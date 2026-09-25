Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Selenskij: USA schlagen Dreiertreffen mit Russland vor
Russland: Ein Toter und Raffinerie-Stopp nach Drohnenangriffen
Ukraine: Junge bei Luftangriff auf Kiew getötet
Finnland bittet Musk um Starlink-Freischaltung für Ukraine-Angriffe in Russland
Polen: Brand im Starlink-Terminal war vermutlich Sabotage – Internet für die Ukraine
Anna Schimpp
Selenskij: USA schlagen Dreiertreffen mit Russland vor
Die USA haben ein Dreiertreffen mit der Ukraine und Russland in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgeschlagen, um über ein Ende des seit viereinhalb Jahren andauernden Krieges zu beraten. Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Freitag in einem Pressegespräch via Whatsapp. Die US-Seite habe ein Treffen auf Arbeitsebene in einem trilateralen Format angeregt. Selenskij sagte dazu: „Wir warten auf einen Terminvorschlag der US-Seite, die die Emirate als möglichen Tagungsort ins Spiel gebracht hat“.
Ein solches Dreiertreffen könnte nach russischen Angaben bald stattfinden. Es gebe dazu jedoch noch keine Einzelheiten, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag mit. Peskow erklärte zudem, der russische Sonderbeauftragte Kirill Dmitrijew habe Gespräche in den USA geführt. Dabei sei es vorwiegend um wirtschaftliche Themen gegangen. Dmitrijew habe sich am 24. September mit den US-Vertretern Steve Witkoff und Jared Kushner getroffen, wie eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters sagte.
Selenskij hatte in dieser Woche am Rande der UN-Vollversammlung in New York Gespräche mit US-Präsident Donald Trump geführt. Nach den Gesprächen mit Trump berieten ukrainische und US-Unterhändler über Einzelheiten. „Wir werden diese Details mit der europäischen Seite besprechen, die Amerikaner werden mit den Russen sprechen, und wir werden in zehn Tagen entweder mit einer neuen Perspektive oder einem Ergebnis zurückkehren“, sagte Selenskij.
Ein solches Dreiertreffen könnte nach russischen Angaben bald stattfinden. Es gebe dazu jedoch noch keine Einzelheiten, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag mit. Peskow erklärte zudem, der russische Sonderbeauftragte Kirill Dmitrijew habe Gespräche in den USA geführt. Dabei sei es vorwiegend um wirtschaftliche Themen gegangen. Dmitrijew habe sich am 24. September mit den US-Vertretern Steve Witkoff und Jared Kushner getroffen, wie eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters sagte.
Selenskij hatte in dieser Woche am Rande der UN-Vollversammlung in New York Gespräche mit US-Präsident Donald Trump geführt. Nach den Gesprächen mit Trump berieten ukrainische und US-Unterhändler über Einzelheiten. „Wir werden diese Details mit der europäischen Seite besprechen, die Amerikaner werden mit den Russen sprechen, und wir werden in zehn Tagen entweder mit einer neuen Perspektive oder einem Ergebnis zurückkehren“, sagte Selenskij.
Anna Schimpp
Ukraine: Drei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Kiew
Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt sind drei Menschen getötet worden. Sieben weitere Personen wurden verletzt, wie Bürgermeister Vitali Klitschko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilt. Nach vorläufigen Informationen brannten Autos auf einem Parkplatz nahe einem von einer Drohne getroffenen Bürogebäude, in dem die Leichen der drei Opfer gefunden wurden.
Anna Schimpp
Russland: Ein Toter und Raffinerie-Stopp nach Drohnenangriffen
Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf mehrere russische Regionen sind Behördenangaben zufolge mindestens ein Mensch getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. In der Region Rostow beschädigte ein Angriff die Ölraffinerie Nowoschachtinsk, die ihren Betrieb vorübergehend einstellen musste, wie Gouverneur Juri Sljusar mitteilte. Dort habe die Luftabwehr in der Nacht etwa 50 Drohnen abgefangen. In der Region Uljanowsk wurden nach Angaben von Gouverneur Alexei Russkich acht Menschen verletzt, darunter ein Kind.
In Belgorod kam beim Einschlag einer Drohne in einen Lastwagen ein Zivilist ums Leben, ein weiterer wurde verletzt, wie die dortige Einsatzzentrale mitteilte. Über der Region Woronesch zerstörte die Luftabwehr Gouverneur Alexander Gussew zufolge 88 Drohnen, vier Menschen wurden verletzt. Zudem sprach der Gouverneur der Region Perm, Dmitri Machonin, von einem Angriff auf einen Industriebetrieb.
In Belgorod kam beim Einschlag einer Drohne in einen Lastwagen ein Zivilist ums Leben, ein weiterer wurde verletzt, wie die dortige Einsatzzentrale mitteilte. Über der Region Woronesch zerstörte die Luftabwehr Gouverneur Alexander Gussew zufolge 88 Drohnen, vier Menschen wurden verletzt. Zudem sprach der Gouverneur der Region Perm, Dmitri Machonin, von einem Angriff auf einen Industriebetrieb.
Anna Schimpp
Ukraine: Junge bei Luftangriff auf Kiew getötet
In Kiew hat eine russische Kampfdrohne nach ukrainischen Polizeiangaben am Morgen ein Hochhaus getroffen und einen 14-jährigen Jungen getötet. Mindestens sieben weitere Bewohner des Wohnblocks seien verletzt worden, teilte die Polizei der ukrainischen Hauptstadt auf Telegram mit. Präsident Wolodimir Selenskij bestätigte die Angaben.
Über dem Zentrum war Abwehrfeuer zu hören, dann der Flug der Drohne mit Jetantrieb und der Einschlag, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Luftalarm wurde in diesem Fall erst kurz darauf ausgelöst. Die Ukraine arbeitet noch an einer wirksamen Abwehr gegen die von Russland weiterentwickelten schnellen Shahed-Drohnen mit Düsenantrieb. Nach den nächtlichen russischen Luftangriffen wurde ein weiterer Toter aus Odessa gemeldet.
In der Nacht griffen russische Streitkräfte nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau mehrere Ziele in der Ukraine an. Die Armee habe ukrainische Rüstungsbetriebe, Logistikzentren und Schiffe mit Drohnen attackiert, teilte das Ministerium mit. Getroffen worden seien unter anderem ein Montage- und Lagerplatz für Drohnen in der Region Kiew, Logistikzentren in der Region Odessa sowie die Hafeninfrastruktur in Reni.
Ihrerseits setzte die Ukraine Drohnenangriffe auf Öl- und Industrieanlagen in Russland fort. Selenskij bestätigte vorherige inoffizielle Berichte. „Wir antworten auf Russlands brutale Angriffe gegen das Leben“, schrieb der Staatschef auf Telegram. Demnach wurden Raffinerien in Perm am Ural, rund 1500 Kilometer von der Ukraine entfernt, und eine Raffinerie in Nowoschachtinsk im Süden Russlands getroffen. Ein weiteres Ziel war den Angaben nach eine Elektronikfabrik in Uljanowsk an der Wolga.
Über dem Zentrum war Abwehrfeuer zu hören, dann der Flug der Drohne mit Jetantrieb und der Einschlag, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Luftalarm wurde in diesem Fall erst kurz darauf ausgelöst. Die Ukraine arbeitet noch an einer wirksamen Abwehr gegen die von Russland weiterentwickelten schnellen Shahed-Drohnen mit Düsenantrieb. Nach den nächtlichen russischen Luftangriffen wurde ein weiterer Toter aus Odessa gemeldet.
In der Nacht griffen russische Streitkräfte nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau mehrere Ziele in der Ukraine an. Die Armee habe ukrainische Rüstungsbetriebe, Logistikzentren und Schiffe mit Drohnen attackiert, teilte das Ministerium mit. Getroffen worden seien unter anderem ein Montage- und Lagerplatz für Drohnen in der Region Kiew, Logistikzentren in der Region Odessa sowie die Hafeninfrastruktur in Reni.
Ihrerseits setzte die Ukraine Drohnenangriffe auf Öl- und Industrieanlagen in Russland fort. Selenskij bestätigte vorherige inoffizielle Berichte. „Wir antworten auf Russlands brutale Angriffe gegen das Leben“, schrieb der Staatschef auf Telegram. Demnach wurden Raffinerien in Perm am Ural, rund 1500 Kilometer von der Ukraine entfernt, und eine Raffinerie in Nowoschachtinsk im Süden Russlands getroffen. Ein weiteres Ziel war den Angaben nach eine Elektronikfabrik in Uljanowsk an der Wolga.
Ulrike Putz
Finnland bittet Musk um Starlink-Freischaltung für Ukraine-Angriffe in Russland
Der finnische Präsident Alexander Stubb hat den US-Unternehmer Elon Musk gebeten, das Satelliten-Internet Starlink für die Ukraine zu erweitern. Damit solle es der Ukraine ermöglicht werden, russische Raketenabschussrampen auf russischem Gebiet anzugreifen. „Deshalb (...) bitte ich Elon Musk, den Ukrainern die Möglichkeit zu geben, Starlink in Gebieten zu nutzen, in denen sich ballistische Raketenabschussrampen befinden“, sagte Stubb am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Dies gelte für die besetzten Gebiete der Ukraine sowie für Russland und würde Leben retten.
Die Ukraine hat einen akuten Mangel an Flugabwehrsystemen. Der Einsatz ballistischer Raketen durch Russland hatte im Sommer ein Rekordniveau erreicht. Bislang können nur Patriot-Systeme diese abfangen, deren Munition jedoch stark erschöpft ist. Musk hatte Starlink kurz nach der russischen Invasion 2022 für die Ukraine aktiviert, über russischem Territorium funktioniert der Dienst jedoch nicht. Eine Freischaltung würde es der Ukraine ermöglichen, mobile Abschussrampen in einer Entfernung von mehreren hundert Kilometern hinter der Grenze ins Visier zu nehmen. Die Ukraine befürchtet zudem, dass Moskau im Winter gezielt Energie- und Heizanlagen zerstören will. Für die kalte Jahreszeit benötige die Ukraine Stubb zufolge drei Dinge: Flugabwehr, Energieanlagen und finanzielle Mittel. An einem entsprechenden Hilfspaket werde derzeit gearbeitet.
Die Ukraine hat einen akuten Mangel an Flugabwehrsystemen. Der Einsatz ballistischer Raketen durch Russland hatte im Sommer ein Rekordniveau erreicht. Bislang können nur Patriot-Systeme diese abfangen, deren Munition jedoch stark erschöpft ist. Musk hatte Starlink kurz nach der russischen Invasion 2022 für die Ukraine aktiviert, über russischem Territorium funktioniert der Dienst jedoch nicht. Eine Freischaltung würde es der Ukraine ermöglichen, mobile Abschussrampen in einer Entfernung von mehreren hundert Kilometern hinter der Grenze ins Visier zu nehmen. Die Ukraine befürchtet zudem, dass Moskau im Winter gezielt Energie- und Heizanlagen zerstören will. Für die kalte Jahreszeit benötige die Ukraine Stubb zufolge drei Dinge: Flugabwehr, Energieanlagen und finanzielle Mittel. An einem entsprechenden Hilfspaket werde derzeit gearbeitet.
Polen: Brand im Starlink-Terminal war vermutlich Sabotage – Internet für die Ukraine
Ein Brand in einem Terminal des Satelliteninternetdienstes Starlink in Polen ist nach Angaben der Regierung in Warschau höchstwahrscheinlich auf einen Sabotageakt zurückzuführen. Vieles deute darauf hin, dass der Brand ein gezielter Versuch war, den Betrieb der Station zu stören, die auch die Sicherheit des Internetbetriebs in der Ukraine gewährleiste, sagte Polens Innenminister Krzysztof Gawkowski dem Sender TVP. Man könne nicht klar sagen, ob Russland dahinterstehe, aber es füge sich ein in die neue russische Angriffsdoktrin, so der Minister.
Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hatte vergangene Woche im Parlament in Warschau gesagt, er rechne in den kommenden Wochen mit stärkeren russischen Angriffen auf die Ukraine und auf ihre Unterstützer. Nach Einschätzung von Geheimdiensten könnte es zu scheinbar versehentlichen Attacken mit Drohnen und Raketen auf die Länder kommen, die der Ukraine Beistand leisten – darunter Polen.
Am Mittwochabend war es in dem Starlink-Terminal Wola Krobowska 50 Kilometer südlich von Warschau zu einem Brand an den Antennen gekommen, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Nachrichtenagentur PAP sagte. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Innenminister Gawkowski sagte, das Feuer habe die Stromversorgungsstation und den Stromgenerator erfasst. „Es ist deutlich zu erkennen, dass diese Sabotageakte darauf ausgerichtet waren, den Betrieb dieses Terminals unmöglich zu machen.“
Der Ausfall der Station hätte zu Problemen mit der Internetversorgung, aber auch beispielsweise mit dem Betrieb von Geldautomaten in Polen führen können.
Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hatte vergangene Woche im Parlament in Warschau gesagt, er rechne in den kommenden Wochen mit stärkeren russischen Angriffen auf die Ukraine und auf ihre Unterstützer. Nach Einschätzung von Geheimdiensten könnte es zu scheinbar versehentlichen Attacken mit Drohnen und Raketen auf die Länder kommen, die der Ukraine Beistand leisten – darunter Polen.
Am Mittwochabend war es in dem Starlink-Terminal Wola Krobowska 50 Kilometer südlich von Warschau zu einem Brand an den Antennen gekommen, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Nachrichtenagentur PAP sagte. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Innenminister Gawkowski sagte, das Feuer habe die Stromversorgungsstation und den Stromgenerator erfasst. „Es ist deutlich zu erkennen, dass diese Sabotageakte darauf ausgerichtet waren, den Betrieb dieses Terminals unmöglich zu machen.“
Der Ausfall der Station hätte zu Problemen mit der Internetversorgung, aber auch beispielsweise mit dem Betrieb von Geldautomaten in Polen führen können.
Eine Antenne des Satelliten-Internetanbieters Starlink auf einem Zugdach. . Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dp
Ausnahmezustand in russischer Region Krasnodar wegen Drohnenangriffen
Im Süden Russlands, in der Schwarzmeerregion, bekommen die Menschen den eigenen Krieg immer mehr zu spüren. Nun hat der Gouverneur der dortigen Region Krasnodar den Ausnahmezustand ausgerufen. Grund sind ukrainische Drohnenangriffe auf die Infrastruktur für den Getreideexport, wie es aus Russland heißt. Die massiven Attacken auf die Anlagen hätten den Hafenbetrieb lahmgelegt und die Schifffahrt im Schwarzen Meer gestört, teilte Gouverneur Weniamin Kondratjew laut der Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstag mit. Durch den Ausnahmezustand können betroffene Betriebe finanzielle Entschädigungen erhalten.
Den Angaben zufolge können die Landwirte einen Großteil ihrer Ernte nicht verkaufen, was zu einem Überangebot auf dem russischen Getreidemarkt führt. Krasnodar hat in diesem Jahr 11,4 Millionen Tonnen Getreide und Hülsenfrüchte geerntet, fast zwei Millionen Tonnen mehr als im Jahr 2025. Besonders die Hafenstadt Noworossijsk, ein wichtiger Umschlagplatz für russisches Öl und Getreide, ist immer wieder Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Sowohl Russland als auch die Ukraine haben in den vergangenen Monaten ihre Angriffe auf Getreideschiffe im Schwarzen Meer verstärkt, was die Weltmarktpreise in die Höhe trieb.
Der Kreml erklärte in dieser Woche, es gebe weitere diplomatische Gespräche über einen Vorschlag der Türkei zur sicheren Durchfahrt von Getreideschiffen im Schwarzen Meer. Bis zu einer Einigung suche Russland nach alternativen Routen für seine Exporte.
Im Juli 2022 hatten die Türkei und die UN das sogenannte Schwarzmeer-Getreideabkommen vermittelt, um trotz des Krieges sichere ukrainische Exporte zu ermöglichen. Russland war jedoch im folgenden Jahr aus der Vereinbarung ausgestiegen. Zur Begründung hieß es, dass die eigenen Nahrungsmittel- und Düngemittelexporte behindert würden.
Den Angaben zufolge können die Landwirte einen Großteil ihrer Ernte nicht verkaufen, was zu einem Überangebot auf dem russischen Getreidemarkt führt. Krasnodar hat in diesem Jahr 11,4 Millionen Tonnen Getreide und Hülsenfrüchte geerntet, fast zwei Millionen Tonnen mehr als im Jahr 2025. Besonders die Hafenstadt Noworossijsk, ein wichtiger Umschlagplatz für russisches Öl und Getreide, ist immer wieder Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Sowohl Russland als auch die Ukraine haben in den vergangenen Monaten ihre Angriffe auf Getreideschiffe im Schwarzen Meer verstärkt, was die Weltmarktpreise in die Höhe trieb.
Der Kreml erklärte in dieser Woche, es gebe weitere diplomatische Gespräche über einen Vorschlag der Türkei zur sicheren Durchfahrt von Getreideschiffen im Schwarzen Meer. Bis zu einer Einigung suche Russland nach alternativen Routen für seine Exporte.
Im Juli 2022 hatten die Türkei und die UN das sogenannte Schwarzmeer-Getreideabkommen vermittelt, um trotz des Krieges sichere ukrainische Exporte zu ermöglichen. Russland war jedoch im folgenden Jahr aus der Vereinbarung ausgestiegen. Zur Begründung hieß es, dass die eigenen Nahrungsmittel- und Düngemittelexporte behindert würden.
Selenskij flucht auf Russisch bei Frage zu Moskau-Reise: „Bljad!“
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat auf Russlands vergifteten Vorschlag eines Treffens mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau mit Sarkasmus und einem Fluch reagiert. Auf die wiederholte Frage eines Reporters des russischen Staatsfernsehens in New York, wann er denn nach Moskau komme, antwortete der Präsident hörbar genervt: „Na Rakety, bljad!“ (zu Deutsch: „Auf einer Rakete, verdammt!“).
Vor allem das kaum hörbare russische Schimpfwort „bljad“ sorgte für Aufsehen in den Medien beider Länder. Wörtlich übersetzt heißt es „Hure“, wird aber im Alltag im Sinne von „verdammt“ oder „Scheiße“ verwendet – ähnlich wie „fuck“ im Englischen. In Russland wird das Wort „bljad“ zensiert. Den Clip von Selenskijs Besuch in New York teilten viele russische und ukrainische Medien in den sozialen Netzwerken.
Vor allem das kaum hörbare russische Schimpfwort „bljad“ sorgte für Aufsehen in den Medien beider Länder. Wörtlich übersetzt heißt es „Hure“, wird aber im Alltag im Sinne von „verdammt“ oder „Scheiße“ verwendet – ähnlich wie „fuck“ im Englischen. In Russland wird das Wort „bljad“ zensiert. Den Clip von Selenskijs Besuch in New York teilten viele russische und ukrainische Medien in den sozialen Netzwerken.
Illia Ponomarenko 🇺🇦 on Twitter / X
Russian field propagandists at the UN shout at Zelensky in Russian: "When are you going to Moscow? When are you going to Moscow?"Zelensky, also in Russian: "[I'll come] by a missile." pic.twitter.com/AfA3xAtgix— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) September 23, 2026
x.com
Kremlsprecher Dmitrij Peskow erklärte, dass er von Selenskij bisher keine offizielle Ablehnung eines Besuchs in Moskau gehört habe. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, die als Teil der Moskauer Delegation an der UN-Generalversammlung in New York teilnimmt, machte sich lustig über Selenskij, der wohl Angst habe, dass ihn ein tödliches Schicksal ereile. Sie verwies auch auf das von Selenskij benutzte russische Schimpfwort, das allen vor Augen führe, wer Selenskij wirklich sei.
Selenskij sagt immer wieder, dass er sich mit Putin treffen wolle, um über eine Lösung in dem Konflikt zu sprechen. Der Kremlchef behauptet zwar, dass er dazu bereit sei, ergänzt aber auch zugleich, dass er zu einem Treffen nur in Moskau bereit sei. Selenskij lehnt das ab – abgesehen von der Sorge um seine Sicherheit will er auch den Eindruck vermeiden, dass Kiew vor Moskau kapituliere.
Selenskij sagt immer wieder, dass er sich mit Putin treffen wolle, um über eine Lösung in dem Konflikt zu sprechen. Der Kremlchef behauptet zwar, dass er dazu bereit sei, ergänzt aber auch zugleich, dass er zu einem Treffen nur in Moskau bereit sei. Selenskij lehnt das ab – abgesehen von der Sorge um seine Sicherheit will er auch den Eindruck vermeiden, dass Kiew vor Moskau kapituliere.
Nordkoreanische Kriegsgefangene in Südkorea eingetroffen
Nach monatelangen Verhandlungen sind zwei von der Ukraine gefangen genommene nordkoreanische Soldaten nach Südkorea gebracht worden. Der südkoreanische Abgeordnete Yoo Yong Won, der die beiden Männer während eines Ukraine-Besuchs 2025 persönlich getroffen und sich seither für ihre Überstellung eingesetzt hatte, erklärte auf einer Pressekonferenz, sie seien bereits vor einigen Tagen sicher in Südkorea angekommen.
Die beiden nordkoreanischen Soldaten waren nach ukrainischen Angaben im Januar 2025 in der russischen Grenzregion Kursk gefangen genommen worden. Berichten zufolge hatten sie den Wunsch geäußert, nach Südkorea überzusiedeln. Südkorea nimmt nordkoreanische Flüchtlinge nach einer Sicherheitsüberprüfung auf und gewährt ihnen grundsätzlich die südkoreanische Staatsbürgerschaft. Die südkoreanische Regierung hat sich bislang unter Verweis auf Sicherheitsbedenken nicht zum Verbleib der beiden Männer geäußert.
Die beiden nordkoreanischen Soldaten waren nach ukrainischen Angaben im Januar 2025 in der russischen Grenzregion Kursk gefangen genommen worden. Berichten zufolge hatten sie den Wunsch geäußert, nach Südkorea überzusiedeln. Südkorea nimmt nordkoreanische Flüchtlinge nach einer Sicherheitsüberprüfung auf und gewährt ihnen grundsätzlich die südkoreanische Staatsbürgerschaft. Die südkoreanische Regierung hat sich bislang unter Verweis auf Sicherheitsbedenken nicht zum Verbleib der beiden Männer geäußert.
Am Vortag hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij während seiner Rede bei der UN-Generaldebatte in New York erklärt, die Ukraine habe zwei nordkoreanische Kriegsgefangene nach Südkorea geschickt. „Diese Männer lebend gefangen zu nehmen, war nicht einfach. Einer von ihnen versuchte, sich das Leben zu nehmen, als er erkannte, dass er gefangen genommen werden würde“, sagte Selenskij. Er kritisierte zudem die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea: „Auch das ist Wahnsinn. Warum sollten Koreaner in einem Krieg gegen die Ukraine ihr Leben geben? Kim Jong-un benutzt sie wie eine Währung. Und er bekommt dafür etwas zurück.“
Nach Schätzungen des südkoreanischen Geheimdienstes hat Nordkorea etwa 15 000 Soldaten zur Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine entsandt. Vermutet wird, dass Nordkorea von dem verbündeten Russland im Gegenzug Geld, Militärtechnik und Sicherheitsgarantien erhält.
Nach Schätzungen des südkoreanischen Geheimdienstes hat Nordkorea etwa 15 000 Soldaten zur Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine entsandt. Vermutet wird, dass Nordkorea von dem verbündeten Russland im Gegenzug Geld, Militärtechnik und Sicherheitsgarantien erhält.
Estland, Lettland und Litauen verhängen eigene Sanktionen gegen russische Milliardäre
Nach der umstrittenen Aufhebung von EU-Sanktionen gegen die russischen Oligarchen Alischer Usmanow und Michail Fridman haben die baltischen Staaten nationale Strafmaßnahmen gegen die beiden Milliardäre erlassen. „Estland hielt es nicht für richtig, diese beiden prominenten russischen Geschäftsleute von der EU-Sanktionsliste zu streichen, und unterstützte die Entscheidung nicht“, teilte Estlands Außenminister Margus Tsahkna mit.
Russland zeige keinerlei Bereitschaft, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden, und Usmanov und Fridman unterstützten weiterhin Russlands Aggression. Daher habe Estland nationale Sanktionen gegen sie verhängt, hieß es in einer Mitteilung aus Tallinn ohne nähere Angaben zu konkreten Maßnahmen. Zuvor hatte bereits das benachbarte Lettland nationale Finanzbeschränkungen und Einreiseverbote gegen die beiden Oligarchen verhängt. Auch Litauen hat ähnliche Schritte eingeleitet.
Die Europäische Union hatte am Dienstag nach langem Ringen ihre Sanktionen gegen Usmanow und Fridman aufgehoben. Dagegen hatte sich besonders Lettland gesperrt. Auch die Ukraine hatte die Aufhebung der Strafmaßnahmen als „beschämend und nicht zu rechtfertigen“ kritisiert. Gleichzeitig wurden Maßnahmen gegen rund 3000 andere Personen, Einrichtungen und Unternehmen um 36 Monate verlängert.
Allen gelisteten Akteuren wird vorgeworfen, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen oder von der Politik des Kremls zu profitieren.
Russland zeige keinerlei Bereitschaft, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden, und Usmanov und Fridman unterstützten weiterhin Russlands Aggression. Daher habe Estland nationale Sanktionen gegen sie verhängt, hieß es in einer Mitteilung aus Tallinn ohne nähere Angaben zu konkreten Maßnahmen. Zuvor hatte bereits das benachbarte Lettland nationale Finanzbeschränkungen und Einreiseverbote gegen die beiden Oligarchen verhängt. Auch Litauen hat ähnliche Schritte eingeleitet.
Die Europäische Union hatte am Dienstag nach langem Ringen ihre Sanktionen gegen Usmanow und Fridman aufgehoben. Dagegen hatte sich besonders Lettland gesperrt. Auch die Ukraine hatte die Aufhebung der Strafmaßnahmen als „beschämend und nicht zu rechtfertigen“ kritisiert. Gleichzeitig wurden Maßnahmen gegen rund 3000 andere Personen, Einrichtungen und Unternehmen um 36 Monate verlängert.
Allen gelisteten Akteuren wird vorgeworfen, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen oder von der Politik des Kremls zu profitieren.
Ulrike Putz
Russland beschießt Kiew und die Region Charkiw: Tote und Verletzte
Bei einem russischen Angriff auf einen Landwirtschaftsbetrieb in einem Dorf in der nordukrainischen Region Charkiw wurden nach ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet. Weitere zwölf wurden nach Angaben der regionalen Polizei bei der Attacke im Dorf Stara Hnylyzja verletzt. Das Dorf liegt wenige Dutzend Kilometer von der Front entfernt.
Zudem wurde bei einem nächtlichen russischen Raketenangriff auf Kiew nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko ein Mensch getötet, zwei weitere wurden verletzt. Bei den Verletzten handele es sich um medizinisches Personal, das im Krankenhaus behandelt werde, so Klitschko. Trümmerteile ballistischer Raketen stürzten in drei Bezirken ab. Dabei wurde ein Wohnhaus teilweise zerstört. „Menschen könnten unter den Trümmern eingeschlossen sein“, schrieb Klitschko auf Telegram. Er rief die Bewohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben.
Zuvor waren nach Auslösen des Luftalarms in der Stadt mehrere schwere Explosionen zu hören. Militärnahe Telegramkanäle zählten mindestens vierzehn Raketen in den ersten drei Angriffswellen. Örtliche Medien berichteten von Bränden. Klitschko teilte mit, Rettungskräfte seien in mehrere Stadtteile gerufen worden.
Der Angriff nach 1 Uhr Ortszeit (0 Uhr MESZ) folgte auf einen Tag, an dem es bereits elfmal Luftalarm gegeben hatte. Immer wieder waren schnelle Kampfdrohnen mit Düsenantrieb eingeschlagen, gegen die die ukrainische Flugabwehr noch kaum Mittel hat. Ebenso fehlt es Kiew an Munition zum Abfangen ballistischer Raketen. Am Mittwoch waren nach Klitschkos Angaben in Kiew zwei Menschen getötet und 45 verletzt worden.
Zudem wurde bei einem nächtlichen russischen Raketenangriff auf Kiew nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko ein Mensch getötet, zwei weitere wurden verletzt. Bei den Verletzten handele es sich um medizinisches Personal, das im Krankenhaus behandelt werde, so Klitschko. Trümmerteile ballistischer Raketen stürzten in drei Bezirken ab. Dabei wurde ein Wohnhaus teilweise zerstört. „Menschen könnten unter den Trümmern eingeschlossen sein“, schrieb Klitschko auf Telegram. Er rief die Bewohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben.
Zuvor waren nach Auslösen des Luftalarms in der Stadt mehrere schwere Explosionen zu hören. Militärnahe Telegramkanäle zählten mindestens vierzehn Raketen in den ersten drei Angriffswellen. Örtliche Medien berichteten von Bränden. Klitschko teilte mit, Rettungskräfte seien in mehrere Stadtteile gerufen worden.
Der Angriff nach 1 Uhr Ortszeit (0 Uhr MESZ) folgte auf einen Tag, an dem es bereits elfmal Luftalarm gegeben hatte. Immer wieder waren schnelle Kampfdrohnen mit Düsenantrieb eingeschlagen, gegen die die ukrainische Flugabwehr noch kaum Mittel hat. Ebenso fehlt es Kiew an Munition zum Abfangen ballistischer Raketen. Am Mittwoch waren nach Klitschkos Angaben in Kiew zwei Menschen getötet und 45 verletzt worden.
Vereinte Nationen: Selenskij warnt vor KI-Missbrauch im Krieg
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat laut einem Bericht der New York Times vor dem Einsatz von künstlicher Intelligenz im Ukraine-Krieg gewarnt: „Schon im nächsten Jahr besteht eine echte Möglichkeit, dass nicht nur Menschen, sondern auch die KI darüber entscheidet, was auf dem Schlachtfeld geschieht“, sagte Selenskij bei seiner Rede bei der UN-Generalversammlung in New York. „Wir brauchen Frieden, bevor wir diesen Punkt erreichen“.
Selenskij warnte davor, dass der „lächerliche und nie endende Krieg“ gegen sein Land sich schon bald auf andere Teile Europas ausweiten könnte. Russland unter Kremlchef Wladimir Putin bedrohe auch die Republik Moldau, Polen und die baltischen Staaten. Moskau respektiere die Selbstständigkeit der Staaten im Südkaukasus und in Zentralasien nicht.
Selenskij belegte Putin mit einem medizinischen Fachbegriff: „Er ist der Patient Null, von dem die Idee des Krieges sich immer weiter verbreitet.“ Durch ihn werde die Welt für alle anderen gefährlicher. „Deshalb muss der Patient Null gestoppt werden, man muss ihm den Raum nehmen, zu handeln und das Böse zu verbreiten.“
Selenskij betonte, die Ukraine habe Gefangene aus 47 Nationen festgenommen, die für Russland gekämpft hätten. In den vergangenen acht Monaten habe Russland mehr als 248 000 Soldaten verloren, sagte er. Die Ukraine habe Videoaufnahmen, um jeden einzelnen dieser Verluste zu beweisen. Er rief dazu auf, den wirtschaftlichem Druck auf Moskau zu erhöhen, um ein Friedensabkommen zu erzwingen.
Selenskij warnte davor, dass der „lächerliche und nie endende Krieg“ gegen sein Land sich schon bald auf andere Teile Europas ausweiten könnte. Russland unter Kremlchef Wladimir Putin bedrohe auch die Republik Moldau, Polen und die baltischen Staaten. Moskau respektiere die Selbstständigkeit der Staaten im Südkaukasus und in Zentralasien nicht.
Selenskij belegte Putin mit einem medizinischen Fachbegriff: „Er ist der Patient Null, von dem die Idee des Krieges sich immer weiter verbreitet.“ Durch ihn werde die Welt für alle anderen gefährlicher. „Deshalb muss der Patient Null gestoppt werden, man muss ihm den Raum nehmen, zu handeln und das Böse zu verbreiten.“
Selenskij betonte, die Ukraine habe Gefangene aus 47 Nationen festgenommen, die für Russland gekämpft hätten. In den vergangenen acht Monaten habe Russland mehr als 248 000 Soldaten verloren, sagte er. Die Ukraine habe Videoaufnahmen, um jeden einzelnen dieser Verluste zu beweisen. Er rief dazu auf, den wirtschaftlichem Druck auf Moskau zu erhöhen, um ein Friedensabkommen zu erzwingen.
Russland überzieht Ukraine mit Angriffen: Tote und Verletzte
Die russische Armee hat die ukrainische Hauptstadt Kiew den ganzen Tag über mit Kampfdrohnen angegriffen. Mindestens zwei Menschen seien getötet worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Bis zum Abend wurden demnach 43 Verletzte durch russische Angriffe gezählt. In der Millionenstadt waren immer wieder Einschläge und das Feuer der Flugabwehr zu hören, die auf die russischen Drohnen schoss. Zwei Internetprovider informierten über Probleme nach einem Treffer in einem Datenzentrum. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha warf Russland vor, speziell die Alarmvorrichtungen zum Schutz der Bevölkerung zu attackieren. „Schnelle Warnungen vor Bedrohungen durch Raketen und Drohnen sind wichtig, sie retten Leben“, schrieb er auf der Plattform X. Auch ein Kongresszentrum, ein Bürogebäude, eine Pharmafabrik und eine Tankstelle wurden den Angaben zufolge getroffen.
Russland attackierte einmal mehr auch Sumy im Nordosten der Ukraine. In der Stadt habe es Einschläge an vier Orten gegeben, teilte Militärgouverneur Oleh Hryhorow mit. Getroffen wurden demnach eine Wohngegend und zivile Infrastruktur. Es gebe einen Verletzten.
In Charkiw im Osten der Ukraine kam bei Angriffen am Abend Bürgermeister Ihor Terechow zufolge ein Mensch ums Leben, weitere wurden demnach verletzt. In der Stadt Isjum im Gebiet Charkiw wurden nach Behördenangaben bei Attacken acht Menschen verletzt. Infolge des Beschusses kam es in mehreren Stadtteilen demnach zu Stromausfällen.
Im südostukrainischen Gebiet Saporischschja wurde nach Angaben von Militärgouverneur Mychajlo Semikin ein Mensch in der Siedlung Kuschuhum getötet. Zwei weitere seien bei einem Einschlag in ein Einkaufszentrum in Saporischschja verletzt worden.
In der Region Odessa am Schwarzen Meer attackierte Russland nach Angaben von Gouverneur Oleh Kiper ein Handelsschiff unter der Flagge von Antigua und Barbuda. Dabei sei der ukrainische Kapitän des Schiffes getötet worden. Die restliche Besatzung wurde demnach in Sicherheit gebracht und ein Brand gelöscht. Außerdem habe Russland Lagerräume für Medikamente, Haushaltswaren und Lebensmittel zweimal hintereinander angegriffen.
Das Verteidigungsministerium in Moskau gab am Morgen an, in Kiew und dem Umland einen Lagerraum für Teile zur Drohnenherstellung und einen Rüstungsbetrieb attackiert zu haben. In Odessa habe Moskau drei Logistikzentren mit Militärgütern und Gütern mit doppeltem Verwendungszweck für die ukrainischen Streitkräfte angegriffen, hieß es. In der Region sei außerdem ein Lager für Drohnenbauteile ins Visier genommen worden. Das Ministerium bestätigte auch einen Angriff auf ein Schiff. Es soll Militärgüter nach Odessa transportiert haben, hieß es zur Begründung. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.
Russland attackierte einmal mehr auch Sumy im Nordosten der Ukraine. In der Stadt habe es Einschläge an vier Orten gegeben, teilte Militärgouverneur Oleh Hryhorow mit. Getroffen wurden demnach eine Wohngegend und zivile Infrastruktur. Es gebe einen Verletzten.
In Charkiw im Osten der Ukraine kam bei Angriffen am Abend Bürgermeister Ihor Terechow zufolge ein Mensch ums Leben, weitere wurden demnach verletzt. In der Stadt Isjum im Gebiet Charkiw wurden nach Behördenangaben bei Attacken acht Menschen verletzt. Infolge des Beschusses kam es in mehreren Stadtteilen demnach zu Stromausfällen.
Im südostukrainischen Gebiet Saporischschja wurde nach Angaben von Militärgouverneur Mychajlo Semikin ein Mensch in der Siedlung Kuschuhum getötet. Zwei weitere seien bei einem Einschlag in ein Einkaufszentrum in Saporischschja verletzt worden.
In der Region Odessa am Schwarzen Meer attackierte Russland nach Angaben von Gouverneur Oleh Kiper ein Handelsschiff unter der Flagge von Antigua und Barbuda. Dabei sei der ukrainische Kapitän des Schiffes getötet worden. Die restliche Besatzung wurde demnach in Sicherheit gebracht und ein Brand gelöscht. Außerdem habe Russland Lagerräume für Medikamente, Haushaltswaren und Lebensmittel zweimal hintereinander angegriffen.
Das Verteidigungsministerium in Moskau gab am Morgen an, in Kiew und dem Umland einen Lagerraum für Teile zur Drohnenherstellung und einen Rüstungsbetrieb attackiert zu haben. In Odessa habe Moskau drei Logistikzentren mit Militärgütern und Gütern mit doppeltem Verwendungszweck für die ukrainischen Streitkräfte angegriffen, hieß es. In der Region sei außerdem ein Lager für Drohnenbauteile ins Visier genommen worden. Das Ministerium bestätigte auch einen Angriff auf ein Schiff. Es soll Militärgüter nach Odessa transportiert haben, hieß es zur Begründung. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.
Anna Schimpp
Ukraine: Tote bei russischem Bombardement im Gebiet Donezk
Bei russischen Bombenangriffen sind im ostukrainischen Gebiet Donezk mindestens vier Menschen getötet worden. Nach Angaben von Militärgouverneur Wadym Filaschkin bei Telegram wurden vier weitere Menschen verletzt. Insgesamt seien vier Gleitbomben auf die Siedlung Olexandriwka abgeworfen worden.
Demnach wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus komplett zerstört und elf beschädigt. Schäden habe es auch an 42 Einfamilienhäusern, einem Kindergarten, einem Geschäft und einem Verwaltungsgebäude gegeben. Filaschkin forderte die verbliebenen Bewohner der umkämpften Region zur Flucht auf. Olexandriwka liegt etwa 40 Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Gleitbomben sind Bomben, die mit Flügelkonstruktionen ausgestattet sind. Sie werden von russischen Kampfjets aus großer Entfernung und Höhe abgeworfen.
Demnach wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus komplett zerstört und elf beschädigt. Schäden habe es auch an 42 Einfamilienhäusern, einem Kindergarten, einem Geschäft und einem Verwaltungsgebäude gegeben. Filaschkin forderte die verbliebenen Bewohner der umkämpften Region zur Flucht auf. Olexandriwka liegt etwa 40 Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Gleitbomben sind Bomben, die mit Flügelkonstruktionen ausgestattet sind. Sie werden von russischen Kampfjets aus großer Entfernung und Höhe abgeworfen.
Luzia Geier
USA: Außenminister Rubio trifft russischen Amtskollegen Lawrow
US-Außenminister Marco Rubio trifft an diesem Mittwoch in New York seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Das teilte das US-Außenministerium mit. Die beiden Politiker treffen sich im Rahmen der Generalversammlung der Vereinten Nationen.