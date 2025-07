Ukraine: Russland greift mit Drohnen und „Kinschal“-Rakete an

Das russische Militär hat Ziele in der Ukraine mit Kampfdrohnen und Raketen angegriffen. Auch Regionen im Westen des Landes, Hunderte Kilometer von der Frontlinie entfernt, seien anvisiert worden, berichtete The Kyiv Independent. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurde mindestens eine der schwer abfangbaren Hyperschallraketen des Typs Kinschal (Dolch) in Richtung des westukrainischen Gebiets Schytomyr abgefeuert. Militärbeobachtern zufolge könnte der Militärflugplatz Oserne das Angriffsziel gewesen sein. Eine Bestätigung dafür gab es nicht.



In der Hauptstadt Kiew war der Schall einer vorbeifliegenden Rakete zu hören. Wegen der Raketengefahr wurde kurzzeitig Luftalarm für das gesamte Land ausgerufen. Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge wurde zudem das Zentrum Kiews angegriffen. Nahe der Hauptstadt sei eine Frau verletzt worden, wie es unter Berufung auf die regionale Militärverwaltung bei The Kyiv Independent hieß.



Unter Berufung auf die ukrainische Luftwaffe berichtete das Portal, Drohnen bewegten sich auf die Städte Luzk, Chmelnyzkyj und Ternopil zu. Die Nachrichtenagentur RBK-Ukraine berichtete, die Bewohner der nordwestlichen Stadt Luzk seien angewiesen, Schutz zu suchen. Dem Regionalrundfunk zufolge waren Explosionen in der Stadt zu hören. Laut The Kyiv Independent wurden zudem in Orten näher an der Frontlinie wie Sumy, Saporischschja oder Dnipro Explosionen gemeldet.