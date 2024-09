Selenskij bittet Verbündete, Einschränkungen für gelieferte Waffen aufzuheben um "Leben zu retten"

Der ukrainische Präsident hat nach dem jüngsten russischen Luftangriff auf die östliche Großstadt Charkiw mit einem Todesopfer und 42 Verletzten erneut um freie Hand bei möglichen Gegenschlägen gebeten. „Dieser Terror kann nur durch eine systemische Lösung bekämpft werden, dies wäre eine Lösung mit langer Reichweite“, sagte Wolodimir Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache – damit meint er die Erlaubnis zum Einsatz von Waffen mit großer Reichweite gegen Ziele tief auf russischem Staatsgebiet.



Russische Militärflugzeuge dort zu zerstören, wo sie stationiert sind, sei eine „naheliegende, logische Lösung“, sagte Selenskij. Den Partnern seines Landes sei bereits mehrfach erklärt worden, warum die ukrainischen Streitkräfte eine ausreichende Reichweite ihrer Waffen benötigten. „Jeder solche russische Angriff, jede Manifestation des russischen Terrors, wie heute gegen Charkiw, gegen unsere Region Sumy, gegen unsere Region Donezk, beweist, dass die Reichweite ausreichend sein muss“, sagte Selenskij. Die Ukraine erwarte entsprechende Entscheidungen in erster Linie von den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien - „von allen, die mit ihrer Entschlossenheit helfen können, Leben zu retten“.



Die Verbündeten der Ukraine verweigern Kiew bisher die Erlaubnis, von ihnen gelieferte schwere Waffen mit großer Reichweite gegen Ziele in Russland einzusetzen. Stattdessen setzt die Ukraine Drohnen aus eigener Produktion ein, die jedoch nur geringe Sprengkraft haben. Moskau hat zuletzt gedroht, es werde einen solchen Einsatz schwerer Waffen als Beteiligung der Nato am Krieg gegen Russland betrachten.



Die westlichen Partner der Ukraine sind sich in dieser Frage nicht einig. US-Präsident Joe Biden zögert bei der Freigabe amerikanischer ATACMS-Raketen, Bundeskanzler Olaf Scholz zählt auch zum Lager der Vorsichtigen. Eine Lieferung der Taurus-Marschflugkörper lehnt er immer noch ab. Der britische Premier Keir Starmer scheint weiterhin eine Freigabe für die britischen Storm-Shadow-Marschflugkörper zu befürworten. Am Montag will er sich mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni beraten.