Ein Sprecher der EU-Kommission verwies auf die einstimmige Entscheidung beim EU-Gipfel und teilte auf dpa-Anfrage mit: „Wir erwarten, dass alle Mitgliedstaaten diese politische Vereinbarung im Hinblick auf die endgültige Annahme des Darlehens einhalten.“
Das Geld soll den dringendsten Finanzbedarf der Ukraine bis Ende 2027 decken und dem Land eine Fortsetzung seines Abwehrkampfes gegen Russland ermöglichen. 60 Milliarden sind demnach für die Verteidigung vorgesehen.
Die Druschba-Pipeline ist nach ukrainischen Angaben durch russische Angriffe seit Ende Januar unterbrochen. Ungarn und auch die Slowakei beschuldigen die ukrainische Führung, die Wiederaufnahme der Lieferungen absichtlich zu verhindern. Die Ölversorgung beider Länder ist weitestgehend von der Pipeline abhängig. Aus ukrainischer Sicht trägt der Kauf von Gas und Öl aus Russland durch die Slowakei und Ungarn zur Finanzierung des russischen Angriffskriegs bei.
Ungarns Außenminister warf der Ukraine Erpressung vor. Das Land arbeite mit der ungarischen Opposition und Brüssel zusammen, um die Kraftstoffpreise vor den Wahlen in die Höhe zu treiben. Erstmals seit 16 Jahren läuft Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán Gefahr, die Parlamentswahl in seinem Land zu verlieren.
Eigentlich gab es in der EU bereits eine Einigung darauf, der Ukraine über zwei Jahre bis zu 90 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Das hatten zunächst die Staats- und Regierungschefs im Dezember beschlossen, und dem stimmte vergangene Woche auch das Europäische Parlament zu. Damit das erste Geld ausgezahlt werden kann, muss nun nur noch der Rat der Mitgliedstaaten zustimmen. Dies galt als Formalie.
Die dafür notwendige Abstimmung ist nun aber zunächst verschoben. Ein Sprecher der EU-Kommission verwies auf die einstimmige Entscheidung beim EU-Gipfel und teilte auf dpa-Anfrage mit: „Wir erwarten, dass alle Mitgliedstaaten diese politische Vereinbarung im Hinblick auf die endgültige Annahme des Darlehens einhalten.“
Das Geld soll den dringendsten Finanzbedarf der Ukraine bis Ende 2027 decken und dem Land eine Fortsetzung seines Abwehrkampfes gegen Russland ermöglichen. 60 Milliarden sind demnach für die Verteidigung vorgesehen.
Russische Drohne tötet zwei Polizisten in der Ostukraine
Eine russische Kampfdrohne hat zwei Polizisten im ostukrainischen Gebiet Charkiw getötet. Ein weiterer Beamter sei verletzt worden, teilte die ukrainische Polizei mit. Das Team sei mit einem gepanzerten Auto zu einer Evakuierung von Anwohnern beim Dorf Serednij Burluk unterwegs gewesen, als die Drohne ihren Wagen traf. Der Ort im Landkreis Kupjansk befindet sich mehr als 20 Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Ukraine stellt Rüstungsexporte in Milliardenhöhe in Aussicht
Die Ukraine könnte nach der Genehmigung ihrer ersten Rüstungsexporte seit Kriegsbeginn in diesem Jahr Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar exportieren. Die Regierung erwäge zudem die Einführung einer Steuer auf diese Ausfuhren, sagte der stellvertretende Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Davyd Aloian, der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Kommission habe Anfang des Monats den Großteil von 40 Exportanträgen aus der Rüstungsindustrie genehmigt.
Aloian bezifferte das Potenzial unter Berücksichtigung von fertigen Produkten, Ersatzteilen und Dienstleistungen auf mehrere Milliarden Dollar. Dies sei deutlich mehr als vor dem russischen Einmarsch im Februar 2022, nach dem Kiew sämtliche Waffenausfuhren gestoppt hatte. Unter den bislang genehmigten Anträgen befinden sich laut Aloian keine fertigen Waffen für das Ausland. Vielmehr gehe es oft um den Re-Import von Ausrüstung für die Front oder um Projekte wie das "FrankenSAM"-Programm. Dabei werden sowjetische Systeme mit westlichen Raketen kombiniert.
Der Beamte dämpfte jedoch Erwartungen an einen sofortigen Boom. Das eigene Militär habe angesichts des russischen Vormarsches im Osten und der anhaltenden Luftangriffe weiterhin Vorrang. Großes Interesse an der kampferprobten ukrainischen Technologie zeigten Verbündete wie Deutschland, Großbritannien, die USA und nordische Staaten. Priorität bei den Ausfuhren hätten Länder, die Kiew im Krieg am stärksten unterstützten, sagte Aloian. Dabei setze die Ukraine vor allem auf Gemeinschaftsunternehmen, um sowohl Einnahmen zu haben als auch Zugang zu neuen Technologien zu bekommen. Dies sei wichtiger als der reine Verkauf von Fertigprodukten.
Aloian bezifferte das Potenzial unter Berücksichtigung von fertigen Produkten, Ersatzteilen und Dienstleistungen auf mehrere Milliarden Dollar. Dies sei deutlich mehr als vor dem russischen Einmarsch im Februar 2022, nach dem Kiew sämtliche Waffenausfuhren gestoppt hatte. Unter den bislang genehmigten Anträgen befinden sich laut Aloian keine fertigen Waffen für das Ausland. Vielmehr gehe es oft um den Re-Import von Ausrüstung für die Front oder um Projekte wie das "FrankenSAM"-Programm. Dabei werden sowjetische Systeme mit westlichen Raketen kombiniert.
Der Beamte dämpfte jedoch Erwartungen an einen sofortigen Boom. Das eigene Militär habe angesichts des russischen Vormarsches im Osten und der anhaltenden Luftangriffe weiterhin Vorrang. Großes Interesse an der kampferprobten ukrainischen Technologie zeigten Verbündete wie Deutschland, Großbritannien, die USA und nordische Staaten. Priorität bei den Ausfuhren hätten Länder, die Kiew im Krieg am stärksten unterstützten, sagte Aloian. Dabei setze die Ukraine vor allem auf Gemeinschaftsunternehmen, um sowohl Einnahmen zu haben als auch Zugang zu neuen Technologien zu bekommen. Dies sei wichtiger als der reine Verkauf von Fertigprodukten.
Ukrainische Drohnen greifen Sewastopol an
Die russisch besetzte Marinestadt Sewastopol auf der Halbinsel Krim ist nach Behördenangaben in der Nacht Ziel eines ukrainischen Drohnenangriffs gewesen. Die Flugabwehr habe 26 Drohnen abgeschossen, teilte der Verwaltungschef der Stadt, Michail Raswoschajew, auf Telegram mit. Angaben zu möglichen Treffern, vor allem auf militärische Ziele im Heimathafen der russischen Schwarzmeerflotte, machte er nicht.
Ein Mann sei getötet worden, eine Frau verletzt, schrieb Raswoschajew. Er berichtete von zersplitterten Fenstern und anderen kleinen Schäden an Häusern. Der russischsprachige, aber proukrainische Telegramkanal Krimski Weter berichtete von Explosionen bei Dschankoi im Norden der Krim, wo es einen Militärflugplatz gibt. Wegen der Gefahr durch ukrainische Luft- und Seedrohnen hat die Schwarzmeerflotte schon seit Längerem die meisten Schiffe in den Hafen Noworossijsk in Südrussland verlegt. In und um Sewastopol gibt es aber weiter viele Militärstützpunkte.
Ukrainische Stellen berichteten morgens von Treffern russischer Drohnen und Artillerie in der Frontstadt Nikopol im Süden des Gebiets Dnipropetrowsk. Drei Menschen seien verletzt worden.
Ein Mann sei getötet worden, eine Frau verletzt, schrieb Raswoschajew. Er berichtete von zersplitterten Fenstern und anderen kleinen Schäden an Häusern. Der russischsprachige, aber proukrainische Telegramkanal Krimski Weter berichtete von Explosionen bei Dschankoi im Norden der Krim, wo es einen Militärflugplatz gibt. Wegen der Gefahr durch ukrainische Luft- und Seedrohnen hat die Schwarzmeerflotte schon seit Längerem die meisten Schiffe in den Hafen Noworossijsk in Südrussland verlegt. In und um Sewastopol gibt es aber weiter viele Militärstützpunkte.
Ukrainische Stellen berichteten morgens von Treffern russischer Drohnen und Artillerie in der Frontstadt Nikopol im Süden des Gebiets Dnipropetrowsk. Drei Menschen seien verletzt worden.
Amelie Schmidt
Orbán droht der Ukraine mit Blockade der Stromversorgung
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán deutet an, dass sein Land die Stromversorgung der benachbarten Ukraine behindern könnte, falls Kiew weiter Ungarns Belieferung mit russischem Erdöl beeinträchtige. „Ich will ja nicht drohen und nichts vorwegnehmen. Aber die Ukraine bekommt einen bedeutenden Teil ihrer Stromversorgung über Ungarn“, sagte Orbán in Washington bei einer Pressekonferenz. „Wir hoffen, dass sie (die Führung der Ukraine) einsehen, dass ihr Unruhe- und Chaosstiften sowie ihre Erpressungsversuche scheitern und dass sie diese nicht fortsetzen.“ Andernfalls könnte Ungarn an „Antwortschritte“ denken, sagte der Premier weiter.
Seit Ende Januar kommt kein Erdöl mehr durch die Druschba-Pipeline über die Ukraine aus Russland nach Ungarn. Davon war die Ölversorgung der Slowakei ebenso wie die Ungarns bisher weitgehend abhängig. Budapest und Bratislava haben deswegen bereits am Mittwoch ihre Treibstoff-Lieferungen an die Ukraine gestoppt.
Orbán bekräftigte, dass seiner Meinung nach die Ukraine daran interessiert sei, dass er die am 12. April geplante Parlamentswahl verliere. Deswegen wolle Kiew mit der Blockade der Druschba-Pipeline dafür sorgen, dass in Ungarn die Heizkosten steigen, behauptete Orbán. Die Ukraine, die EU und Deutschland hätten bei der jüngsten Sicherheitskonferenz in München einen „geheimen Pakt“ geschlossen, der auf seine Entmachtung abziele, sagte Orbán weiter, ohne dafür Beweise vorzulegen.
Erstmals seit 16 Jahren läuft Orbán Gefahr, die Parlamentswahl zu verlieren. In den Umfragen liegt die Tisza-Partei von Peter Magyar seit anderthalb Jahren um acht bis zehn Prozentpunkte vor Orbáns Partei Fidesz. Seit Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine versucht Orbán, EU-Hilfen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland zu blockieren.
Seit Ende Januar kommt kein Erdöl mehr durch die Druschba-Pipeline über die Ukraine aus Russland nach Ungarn. Davon war die Ölversorgung der Slowakei ebenso wie die Ungarns bisher weitgehend abhängig. Budapest und Bratislava haben deswegen bereits am Mittwoch ihre Treibstoff-Lieferungen an die Ukraine gestoppt.
Orbán bekräftigte, dass seiner Meinung nach die Ukraine daran interessiert sei, dass er die am 12. April geplante Parlamentswahl verliere. Deswegen wolle Kiew mit der Blockade der Druschba-Pipeline dafür sorgen, dass in Ungarn die Heizkosten steigen, behauptete Orbán. Die Ukraine, die EU und Deutschland hätten bei der jüngsten Sicherheitskonferenz in München einen „geheimen Pakt“ geschlossen, der auf seine Entmachtung abziele, sagte Orbán weiter, ohne dafür Beweise vorzulegen.
Erstmals seit 16 Jahren läuft Orbán Gefahr, die Parlamentswahl zu verlieren. In den Umfragen liegt die Tisza-Partei von Peter Magyar seit anderthalb Jahren um acht bis zehn Prozentpunkte vor Orbáns Partei Fidesz. Seit Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine versucht Orbán, EU-Hilfen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland zu blockieren.
Hunderte Kenianer laut Geheimdienst für Ukraine-Krieg rekrutiert
Schätzungsweise 1000 Kenianer sind laut Medienberichten von Russland für den Einsatz im Krieg gegen die Ukraine rekrutiert worden. Wie die Zeitung Daily Nation am Donnerstag unter Berufung auf Berichte des kenianischen Geheimdienstes NIS meldete, sind 89 von ihnen aktuell im Einsatz. Allerdings seien 39 der aktiven Söldner im Krankenhaus, 28 würden vermisst.
Dem Bericht des Geheimdienstes zufolge werden die Männer im Alter von 20 bis 50 Jahren nach wenigen Wochen Training an die Front geschickt, wie die Zeitung berichtete. Den Männern sollen hohe Löhne versprochen worden sein. Nachdem Rekruten vermehrt am Flughafen der Hauptstadt Nairobi aufgehalten worden seien, würden sie nun über Uganda und die Demokratische Republik Kongo ausreisen.
Die britische BBC berichtete ebenfalls über den Geheimdienstbericht. Kenianische Zeitungen hatten in den vergangenen Wochen über Familien berichtet, deren Söhne im Ukraine-Krieg gefallen sind.
Russland setzt in dem Krieg offenbar auch Söldner aus anderen afrikanischen Ländern ein. Laut der Initiative „All Eyes on Wagner“, die Listen des ukrainischen Militärs ausgewertet hat, waren zwischen 2023 und 2025 insgesamt 1417 afrikanische Söldner im Einsatz, 316 davon sind im Gefecht getötet worden, darunter zehn Kenianer. Die Zahlen könnten Berichten zufolge noch deutlich höher sein.
In Kenia laufen bereits erste Gerichtsverfahren gegen Agenturen, die Männer für den Krieg rekrutiert haben. In Südafrika wiederum steht derzeit Duduzile Zuma-Sambudla, die Tochter des ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma, vor Gericht. Sie soll Männer unter falschen Angaben nach Russland vermittelt haben. Eine Influencerin und Radiomoderatorin ist ebenfalls angeklagt. Auch aus unterschiedlichen asiatischen Ländern soll Russland offenbar Männer für die Front angeworben haben.
Dem Bericht des Geheimdienstes zufolge werden die Männer im Alter von 20 bis 50 Jahren nach wenigen Wochen Training an die Front geschickt, wie die Zeitung berichtete. Den Männern sollen hohe Löhne versprochen worden sein. Nachdem Rekruten vermehrt am Flughafen der Hauptstadt Nairobi aufgehalten worden seien, würden sie nun über Uganda und die Demokratische Republik Kongo ausreisen.
Die britische BBC berichtete ebenfalls über den Geheimdienstbericht. Kenianische Zeitungen hatten in den vergangenen Wochen über Familien berichtet, deren Söhne im Ukraine-Krieg gefallen sind.
Russland setzt in dem Krieg offenbar auch Söldner aus anderen afrikanischen Ländern ein. Laut der Initiative „All Eyes on Wagner“, die Listen des ukrainischen Militärs ausgewertet hat, waren zwischen 2023 und 2025 insgesamt 1417 afrikanische Söldner im Einsatz, 316 davon sind im Gefecht getötet worden, darunter zehn Kenianer. Die Zahlen könnten Berichten zufolge noch deutlich höher sein.
In Kenia laufen bereits erste Gerichtsverfahren gegen Agenturen, die Männer für den Krieg rekrutiert haben. In Südafrika wiederum steht derzeit Duduzile Zuma-Sambudla, die Tochter des ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma, vor Gericht. Sie soll Männer unter falschen Angaben nach Russland vermittelt haben. Eine Influencerin und Radiomoderatorin ist ebenfalls angeklagt. Auch aus unterschiedlichen asiatischen Ländern soll Russland offenbar Männer für die Front angeworben haben.
Amelie Schmidt
Schweden sagt Ukraine weitere Militärhilfen zu
Schweden unterstützt die Ukraine mit einem neuen militärischen Hilfspaket in der Höhe von 12,9 Milliarden Kronen (rund 1,3 Milliarden Euro). Es umfasse Flugabwehrsysteme, Drohnen und Langstreckenraketen, teilt der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson mit. Die Gesamtsumme der schwedischen Militärhilfe seit der russischen Invasion im Februar 2022 steige damit auf 103 Milliarden Kronen (knapp zehn Milliarden Euro). Das neue Paket sei Teil der für 2026 veranschlagten Unterstützung.
Hilfsorganisationen sprechen von schwerstem Winter in der Ukraine seit Russlands Invasion 2022
Kein Strom, kein Wasser, keine Heizung – und das bei teils zweistelligen Minusgraden: Hilfsorganisationen haben ein düsteres Bild der humanitären Lage in der Ukraine gezeichnet und vor einem Rückgang der Hilfen gewarnt. Der Leiter der evangelischen Diakonie Katastrophenhilfe, Martin Keßler, sagte, vier Jahre nach Beginn der russischen Großinvasion trügen nationale und internationale Hilfsorganisationen entscheidend dazu bei, den Menschen vor Ort zu helfen. Gleichzeitig sei diese Hilfe so gefährdet wie nie zuvor. Global würden Mittel für humanitäre Hilfe gekürzt.
Die Einsparungen rissen massive Lücken in die Hilfsprogramme, warnte Keßler. Standen 2022 noch etwa 3,5 Milliarden Euro für solche Programme zur Verfügung, seien es 2025 nur noch 1,2 Milliarden Euro gewesen. Auch bei den Spendeneinnahmen gebe es nach anfangs sehr großer Hilfsbereitschaft eine sinkende Tendenz. Dennoch sei die Hilfsbereitschaft in Deutschland weiter groß.
Durch den extremen Winter benötigen laut Deutschem Roten Kreuz (DRK) fast 13 Millionen Menschen in der Ukraine humanitäre Hilfe. Der Leiter des Kiewer Büros der Diakonie Katastrophenhilfe, Andrij Waskowycz, sprach vom bisher schwersten Winter seit 2022. Staatliche Strukturen in der Ukraine seien vielfach nicht mehr in der Lage, allen Menschen im Land zu helfen. Umso nötiger sei daher Hilfe von außen.
Laut der Hilfsorganisation „Save the Children“ wurden seit Februar 2022 mehr als 4000 Stunden Luftalarm ausgelöst. Gerade für Kinder bedeute das Tausende Stunden voller Angst in Kellern, fehlenden Schlaf und Schulausfall. Der Dauerstress habe schwere Folgen für die psychische und körperliche Gesundheit. Nach Angaben der „Aktion gegen den Hunger“ nimmt auch Mangelernährung zu. Steigende Preise, zerstörte Infrastruktur und winterliche Engpässe setzten Familien massiv unter Druck. Viele hätten kaum noch ein Einkommen, während Binnenvertriebene oft in schlecht isolierten Unterkünften lebten, sagte Geschäftsführer Jan Sebastian Friedrich-Rust.
Die Einsparungen rissen massive Lücken in die Hilfsprogramme, warnte Keßler. Standen 2022 noch etwa 3,5 Milliarden Euro für solche Programme zur Verfügung, seien es 2025 nur noch 1,2 Milliarden Euro gewesen. Auch bei den Spendeneinnahmen gebe es nach anfangs sehr großer Hilfsbereitschaft eine sinkende Tendenz. Dennoch sei die Hilfsbereitschaft in Deutschland weiter groß.
Durch den extremen Winter benötigen laut Deutschem Roten Kreuz (DRK) fast 13 Millionen Menschen in der Ukraine humanitäre Hilfe. Der Leiter des Kiewer Büros der Diakonie Katastrophenhilfe, Andrij Waskowycz, sprach vom bisher schwersten Winter seit 2022. Staatliche Strukturen in der Ukraine seien vielfach nicht mehr in der Lage, allen Menschen im Land zu helfen. Umso nötiger sei daher Hilfe von außen.
Laut der Hilfsorganisation „Save the Children“ wurden seit Februar 2022 mehr als 4000 Stunden Luftalarm ausgelöst. Gerade für Kinder bedeute das Tausende Stunden voller Angst in Kellern, fehlenden Schlaf und Schulausfall. Der Dauerstress habe schwere Folgen für die psychische und körperliche Gesundheit. Nach Angaben der „Aktion gegen den Hunger“ nimmt auch Mangelernährung zu. Steigende Preise, zerstörte Infrastruktur und winterliche Engpässe setzten Familien massiv unter Druck. Viele hätten kaum noch ein Einkommen, während Binnenvertriebene oft in schlecht isolierten Unterkünften lebten, sagte Geschäftsführer Jan Sebastian Friedrich-Rust.
Selenskij erwartet nächste Ukraine-Gespräche in der Schweiz
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erwartet eine Fortsetzung der Verhandlungen mit Russland über eine Beendigung des Kriegs erneut in der Schweiz. Weil der Krieg in Europa tobe, müssten auch die Gespräche hier laufen, sagte Selenskij in einem Interview mit dem britischen Journalisten Piers Morgan. „Ich möchte unterstreichen, dass das nächste Treffen ebenfalls in der Schweiz stattfindet“, sagte Selenskij nach den zweitägigen Verhandlungen am Dienstag und Mittwoch in Genf.
Russland hat bisher weder einen Ort noch einen Termin bestätigt. Selenskij hatte die Ergebnisse der trilateralen Gespräche in Genf unter Vermittlung der USA als unzureichend kritisiert und eine Fortsetzung noch im Februar gefordert.
Russland hat bisher weder einen Ort noch einen Termin bestätigt. Selenskij hatte die Ergebnisse der trilateralen Gespräche in Genf unter Vermittlung der USA als unzureichend kritisiert und eine Fortsetzung noch im Februar gefordert.
Merz: Russland im „Zustand der tiefsten Barbarei“
Bundeskanzler Friedrich Merz sieht kaum Chancen für ein rasches Ende des Ukraine-Kriegs auf dem Verhandlungsweg. „Dieser Krieg wird nach meiner Einschätzung erst zu Ende gehen, wenn eine der beiden Seiten erschöpft ist, entweder militärisch oder ökonomisch“, sagte der CDU-Chef den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR) und der Rheinpfalz.
Mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin fügte Merz hinzu: „Vernunft und humanitäre Argumente werden Putin nicht überzeugen. Das ist die bittere Wahrheit.“ Es sei daher Ziel der europäischen Bemühungen, „dass der russische Staat den Krieg militärisch nicht weiter führen und ökonomisch nicht weiter finanzieren kann“.
Nach Einschätzung von Merz kann die „russische Machtclique auf absehbare Zeit gar nicht ohne Krieg auskommen. Sie muss die Kriegsmaschinerie am Laufen halten, weil sie keinen Plan hat, was sie sonst mit den Hunderttausenden von zum Teil schwer traumatisierten Soldaten machen soll, die von der Front zurückkehren“, sagte der CDU-Chef.
Den Zustand Russlands beschrieb Merz mit düsteren Worten: „Wir erleben im Augenblick dieses Land in einem Zustand der tiefsten Barbarei. Das wird sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern, und damit müssen wir uns abfinden.“
Mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin fügte Merz hinzu: „Vernunft und humanitäre Argumente werden Putin nicht überzeugen. Das ist die bittere Wahrheit.“ Es sei daher Ziel der europäischen Bemühungen, „dass der russische Staat den Krieg militärisch nicht weiter führen und ökonomisch nicht weiter finanzieren kann“.
Nach Einschätzung von Merz kann die „russische Machtclique auf absehbare Zeit gar nicht ohne Krieg auskommen. Sie muss die Kriegsmaschinerie am Laufen halten, weil sie keinen Plan hat, was sie sonst mit den Hunderttausenden von zum Teil schwer traumatisierten Soldaten machen soll, die von der Front zurückkehren“, sagte der CDU-Chef.
Den Zustand Russlands beschrieb Merz mit düsteren Worten: „Wir erleben im Augenblick dieses Land in einem Zustand der tiefsten Barbarei. Das wird sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern, und damit müssen wir uns abfinden.“
Selenskij wirft Russland Verzögerungstaktik vor – Treffen in Genf beendet
Die von den USA vermittelten Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Genf wurden nach knapp zwei Stunden am Vormittag offiziell schon wieder beendet. Die russische Delegation habe den Ort des Treffens verlassen, teilt die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass mit. Eine Sprecherin des ukrainischen Chefunterhändlers Rustem Umjerow bestätigte das Ende der Gespräche. Nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA sei das Treffen zwischen dem russischen Chefunterhändler Wladimir Medinski und Vertretern der Ukraine hinter verschlossenen Türen zunächst noch fortgesetzt worden.
Umjerow bezeichnet die Verhandlungen als substanziell. Es habe Fortschritte gegeben und eine Reihe von Fragen sei geklärt worden. Das Ziel der Ukraine bleibe ein gerechter und dauerhafter Frieden, sagt Umjerow. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bezeichnet die Gespräche mit Russland und den USA als schwierig. "Russland versucht, die Gespräche in die Länge zu ziehen, die bereits in der Endphase sein könnten", schreibt der Präsident auf der Plattform X. Die Parteien hätten sich jedoch auf weitere Verhandlungen verständigt. "Wir sehen, dass Fortschritte erzielt wurden, aber im Moment gehen die Positionen auseinander, weil die Verhandlungen schwierig waren", teilt Selenskij Reportern in einem WhatsApp-Chat mit.
Wladimir Medinski, der russische Delegationsleiter, bezeichnet die Gespräche als „schwer, aber sachlich“. Zu den Ergebnissen sagte er nichts. Bald solle es weitere Gespräche geben, so Medinski.
Umjerow bezeichnet die Verhandlungen als substanziell. Es habe Fortschritte gegeben und eine Reihe von Fragen sei geklärt worden. Das Ziel der Ukraine bleibe ein gerechter und dauerhafter Frieden, sagt Umjerow. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bezeichnet die Gespräche mit Russland und den USA als schwierig. "Russland versucht, die Gespräche in die Länge zu ziehen, die bereits in der Endphase sein könnten", schreibt der Präsident auf der Plattform X. Die Parteien hätten sich jedoch auf weitere Verhandlungen verständigt. "Wir sehen, dass Fortschritte erzielt wurden, aber im Moment gehen die Positionen auseinander, weil die Verhandlungen schwierig waren", teilt Selenskij Reportern in einem WhatsApp-Chat mit.
Wladimir Medinski, der russische Delegationsleiter, bezeichnet die Gespräche als „schwer, aber sachlich“. Zu den Ergebnissen sagte er nichts. Bald solle es weitere Gespräche geben, so Medinski.
Amelie Schmidt
Ukraine sanktioniert Belarus' Staatschef Lukaschenko
Die Ukraine hat Sanktionen gegen Alexander Lukaschenko, Machthaber der benachbarten Republik Belarus (früher Weißrussland), erlassen. Teil des Sanktionspakets sind ein Einreiseverbot und die Sperrung aller eventuellen Vermögenswerte Lukaschenkos in der Ukraine. Es ist allerdings nicht bekannt, ob der 71-Jährige persönlichen Besitz in der Ukraine hat. Aus Minsk gab es bislang keinen Kommentar dazu. Die Sanktionen gelten als weitgehend symbolisch, da Lukaschenko bereits von den USA und der EU mit Sanktionen belegt wurde.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij begründete den Schritt mit der andauernden Militärhilfe, die Belarus Kriegsgegner Russland leiste. „Im zweiten Halbjahr 2025 haben die Russen auf dem Gebiet von Belarus ein System von Relaisstationen zur Steuerung von Kampfdrohnen eingerichtet, wodurch die Möglichkeiten der russischen Armee, unsere Regionen im Norden anzugreifen, vergrößert wurden“, schrieb Selenskij auf Telegram. Dies habe bestimmte Attacken auf Energie- und Eisenbahnanlagen erst ermöglicht.
Zudem sind nach Angaben Selenskijs mehr als 3000 belarussische Unternehmen als Zulieferer für die russische Kriegswirtschaft aktiv. Lukaschenko habe die Stationierung der russischen Mittelstreckenrakete Oreschnik in seinem Land erlaubt und wichtige Komponenten für deren Bau geliefert. Diese Rakete gefährde dabei nicht nur die Sicherheit der Ukrainer, sondern ganz Europas, argumentierte Selenskij.
Die Sanktionen kommen zu einem heiklen Zeitpunkt. Kiew und Moskau verhandeln unter Vermittlung Washingtons über ein Ende des Krieges. Die USA haben in dem Zusammenhang dabei zuletzt ihre Sanktionen gegen Belarus gelockert. Lukaschenko ließ im Gegenzug Dutzende politischer Gefangener frei.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij begründete den Schritt mit der andauernden Militärhilfe, die Belarus Kriegsgegner Russland leiste. „Im zweiten Halbjahr 2025 haben die Russen auf dem Gebiet von Belarus ein System von Relaisstationen zur Steuerung von Kampfdrohnen eingerichtet, wodurch die Möglichkeiten der russischen Armee, unsere Regionen im Norden anzugreifen, vergrößert wurden“, schrieb Selenskij auf Telegram. Dies habe bestimmte Attacken auf Energie- und Eisenbahnanlagen erst ermöglicht.
Zudem sind nach Angaben Selenskijs mehr als 3000 belarussische Unternehmen als Zulieferer für die russische Kriegswirtschaft aktiv. Lukaschenko habe die Stationierung der russischen Mittelstreckenrakete Oreschnik in seinem Land erlaubt und wichtige Komponenten für deren Bau geliefert. Diese Rakete gefährde dabei nicht nur die Sicherheit der Ukrainer, sondern ganz Europas, argumentierte Selenskij.
Die Sanktionen kommen zu einem heiklen Zeitpunkt. Kiew und Moskau verhandeln unter Vermittlung Washingtons über ein Ende des Krieges. Die USA haben in dem Zusammenhang dabei zuletzt ihre Sanktionen gegen Belarus gelockert. Lukaschenko ließ im Gegenzug Dutzende politischer Gefangener frei.
Amelie Schmidt
Verhandlungen in Genf fortgesetzt, Selenskij beklagt US-Druck
In Genf hat der zweite Verhandlungstag zwischen der Ukraine, Russland und den USA begonnen. Das meldeten die russische Nachrichtenagentur RIA und die ukrainische Delegation.
Am frühen Mittwochmorgen berichtete der US-Gesandte Steve Witkoff auf der Plattform X von "bedeutenden Fortschritten" in den Verhandlungen am Vortag. Beide Seiten hätten vereinbart, ihre Regierungen zu informieren und weiter an einer Einigung zu arbeiten. Der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow erklärte, der erste Tag habe sich auf "praktische Fragen und die Mechanik möglicher Entscheidungen" konzentriert. Aus russischen Kreisen verlautete dagegen, die sechsstündigen Gespräche seien am Dienstag "sehr angespannt" gewesen. Eine offizielle Stellungnahme der russischen Delegation lag zunächst nicht vor.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte zuvor US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, unverhältnismäßigen Druck auf Kiew auszuüben, um den seit vier Jahren andauernden Krieg zu beenden. Selenskij sagte in einem Interview mit der US-Website "Axios" am Dienstag, es sei "nicht fair", dass der US-Präsident öffentlich die Ukraine und nicht Russland zu Zugeständnissen auffordere. "Ich hoffe, das ist nur seine Taktik und nicht die Entscheidung", wurde Selenskij zitiert. Trump hatte am Montag vor Journalisten gemahnt, die Ukraine solle "besser schnell an den Tisch kommen".
Am frühen Mittwochmorgen berichtete der US-Gesandte Steve Witkoff auf der Plattform X von "bedeutenden Fortschritten" in den Verhandlungen am Vortag. Beide Seiten hätten vereinbart, ihre Regierungen zu informieren und weiter an einer Einigung zu arbeiten. Der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow erklärte, der erste Tag habe sich auf "praktische Fragen und die Mechanik möglicher Entscheidungen" konzentriert. Aus russischen Kreisen verlautete dagegen, die sechsstündigen Gespräche seien am Dienstag "sehr angespannt" gewesen. Eine offizielle Stellungnahme der russischen Delegation lag zunächst nicht vor.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte zuvor US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, unverhältnismäßigen Druck auf Kiew auszuüben, um den seit vier Jahren andauernden Krieg zu beenden. Selenskij sagte in einem Interview mit der US-Website "Axios" am Dienstag, es sei "nicht fair", dass der US-Präsident öffentlich die Ukraine und nicht Russland zu Zugeständnissen auffordere. "Ich hoffe, das ist nur seine Taktik und nicht die Entscheidung", wurde Selenskij zitiert. Trump hatte am Montag vor Journalisten gemahnt, die Ukraine solle "besser schnell an den Tisch kommen".